Wenn Kinder mit uns interagieren, können bestimmte personenbezogene Daten und nicht-personenbezogene Daten automatisch erfasst werden. Dies geschieht, um unsere Anwendungen für Kinder interessanter und nützlicher zu gestalten, sowie für diverse Zwecke im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit.

Beispiele hierfür sind:

Das Betriebssystem des Computers

Die IP-Adresse des Kindes oder die Kennung des mobilen Geräts

Der verwendete Webbrowser

Die Häufigkeit der Besuche des Kindes auf Bereichen unserer Anwendungen

Daten zum Provider des Online-Dienstes oder des mobilen Dienstes

Diese Daten werden mit Hilfe von Technologien wie Cookies, Pixel-Tags, Web-Beacons und ähnlichen Technologien („Cookies“) erfasst. Diese Daten können von Autodesk oder einem Drittanbieter erfasst werden. Eine Liste von Drittanbietern, die in unseren Anwendungen für Kinder Cookies einsetzen, und Links zu deren jeweiligen Datenschutzerklärungen finden Sie in der Richtlinie zum Datenschutz bei Kindern – Analysen. Bitte lesen Sie auch unsere allgemeine Cookie-Richtlinie, in der Sie nähere Informationen über unseren Umgang mit Cookies sowie eine Liste von Drittanbietern finden, die in unseren für das allgemeine Interesse entwickelten Anwendungen Cookies verwenden.

Datenminimierung

Wir fordern von einem Kind nicht mehr Daten an als unbedingt nötig sind, damit es Anwendungen für Kinder verwenden kann. Wenn ein Kind sich entscheidet, uns bestimmte personenbezogene Daten nicht mitzuteilen (z. B. die E-Mail-Adresse eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Einholen der Zustimmung), beschränken wir gegebenenfalls seinen Zugang zu dieser Anwendung für Kinder oder deaktivieren bestimmte Funktionen, z. B. die Möglichkeit, Inhalte zu veröffentlichen.

Zweck der Erhebung

Wir nutzen die uns zur Verfügung gestellten Informationen während der Anmeldung aus Sicherheitsgründen sowie zum Versand von Mitteilungen oder zum Einholen der Einwilligung von Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Darüber hinaus nutzen wir diese personenbezogenen Daten gemäß der Beschreibung in der Autodesk-Datenschutzerklärung zur Bereitstellung der Anwendung für Kinder.

Für einige Aktivitäten, z. B. die Verwendung von Lernprogrammen, werden keine personenbezogenen Daten von Kindern benötigt. Wenn wir keine personenbezogenen Daten von Kindern erheben oder auf andere Weise verarbeiten, werden Eltern oder Erziehungsberechtigte gegebenenfalls nicht benachrichtigt oder um ihre Zustimmung gebeten.

Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten und Inhalte auf unseren Servern und auf den Servern unserer Dienstanbieter. Da wir und unsere Dienstanbieter Server an weltweiten Standorten unterhalten, können Ihre personenbezogenen Daten über nationale Grenzen hinweg übertragen und auf Servern außerhalb Ihres Landes oder Ihrer Region gespeichert werden. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie dies vernünftigerweise notwendig oder zulässig ist und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck steht, für den sie erhoben wurden, z. B. um Ihnen die Angebote zur Verfügung zu stellen, die Sie nutzen oder angefordert haben, zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und soweit dies erforderlich ist, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Daten können in Kopien, die für Sicherungs- und Geschäftskontinuitätszwecke angefertigt wurden, für eine zusätzliche Zeit gespeichert werden. Es kann vorkommen, dass wir aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder sonstigen betrieblichen Gründen nicht in der Lage sind, Ihre Daten vollständig zu löschen oder zu anonymisieren.