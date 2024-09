La presente Informativa sulla privacy dei bambini integra l' fornendo ulteriori informazioni sulla modalità con cui Autodesk tratta i dati personali dei bambini, in relazione sia alle Applicazioni per bambini sia alle applicazioni di interesse generale di Autodesk, quando Autodesk è effettivamente a conoscenza della minore età di un utente. Inoltre, Autodesk applica le tutele per i bambini descritte nella presente Informativa sulla privacy dei bambini a (1) utenti delle Applicazioni per bambini indipendentemente dall'età e (2) utenti studenti dei suoi prodotti offerti nel contesto dell'istruzione primaria e secondaria in conformità ad un accordo sottoscritto di Autodesk sulla privacy dei dati degli studenti, come descritto nella sezione " Istruzione e FERPA " di seguito. Ai fini della presente Informativa sulla privacy dei bambini, un soggetto è ritenuto un bambino se la legge in vigore limita il trattamento dei suoi dati personali perché il soggetto è al di sotto di una determinata età (ad esempio, al di sotto dei 13 anni ai sensi del Children's Online Privacy Protection Act statunitense).

La maggior parte dei siti Web, dei prodotti e dei servizi di Autodesk (di seguito, le "applicazioni") è principalmente pensata per gli adulti. Le applicazioni pensate per gli adulti sono indicate come "applicazioni di interesse generale". Non vengono raccolti intenzionalmente dati personali di bambini in relazione ad applicazioni di interesse generale. Determinate applicazioni Autodesk sono adeguate e destinate all'uso da parte dei bambini. Tali applicazioni vengono indicate con l'espressione "Applicazioni per bambini". Allo stato attuale, Tinkercad è l'unica Applicazione per bambini di Autodesk.

Gli insegnanti e i funzionari scolastici sono invitati a consultare la sezione intitolata " Istruzione e FERPA " per informazioni sul trattamento dei dati degli studenti da parte di Autodesk.

In caso di conflitto tra la presente Informativa sulla privacy dei bambini e l' , è la prima a definire lo standard per il trattamento dei dati personali dei bambini in conformità con le leggi in vigore.

Qualora Autodesk rilevasse di avere effettuato il trattamento di dati personali di un minore con modalità non conformi alle leggi in vigore, verrà predisposta la cancellazione immediata di tali dati o verrà ripristinata la conformità del trattamento con le leggi in vigore, ad esempio con la richiesta dell'opportuno consenso al trattamento.

Visitatori statunitensi: per ulteriori informazioni sul Children’s Online Privacy Protection Act e per indicazioni generali sulla protezione della privacy dei bambini online, visitare .

La presente Informativa sulla privacy dei bambini contiene le seguenti informazioni: