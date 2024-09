Az Autodesk közvetlenül oktatási intézmények számára, oktatási környezetben való felhasználásra is szolgáltathat gyermekeknek szóló alkalmazásokat, amely esetben a tanárok vagy iskolai tisztviselők hozzájárulásukat adhatják a tanulók személyes adatainak gyűjtéséhez, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. Az Autodesk elvárja az oktatási intézményektől, hogy értesítsék a szülőket vagy gondviselőket, mielőtt az ilyen jellegű adatgyűjtéshez a hozzájárulásukat adják.

Továbbá azt is kérhetjük az oktatási intézményektől, hogy közvetlenül a szülőktől vagy gondviselőktől szerezzék be a hozzájárulást az iskola hozzájárulása helyett vagy azt kiegészítően. Ezekben az esetekben a gyermekeknek szóló alkalmazás lehetővé teheti, hogy a szülő vagy gondviselő a tanuló felhasználói fiókjának moderátoraként járjon el. A szülői vagy gondviselői hozzájárulás azt is lehetővé teszi, hogy a gyermek a gyermekeknek szóló alkalmazást az iskolán kívül is használja.