Kdy mohu předplatné obnovit?
Některá předplatná lze obnovit až 90 dní před koncem platnosti, respektive až 30 nebo 45 dní po vypršení platnosti. 45denní období po vypršení platnosti se označuje jako proces zrušení a sestává ze 3 fází.
Fáze: Vypršení platnosti
Pokud vaše předplatné přechází z aktivního stavu na vypršení platnosti, kvůli tomu, že nebylo obnoveno nebo nedošlo k platbě, pak je nutné provést akci (platbu nebo obnovení), aby se zabránilo pozastavení předplatného. Fáze vypršení platnosti trvá 15 dní.
Fáze: Pozastaveno
Pokud předplatné neobnovíte nebo neprovedete platbu ve fázi Vypršení platnosti, bude vaše předplatné převedeno na fázi Pozastaveno, která bude trvat dalších 30 dní v případě ročního či tříletého předplatného nebo 15 dní v případě měsíčního předplatného. Přístup k produktu vám bude odebrán, ale své předplatné, které je ve fázi Pozastaveno, stále můžete obnovit nebo uhradit, abyste ho znovu aktivovali a mohli produkt dále používat.
Fáze: Zrušeno
Pokud během fáze Vypršení platnosti ani Pozastaveno nepodniknete žádné kroky, bude vám předplatné přesunuto do fáze Zrušeno a už ho nebude možné obnovit ani znovu aktivovat. Pokud budete chtít produkt používat, budete si muset zakoupit nové předplatné. Pokud vám bylo předplatné zrušeno z důvodu nezaplacení úvěru, budete možná muset k nákupům či obnovením předplatného použít jiný způsob platby a budete možná muset za budoucí objednávky platit dopředu.