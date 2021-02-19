這份《兒童隱私權聲明》屬於《Autodesk 隱私權聲明》之補充條款，額外說明我們在確實知道使用者為兒童時，如何處理與兒童應用程式和 Autodesk 一般興趣應用程式有關的兒童個人資料。本《兒童隱私權聲明》中所述的兒童保護措施也適用於 (1) 任何年齡的兒童應用程式使用者，及 (2) 依據後文「 教育和 FERPA 」一節中所述，經簽署的 Autodesk 學生資料隱私協議，專供 K-12 教育環境使用的 Autodesk 產品之學生使用者。若根據適用法律，因為特定個人未滿法定年齡 (例如，依美國《兒童線上隱私保護法》規定，未滿 13 歲者) 而限制該個人的個人資料之處理，則出於本《兒童隱私權聲明》之目的，我們會將該個人視為 兒童 。

大部份的 Autodesk 網站、產品及服務 (以下稱「應用程式」) 主要是為成人而設計。我們將專為成人設計的應用程式稱為「一般興趣應用程式」。我們不會故意針對與一般興趣應用程式有關之兒童，收集其個人資料。某些 Autodesk 應用程式則適合兒童使用，並且旨在供兒童使用。我們將這些應用程式稱為「兒童應用程式」。目前，Tinkercad 是 Autodesk 唯一的兒童應用程式。

教育提供者如需瞭解我們如何處理學生資料的相關資訊，請參閱「教育和 FERPA」一節。

本《兒童隱私權聲明》與 存在衝突的情況下，對於我們處理兒童個人資料的方式，在符合適用法律的條件下，請以本《兒童隱私權聲明》為準。

如果我們發現我們以不合乎適用法律的方式處理兒童的個人資料，我們會立即刪除該資料，或導正該處理程序，使之符合適用法律，例如取得該處理程序的適當許可等。

美國訪客相關規定：如需有關《兒童線上隱私保護法》的更多資訊，以及有關保護兒童線上隱私權的一般提示，請造訪 OnGuard Online。

本《兒童隱私權聲明》包含以下資訊：