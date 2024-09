Kelvollisia ovat ne opiskelijat ja opettajat, jotka täyttävät vähimmäisikävaatimuksen ja jotka osallistuvat koulutukseen, työskentelevät tai toimivat aliurakoitsijoina ehdot täyttävässä oppilaitoksessa. Ehdot täyttävä oppilaitos on sellainen oppilaitos, jonka valtuutettu viranomainen on akkreditoinut ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on opiskelijoidensa opettaminen. Näitä ovat esimerkiksi yläkoulut, lukiot ja korkeakoulut.

Katso lisätietoja Education-käyttöehdoista (englanniksi).