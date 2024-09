Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí doplňuje . Poskytuje dodatečné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje dětí, a to jak ve vztahu k aplikacím pro děti, tak ve vztahu k našim aplikacím obecného zájmu v případech, kdy víme, že uživatelem je dítě. Opatření na ochranu dětí popsaná v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí aplikujeme také pro (1) uživatele aplikací pro děti bez ohledu na jejich věk a (2) studenty využívající naše produkty, které nabízíme za účelem sekundárního nebo nižšího stupně vzdělávání, a to podle podepsané smlouvy o ochraně osobních údajů studentů společnosti Autodesk, jak je popsáno v části Vzdělávání a zákon FERPA níže. Jako dítě je pro účely tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí považován jednotlivec, u něhož platné zákony omezují zpracovávání osobních údajů z důvodu, že je jeho věk příliš nízký (například méně než 13 let podle zákona U.S. Children’s Online Privacy Protection Act).

Většina webových stránek, produktů a služeb společnosti Autodesk (dále jen „aplikace“) je primárně navržena pro dospělé. Aplikace navržené pro dospělé označujeme jako „aplikace obecného zájmu“. V souvislosti s aplikacemi obecného zájmu neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí. Určité aplikace společnosti Autodesk jsou vhodné a určené pro používání dětmi. Tyto aplikace označujeme jako „aplikace pro děti“. V tuto chvíli je jedinou aplikací pro děti od společnosti Autodesk aplikace Tinkercad.

Pokud jste učitelé nebo pracovníci školy, podívejte se do části s názvem Vzdělávání a zákon FERPA , která pojednává o našem zpracovávání údajů studentů.

V případě rozporu mezi tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a se naše zacházení s osobními údaji dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí, a to v souladu s platnými zákony.

Pokud zjistíme, že jsme zpracovávali osobní údaje dítěte způsobem, který není v souladu s platnými zákony, neprodleně takové údaje odstraníme nebo podnikneme kroky k tomu, aby toto zpracování bylo v souladu s platnými zákony (například tak, že získáme potřebný souhlas ke zpracování těchto údajů).

Pro návštěvníky z USA: Další informace o zákonu COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) a obecné tipy k ochraně osobních údajů dětí na internetu naleznete na webových stránkách .

