Um professor poderá tornar-se moderador dos estudantes que utilizam o Tinkercad ao criar uma sala de aula na conta de professor e fazer com que os estudantes se juntem à sala de aula com um código de aula fornecido pelo professor. Os estudantes poderão juntar-se à sala de aula com contas já existentes ou sem se registarem numa conta do Tinkercad, em vez de utilizarem um nickname fornecido pelo professor. A Autodesk não recolherá dados pessoais dos estudantes por estes se juntarem a uma sala de aula, nem os estudantes poderão comunicar ou partilhar dados pessoais com outros membros do Tinkercad, à exceção do professor da sala de aula. Todas as outras práticas de recolha de dados são consistentes com aquelas descritas na Declaração de Privacidade de Crianças.

Antes de permitir que um estudante com uma conta já existente se junte a uma sala de aula, um professor é responsável por assegurar que um dos pais ou tutores do estudante deu qualquer consentimento que seja exigido pela legislação aplicável, quer como se descreve na presente Declaração de Privacidade de Crianças, quer diretamente ao professor ou à escola ou ao agrupamento de escolas do professor.