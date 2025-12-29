Základy správy účtů

Obnovení prostřednictvím nabídky

Obnovení je možné přímo u společnosti Autodesk prostřednictvím nabídky, a to buď přes partnera společnosti Autodesk, nebo vytvořením nabídky na účtu Autodesk. Můžete ho provést od 90 dní před datem vypršení platnosti obnovení a až 45 dní po něm.

 

Pokud pracujete na nabídce obnovení, která zahrnuje změny původního předplatného, nebo pokud to vyžaduje váš nákupní proces, nezapomeňte vypnout automatické obnovování, dokud nabídka nebude dokončena a přijata, aby nedošlo k nesprávnému obnovení.

 

S partnerem nebo obchodním týmem společnosti Autodesk

  1. Pokud chcete provést obnovení prostřednictvím nabídky, můžete spolupracovat se stávajícím preferovaným partnerem, případně si najít nového partnera. Také můžete kontaktovat obchodní tým společnosti Autodesk.
  2. Nabídky lze nechat zaslat komukoli ve společnosti a až čtyřem dalším kontaktům.

 

Z portálu Autodesk Account

Nyní můžete vytvářet nabídky obnovení prostřednictvím portálu Autodesk Account.

  1. Přihlaste se na portál Autodesk Account a přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy.
  2. Vyberte nabídku Hromadné akce a poté vyberte možnost Obnovit.
  3. Předplatná, která mají nárok na nabídku obnovení, budou seskupena podle čísla zákazníka (CSN), měny a způsobu nákupu.
  4. Vyberte skupinu a zrušte zaškrtnutí veškerých předplatných, která v nabídce mít nechcete.
  5. Vyberte možnost Vytvořit cenovou nabídku. Je k dispozici pod ostatními možnostmi obnovení jako přepínač nebo černé tlačítko.
  6. Zkontrolujte období předplatného a počty a ujistěte se, že údaje o zákazníkovi jsou správné.
  7. Přidejte až čtyři příjemce nabídky.
  8. Vyberte možnost Odeslat nabídku.

Kupující si také mohou vytvořit samoobslužnou nabídku jednoho obnovení, a to kliknutím na předplatné na stránce Předplatná a smlouvy.

 

Způsobilost k samoobslužné cenové nabídce

Pokud chcete požádat o samoobslužnou nabídku, je nutné splnit následující podmínky: 

  • Musí se jednat o nové předplatné, o sjednocení dat obnovení nebo o obnovení. 
  • Nabídky obnovení nelze kombinovat s nabídkami nových nákupů ani nákupů se sjednoceným datem obnovení. 
  • Pokud je zapojen registrovaný zástupce, číslo partnera (CSN) se musí shodovat.
  • Číslo zákazníka (CSN) a měna se musí u všech předplatných shodovat.

Následující situace nejsou způsobilé: 

  • Změny měn 
  • Přidávání licencí na portálu Autodesk Account 
  • Program napomáhající dosažení úspěchu nebo možnosti nákupu založené na hodnotě 
  • Otevření nového úvěrového limitu 
  • Budoucí data zahájení 
  • Úprava adresy po odeslání nabídky (pokud je vyžadována změna adresy, vytvořte novou nabídku)
  • Zrušení nabídky (požádejte o pomoc partnera společnosti Autodesk)

Promo nabídky se automaticky uplatní v košíku při placení a jsou uvedeny v nabídce. 

 

Automatická nabídka

30 dní před vypršením platnosti v závislosti na období a způsobilosti obdržíte k některým předplatným automaticky vygenerované nabídky. Tyto nabídky budou zaslány na e-mail kupujícího a lze je zakoupit přímo z daného e-mailu nebo prostřednictvím portálu Autodesk Account.

 

Přijetí nabídky a obnovení

Obdržíte e-mailové oznámení s nabídkou. Najdete v něm číslo nabídky, datum vypršení platnosti a celkovou cenu včetně příslušných slev.

Výběrem možnosti Zaplatit uvedené v e-mailu přijměte nabídku a zaplaťte.

Aktivní nabídky obnovení si také můžete zobrazit a zakoupit na portálu Autodesk Account v části Fakturace a objednávky > Nabídky

  • Ujistěte se, že nabídka obsahuje správné kontaktní údaje. Vyhnete se tím problémům s fakturou. Pokud potřebujete změnit některé podrobnosti nabídky, požádejte partnera, aby provedl dané změny nebo vytvořil novou nabídku. 
  • Nabídku můžete uhradit několika způsoby včetně platby na fakturu. Nabídky v hodnotě nad 25 000 USD nelze uhradit platební kartou ani přes PayPal. Více informací naleznete během placení v části Platby. 
  • Abyste mohli tento způsob nákupu využít, bude možná nutné nastavit společnost Autodesk jako dodavatele. Ověřte si to u nákupního oddělení.

Viz také

Stále máte dotazy k obnovení nebo potřebujete pomoc?

Pošlete nám své údaje včetně produktů, které vás nejvíce zajímají, a ozve se vám odborník společnosti Autodesk na obnovení.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.

Zeptat se asistenta

Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory