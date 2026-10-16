隱私權聲明

隱私權聲明

Autodesk 應徵者隱私權聲明 — 中國大陸

適用範圍：本隱私權聲明僅適用於位於中國大陸的應徵者及潛在應徵者。

我們非常重視您的隱私。

本聲明涵蓋的內容

  • Autodesk 蒐集哪些個人資料
  • 我們為何使用您的個人資料
  • 我們可能向誰揭露您的個人資料
  • 我們如何保護您的資料
  • 您的隱私權利
  • 如何聯絡我們諮詢問題

當您申請職位或以其他方式表達加入我們的意向 (包括接受加入我們人才社群的邀請) 時，您所分享的個人資料將有助於我們瞭解您作為應徵者的情況。我們希望您對我們處理該資訊的方式感到放心。

本聲明中所提之「Autodesk」、「我們」或「我們的」係指 Autodesk, Inc. 及其子公司。您的個人資料控制者為 Autodesk, Inc.；若您位於歐洲、中東或非洲，則資料控制者為 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company。

本《應徵者隱私權聲明》(下稱「本聲明」)適用於所有內部及外部求職者、應徵者與潛在應徵者 (下稱「您」)，無論您是透過 Autodesk 線上招募平台與工作機會頁面(下稱「招募系統」)提出申請、加入 Autodesk 人才社群、透過第三方機構、招募人員、求職網站、就業博覽會、招募活動、招募平台或任何其他管道與我們接洽聯繫，或由 Autodesk 認定為潛在應徵者並受邀加入 Autodesk 人才社群。本聲明包含對臨時職位、短期職位、約聘職位、實習職位及其他非正式職位的申請。本聲明亦適用於對 Autodesk 目前或未來就業機會表達興趣的個人。

本聲明的目的在於針對我們如何蒐集、利用、揭露、處理及保護您的個人資料，提供清晰且透明的說明。本聲明亦說明了我們蒐集的個人資料類型、蒐集目的、保護方式，以及您根據適用法律擁有的相關隱私權及其他權利，包括如何行使這些權利。

 

1. 我們蒐集的個人資料

個人資料類別

我們可能會處理您的以下類別個人資料：

類別

說明

身份識別資訊和聯絡資訊

姓名與聯絡方式 (例如您的地址、電子郵件地址和電話號碼)，包括您在我們招募系統中的使用者名稱與密碼

專業或就業相關資訊

您在建立招募系統個人檔案、註冊招募系統、提交申請、招募過程中提交，或我們將您加入人才社群時所處理的簡歷或履歷、工作經歷、技能、薪資期望、職涯志向及其他相關資料與文件

教育資訊

教育背景、取得學位、語言能力及相關專業證照

人口統計資訊

在適用法律允許或要求的範圍內，我們可能會詢問種族、族裔、性別、兵役狀況、健康及/或身心障礙狀況等特徵；若您提供此類資料，我們將出於合法目的進行處理

影像與音訊資訊

相片、視訊面試提交內容或錄音／錄影 (依適用法律要求，將事先通知並取得您的同意)

財務資料

用於面試相關差旅費用核銷之銀行帳戶資料 (如適用)

公民身分與移民資料

在適用法律允許或要求的範圍內，為驗證您在就業所在國家/地區的合法工作權利，我們可能會詢問您的公民身分、國籍、移民身分及工作授權，可能要求提供護照、簽證、工作許可證及其他移民相關說明文件的副本。

網際網路及其他電子網路活動

當您使用我們的線上招募系統或造訪我們的網站時，我們會蒐集有關您的裝置與瀏覽器資訊 (如瀏覽器類型、作業系統、裝置識別碼、IP 地址及從 IP 地址推導出的概略地理位置)、您在我們職涯頁面的導覽方式 (包括造訪的頁面、停留時間和點按的連結)、引導您至我們工作機會頁面的來源網站，以及存取日誌與系統活動，以改善應徵者體驗並確保系統正常運作。

