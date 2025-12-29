Základy správy účtů

Obnovení na základě platby na fakturu

Faktury se vystavují v den obnovení a je třeba je uhradit podle stanovených podmínek.

Automatické obnovení

Pokud automatické obnovení ponecháte zapnuté, bude faktura za obnovení automaticky vygenerována k datu obnovení. Fakturu je nutné uhradit v souladu s jejími podmínkami, abyste zajistili nepřetržitý přístup k produktu.

  • Před datem obnovení na portálu Autodesk Account proveďte potřebné změny předplatného (například přidání či snížení počtu licencí) nebo faktury (například číslo objednávky). Změny lze provést v účtu nebo prostřednictvím nové nabídky obnovení od partnera.
  • Pokud změny neprovedete před obnovením, automatická faktura bude vygenerována nesprávně a vrácení bude nutné zpracovat ve lhůtě pro vrácení a ve lhůtě pro platbu.
  • U všech produktů, které vracíte, vypněte automatické obnovování. Poté si vyžádejte nabídku obnovení, která bude zahrnovat vámi požadované změny a pouze produkty, které si chcete ponechat, případně takovou nabídku uplatněte.

 

Ruční obnovení prostřednictvím pokladny

  • Na portálu Autodesk Account můžete obnovit předplatné prostřednictvím pokladny a jako způsob platby můžete zvolit platbu na fakturu, pokud už máte existující předplatné s platbou na fakturu. Bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v souladu s příslušnými podmínkami.

 

Prostřednictvím nabídky od partnera

  • Nabídku obnovení si můžete vyžádat od partnera 90 dní před datem obnovení a až 45 dní po něm. 
  • Při jejím uplatňování vyberte možnost Platba na fakturu. Následně se vygeneruje faktura, kterou je nutné uhradit dle příslušných platebních podmínek.

 

Prostřednictvím samoobslužné nabídky

  • Platba na fakturu je k dispozici pouze při obnovení prostřednictvím samoobslužné nabídky, (pokud již máte jiné předplatné s platbou na fakturu).

 

Změna fakturačních údajů v účtu

  • Změny faktury za obnovení je nutné provést před obnovením. Na portálu Autodesk Account přejděte na stránku Předplatné a smlouvy. Výběrem produktu si zobrazte podrobnosti o předplatném. V části Platba klikněte na možnost Upravit údaje faktury. Můžete změnit číslo objednávky, přidat poznámky nebo připojit dokumenty objednávky.

 

Viz také

Stále máte dotazy k obnovení nebo potřebujete pomoc?

Pošlete nám své údaje včetně produktů, které vás nejvíce zajímají, a ozve se vám odborník společnosti Autodesk na obnovení.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.

Zeptat se asistenta

Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory