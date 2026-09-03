OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacja firmy Autodesk o ochronie prywatności Kandydatów do pracy

Prywatność Kandydatów jest dla nas ważna.

Co obejmuje niniejsza Informacja

  • Jakie dane osobowe zbiera Autodesk 
  • Dlaczego Autodesk wykorzystuje dane osobowe Kandydatów
  • Komu Autodesk może je ujawniać 
  • W jaki sposób Autodesk chroni dane Kandydatów 
  • Prawa Kandydatów w zakresie prywatności 
  • Jak skontaktować się z Autodesk w razie pytań

Gdy Kandydat ubiega się o pracę lub w inny sposób wyraża zainteresowanie współpracą z Autodesk, w tym poprzez przyjęcie zaproszenia do dołączenia do Społeczności Talentów, Kandydat udostępnia dane osobowe, które pomagają Autodesk poznać osobę jako Kandydata. Autodesk pragnie, aby Kandydat miał pewność co do sposobu, w jaki Autodesk postępuje z tymi informacjami. 

Określenie „Autodesk” odnosi się do firmy Autodesk, Inc. i jej podmiotów zależnych. Administratorem danych osobowych Kandydata jest firma Autodesk, Inc., chyba że Kandydat znajduje się w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce — w takim przypadku administratorem danych jest firma Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności Kandydatów do pracy („Informacja”) dotyczy wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych osób ubiegających się o pracę, Kandydatów i potencjalnych Kandydatów („Kandydat", "Kandydaci"), niezależnie od tego, czy aplikują za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej firmy Autodesk i strony z ofertami pracy („System rekrutacyjny”), dołączają do Społeczności Talentów Autodesk, nawiązują z Autodesk kontakt za pośrednictwem agencji zewnętrznych, rekruterów, portali z ofertami pracy, targów pracy, wydarzeń rekrutacyjnych, platform rekrutacyjnych lub jakichkolwiek innych kanałów, czy też zostali zidentyfikowani przez Autodesk jako potencjalni kandydaci i zaproszeni do dołączenia do Społeczności Talentów. Obejmuje to również aplikacje na stanowiska tymczasowe, na umowy na czas określony, współpracę kontraktową, staże i inne stanowiska o charakterze czasowym. Informacja ta dotyczy także osób, które wyrażają zainteresowanie obecnymi lub przyszłymi możliwościami zatrudnienia w Autodesk. 

Celem niniejszej Informacji jest zapewnienie jasnego i przejrzystego wyjaśnienia sposobu, w jaki Autodesk zbiera, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni dane osobowe Kandydatów. Opisano w niej również rodzaje zbieranych przez Autodesk danych osobowych, powody ich zbierania, sposób ich ochrony oraz związane z nimi prawa do prywatności i inne prawa przysługujące na mocy obowiązujących przepisów, w tym sposób wykonywania tych praw. 

1. Dane osobowe, które gromadzi Autodesk

Kategorie danych osobowych

Autodesk może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Kandydatów:

Kategoria

Opis

Dane identyfikacyjne i kontaktowe

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, adres e-mail i numer telefonu), w tym nazwa użytkownika i hasło do Systemu rekrutacyjnego Autodesk

Informacje dotyczące kariery zawodowej lub zatrudnienia

Życiorys lub CV, historia zatrudnienia, umiejętności, oczekiwania płacowe, aspiracje zawodowe oraz inne powiązane dane i dokumenty przesłane podczas tworzenia profilu lub rejestracji w Systemie rekrutacyjnym, wraz z aplikacją, bądź w trakcie procesu rekrutacji albo przetwarzane po dodaniu Kandydata do Społeczności Talentów Autodesk

Informacje dotyczące edukacji

Historia edukacji, uzyskane tytuły zawodowe lub stopnie naukowe, znajomość języków oraz odpowiednie certyfikaty

Dane demograficzne

Autodesk może zapytać o cechy, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, status weterana, stan zdrowia i/lub niepełnosprawność, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo, i przetwarzać tego typu dane w celach zgodnych z prawem, jeśli Kandydat je udostępni

Informacje wizualne i dźwiękowe

Fotografie, materiały wideo przekazane w związku z rozmową kwalifikacyjną lub nagrania takich rozmów (po uprzednim poinformowaniu i za zgodą Kandydata, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo)

Dane finansowe

Dane rachunku bankowego na potrzeby zwrotu kosztów podróży związanej z rozmową kwalifikacyjną (w stosownych przypadkach); historia kredytowa na potrzeby weryfikacji Kandydata

Szczegóły dotyczące obywatelstwa i imigracji

W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo, w celu zweryfikowania prawa do pracy Kandydata w kraju zatrudnienia, Autodesk może zapytać Kandydata o obywatelstwo, narodowość, status imigracyjny i pozwolenie na pracę. Może to obejmować konieczność przedstawienia kopii paszportów, wiz, pozwoleń na pracę i innych dokumentów związanych z imigracją.