背景調查資訊

就業與教育背景驗證、專業資格與執照、推薦人核查、犯罪紀錄資訊、制裁名單、信用紀錄 (在法律允許且與職位相關的情況下)，以及評估僱用資格所需的其他資訊

推論資訊

從招募過程中推導出的資訊，例如與評估您的申請或職位合適性相關的職務技能、偏好或其他專業特質

通訊資料

關於就業機會、您對 Autodesk 的興趣以及招募過程與您進行溝通和互動的紀錄。

評估結果

在招募過程中完成的各項評估或測試的評估分數及相關結果

其他資訊

您在申請過程中或參與招募活動時自願提供的資訊。

敏感個人資料

我們蒐集的部分個人資料在適用法律下可能被視為「敏感」或「特殊類別」資料，可能包括健康/醫療資訊、揭露種族或族裔來源的資料，或其他受保護特徵之資料。

我們僅在為實現本聲明所述目的之必要範圍內，且在適用法律允許的情況下，蒐集敏感個人資料。若適用法律要求，我們會在蒐集或利用此類資訊前徵求您的同意。

若您自願向我們提供敏感資料，我們將根據本聲明及適用法律進行處理，包括實施任何可能要求的額外安全保護措施。

2. 我們如何蒐集個人資料

我們可能會從以下不同來源蒐集個人資料：

  • 直接由您提供：包括您申請職位、加入 Autodesk 人才社群、與我們溝通、參加面試或評測，或以其他方式與我們互動時； 
  • 自動蒐集：您使用我們的線上招募系統或造訪我們的網站時，包括透過 Cookie 及類似技術所蒐集資訊；
  • 員工推薦：Autodesk 員工推薦您應徵職缺而提交您的個人資料；
  • 招募人員與人力仲介機構：若您透過第三方機構提出申請；
  • 您提供的推薦人：其可能會分享關於您的工作表現與專業聲譽的資訊；
  • 公開或商業來源：包括 LinkedIn 或其他專業或求職平台；
  • 評測工具提供者：其可能根據您的履歷/簡歷資訊、申請材料、面試或評測，提供評測或適任性評分、分析或其他結果；
  • 背景調查服務提供者：在法律允許的情況下，其可能驗證關於您的教育背景、工作經歷、信用紀錄及犯罪紀錄的資訊；
  • 教育機構與學歷驗證服務：其可能確認您的學位與證照；
  • 前雇主與就業驗證服務：其可能驗證您的工作經歷。

在適用情況下，我們將在招募過程中提供關於任何必要背景調查的進一步資訊。此類調查通常僅在發出附帶條件的錄取通知後進行，且未必適用於所有職位。

請注意，在向 Autodesk 提供推薦人的個人資料之前，您有責任告知該推薦人並取得其同意。

3. 資料蒐集目的

我們蒐集並利用您的個人資料，係出於本聲明中所述與招募及聘僱相關之特定且必要目的，包括：

目的

說明

評估申請和應徵者

我們審查履歷、簡歷、資歷、經驗及申請材料，依據公平一致的標準評估應徵者是否符合職位要求，決定是否推進招募流程，以及在適用情況下建立僱傭關係。

與應徵者溝通

我們利用個人資料與應徵者就其申請、招募活動、面試及申請狀態更新進行溝通。若應徵者選擇接收此類通訊，我們亦可能就目前或未來的就業機會及人才相關計畫與其聯絡。

驗證身分、資歷與經驗

我們可能透過推薦人、背景調查、身分驗證服務、公開來源及其他來源 (在適用法律允許的情況下) 驗證您的教育背景、工作經歷及資歷。

進行面試與評估

我們利用個人資料，透過面試及相關評估活動評估應徵者對職位的適任性。在適用情況下，面試可能會被錄音或轉錄，以形成準確的記錄、支持公平一致的應徵者評估，並改進我們的聘僱流程 (如適用法律要求，將事先通知並取得您的同意)。

為應徵者媒合其他機會

若您對 Autodesk 的就業機會表示興趣，我們可能會利用您的個人資料，針對Autodesk目前及未來可能與您的技能、資歷、經驗或興趣相關的職業機會、招募計畫以及其他人才相關資訊評估您的適任性，並與您進行溝通。您可以隨時選擇退出此類通訊。

管理應徵者帳戶及招募系統存取權限

我們利用個人資料 (包括登入憑證及識別碼) 建立與管理應徵者帳戶、驗證使用者身分、提供招募系統的存取權限，並維護這些系統及招募流程的安全性與完整性，包括協助防止未經授權的存取、濫用、詐欺、虛假陳述及其他可能損害招募流程的活動。

改善招募流程和應徵者體驗

我們分析應徵者如何與我們的招募系統和服務互動，以改善申請體驗並維護系統安全穩定。

履行法定和監管義務

為遵守適用法律、法規、法律程序或公共機構的合法要求 (包括出於國家安全或執法目的) 而有必要時，我們可能會留存、使用、揭露或以其他方式處理個人資料。

在適用法律要求的情況下，我們依賴以下任一法律依據處理您的個人資料：

(a) 履行契約之必要性：為了履行我們對您的契約義務，或為採取措施與您簽訂契約而有必要； 

(b) 法律法規遵循：履行我們的法定義務所必要； 

(c) 同意：您的同意 (我們會在必要時徵求您的同意)；

(d) 僱傭目的：管理適用法律許可的招募與僱傭活動；

(e) 正當權益：為了實現我們的正當權益，例如管理並改進我們的招募流程、就目前或未來的就業機會與應徵者溝通、在適當情況下驗證資歷與專業背景、為滿足其他及/或未來職位需求維護潛在應徵者人才庫、預防及偵測潛在詐欺行為、確保我們系統與流程的安全性與完整性，以及在必要時提出實際或潛在的法律主張或進行辯護。我們實施穩健的保護措施，確保您的權利與自由不因我們的正當權益受到侵害。

