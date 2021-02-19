生效日期：2023 年 1 月 1 日
生效日期：2023 年 1 月 1 日
這份《兒童隱私權聲明》屬於《Autodesk 隱私權聲明》之補充條款，額外說明我們在確實知道使用者為兒童時，如何處理與兒童應用程式和 Autodesk 一般興趣應用程式有關的兒童個人資料。本《兒童隱私權聲明》中所述的兒童保護措施也適用於 (1) 任何年齡的兒童應用程式使用者，及 (2) 依據後文「教育和 FERPA」一節中所述，經簽署的 Autodesk 學生資料隱私協議，專供 K-12 教育環境使用的 Autodesk 產品之學生使用者。若根據適用法律，因為特定個人未滿法定年齡 (例如，依美國《兒童線上隱私保護法》規定，未滿 13 歲者) 而限制該個人的個人資料之處理，則出於本《兒童隱私權聲明》之目的，我們會將該個人視為兒童。
大部份的 Autodesk 網站、產品及服務 (以下稱「應用程式」) 主要是為成人而設計。我們將專為成人設計的應用程式稱為「一般興趣應用程式」。我們不會故意針對與一般興趣應用程式有關之兒童，收集其個人資料。某些 Autodesk 應用程式則適合兒童使用，並且旨在供兒童使用。我們將這些應用程式稱為「兒童應用程式」。目前，Tinkercad 是 Autodesk 唯一的兒童應用程式。
教育提供者如需瞭解我們如何處理學生資料的相關資訊，請參閱「教育和 FERPA」一節。
本《兒童隱私權聲明》與《Autodesk 隱私權聲明》存在衝突的情況下，對於我們處理兒童個人資料的方式，在符合適用法律的條件下，請以本《兒童隱私權聲明》為準。
如果我們發現我們以不合乎適用法律的方式處理兒童的個人資料，我們會立即刪除該資料，或導正該處理程序，使之符合適用法律，例如取得該處理程序的適當許可等。
美國訪客相關規定：如需有關《兒童線上隱私保護法》的更多資訊，以及有關保護兒童線上隱私權的一般提示，請造訪 OnGuard Online。
本《兒童隱私權聲明》包含以下資訊：
在我們得知適用法律要求兒童使用應用程式需有父母或監護人同意的情況下，我們會：
兒童可以註冊兒童應用程式，以便進行下列操作 (以下僅為部份範例)：
在註冊過程中，我們會要求兒童提供某些個人資料，包括：
當兒童與我們互動時，系統可能會自動收集其特定個人資料及非個人身份識別之資料，以使我們的應用程式對兒童來說變得更加有趣且實用，並且達到與我們業務相關之各種目的。
範例包括：
此資料是使用 Cookie、像素標籤、網路信標和類似技術 (以下統稱「Cookie」) 所收集的。此資料可能由 Autodesk 或第三方所收集。如需在我們的兒童應用程式上使用 Cookie 的第三方清單以及其隱私權政策之連結，請造訪 Cookie 的第三方清單以及其隱私權政策之連結，請造訪「兒童隱私權聲明 - 分析清單」。敬請造訪我們的《Cookie 聲明》頁面，深入了解我們在 Cookie 實踐方面的更多資訊，以及在我們的一般興趣應用程式上使用 Cookie 之第三方清單。
資料最小化
我們僅會要求兒童提供為使用兒童應用程式，基於合理必要必須提供的資料。如果兒童選擇不與我們共用特定個人資料 (如在需要時，用於徵求同意的家長或監護人電子郵件地址)，我們得限制其對兒童應用程式的存取權或停用某些功能 (如公開發佈內容的功能)。
收集目的
資料保留
我們會將您的個人資料和內容儲存在我們的伺服器，以及我們服務提供者的伺服器上。由於我們和我們的服務提供者所維護的伺服器位置遍布全球各地，您的個人資料可能會在不同國家/地區之間轉移，並儲存在您國家或地區以外的伺服器上。我們只會在必要或允許的合理時間範圍內，保留您的個人資料，並符合資料的收集目的，例如向您提供您正在使用或要求的產品；建立、提出法律上之請求或為其辯護；或為了履行我們的法定義務而必須保留。在基於備份或營運持續目的所建立的複本中。如基於備份或營運持續目的而建立複本，其中的資料可能會保留更長的時間。某些情況下，由於技術、法律、法規遵循或其他操作相關原因，我們可能無法完全刪除您的資訊，或將其匿名化或去識別化。
我們的兒童應用程式有時會收集兒童的個人資料，或允許兒童建立、共享和公開張貼內容。若適用法律要求，我們會經由以下方式事先徵得家長或監護人同意，才允許兒童使用向他們收集個人資料之特定功能：
我們也可能要求家長或監護人開設自己的帳戶，以便檢視及監督該兒童的帳戶。如需進一步的詳細資料，請參閱下方的「審核者選擇和控制」。
取得同意後，我們會允許家長或監護人在未來溝通過程中使用密碼，以便確認家長或監護人的身份。
