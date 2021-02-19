隱私權聲明

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Cookie 聲明

生效日期：2024 年 1 月 1 日

範圍

Autodesk 使用 Cookie 和像素及信號等相關技術 (統稱「Cookie」)，以在您使用我們的網站、產品和服務 (簡稱「應用程式」) 時，收集並儲存相關資訊，以便瞭解 Autodesk 應用程式的使用情形、改善您對 Autodesk 應用程式的使用體驗，並根據您的興趣提供個人化的廣告和內容。

除了我們的隱私權聲明及我們的兒童隱私權聲明之外，本 Cookie 聲明也說明了 Autodesk 應用程式的 Cookie 使用情形、使用 Cookie 的理由，以及您能夠控制其使用情形的權限。

第三方實踐不受本 Cookie 聲明拘束。如需在我們的網站上使用 Cookie 的第三方清單，請按一下此處。這些第三方的合作夥伴可能會出於其所述目的，使用 Cookie 收集您的資訊。若要進一步瞭解第三方如何使用 Cookie，請造訪第三方的網站。

我們在隱私權聲明中說明了 Autodesk 處理個人資料 (這可能包括經由 Cookie 收集的資料) 的目的。

我們的應用程式上會使用的 Cookie 類型

嚴格必要：為 Autodesk 應用程式運作所需，以便為您提供服務

這些 Cookie 的用途之一是讓我們得以記錄您的偏好或登入資訊、回應您的請求，或在您的購物車中放入品項。這些 Cookie 對於以下用途也不可或缺：

  • 啟用服務，如對您進行驗證並且使您保持登入狀態
  • 允許您使用必要功能，或確定您的語言或國家/地區
  • 透過客戶支援等提供您所請求的資訊

這些 Cookie 無法停用。若無這些 Cookie，您可能無法存取 Autodesk 應用程式的全部功能，而我們可能也無法滿足您的請求。

改善您的體驗：允許我們呈現與您有關的內容

這些 Cookie 讓我們得以提供增強功能及個人化服務。這些 Cookie 可能由我們或第三方提供商設定，我們使用這些第三方提供商的服務為您提供量身訂做的資訊和體驗。這些增強功能和個人化服務的範例包括：

  • 在 Autodesk 網站上提供更多相關體驗
  • 瞭解您的興趣，如此一來我們才能為您提供更多相關線上內容
  • 測量您對 Autodesk 應用程式的使用情形，以便改善應用程式及您的 Autodesk 使用體驗

對於這些 Cookie 的使用情形，我們為您提供了一些偏好設定選項，您可在我們網站的此處管理您的 Cookie 偏好。若不允許使用這些 Cookie，您可能無法使用部份或全部服務。

量身打造您的廣告：允許我們針對您提供個人化廣告

這些 Cookie 會根據您的活動和興趣收集您的相關資料，以便為您呈現相關廣告及追蹤有效性。透過收集這些資料，您看到的廣告將會更符合您的興趣。這些 Cookie 也可能傳送資訊給第三方，這有助於我們為您和您的興趣建立和提供個人化廣告。

對於這些 Cookie 的使用情形，我們為您提供了一些偏好設定選項，您可在我們網站的此處管理您的 Cookie 偏好。若不允許這些使用 Cookie，您會看到針對性較低的廣告。

如果您住在美國，您可以按一下頁面底部提供的「請勿出售或分享」連結，以根據隱私權聲明的「美國隱私法規定的隱私權」部分所述方式，選擇退出「出售」或「分享」。

您也可以透過造訪 http://optout.aboutads.info/，選擇不透過第三方廣告商和廣告網路接收個人化廣告，這些第三方廣告商和廣告網路為「數位廣告聯盟」的成員且遵守《線上行為廣告自我監理原則》。

修改 Cookie 及將 Cookie 從瀏覽器刪除

除了 Autodesk 應用程式嚴格必要的 Cookie 以外，對於 Autodesk 應用程式上的 Cookie 使用情形，我們為您提供了偏好選擇，包括依法徵求您的同意。您可以按一下此處，在我們的網站上管理您的偏好。請牢記，您可能還必須清除各裝置上各瀏覽器的 Cookie，才能重置這些設定。

您也可以修改瀏覽器設定，以控制您的電腦或其他裝置是否接受或拒絕 Cookie。這些設定通常可在瀏覽器的「說明」、「工具」或「編輯」功能表中找到。請牢記，您的瀏覽器設定可能會阻止您存取我們網站上的所有功能。

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我們和代表我們的服務提供商會設定 Autodesk 應用程式上的 Cookie。例如，當您購物時，我們的電子商務廠商可能會使用 Cookie。您可以在結帳時審閱 Autodesk 電子商務廠商的隱私權政策，以瞭解其實務做法。您可以在此處查看在 Autodesk網站上使用 Cookie 的第三方清單 (非窮盡列舉)，並在此處管理您的 Cookie 偏好。

產品分析

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