適用範圍：本隱私權聲明僅適用於位於中國大陸的應徵者及潛在應徵者。

我們非常重視您的隱私。

本聲明涵蓋的內容

Autodesk 蒐集哪些個人資料

我們為何使用您的個人資料

我們可能向誰揭露您的個人資料

我們如何保護您的資料

您的隱私權利

如何聯絡我們諮詢問題

當您申請職位或以其他方式表達加入我們的意向 (包括接受加入我們人才社群的邀請) 時，您所分享的個人資料將有助於我們瞭解您作為應徵者的情況。我們希望您對我們處理該資訊的方式感到放心。

本聲明中所提之「Autodesk」、「我們」或「我們的」係指 Autodesk, Inc. 及其子公司。您的個人資料控制者為 Autodesk, Inc.；若您位於歐洲、中東或非洲，則資料控制者為 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company。

本《應徵者隱私權聲明》(下稱「本聲明」)適用於所有內部及外部求職者、應徵者與潛在應徵者 (下稱「您」)，無論您是透過 Autodesk 線上招募平台與工作機會頁面(下稱「招募系統」)提出申請、加入 Autodesk 人才社群、透過第三方機構、招募人員、求職網站、就業博覽會、招募活動、招募平台或任何其他管道與我們接洽聯繫，或由 Autodesk 認定為潛在應徵者並受邀加入 Autodesk 人才社群。本聲明包含對臨時職位、短期職位、約聘職位、實習職位及其他非正式職位的申請。本聲明亦適用於對 Autodesk 目前或未來就業機會表達興趣的個人。

本聲明的目的在於針對我們如何蒐集、利用、揭露、處理及保護您的個人資料，提供清晰且透明的說明。本聲明亦說明了我們蒐集的個人資料類型、蒐集目的、保護方式，以及您根據適用法律擁有的相關隱私權及其他權利，包括如何行使這些權利。