如我們未在合理時間內取得家長同意，我們將刪除該兒童提供的家長聯絡資訊，以及與兒童相關的任何其他資料。
如需深入了解家長在美國的《美國家庭教育權和隱私權法》(U.S. Family Educational Rights and Privacy Act，FERPA) 下對兒童的教育記錄所享之權利，請參閱下方之「教育和 FERPA」章節。
我們的兒童應用程式可能包括允許使用者建立或操作內容，並且儲存內容之活動。根據兒童張貼內容時的實際設定，一般大眾仍有可能存取這類內容。
我們尊重將兒童在 Autodesk 兒童應用程式上張貼的任何內容刪除的請求，但法律要求我們保留內容者，不在此限。
某些兒童應用程式允許使用者透過使用者論壇或評論部分，與其他使用者直接溝通。根據兒童使用的設定而定 (兒童的審核者可控制此設定)，兒童可能有權張貼一般大眾可存取之訊息和其他通訊內容。
我們強烈建議，若兒童在我們的網站和應用程式中使用這些互動功能，最好永遠不要提供有關其本身或任何第三方的個人資料，也不要試圖規避任何監督功能。
在我們為兒童舉辦的所有比賽中，我們只會要求提供加入比賽所需的必要資料。如果兒童贏得了比賽，為了發放獎勵，我們將要求兒童的家長或監護人簽屬獲獎登記表，該獲獎登記表可能要求提供更多個人化資料 (例如獎品寄送地址)。只有在兒童贏得比賽時，我們才會為了頒發獎勵而聯絡家長或監護人，並要求提供更多個人化資料。
我們的兒童應用程式可能會存取裝置相機來提供擴增實境功能，例如將兒童應用程式開發之 3D 模型疊放於相機提供的可用影像上。Autodesk 概不收集或取得由裝置相機捕捉的任何資訊。使用者可自行變更裝置設定，以移除應用程式對裝置相機的存取權。
我們的某些應用程式可能會收集線上聯絡資訊，例如電子郵件地址，以便與透過客戶服務提出特定請求的使用者溝通。例如，如果兒童遇到問題，使用者可以透過電子郵件向我們尋求協助，以瞭解如何使用設計工具。或者，如果使用者想註冊電子月報，也可透過電子郵件洽詢。
如果我們知曉我們未依適用法律規定取得家長或監護人同意，便使用 Autodesk 兒童應用程式與兒童溝通，我們將對該溝通立即做出回應、刪除該兒童的個人資料，而且不會參與任何進行中的溝通。
以下是我們處理溝通請求的作法：
在我們回覆兒童的問題或請求後，我們或我們的服務提供商將在回覆問題或請求後，立即刪除此資料。
如果兒童開始另外的溝通流程、提交另外的票證，或註冊電子報，我們將在前述各種情況下刪除兒童的個人資料，並且不會保留記錄。家長可能需要單獨退出每次的溝通流程。
如有活動或服務需要我們與兒童多次溝通，則在我們尚未依適用法律規定取得家長或監護人同意的情況下：
如果我們是為了持續進行溝通而收集兒童的聯絡資料，則也必須取得家長或監護人的電子郵件地址 (如果我們尚未取得可驗證的家長或監護人同意)，以便我們可以向家長通知收集和使用的相關事宜，並為家長或監護人提供防止我們與兒童進一步接觸的機會。
當我們與兒童互動時，系統可能會自動收集特定個人資料及非個人身分識別之資料，以使我們的應用程式對兒童來說變得更加有趣且有幫助，並且達到與我們業務相關之各種目的。
範例包括：
此資料是使用諸如 Cookie、像素標籤、網路信號和類似技術 (以下統稱「Cookie」) 所收集。此資料可能由 Autodesk 或第三方所收集。如需第三方清單以了解哪些實體在我們的兒童應用程式上使用 Cookie，以及其隱私權政策之連結，請造訪「兒童隱私權聲明 - 分析清單」。敬請造訪我們的《Cookie 聲明》深入了解我們使用 Cookie 之方式，並查看在我們的一般興趣應用程式上使用 Cookie 之第三方清單。
除了 (在取得家長或監護人同意後) 公開張貼兒童個人資料之情況外，我們還可以根據本《兒童隱私權聲明》描述的程序，在有限且明確定義次數之情況下，共用或揭露從兒童應用程式所收集之個人資料。請參閱《Autodesk 隱私權聲明》的「Autodesk 如何揭露您的個人資料？」一節，瞭解 Autodesk 揭露個人資料的一般方式。然而，Autodesk 和其第三方提供商絕不會將兒童個人資料用於廣告目的、不會使用兒童個人資料來建立兒童之個人檔案，並將其與應用程式綁定，也不會出售該個人資料，或將兒童個人資料用於法律禁止之任何其他目的，或未經家長、監護人或 (適用的) 學校授權之任何其他目的。
兒童應用程式允許家長和監護人得「審核」兒童的帳戶，以利審核者直接檢視兒童使用兒童應用程式之方式，並允許他們針對該兒童之個人資料處理方式，做出特定選擇。審核者可以隨時：
請牢記，刪除記錄的請求可能會導致帳戶、會員資格或其他服務終止，並且儲存在該帳戶中的任何內容都可能無法存取。請注意，對於可能複製或轉貼已公開張貼資訊之第三方 (例如其他使用者)，Autodesk 對其並無控制權。.
