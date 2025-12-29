Zde je několik důležitých věcí, které byste o obnovení předplatného měli vědět:
Pokud chcete obnovit předplatná organizace, musíte být kupujícím předplatného.
Kupující je společností Autodesk považován za hlavní kontaktní osobu a stanete se jím tak, že zadáte objednávku a obdržíte od společnosti Autodesk e-maily o nákupu, fakturaci či obnovení. V účtu můžete používat i další samoobslužné funkce, jako je přepínání období nebo přidávání licencí. Kupující je rovněž primárním správcem (správcem) předplatného, pokud tuto roli nepřiřadí někomu jinému. Kupují může přiřadit roli primárního správce jiné osobě v organizaci, ale ponechá si povinnosti kupujícího. Role kupujícího se dříve nazývala správce smlouvy.
Předplatná softwaru Autodesk můžete obnovovat automaticky, ručně na pokladně nebo prostřednictvím nabídky, a to jak individuálně, tak hromadně, až 90 dní před datem obnovení, respektive až 30 nebo 45 dní po datu vypršení platnosti (v závislosti na způsobilosti a příslušných podmínkách). Chcete-li se ale vyhnout ztrátě přístupu k softwaru, hodí se předplatné obnovit před datem obnovení / vypršení platnosti. Navštivte portál Autodesk Account.
Některá obnovení předplatných lze spravovat pouze ručně. Pokud na portálu Autodesk Account nevidíte žádné možnosti obnovení, obraťte se na partnera společnosti Autodesk nebo náš obchodní tým.
Pokud chcete snížit počet licencí nebo změnit interval obnovování, na portálu Autodesk Account přejděte do podrobností o předplatném a proveďte požadované změny. Buď předplatné nechte, aby se automaticky obnovilo, nebo si od partnera společnosti Autodesk či našeho obchodního týmu nechte vytvořit nabídku s danými změnami.
Poznámka: Některé metody obnovení nemusí být k dispozici pro všechna předplatná nebo ve všech zemích.