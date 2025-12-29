Základy správy účtů

Ruční obnovení prostřednictvím pokladny

Ruční obnovení prostřednictvím pokladny je obvykle k dispozici až 90 dní před datem obnovení a v závislosti na způsobilosti a příslušných podmínkách lze provést až 45 dní po datu obnovení / vypršení platnosti. Tato možnost vám dává větší kontrolu nad načasováním platby, avšak nemění datum obnovení.

Možnosti obnovení je možné najít na portálu Autodesk Account a také vás o nich budeme informovat e-mailem zaslaným před datem obnovení.

Některé způsoby platby, například Konbini nebo bankovní převod přes bankomat, vyžadují ruční obnovení předplatného.

Postupujte podle pokynů v e-mailu ohledně obnovení.

 

Ruční obnovení jednoho předplatného

Ruční obnovení jednoho předplatného prostřednictvím pokladny v účtu:

  1. Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
  2. V seznamu předplatných vyberte produkt a vyberte možnost Obnovit.
  3. Pokud máte možnost předčasného obnovení, vyberte možnost Obnovit nyní při vydání.
  4. Obnovení je přidáno do košíku, kde si můžete prohlédnout ceny a dokončit nákup.

Datum obnovení zůstává beze změny.

 

Ruční obnovit více předplatných

Prostřednictvím pokladny můžete ručně obnovit až 100 oprávněných předplatných.

Jak ručně obnovit více předplatných na účtu:

  1. Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
  2. Vyberte nabídku Hromadné akce a poté vyberte možnost Obnovit.
  3. Předplatná, která lze obnovit společně, budou seskupena podle čísla zákazníka (CSN), měny a způsobu nákupu.
  4.  Vyberte předplatné, které chcete obnovit, a dokončete transakci. 

Ke každé transakci obdržíte 1 e-mail s potvrzením objednávky. Data obnovení zůstanou beze změny.

