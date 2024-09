Maaliskuussa 2020 Autodesk muutti koulutuskäyttöoikeuden jakson kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Jos sinulla on tällä hetkellä yhden tai kolmen vuoden, yhden käyttäjän erillinen (yksilöllinen) Autodesk-ohjelmiston koulutuslisenssi, joka on myönnetty ennen elokuuta 2020, lisenssi on voimassa voimassaolojakson loppuun asti. Kun se vanhenee, sinun on ensin vahvistettava kelpoisuutesi Education-palvelupakettiin ja sen jälkeen ladattava kyseinen tuote lisenssin aktivoimiseksi. Tuotetta ei tarvitse asentaa uudelleen.

Maaliskuussa 2023 Autodesk muutti koulutuskäyttöoikeuden jakson kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Olemme automaattisesti pidentäneet sellaisten oppilaitosten lisenssiä, joilla on usean käyttöpaikan/verkkolisenssin käyttöoikeus, kolmeen vuoteen Autodesk-ohjelmiston hankintapäivästä. Jos oppilaitoksilla on ollut lisenssi yhdeksi vuodeksi, ne saavat vielä 2 vuotta käyttöoikeutta, ja jos niillä on ollut lisenssi 2 vuotta, ne saavat vielä 1 vuoden käyttöoikeuden. Oppilaitoksen IT-järjestelmänvalvojien tai opettajien tarvitsee vain aktivoida lisenssinsä uudelleen alkuperäisellä sarjanumerollaan, jotta he voivat jatkaa ohjelmiston käyttöä. Jos lataat monipaikkaisen lisenssin tai verkkolisenssin 28. maaliskuuta 2023 jälkeen, se on voimassa kolme vuotta, eikä lisätoimia tarvita. Kolmen vuoden jakson jälkeen suosittelemme lisenssien päivittämistä oppilaitosyhteisön kautta, jotta voit varmistaa harjoitustila- ja luokkaympäristöjen keskeytymättömän käyttöoikeuden.

Kesäkuussa 2024 Autodesk muutti usean käyttäjäpaikan / verkkolisenssien koulutuskäyttöoikeuden kolmen vuoden jaksosta yhden vuoden jaksoksi. Jos sinulla on tällä hetkellä Autodesk-ohjelmistolle yhden tai kolmen vuoden usean käyttäjäpaikan / verkkolisenssin käyttöoikeus, joka on myönnetty ennen kesäkuuta 2024, lisenssi on voimassa alkuperäisen kauden loppuun asti. Kun lisenssi vanhenee, suosittelemme lisenssi(e)n päivittämistä koulutusyhteisön kautta. Säilytä kelpoisuutesi koulutuskäyttöön varmistaaksesi keskeytymättömän pääsyn.