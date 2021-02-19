生效日期：2023 年 1 月 1 日
生效日期：2023 年 1 月 1 日
作为 Autodesk 隐私声明的补充，本儿童隐私声明就我们在确实知悉用户为儿童时如何处理儿童个人数据（针对儿童应用程序和我们迎合大众兴趣的应用程序）提供更多信息。本儿童隐私声明中所述的儿童保护措施还适用于 (1) 无年龄限制的儿童应用程序的用户，以及 (2) 根据下述已签署的 Autodesk 学生数据隐私协议，我们在 K-12 教育环境中所提供的商品的学生用户，参见下文“教育和 FERPA”部分。如果适用法律因某人士未满一定年龄（例如，根据美国《儿童网络隐私权保护法》，不满 13 岁）而限制对该人士的个人数据的处理，则为本儿童隐私声明之目的，我们将该人士视为儿童。
大多数 Autodesk 网站、商品和服务（以下简称“应用程序”）主要是为成人设计的应用程序。我们将这种专为成人设计的应用程序称为“迎合大众兴趣的应用程序”。我们不会在此类迎合大众兴趣的应用程序中，故意收集有关儿童的个人数据。但是，某些 Autodesk 应用程序适合儿童使用且专为儿童设计。我们将此类应用程序称为“儿童应用程序”。Tinkercad 是 Autodesk 目前推出的唯一一款儿童应用程序。
教育提供者如需获取有关我们处理学生数据的信息，请参阅标题为“教育和 FERPA”的部分。
如果本儿童隐私声明与 Autodesk 隐私声明相冲突，则以本儿童隐私声明中按适用法律制定的儿童个人数据处理标准为准。
如果我们发现，自身在处理某儿童的个人数据时未能符合适用法律的要求，我们将立即删除该数据或设法促使该处理符合适用法律要求，例如针对该处理取得相应许可。
美国访客：如需进一步了解《儿童网络隐私权保护法》以及有关儿童网络隐私权保护的一般提示，请访问 OnGuard Online。
本儿童隐私声明包含以下信息：
如果我们知晓，根据适用法律要求儿童用户使用应用程序需征得其家长或监护人的同意，我们将：
儿童可在儿童应用程序上注册以执行下列操作（仅列出部分操作）：
在注册过程中，我们将要求儿童提供某些个人数据，其中包括：
永久身份识别信息
当儿童与我们进行互动时，某些个人数据和非个人身份数据将被自动收集，以便针对儿童提高我们应用程序的趣味性和有用性，并且实现与我们业务有关的各种目的。
例如：
该数据是使用包括 Cookie、像素标签、网络信标和类似技术等技术（以下简称“Cookie”）收集的。该数据可能由 Autodesk 或第三方收集。如需获取在我们的儿童应用程序中使用 Cookie 的第三方名单，以及第三方隐私政策的链接，请参见儿童隐私声明 - 分析列表。有关我们 Cookie 实践的详细信息，以及在我们迎合大众兴趣的应用程序中使用 Cookie 的第三方名单，请参见我们的 Cookie 声明。
数据最小化
我们仅要求儿童提供使用儿童应用程序时合理界定为必需的数据，不会要求提供更多其他数据。如果儿童选择不与我们共享某些个人数据（例如用于获取同意（如需要）的家长或监护人的电子邮件地址），我们会限制其使用儿童应用程序或使用某些功能，如公开发布内容的权限。
收集目的
数据保留
我们将您的个人数据和内容存储在我们的服务器和我们服务提供商的服务器上。由于我们和我们的服务提供商维护服务器的位置在全球各地，因此您的个人数据可能会被跨境转移，并存储在您所在国家或地区以外的服务器上。我们将在合理必要或经允许的时间范围内保留您的个人数据，并确保与收集该等资料的目的相符，例如向您提供您正在使用或已要求的产品，用于确定、行使或保护合法请求，以及为遵守我们的法律义务所必需。数据可能会在出于备份和业务连续性目的而制作的副本中保存更长时间。在某些情况下，由于技术、法律、法规遵循或其他运营原因，我们可能无法完全删除、匿名化或去识别化您的信息。
我们的儿童应用程序有时会收集儿童的个人数据或允许儿童创建、共享和公开发布内容。在允许儿童使用会向其收集个人数据的某些功能之前，如果适用法律要求，我们会通过以下方式征求其家长或监护人的同意：
此外，我们还会要求家长或监护人开立自己的帐户，以便查看并管理儿童帐户。有关详细信息，请参见下述“监管人选择和控制”。
