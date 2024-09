Kelpoisuusvaatimukset täyttävien opettajien on hankittava oma Autodesk-tilinsä ja hallinnoitava sitä. Voit määrittää Autodesk-tuotteita ja poistaa niiden määrityksen enintään 125 opiskelijalle tuotetta kohden. Opiskelijoiden ei tarvitse erikseen vahvistaa omaa kelpoisuuttaan, koska se on sidottu opettajan kelpoisuuteen. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oltava oma Autodesk-tili.

Ennen lukukauden alkua opettajien pitää kehottaa opiskelijoita tutustumaan Education-palvelupaketin ohjeet opiskelijalle -oppaaseen ja pyytää heitä noudattamaan ohjeita, jotka on annettu kohdassa Opiskelijat, jotka asentavat heille määritettyjä tuotteita.

Toimi seuraavasti: