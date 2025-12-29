Základy správy účtů

Kdy mohu předplatné obnovit?

Některá předplatná lze obnovit až 90 dní před koncem platnosti, respektive až 30 nebo 45 dní po vypršení platnosti. 45denní období po vypršení platnosti se označuje jako proces zrušení a sestává ze 3 fází.

 

Fáze: Vypršení platnosti

Pokud vaše předplatné přechází z aktivního stavu na vypršení platnosti, kvůli tomu, že nebylo obnoveno nebo nedošlo k platbě, pak je nutné provést akci (platbu nebo obnovení), aby se zabránilo pozastavení předplatného. Fáze vypršení platnosti trvá 15 dní.

 

Fáze: Pozastaveno

Pokud předplatné neobnovíte nebo neprovedete platbu ve fázi Vypršení platnosti, bude vaše předplatné převedeno na fázi Pozastaveno, která bude trvat dalších 30 dní v případě ročního či tříletého předplatného nebo 15 dní v případě měsíčního předplatného. Přístup k produktu vám bude odebrán, ale své předplatné, které je ve fázi Pozastaveno, stále můžete obnovit nebo uhradit, abyste ho znovu aktivovali a mohli produkt dále používat.

 

Fáze: Zrušeno

Pokud během fáze Vypršení platnosti ani Pozastaveno nepodniknete žádné kroky, bude vám předplatné přesunuto do fáze Zrušeno a už ho nebude možné obnovit ani znovu aktivovat. Pokud budete chtít produkt používat, budete si muset zakoupit nové předplatné. Pokud vám bylo předplatné zrušeno z důvodu nezaplacení úvěru, budete možná muset k nákupům či obnovením předplatného použít jiný způsob platby a budete možná muset za budoucí objednávky platit dopředu.

Jak mohu obnovit zkušební předplatné?

Zkušební verzi softwaru nelze obnovit ani prodloužit. Chcete-li produkt nadále používat, je nutné zakoupit předplatné. Více informací naleznete v části Převod zkušební verze na předplatné.

Jak mohu obnovit licenci k osobnímu používání aplikace Fusion?

Licenci k osobnímu používání aplikace Fusion můžete obnovit, jen když do vypršení platnosti aktuální licence zbývá méně než 30 dní. Přečtěte si téma Jak obnovit osobní licenci nebo získat přístup k programu Startup pro Fusion (angličtina).

Jak mohu obnovit licenci pro vzdělávání?

30 dní před vypršením platnosti jednoletého předplatného pro vzdělávání vám bude e-mailem zasláno připomenutí. Navštivte téma Obnovení přístupu k softwaru pro vzdělávání.

Jak mohu obnovit předplatné zakoupené u partnera společnosti Autodesk?

Pokud jste nakoupili u partnera a neuskutečnili jste žádnou transakci se společností Autodesk, ohledně možností obnovení kontaktujte daného partnera. Informace o partnerovi najdete na portálu Autodesk Account. V seznamu předplatných vyberte produkt a najděte si údaje o partnerovi.

Jak mohu obnovit předplatné zakoupené u obchodního zástupce společnosti Autodesk?

U většiny předplatných zakoupených u obchodního zástupce společnosti Autodesk je nastaveno automatické obnovování, ale můžete použít možnosti obnovení popsané na stránce automatického obnovení. Na portálu Autodesk Account přejděte na stránku Předplatné a smlouvy, kde si můžete zobrazit možnosti obnovení.

Jak se dozvím datum vypršení platnosti nebo obnovení?

Datum obnovení nebo vypršení platnosti najdete v e-mailu s potvrzením objednávky a na portálu Autodesk Account. Pokud je automatické obnovování vypnuto, datum vypršení platnosti závisí na časovém pásmu, v němž bylo předplatné zakoupeno. Pokud je automatické obnovování zapnuto, datum obnovení je dnem po datu vypršení platnosti. Příklad: Roční předplatné zakoupíte 10. 6. 2024. Pokud je automatické obnovování vypnuto, datum a čas vypršení platnosti budou 9. 6. 2025 ve 23:59:59 CET. Pokud je automatické obnovování zapnuto, datum obnovení bude 10. 6. 2025 00:00:00 CET.

Jaké změny mohu provést u předplatných před obnovením nebo při něm?

V závislosti na způsobilosti můžete změnit počet licencí, období nebo produkt. Změny licencí a období lze provádět na portálu Autodesk Account. Přidání licencí je okamžité, snížení počtu licencí a změny období se projeví až při obnovení. Změny produktu při obnovení lze provést prostřednictvím nabídky od partnera společnosti Autodesk nebo prostřednictvím obchodního týmu společnosti Autodesk.