在征得家长或监护人同意后，我们会允许家长或监护人在未来的通讯中使用密码来确认其身份。
如果我们在合理的时间内没有收到家长的同意，我们将删除该儿童提供的家长联系信息，以及与该儿童相关的任何其他数据。
如需进一步了解美国家长根据《美国家庭教育权和隐私权法案》(FERPA) 在儿童教育记录方面享有的权利，请参见下述“教育和 FERPA”部分。
我们的儿童应用程序中的某些活动允许用户创建、控制及保存相关内容。根据儿童在发布内容时的设置，这些内容可能可以公开访问。
除非法律要求保留，否则我们尊重并同意删除儿童在我们应用程序上所发布之任何内容的请求。
某些儿童应用程序允许用户通过用户论坛或评论区，直接与其他用户沟通交流。根据儿童的设置(儿童的监管人可以控制这些设置)，儿童能发布可公开访问的消息和其他通信内容。
对于使用我们网站和应用程序中这些交互功能的儿童，我们强烈建议切勿提供有关自己或任何第三方的个人资料，也不要试图规避任何监管功能。
在我们为儿童提供的所有竞赛中，我们仅要求提供参加竞赛所必需的数据。如果儿童赢得竞赛，我们会出于兑奖目的要求儿童让其父母或监护人签署一份获奖者声明表，该获奖者声明表还可能要求提供更多个性化数据（例如，寄送奖品的地址）。只有在儿童赢得竞赛时，我们才会出于兑奖目的联系家长或监护人，以取得更详细的个人数据。
我们的儿童应用程序可能需要访问设备相机以提供增强现实功能，例如在相机拍摄的图像上叠加使用儿童应用程序开发的 3D 模型。Autodesk 不会收集或接收由设备相机捕获的任何信息。用户可以更改设备的设置，禁止应用程序访问设备相机。
在我们的某些应用程序中，我们可能会收集在线联系信息（例如电子邮件地址），实现与通过客服提出特定请求的用户沟通。例如，如果儿童遇到问题，某个用户可能会向我们发送电子邮件，就如何使用设计工具向我们寻求帮助，或者，用户可能想要注册订阅月度简讯。
如果我们获悉我们正在使用 Autodesk 儿童应用程序与儿童沟通，但未依适用法律征得家长或监护人同意，我们将立即对此沟通作出响应，删除其个人数据，并不再参与任何进行中的对话。
以下是我们处理对话请求的方法：
在我们回应儿童的问题或请求后，我们或服务提供商将立即删除该数据。
如果儿童发起更多对话请求、提交更多票单，或注册订阅月度新闻快讯，我们将一律删除儿童个人数据，并且不保留任何记录。家长可能需要单独选择退出每次对话。
如果某项活动或服务需要与儿童进行多次对话，相关对话内容依法须征得家长或监护人同意但目前尚未征得其同意：
如果我们为持续进行对话而需收集儿童的联系信息，我们会要求提供家长或监护人的电子邮件地址(在我们尚未征得可核证的家长或监护人同意的情况下)，以便通知家长信息收集及使用事宜，家长或监护人可在此过程中，阻止我们与儿童进行进一步对话。
当儿童与我们进行互动时，系统将自动收集某些个人数据和非个人身份数据，以便针对儿童提高我们应用程序的趣味性和有用性，并且实现与我们业务有关的各种目的。
例如：
该数据的收集方式包括 Cookie、像素、标签、网络信标和类似技术(以下简称“Cookie”)。该数据可能由 Autodesk 或第三方收集。如需获取儿童应用程序中使用 Cookie 的第三方名单，以及第三方隐私政策的链接，请参见儿童隐私声明 - 分析列表。有关我们 Cookie 惯例的详细信息，以及在我们迎合大众兴趣的应用程序中使用 Cookie 的第三方名单，请参见我们的 Cookie 声明。
除了对外公开儿童个人数据（在征得家长或监护人的同意后）的情况外，我们还可能在有限、明确界定的几种情况下，根据本儿童隐私声明所述的程序，共享或披露从儿童应用程序收集的个人数据。如需了解 Autodesk 披露个人数据的一般做法，请参见 Autodesk 隐私声明中的“Autodesk 如何披露您的个人数据？”部分。但是，Autodesk 及其第三方提供商不会将儿童个人数据用于广告宣传目的，不会创建儿童个人资料并将其绑定到应用程序，不会出售个人数据，也不会将儿童个人数据用于法律禁止或家长、监护人或学校授权用途（如果适用）之外的任何其他目的。
儿童应用程序允许家长和监护人“监管”儿童帐户，以便监管人能够查看儿童使用儿童应用程序的情况，以及能够针对儿童个人数据的处理方式做出某些选择。监管人可随时：
