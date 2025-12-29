Obnovení je možné přímo u společnosti Autodesk prostřednictvím nabídky, a to buď přes partnera společnosti Autodesk, nebo vytvořením nabídky na účtu Autodesk. Můžete ho provést od 90 dní před datem vypršení platnosti obnovení a až 45 dní po něm.
Pokud pracujete na nabídce obnovení, která zahrnuje změny původního předplatného, nebo pokud to vyžaduje váš nákupní proces, nezapomeňte vypnout automatické obnovování, dokud nabídka nebude dokončena a přijata, aby nedošlo k nesprávnému obnovení.
S partnerem nebo obchodním týmem společnosti Autodesk
- Pokud chcete provést obnovení prostřednictvím nabídky, můžete spolupracovat se stávajícím preferovaným partnerem, případně si najít nového partnera. Také můžete kontaktovat obchodní tým společnosti Autodesk.
- Nabídky lze nechat zaslat komukoli ve společnosti a až čtyřem dalším kontaktům.
Z portálu Autodesk Account
Nyní můžete vytvářet nabídky obnovení prostřednictvím portálu Autodesk Account.
- Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
- Vyberte nabídku Hromadné akce a poté vyberte možnost Obnovit.
- Předplatná, která mají nárok na nabídku obnovení, budou seskupena podle čísla zákazníka (CSN), měny a způsobu nákupu.
- Vyberte skupinu a zrušte zaškrtnutí veškerých předplatných, která v nabídce mít nechcete.
- Vyberte možnost Vytvořit cenovou nabídku. Je k dispozici pod ostatními možnostmi obnovení jako přepínač nebo černé tlačítko.
- Zkontrolujte období předplatného a počty a ujistěte se, že údaje o zákazníkovi jsou správné.
- Přidejte až čtyři příjemce nabídky.
- Vyberte možnost Odeslat nabídku.
Kupující si také mohou vytvořit samoobslužnou nabídku jednoho obnovení, a to kliknutím na předplatné na stránce Předplatná a smlouvy.
Způsobilost k samoobslužné cenové nabídce
Pokud chcete požádat o samoobslužnou nabídku, je nutné splnit následující podmínky:
- Musí se jednat o nové předplatné, o sjednocení dat obnovení nebo o obnovení.
- Nabídky obnovení nelze kombinovat s nabídkami nových nákupů ani nákupů se sjednoceným datem obnovení.
- Pokud je zapojen registrovaný zástupce, číslo partnera (CSN) se musí shodovat.
- Číslo zákazníka (CSN) a měna se musí u všech předplatných shodovat.
Následující situace nejsou způsobilé:
- Změny měn
- Přidávání licencí na portálu Autodesk Account
- Program napomáhající dosažení úspěchu nebo možnosti nákupu založené na hodnotě
- Otevření nového úvěrového limitu
- Budoucí data zahájení
- Úprava adresy po odeslání nabídky (pokud je vyžadována změna adresy, vytvořte novou nabídku)
- Zrušení nabídky (požádejte o pomoc partnera společnosti Autodesk)
Promo nabídky se automaticky uplatní v košíku při placení a jsou uvedeny v nabídce.
Automatická nabídka
30 dní před vypršením platnosti v závislosti na období a způsobilosti obdržíte k některým předplatným automaticky vygenerované nabídky. Tyto nabídky budou zaslány na e-mail kupujícího a lze je zakoupit přímo z daného e-mailu nebo prostřednictvím portálu Autodesk Account.
Přijetí nabídky a obnovení
Obdržíte e-mailové oznámení s nabídkou. Najdete v něm číslo nabídky, datum vypršení platnosti a celkovou cenu včetně příslušných slev.
Výběrem možnosti Zaplatit uvedené v e-mailu přijměte nabídku a zaplaťte.
Aktivní nabídky obnovení si také můžete zobrazit a zakoupit na portálu Autodesk Account v části Fakturace a objednávky > Nabídky.
- Ujistěte se, že nabídka obsahuje správné kontaktní údaje. Vyhnete se tím problémům s fakturou. Pokud potřebujete změnit některé podrobnosti nabídky, požádejte partnera, aby provedl dané změny nebo vytvořil novou nabídku.
- Nabídku můžete uhradit několika způsoby včetně platby na fakturu. Nabídky v hodnotě nad 25 000 USD nelze uhradit platební kartou ani přes PayPal. Více informací naleznete během placení v části Platby.
- Abyste mohli tento způsob nákupu využít, bude možná nutné nastavit společnost Autodesk jako dodavatele. Ověřte si to u nákupního oddělení.