Aktywność w Internecie i innych sieciach elektronicznych

Informacje o urządzeniu i przeglądarce Kandydata (takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, identyfikatory urządzeń oraz adres IP i przybliżona lokalizacja geograficzna ustalona na podstawie adresu IP Kandydata), sposób poruszania się po stronach rekrutacyjnych Autodesk (w tym odwiedzone strony, czas spędzony na stronie oraz kliknięte łącza), witryna internetowa, z której przekierowano Kandydata na stronę Autodesk z ofertami pracy oraz dzienniki dostępu i informacje o aktywności w systemie zbierane podczas korzystania z internetowego Systemu rekrutacyjnego lub odwiedzania witryny internetowej Autodesk - w celu poprawy obsługi Kandydatów i zapewnienia prawidłowego działania systemów.

Informacje dotyczące weryfikacji Kandydata

Weryfikacja zatrudnienia i wykształcenia, kwalifikacje zawodowe i licencje, sprawdzanie referencji, informacje o karalności, sankcje, historia kredytowa (jeśli jest to prawnie dozwolone i istotne dla danego stanowiska) oraz inne informacje niezbędne do oceny kwalifikacji do zatrudnienia

Wnioski

Informacje uzyskane w procesie rekrutacji, takie jak umiejętności związane z danym stanowiskiem, preferencje lub inne cechy zawodowe istotne dla oceny podania Kandydata lub przydatności do pracy na oferowanych stanowiskach

Dane dotyczące komunikacji

Zapisy komunikacji i interakcji z Kandydatem w związku z możliwościami zatrudnienia, jego zainteresowaniem pracą w Autodesk oraz procesem rekrutacji

Wyniki ocen

Wyniki ocen oraz powiązane rezultaty ocen lub testów przeprowadzonych w procesie rekrutacji

Inne informacje

Informacje, które Kandydat dobrowolnie przekazuje w związku ze swoją aplikacją lub udziałem w procesie rekrutacji

Wrażliwe dane osobowe

Niektóre ze zbieranych przez Autodesk danych osobowych mogą być uznawane za dane „wrażliwe” lub należące do „szczególnych kategorii danych” zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą to być dane dotyczące zdrowia lub dane medyczne, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne albo inne cechy chronione.

Autodesk zbiera wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Informacji i gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy. W przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo Autodesk poprosi Kandydata o zgodę przed zebraniem lub wykorzystaniem takich informacji.

Jeśli Kandydat dobrowolnie przekaże dane wrażliwe do Autodesk, Autodesk będzie je przetwarzać zgodnie z niniejszą Informacją i obowiązującym prawem, co obejmuje wdrożenie wszelkich dodatkowych zabezpieczeń, które mogą być wymagane.

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Autodesk może zbierać dane osobowe z różnych źródeł, w tym: 

  • bezpośrednio od Kandydata, w tym w związku z aplikowaniem na stanowisko, dołączaniem do Społeczności Talentów Autodesk, komunikowaniem się z Autodesk, udziałem w rozmowach kwalifikacyjnych lub ocenach albo kontaktowaniem się z Autodesk w inny sposób; 
  • automatycznie, gdy Kandydat korzysta z internetowego Systemu rekrutacyjnego lub odwiedza stronę internetową Autodesk, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii;
  • w wyniku poleceń pracowniczych, gdy pracownik firmy Autodesk przekaże dane osobowe Kandydata w związku z jego poleceniem na stanowisko;
  • od rekruterów i agencji pośrednictwa pracy, jeśli Kandydat ubiega się o pracę za pośrednictwem strony trzeciej;
  • od wskazanych przez Kandydata osób udzielających referencji, które mogą przekazywać informacje o wynikach pracy Kandydata i reputacji zawodowej;
  • z publicznie lub komercyjnie dostępnych źródeł, w tym serwisu LinkedIn lub innych platform zawodowych lub służących do poszukiwania pracy;
  • od dostawców narzędzi do oceny, którzy mogą dostarczać wyniki ocen lub oceny przydatności, analizy lub inne wnioski na podstawie informacji zawartych w Życiorysie lub CV Kandydata, dokumentach aplikacyjnych, rozmowach kwalifikacyjnych lub ocenach;
  • od dostawców usług weryfikacji kandydatów, którzy mogą weryfikować informacje Kandydata o wykształceniu, historii zatrudnienia, historii kredytowej i karalności, jeśli jest to dozwolone przez prawo;
  • od instytucji edukacyjnych i z usług weryfikujących kwalifikacje, które umożliwiają potwierdzenie stopni naukowych Kandydata i jego certyfikatów;
  • od byłych pracodawców i podmiotów świadczących usługi weryfikacji zatrudnienia, które umożliwiają zweryfikowanie historii zatrudnienia Kandydata.

