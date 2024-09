El profesor puede asumir el rol de moderador de los estudiantes que utilizan Tinkercad para crear una Clase en la cuenta del profesor a la que los estudiantes se pueden unir con un código de Clase proporcionado por el profesor. Un estudiante puede unirse a la Clase utilizando su cuenta preexistente o un alias facilitado por el profesor, sin necesidad de registrarse en una cuenta de Tinkercad. Autodesk no recopila datos personales del estudiante cuando este se une a una Clase, y el estudiante no podrá comunicarse ni compartir datos personales con otros miembros de Tinkercad que no sean el profesor de la Clase. El resto de prácticas de recopilación de datos se ajustan a las descritas en la Declaración de privacidad infantil.

Antes de permitir que un estudiante con una cuenta preexistente se una a una Clase, el profesor tiene la responsabilidad de asegurarse de que uno de los progenitores o el tutor del estudiante han proporcionado el consentimiento que exige la ley aplicable, tal como se describe en esta Declaración de privacidad infantil, o directamente al profesor, a la escuela o al distrito escolar de este.