Faktury se vystavují v den obnovení a je třeba je uhradit podle stanovených podmínek.
Automatické obnovení
Pokud automatické obnovení ponecháte zapnuté, bude faktura za obnovení automaticky vygenerována k datu obnovení. Fakturu je nutné uhradit v souladu s jejími podmínkami, abyste zajistili nepřetržitý přístup k produktu.
- Před datem obnovení na portálu Autodesk Account proveďte potřebné změny předplatného (například přidání či snížení počtu licencí) nebo faktury (například číslo objednávky). Změny lze provést v účtu nebo prostřednictvím nové nabídky obnovení od partnera.
- Pokud změny neprovedete před obnovením, automatická faktura bude vygenerována nesprávně a vrácení bude nutné zpracovat ve lhůtě pro vrácení a ve lhůtě pro platbu.
- U všech produktů, které vracíte, vypněte automatické obnovování. Poté si vyžádejte nabídku obnovení, která bude zahrnovat vámi požadované změny a pouze produkty, které si chcete ponechat, případně takovou nabídku uplatněte.
Ruční obnovení prostřednictvím pokladny
- Na portálu Autodesk Account můžete obnovit předplatné prostřednictvím pokladny a jako způsob platby můžete zvolit platbu na fakturu, pokud už máte existující předplatné s platbou na fakturu. Bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v souladu s příslušnými podmínkami.
Prostřednictvím nabídky od partnera
- Nabídku obnovení si můžete vyžádat od partnera 90 dní před datem obnovení a až 45 dní po něm.
- Při jejím uplatňování vyberte možnost Platba na fakturu. Následně se vygeneruje faktura, kterou je nutné uhradit dle příslušných platebních podmínek.
Prostřednictvím samoobslužné nabídky
- Platba na fakturu je k dispozici pouze při obnovení prostřednictvím samoobslužné nabídky, (pokud již máte jiné předplatné s platbou na fakturu).
Změna fakturačních údajů v účtu
- Změny faktury za obnovení je nutné provést před obnovením. Na portálu Autodesk Account přejděte na stránku Předplatné a smlouvy. Výběrem produktu si zobrazte podrobnosti o předplatném. V části Platba klikněte na možnost Upravit údaje faktury. Můžete změnit číslo objednávky, přidat poznámky nebo připojit dokumenty objednávky.