W stosownych przypadkach Autodesk udzieli dalszych informacji na temat wszelkich wymaganych czynności z zakresu weryfikacji Kandydata podczas procesu rekrutacji. Takie czynności są zazwyczaj przeprowadzane dopiero po złożeniu warunkowej oferty zatrudnienia i mogą nie dotyczyć wszystkich stanowisk.

Kandydat powinien mieć na uwadze, że odpowiada za poinformowanie osób udzielających referencji i uzyskanie ich zgody przed przekazaniem ich danych osobowych do Autodesk. 

3. Cel zbierania danych

Autodesk zbiera i wykorzystuje dane osobowe Kandydatów do określonych i niezbędnych celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem, opisanych w niniejszej Informacji, takich jak:

Cel

Opis

Ocena aplikacji i Kandydatów

Autodesk weryfikuje CV, kwalifikacje, doświadczenie i dokumenty aplikacyjne, aby ocenić Kandydatów pod kątem wymagań danego stanowiska i ustalić, czy kontynuować proces rekrutacji z Kandydatem oraz w stosownych przypadkach, czy zatrudnić Kandydata, kierując się sprawiedliwymi i spójnymi kryteriami. Kandydat powinien zapoznać się również z punktem [8] poniżej zawierającym opis wykorzystania przez Autodesk w tym celu technologii sztucznej inteligencji (AI).

Komunikacja z Kandydatami

Autodesk wykorzystuje dane osobowe do komunikowania się z Kandydatami w sprawie ich podań, działań rekrutacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych i aktualizacji statusu aplikacji. W przypadku Kandydatów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji, Autodesk może również kontaktować się z nimi w sprawie obecnych lub przyszłych możliwości zatrudnienia i programów związanych z pozyskiwaniem talentów.

Weryfikacja tożsamości, kwalifikacji i doświadczenia

Autodesk może potwierdzać informacje o Kandydacie dotyczące wykształcenia, historii zatrudnienia i kwalifikacji na podstawie referencji, weryfikacji Kandydata, usług weryfikacji tożsamości oraz źródeł publicznie dostępnych i innych źródeł (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy).

Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i ocen

Autodesk wykorzystuje dane osobowe do oceny dopasowania Kandydatów do danego stanowiska podczas rozmów kwalifikacyjnych i powiązanych działań dotyczących oceny. W stosownych przypadkach rozmowy kwalifikacyjne mogą być nagrywane lub transkrybowane w celu sporządzenia dokładnych notatek, zapewnienia sprawiedliwej i spójnej oceny Kandydatów oraz ulepszania procesu rekrutacji (po uprzednim poinformowaniu i za zgodą Kandydata, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy).

Powiązanie Kandydatów z innymi ofertami

Jeśli Kandydat wyraża zainteresowanie ofertami pracy w Autodesk, firma może wykorzystać dane osobowe Kandydata w celu oceny potencjalnego dopasowania Kandydata do określonych stanowisk oraz do komunikowania się z Kandydatem na temat bieżących i przyszłych możliwości rozwoju zawodowego, inicjatyw rekrutacyjnych oraz innych informacji od Autodesk związanych z pozyskiwaniem talentów, które mogą odpowiadać umiejętnościom, kwalifikacjom, doświadczeniu lub zainteresowaniom Kandydata. Kandydat może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Zarządzanie kontem Kandydata i dostępem do Systemu rekrutacyjnego

Autodesk wykorzystuje dane osobowe, w tym dane logowania i identyfikatory, w celu tworzenia kont Kandydatów i zarządzania nimi, uwierzytelniania użytkowników, zapewniania dostępu do Systemów rekrutacyjnych oraz utrzymywania bezpieczeństwa i integralności tych systemów, a także procesów rekrutacji, w tym zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, nadużyciom, oszustwom, podawaniu fałszywych informacji, wprowadzaniu w błąd i innym działaniom, które mogłyby zagrozić procesowi rekrutacji.