请记住，请求删除记录可能导致帐户、会员资格或其他服务终止，且该帐户中保存的任何内容可能不再可供访问。请注意，第三方（例如其他用户）可能已经复制或转发已公开发布的信息，而 Autodesk 对此没有控制权。
监管人可按照下列其中一种方式访问、更改或删除我们收集的儿童个人数据：
无论使用哪种通信方式(例如电子邮件或信件)，请提供以下内容：
为保护儿童的隐私和安全，在授权访问儿童个人数据之前，我们将采取合理措施，验证监管人的身份。详细信息请参见 Autodesk 隐私声明中的“Autodesk 如何保护您的数据”部分。
我们直接提供给教育机构以用于教育环境的应用程序可能允许教师或学校管理员以“监管人”身份管理学生帐户。更多信息请参见“教育和 FERPA”部分。
如 Autodesk 隐私声明所述，您有权访问、更正、删除、拒绝、限制或获取您个人数据的副本。
本部分介绍了 Autodesk 如何根据已签署的 Autodesk 学生数据隐私协议，将我们的应用程序直接提供给教育机构用于教育环境。本部分不适用于学生在教育环境之外访问 Autodesk 应用程序的情况。学校或学区如要询问有关 Autodesk 学生数据隐私协议的问题，可通过privacy.questions@autodesk.com 与 Autodesk 联系。
Autodesk 可能会将儿童的应用程序直接提供给教育机构用于教育环境，在这种情况下，在适用法律允许的情况下，教师或学校管理员可以同意收集学生的个人数据。Autodesk 希望教育机构在同意该等收集之前通知其家长或监护人。
我们可能还会要求教育机构直接获得家长或监护人的同意，替代或补充学校提供的同意。在这种情况下，儿童应用程序允许将添加家长或监护人添加为学生帐户的监管人。征得家长或监护人同意后，儿童在校外也可以继续使用儿童应用程序。
教师可使用其 Tinkercad 帐户创建教室，并让学生使用教师提供的课程代码进入教室，教师由此成为 Tinkercad 使用者的监管人。学生可以使用其现有帐户或在不注册 Tinkercad 帐户的情况下，使用教师提供的昵称进入教室。Autodesk 不会因学生进入教室而收集其个人数据，学生在教室中亦无法与除教师之外的其他 Tinkercad 成员交流或共享个人数据。所有其他数据收集做法均与儿童隐私声明中所述的一致。
在允许学生使用其现有帐户进入教室之前，教师有责任确保学生家长或监护人已根据适用法律作出本儿童隐私声明中所述的同意的意思表示，或确保其直接向教师、教师所在学校或学区作出同意的意思表示。
本部分适用于受《美国家庭教育权和隐私权法案》（“FERPA”）约束、且 Autodesk 直接向其提供用于教育环境的应用程序的教育提供者。
本小节使用如下定义：
根据教育提供者和《家庭教育权和隐私权法案》(FERPA) 中的条款：
如果我们处理儿童个人数据的方式发生变化，我们将更新本儿童隐私声明。当我们作出变更时，我们会在儿童隐私声明顶部明确说明，并指出最后更新时间。在本儿童隐私声明作出重大变更时，我们会尽量在此类变更生效之前向您或监管人发出通知（例如在我们的网站或服务中显示醒目通知或通过电子邮件发送通知），并且在适用情况下，我们还会就该等变更，征得相关家长、监护人或教育提供者的同意。
Tinkercad 经 kidSAFE Seal Program 认证符合 COPPA。kidSAFE 是一项备受欢迎的安全认证服务和认证计划，专为儿童友好型网站、移动应用程序和互联技术设计。此外，kidSAFE 还是获得联邦贸易委员会批准的 COPPA 安全港提供商。如需了解详细信息或验证 kidSAFE 对 Tinkercad 的认证，请点击 Tinkercad 网页上的 kidSAFE 图章或访问 https://www.kidsafeseal.com/certifiedproducts/tinkercad.html .
如果您想联系我们，请使用以下联系方式。在联系我们时，请提供相关应用程序的名称：
发送电子邮件至：privacy.questions@autodesk.com
拨打电话至：415-507-5000
寄送信件至：
Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 400
San Francisco, CA 94105
U.S.A.