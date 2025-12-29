Základy správy účtů

Automatické obnovení

Pokud na portálu Autodesk Account nevypnete automatické obnovování, většina obnovených a nově zakoupených předplatných se obnovuje automaticky. Díky tomu je obnovování jednodušší a nehrozí vám výpadek přístupu.

 

Nastavení automatického obnovování můžete změnit buď jednotlivě, nebo hromadně, a to kdykoli před datem obnovení a až 30 dní (měsíční předplatná), respektive 45 dní (roční a víceletá předplatná) po datu vypršení platnosti.

 

Automatické obnovení jednoho předplatného

Aby bylo automatické obnovení k datu obnovení úspěšné, musí být váš způsob opakované platby platný a musí být zapnuto automatické obnovení.

  1. Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
  2. V seznamu předplatných vyberte produkt, ke kterému chcete otevřít podrobnosti předplatného, a zkontrolujte evidovaný způsob platby.
  3. Chcete-li zajistit automatické obnovení k datu obnovení, v části Automatické obnovení zvolte možnost Zapnout.

Obdržíte e-mailové potvrzení.

 

Automatické obnovení více předplatných

Pomocí funkce hromadného automatického obnovení můžete zapnout automatické obnovení až 100 předplatných najednou.

  1. Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
  2. V seznamu předplatných pomocí filtrování sestavte seznam požadovaných předplatných, případně začněte pomocí nabídky Hromadné akce.
  3. V nabídce Hromadné akce vyberte položku Správa automatického obnovení.
  4. Zvolte, zda chcete zapnout automatické obnovování předplatného.
  5. Zaškrtnutím políčka v horní části seznamu zapněte automatické obnovování předplatného.
  6. Vyberte možnost Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Viz také

Stále máte dotazy k obnovení nebo potřebujete pomoc?

Pošlete nám své údaje včetně produktů, které vás nejvíce zajímají, a ozve se vám odborník společnosti Autodesk na obnovení.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.

Zeptat se asistenta

Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory