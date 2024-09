Dzieci mogą rejestrować się w aplikacjach dla dzieci, aby (między innymi):

wyświetlać treści, wchodzić z nimi w interakcję i je pobierać;

korzystać z samouczków, tworzyć, edytować i importować treści;

polubić treści innych użytkowników;

przesyłać zdjęcia;

uczestniczyć w konkursach;

wyświetlać powiadomienia w aplikacji.

Podczas procesu rejestracji będziemy prosić dziecko o podanie pewnych danych osobowych, takich jak:

adres e-mail rodzica lub opiekuna,

nazwa użytkownika lub konta i hasło dziecka,

data urodzenia dziecka w celu potwierdzenia jego wieku.

Identyfikatory trwałe

Podczas interakcji dzieci z nami mogą być automatycznie zbierane pewne dane osobowe i dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Umożliwiają nam one udoskonalanie aplikacji, aby były one bardziej interesujące i przydatne dla dzieci, a także służą do różnych celów związanych z naszą działalnością.

Oto przykłady automatycznie zbieranych danych:

typ systemu operacyjnego komputera;

używany przez dziecko adres IP lub identyfikator urządzenia mobilnego;

używana przeglądarka internetowa;

częstotliwość, z jaką dziecko odwiedza różne części naszych aplikacji;

dane dostawcy usług internetowych lub operatora komórkowego.

Zbieranie tych danych odbywa się przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnalizatory web beacon i inne podobne technologie („Pliki cookie”). Dane te mogą być zbierane przez firmę Autodesk lub stronę trzecią. Listę stron trzecich, które używają plików cookie w naszych aplikacjach dla dzieci, oraz łącza do ich zasad ochrony prywatności, można znaleźć na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci — lista narzędzi analitycznych. Więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących plików cookie oraz listę stron trzecich, które wykorzystują pliki cookie w naszych aplikacjach ogólnego pożytku, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Minimalizacja ilości przetwarzanych danych

Nie będziemy od dziecka wymagać podania większej ilości danych, niż jest to rozsądnie niezbędne do korzystania z aplikacji dla dzieci. Jeśli dziecko postanowi nie udostępnić nam pewnych danych osobowych (na przykład adresu e-mail rodzica lub opiekuna w celu uzyskania zgody), możemy ograniczyć mu dostęp do aplikacji dla dzieci lub wyłączyć niektóre funkcje, takie jak możliwość zamieszczania treści widocznych publicznie.

Cel zbierania danych Podane podczas rejestracji informacje wykorzystujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz do wysyłania powiadomień lub uzyskiwania zgody rodziców bądź opiekunów.

Wykorzystujemy te dane osobowe również w celu dostarczania aplikacji dla dzieci, zgodnie z opisem zawartym w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Autodesk.

Niektóre działania, takie jak korzystanie z samouczków, nie wymagają podawania danych osobowych przez dzieci. Możemy nie powiadomić rodziców albo opiekunów ani nie zabiegać o ich zgodę, jeśli nie zbieramy lub nie przetwarzamy w inny sposób danych osobowych ich dziecka.

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe i udostępnione treści przechowujemy na naszych serwerach oraz na serwerach naszych dostawców usług. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług mamy serwery w różnych miejscach świata, dlatego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane ponad granicami krajowymi i przechowywane na serwerach poza terytorium Państwa kraju lub regionu. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to niezbędne lub dozwolone i proporcjonalne do celów, w których zostały zebrane, na przykład do zapewnienia Państwu możliwości korzystania z naszych ofert, z których Państwo korzystają lub o które wnioskowali, w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dane mogą pozostawać w kopiach zapasowych wykonanych w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej przez dodatkowy czas. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których nie będziemy w stanie w pełni usunąć, zanonimizować lub poddać deidentyfikacji Państwa danych z powodów technicznych, prawnych, związanych z przestrzeganiem przepisów lub innych względów operacyjnych.