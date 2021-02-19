作为 Autodesk 隐私声明的补充，本儿童隐私声明就我们在确实知悉用户为儿童时如何处理儿童个人数据（针对儿童应用程序和我们迎合大众兴趣的应用程序）提供更多信息。本儿童隐私声明中所述的儿童保护措施还适用于 (1) 无年龄限制的儿童应用程序的用户，以及 (2) 根据下述已签署的 Autodesk 学生数据隐私协议，我们在 K-12 教育环境中所提供的商品的学生用户，参见下文“ 教育和 FERPA ”部分。如果适用法律因某人士未满一定年龄（例如，根据美国《儿童网络隐私权保护法》，不满 13 岁）而限制对该人士的个人数据的处理，则为本儿童隐私声明之目的，我们将该人士视为 儿童 。

大多数 Autodesk 网站、商品和服务（以下简称“应用程序”）主要是为成人设计的应用程序。我们将这种专为成人设计的应用程序称为“迎合大众兴趣的应用程序”。我们不会在此类迎合大众兴趣的应用程序中，故意收集有关儿童的个人数据。但是，某些 Autodesk 应用程序适合儿童使用且专为儿童设计。我们将此类应用程序称为“儿童应用程序”。Tinkercad 是 Autodesk 目前推出的唯一一款儿童应用程序。

教育提供者如需获取有关我们处理学生数据的信息，请参阅标题为“ 教育和 FERPA ”的部分。

如果本儿童隐私声明与 Autodesk 隐私声明相冲突，则以本儿童隐私声明中按适用法律制定的儿童个人数据处理标准为准。

如果我们发现，自身在处理某儿童的个人数据时未能符合适用法律的要求，我们将立即删除该数据或设法促使该处理符合适用法律要求，例如针对该处理取得相应许可。

美国访客：如需进一步了解《儿童网络隐私权保护法》以及有关儿童网络隐私权保护的一般提示，请访问 OnGuard Online。

本儿童隐私声明包含以下信息：