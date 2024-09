Les enfants peuvent s’inscrire à des applications pour Enfants pour, entre autres :

consulter, interagir avec et télécharger du contenu ;

visionner des tutoriels, créer, modifier et importer du contenu ;

aimer le contenu créé par d’autres utilisateurs ;

charger une photo ;

participer à des concours ;

afficher des notifications dans l’application.

Lors du processus d’inscription, nous demandons à l’enfant de fournir certaines données personnelles, y compris :

l’adresse électronique d’un parent ou d’un tuteur ;

le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’enfant ;

la date de naissance de l’enfant afin de vérifier son âge.

Identificateurs persistants

Lorsque les enfants interagissent avec nous, certaines données personnelles et non-personnelles peuvent être automatiquement collectées, à la fois pour rendre nos applications plus intéressantes et utiles pour les enfants, et à des fins diverses afférentes à nos activités.

Par exemple, cela peut comprendre :



le type de système d’exploitation de l’ordinateur ;

l’adresse IP ou l’identifiant de l’appareil mobile de l’enfant ;

le navigateur Web utilisé ;

la fréquence à laquelle l’enfant consulte diverses parties de nos applications ;

des données concernant le fournisseur de services en ligne ou mobile.

Ces données sont recueillies à l’aide de technologies telles que les cookies, les pixels-espions et les balises Web et les technologies similaires (les « Cookies »). Ces données peuvent être collectées par Autodesk ou par un tiers. Pour obtenir une liste des tiers qui utilisent des Cookies sur nos applications pour enfants et des liens permettant d’accéder à leurs politiques de confidentialité, veuillez consulter la . Veuillez consulter notre pour en savoir plus sur nos règles d’utilisation des Cookies et pour obtenir une liste des tiers qui utilisent des Cookies sur nos applications d’intérêt général.

Minimisation des données recueillies

Nous ne demanderons pas à un enfant de fournir plus de données que ce qui est raisonnablement nécessaire pour utiliser les applications pour Enfants. Si un enfant choisit de ne pas partager avec nous certaines données personnelles (telles que l’adresse électronique d’un parent ou d’un tuteur dans le but de recueillir son consentement), nous pouvons limiter son accès à l’application pour Enfants et à certaines fonctionnalités, telles que la publication de contenu.

Finalités de la collecte de données