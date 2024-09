Deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen vormt een aanvulling op de waarin aanvullende informatie wordt verstrekt over de manier waarop wij de persoonsgegevens van kinderen verwerken, zowel in verband met applicaties voor kinderen als in verband met applicaties voor een algemeen publiek, wanneer wij weten dat een gebruiker een kind is. We passen de beschermingen voor kinderen die worden beschreven in deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen ook toe op (1) gebruikers van applicaties voor kinderen ongeacht hun leeftijd en (2) leerlingen die onze producten gebruiken die worden aangeboden in een K-12 educatieve omgeving op grond van een ondertekende overeenkomst inzake gegevensprivacy die de leerling aangaat met Autodesk, zoals beschreven in het gedeelte " Onderwijs en FERPA " hieronder. We beschouwen een individu als een kind in het kader van deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen indien toepasselijk recht de verwerking van de persoonsgegevens van het individu beperkt omdat het individu jonger is dan een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld onder de 13 jaar volgens de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act).

De meeste websites, producten en diensten van Autodesk ("applicaties") zijn in de eerste plaats ontwikkeld voor volwassenen. We verwijzen naar applicaties die zijn ontwikkeld voor volwassenen als "applicaties voor een algemeen publiek". In verband met applicaties voor een algemeen publiek verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen. Bepaalde applicaties van Autodesk zijn geschikt en bedoeld voor gebruik door kinderen. We verwijzen naar dergelijke applicaties als "applicaties voor kinderen". Op dit moment is Tinkercad de enige applicatie voor kinderen van Autodesk.

Leraren en schoolfunctionarissen kunnen het gedeelte getiteld " Onderwijs en FERPA " raadplegen voor informatie over onze verwerking van leerlinggegevens.

In geval van strijdigheid tussen deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen en de geldt deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen als standaard voor onze behandeling van persoonsgegevens van kinderen in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Als we ontdekken dat we de persoonsgegevens van een kind hebben verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijk recht, verwijderen we de gegevens onmiddellijk of passen we die verwerking aan zodat deze in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit de verkrijging van de juiste toestemming voor die verwerking.

Amerikaanse bezoekers: meer informatie over de Children's Online Privacy Protection Act en algemene tips voor de bescherming van online privacy van kinderen vindt u op .

Deze Privacyverklaring met betrekking tot kinderen bevat de volgende informatie: