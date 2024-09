Um professor pode se tornar um supervisor de alunos no Tinkercad criando uma Sala de aula na sua conta de professor e fazendo com que os alunos entrem na Sala de aula utilizando um código de Aula fornecido pelo professor. O aluno pode participar da Sala de aula utilizando sua conta preexistente ou sem se inscrever em uma conta do Tinkercad utilizando, como alternativa, um apelido fornecido pelo professor. A Autodesk não coletará dados pessoais do aluno como resultado da participação dele na Sala de aula, e o aluno não poderá se comunicar nem compartilhar dados pessoais com os membros do Tinkercad além do professor da Sala de aula. Todas as demais práticas de coleta de dados estão em conformidade com aquelas descritas na Declaração de Privacidade Infantil.

Antes de permitir que um aluno com conta preexistente participe de uma Sala de aula, o professor é responsável por garantir que os pais ou responsáveis do aluno tenham dado os consentimentos exigidos pelas leis aplicáveis, seja conforme descrito nesta Declaração de Privacidade Infantil, seja diretamente ao professor ou à escola do professor ou ao distrito escolar.