Elokuussa 2020 Autodesk muutti yksityishenkilöiden koulutuskäyttöoikeudet sarjanumeropohjaisesta lisenssimallista nimettyjen käyttäjien tilausmalliksi, joka edellyttää käytön ehtojen täyttämisen vahvistamista.

Maaliskuussa 2020 Autodesk muutti koulutuskäyttöoikeuden jakson kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Jos sinulla on tällä hetkellä yhden tai kolmen vuoden, yhden käyttäjän erillinen (yksilöllinen) Autodesk-ohjelmiston koulutuslisenssi, joka on myönnetty ennen elokuuta 2020, lisenssi on voimassa voimassaolojakson loppuun asti. Kun lisenssi vanhenee, sinun on ensin vahvistettava kelpoisuutesi Education-palvelupakettiin ja sen jälkeen ladattava tuote lisenssin aktivoimiseksi. Tuotetta ei tarvitse asentaa uudelleen.