當適用法律要求我們蒐集您的特定個人資料時，若您未能提供此類資料，可能會阻礙或延遲我們履行法定義務，並可能影響我們考量您的申請或僱傭您。

5. 我們向誰揭露您的個人資料 (以及原因)

我們僅在以下有限情況下向他人揭露您的個人資料：

(a) Autodesk 集團公司内部的 Autodesk 關係企業：用於招募目的、人力資源管理、內部報告及相關業務營運。

(b) 支援招募及相關業務營運的服務提供者：包括招募平台託管、應徵者媒合、技能評估工具、身分驗證、背景調查及其他入職前篩選服務、付款處理、差旅預訂及費用核銷服務的提供者。

(c) 律師及相關專業服務提供者：旨在獲取法律或專業建議、保護我們的權利，或針對實際或潛在的法律主張進行辯護。

(d) 執法機關與公務機關：依據法律或法律程序要求、為履行法定或監管義務之必要，或為保護我們、您或他人的權利之必要。

(e) 其他公司與交易參與者：若 (i) 我們或我們的關係企業被另一家公司收購、與其合併或獲得其投資，或存在上述交易之可能，或 (ii) 我們的任何資產轉移或可能轉移至其他公司 (無論是作為破產或無力償債破產程序的一部分或其他情況)，我們可能會將蒐集到的關於您的資訊轉移給該公司。作為業務轉移程序的一部分，我們可能會向貸款人、稽核人員及第三方顧問 (包括律師和顧問) 揭露您的某些資訊。

在適用法律要求的情況下，Autodesk 在揭露您的個人資料之前，將提供額外通知及/或徵求您的同意。

請點擊此處查看Autodesk 關係企業清單。如需瞭解更多關於可能處理您個人資料的第三方資訊，您可透過本《應徵者隱私權聲明》文末的聯絡方式聯絡我們。

6. 您的隱私權利

根據您所在的位置，您可依據當地適用法律，就您的個人資料享有下列特定權利：

  • 查詢您的個人資訊並製給複製本；
  • 更正不準確或不完整的資訊；
  • 刪除您的個人資料 (受特定例外情況限制)；
  • 限制或縮減我們對您個人資料的利用；
  • 反對或選擇退出特定的處理活動；
  • 要求以可用的格式將您的資訊移轉至另一個組織；
  • 要求提供有關使用自動化決策技術的資訊，包括說明在某些司法管轄區使用此類技術處理您個人資料或資訊的目的與後果，以及自動化決策涉及的邏輯(如適用)； 
  • 若處理是基於您的同意，您可隨時撤回同意，且不影響撤回前基於同意進行處理之合法性；
  • 不因行使個人資料權利而受到非法歧視或報復；以及
  • 若您認為您的權利受到侵害，向主管機關提出申訴。

在某些情況下，這些權利可能會受到限制或無法行使。例如，在適用法律要求或允許的情況下，我們可能會留存您的個人資料。

我們不會「販售」您的個人資料，不會為了廣告目的「共用」您的個人資料 (這些術語如適用法律所定義)，亦不會販售或共用未滿 16 歲人士的個人資料。除適用法律允許的目的外，我們不會基於任何其他目的利用或揭露敏感個人資料。

7. 如何行使您的權利

若要行使適用法律規定的權利，或您是代表個人提交請求的授權代理人，請填寫此處的「資料當事人申請表」。

若需要您提供進一步資訊以處理您的請求，我們可能會與您聯絡。當您或您的授權代理人提交您根據當地適用法律行使您的個人資料權利相關請求時，我們會在受理請求前採取必要措施驗證您的身分。授權代理人亦可能須提供相關說明文件，以證實其已獲得代表該個人行事的授權。

我們不會因您行使隱私權而對您採取歧視性待遇，且我們將在適用法律要求的時限內回覆您的請求。

8. 我們如何保護您的資料

我們結合使用合理的實體、管理與技術控制措施，旨在保護您的資料免於受到未經授權的存取、滅失、濫用或惡意行為。如需瞭解關於我們安全性實務的更多資訊，請造訪信任中心：https://www.autodesk.com/trust/overview