審核者能採用下列任一方法，存取、變更或刪除我們向兒童收集的個人資料：
傳送電子郵件至 parents@autodesk.com 聯絡我們，以便申請存取權、變更或刪除個人資料。
在諸如電子郵件或郵件等任何信函中，請納入以下資訊：
為保護兒童的隱私權和安全，我們將採取合理步驟，在允許存取兒童個人資料之前，先確認審核者的身份。請造訪《Autodesk 隱私權聲明》中的「Autodesk 如何保護您的資料」一節來獲得更多資訊。
我們直接提供給教育機構的教育環境專用應用程式，可讓教師或學校行政人員擔任學生帳戶的「審核者」。如需更多資訊，請參閱「教育和 FERPA」一節。
依《Autodesk 隱私權聲明》所述，您有權存取、修正、刪除、反對、限制或取得您的個人資料複本。
本節描述 Autodesk 的應用程式在依據已簽署的 Autodesk 學生資料隱私協議，直接供教育機構於教育環境下使用時，我們有哪些實務作法。本節不適用於學生在教育環境外存取 Autodesk 應用程式的情形。如有學校或學區想要詢問 Autodesk 學生資料隱私協議相關問題，請寄信到 privacy.questions@autodesk.com 聯絡 Autodesk。
Autodesk 可能直接提供兒童應用程式給教育機構，以供在教育環境中使用；在此情況下，如果適用法律允許，得由教師或學校行政人員提供收集學生個人資料的同意書。Autodesk 希望教育機構在提供這類收集行為的同意書前，能先行通知家長或監護人。
我們可能也會請教育機構直接取得家長或監護人的同意，以替代或補充學校所提供的同意內容。在這些情況下，兒童應用程式可能會允許將家長或監護人新增為學生帳戶的審核者。經由家長或監護人同意後，兒童也能於校外繼續使用兒童應用程式。
教師可使用 Tinkercad 在其教師帳戶下建立課堂，並使用教師提供的課堂代碼邀請學生加入課堂，從而成為學生的審核者。學生可使用他們的既有帳戶加入課堂，若未註冊 Tinkercad 帳戶，也可改用教師提供的暱稱加入。Autodesk 不會因學生加入課堂而收集學生的個人資料，並且學生將無法與課堂教師以外的 Tinkercad 成員通訊或共享個人資料。如有其他收集資料的情況，將一概以符合《兒童隱私權聲明》當中所述之方式收集。
教師在允許學生以既有帳戶加入課堂之前，有義務確保學生家長或監護人已依適用法律規定方式 (如《兒童隱私權聲明》中所述) 或直接向教師或教師任職學校或學區取得同意。
本節適用對象：受到《美國家庭教育權和隱私權法》(FERPA) 規範，且 Autodesk 直接提供應用程式以供其在教育環境下使用的教育提供者。
本小節的名詞定義如下：
根據教育提供者與《家庭教育權和隱私權法》(The Family Educational Rights And Privacy Act，FERPA) 的條款：
如果我們處理兒童個人資料之方式有所變更，我們將更新本《兒童隱私權聲明》。如有變更，我們會在《兒童隱私權聲明》頂端部分清楚說明上次更新時間。若我們對於本《兒童隱私權聲明》做出重大變更，則我們在此等變更生效前，將盡力提供相關通知予您或審核者，例如在我們的網站或服務上放置醒目公告，或透過電子郵件通知，且在適用情形下，我們還會對於變更徵求相關家長、監護人或教育提供者的同意。
Tinkercad 已由 kidSAFE Seal Program 認證為符合 COPPA 的應用程式。KidSAFE 是一項熱門的安全認證服務和認證程式，專為對兒童友好之網站、行動應用程式和連線技術而設計。kidSAFE 也是美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission) 核准的 COPPA 避風港 (COPPA Safe Harbor) 提供商。如要瞭解更多資訊或確認 Tinkercad 的 kidSAFE 認證相關資訊，請按一下 Tinkercad 網頁上的 kidSAFE 圖章或造訪 https://www.kidsafeseal.com/certifiedproducts/tinkercad.html。
如果您想聯絡我們，請使用以下聯絡資訊。與我們聯絡時，請針對您聯絡我們的原因，提供相關應用程式的名稱：
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如要透過電話聯絡，請撥打：415-507-5000
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