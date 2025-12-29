Pokud na portálu Autodesk Account nevypnete automatické obnovování, většina obnovených a nově zakoupených předplatných se obnovuje automaticky. Díky tomu je obnovování jednodušší a nehrozí vám výpadek přístupu.
Nastavení automatického obnovování můžete změnit buď jednotlivě, nebo hromadně, a to kdykoli před datem obnovení a až 30 dní (měsíční předplatná), respektive 45 dní (roční a víceletá předplatná) po datu vypršení platnosti.
Automatické obnovení jednoho předplatného
Aby bylo automatické obnovení k datu obnovení úspěšné, musí být váš způsob opakované platby platný a musí být zapnuto automatické obnovení.
- Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
- V seznamu předplatných vyberte produkt, ke kterému chcete otevřít podrobnosti předplatného, a zkontrolujte evidovaný způsob platby.
- Chcete-li zajistit automatické obnovení k datu obnovení, v části Automatické obnovení zvolte možnost Zapnout.
Obdržíte e-mailové potvrzení.
Automatické obnovení více předplatných
Pomocí funkce hromadného automatického obnovení můžete zapnout automatické obnovení až 100 předplatných najednou.
- Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
- V seznamu předplatných pomocí filtrování sestavte seznam požadovaných předplatných, případně začněte pomocí nabídky Hromadné akce.
- V nabídce Hromadné akce vyberte položku Správa automatického obnovení.
- Zvolte, zda chcete zapnout automatické obnovování předplatného.
- Zaškrtnutím políčka v horní části seznamu zapněte automatické obnovování předplatného.
- Vyberte možnost Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.