應徵者資料的存取權僅限於因工作職責需要而必須接觸該資料並負有保密義務之人員與服務提供者。

9. 資料保存

我們將您的個人資料儲存在我們的伺服器以及服務提供者的伺服器上。

我們在完成招募流程、在您表達意願的前提下考量您於 Autodesk 未來的就業機會，以及履行適用法律與法規義務之必要期間內保存您的個人資料。當您的個人資料不再用於上述目的時，我們將予以刪除。

10. 跨境資料傳輸

由於 Autodesk 是一間全球性公司，您理解並知悉我們會根據適用於相關資料的法律，將個人資料跨境傳輸至其他國家。例如，若您的資料從我們位於歐洲經濟區 (「EEA」) 的實體傳輸至美國，或傳輸至未獲歐盟執委會適足性認定的其他 EEA 境外國家，我們將依據愛爾蘭資料保護委員會於 2023 年 5 月核准的歐盟拘束性企業規則 (您可以在我們的網站此處查看該規則) 進行傳輸。

若您的資料是從我們位於英國或瑞士的某個實體傳輸至經英國及瑞士資料保護法認定不具備適足保護水準的國家，我們將依賴標準契約條款的法律機制進行傳輸。

Autodesk 遵守美國商務部、歐盟執委會、英國政府及瑞士聯邦政府制定的《歐盟-美國資料隱私框架》(「EU-U.S.DPF」)、《歐盟-美國資料隱私框架之英國延伸條款》及《瑞士-美國資料隱私框架》及其相關原則 (簡稱「資料隱私框架原則」) ，適用於從歐盟、英國及瑞士傳輸至美國之個人資料的蒐集、利用與保存。

Autodesk 已向美國商務部國際貿易管理局證明其遵守「資料隱私框架原則」。 

若本《應徵者隱私權聲明》條款與「資料隱私框架原則」之間存在任何衝突，應以「資料隱私框架原則」為準。 

依據「資料隱私框架原則」，Autodesk 承諾解決有關我們蒐集或利用您的個人資料之投訴。 若歐盟、英國和瑞士的個人對本政策有疑問或投訴，應首先透過以下方式聯絡我們：privacy.questions@autodesk.com

Autodesk 進一步承諾，與歐盟資料保護機關 (DPA)、英國資訊專員辦公室 (ICO) 及瑞士聯邦資料保護與資訊專員 (FDPIC) 所設立之專家小組合作處理有關在雇傭關係中從歐盟、英國和瑞士傳輸之人力資源資料尚未解決的資料隱私權框架申訴，並遵循其相關建議。若您有此類未解決的申訴，請聯絡適用的 DPA、ICO 或 FDPIC (免費)。在特定情況下，您可透過具有約束力的仲裁來解決剩餘的爭議。欲瞭解此選項的更多資訊，請參閱「資料隱私框架原則」附件 I

Autodesk 承諾使本政策所述之個人資訊受「資料隱私框架」約束，並受美國聯邦貿易委員會的執法與調查權管轄。欲瞭解更多關於「資料隱私框架」計畫的資訊並查看我們的認證，請造訪 https://www.dataprivacyframework.gov/

在上述特定情況下，Autodesk 可能會與第三方共用個人資訊。Autodesk 在「資料隱私框架原則」下的義務延伸至作為代理人協助我們經營業務及提供服務的第三方；若作為我們代理人的第三方以不符合本政策的方式處理受本政策約束的個人資訊，Autodesk 仍須承擔責任，惟Autodesk 對導致損害發生的事件無須負責之情形除外。

在適用法律要求的情況下，我們將就此類跨境傳輸事先取得您的同意。請點擊此處查看可能處理您個人資料的Autodesk 全球關係企業清單。

11. 聯絡方式

若您對個人資料的使用方式有任何疑問或疑慮，請透過 dataprivacyrequests@autodesk.com 聯絡我們。

您也可以透過 DPO@autodesk.com 聯絡我們的資料保護官。

我們承諾與您合作，公平解決任何隱私權相關申訴或疑慮。惟若您認為我們未能協助解決您的申訴或疑慮，您有權向您居住國家/地區的資料保護主管機關提出申訴。

12. 本聲明的變更

我們可能會不定期修改或更新本《應徵者隱私權聲明》。若我們對本《應徵者隱私權聲明》做出重大變更，我們將依法通知您。

如需瞭解更多關於 Autodesk 一般隱私權實務規範的資訊 (包括您以個人身分造訪 Autodesk.com 或使用 Autodesk 產品與服務時之隱私權實務規範)，請參閱此處的 《Autodesk隱私權聲明》。

最後更新日期：2026 年 8 月