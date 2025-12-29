Ruční obnovení prostřednictvím pokladny je obvykle k dispozici až 90 dní před datem obnovení a v závislosti na způsobilosti a příslušných podmínkách lze provést až 45 dní po datu obnovení / vypršení platnosti. Tato možnost vám dává větší kontrolu nad načasováním platby, avšak nemění datum obnovení.
Možnosti obnovení je možné najít na portálu Autodesk Account a také vás o nich budeme informovat e-mailem zaslaným před datem obnovení.
Některé způsoby platby, například Konbini nebo bankovní převod přes bankomat, vyžadují ruční obnovení předplatného.
Postupujte podle pokynů v e-mailu ohledně obnovení.
Ruční obnovení jednoho předplatného
Ruční obnovení jednoho předplatného prostřednictvím pokladny v účtu:
- Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
- V seznamu předplatných vyberte produkt a vyberte možnost Obnovit.
- Pokud máte možnost předčasného obnovení, vyberte možnost Obnovit nyní při vydání.
- Obnovení je přidáno do košíku, kde si můžete prohlédnout ceny a dokončit nákup.
Datum obnovení zůstává beze změny.
Ruční obnovit více předplatných
Prostřednictvím pokladny můžete ručně obnovit až 100 oprávněných předplatných.
Jak ručně obnovit více předplatných na účtu:
- Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
- Vyberte nabídku Hromadné akce a poté vyberte možnost Obnovit.
- Předplatná, která lze obnovit společně, budou seskupena podle čísla zákazníka (CSN), měny a způsobu nákupu.
- Vyberte předplatné, které chcete obnovit, a dokončete transakci.
Ke každé transakci obdržíte 1 e-mail s potvrzením objednávky. Data obnovení zůstanou beze změny.