Usprawnienie procesów rekrutacji i poprawa obsługi Kandydatów

Autodesk analizuje sposób interakcji Kandydatów z systemami i usługami rekrutacyjnymi, aby poprawić jakość obsługi aplikacji oraz zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych

Autodesk może przechowywać, wykorzystywać, ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub zgodnych z prawem żądań organów publicznych, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa.

W przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo, Autodesk przetwarza dane osobowe Kandydatów w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

(a) Konieczność wykonania umowy: w celu wypełnienia zobowiązań umownych Autodesk wobec Kandydata lub działań zmierzających do zawarcia z Kandydatem umowy. 

(b) Zgodność z przepisami prawa: w celu wypełnienia obowiązków prawnych Autodesk. 

(c) Zgoda: zgoda Kandydata, o którą Autodesk prosi, gdy jest to wymagane.

(d) Cele związane z zatrudnieniem: w celu prowadzenia działań związanych z rekrutacją i zatrudnieniem dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów.

(e) Uzasadnione interesy: w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów Autodesk, takich jak zarządzanie i ulepszanie procesów rekrutacji, komunikowanie się z Kandydatami w sprawie obecnych lub przyszłych możliwości zatrudnienia, weryfikowanie, w stosownych przypadkach, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, utrzymywanie puli potencjalnych Kandydatów na inne i/lub przyszłe stanowiska, zapobieganie potencjalnym oszustwom i ich wykrywanie, zapewnianie bezpieczeństwa i integralności systemów i procesów Autodesk oraz, w razie potrzeby, obrona przed faktycznymi lub potencjalnymi roszczeniami prawnymi lub dochodzenie takich roszczeń, a także ich ustalanie. Autodesk wdraża solidne zabezpieczenia, aby zapewnić, że prawnie uzasadnione interesy Autodesk nie są nadrzędne wobec praw i wolności Kandydata.

Gdy obowiązujące przepisy wymagają od Autodesk zbierania określonych danych osobowych na temat Kandydata, nieprzekazanie tych danych może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie obowiązków prawnych Autodesk i wpłynąć na zdolność Autodesk do rozpatrzenia aplikacji Kandydata lub jego zatrudnienia. 

5. Komu Autodesk ujawnia dane osobowe Kandydatów (i dlaczego)

Autodesk ujawnia dane osobowe Kandydatów innym stronom tylko w następujących ograniczonych przypadkach: 

(a) Podmiotom powiązanym z Autodesk w ramach spółek grupy Autodesk w celach związanych z rekrutacją, administracją kadrową, sprawozdawczością wewnętrzną oraz powiązanymi operacjami biznesowymi.

(b) Usługodawcom wspierającym proces rekrutacji i powiązane operacje biznesowe, w tym dostawcom usług hostingu platform rekrutacyjnych, dopasowywania Kandydatów, narzędzi do oceny umiejętności, weryfikacji tożsamości, usług związanych z weryfikacją Kandydatów przed zatrudnieniem, a także usług przetwarzania płatności, rezerwacji podróży i zwrotu wydatków.

(c) Adwokatom, radcom prawnym i powiązanym dostawcom usług profesjonalnych w celu uzyskania porady prawnej lub specjalistycznej, ochrony praw Autodesk lub obrony przed istniejącymi lub potencjalnymi roszczeniami prawnymi.

(d) Organom ścigania i organom administracji publicznej jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w ramach postępowania prawnego, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, lub w innych przypadkach w celu ochrony praw Autodesk, praw Kandydata lub praw innych osób. 

(e) Innym podmiotom gospodarczym i uczestnikom transakcji, jeśli (i) Autodesk lub podmioty powiązane z Autodesk zostaną lub mogą zostać przejęte przez inną spółkę, połączyć się z nią lub być przedmiotem inwestycji ze strony innej spółki, albo (ii) jeśli jakiekolwiek aktywa należące do Autodesk zostaną lub mogą zostać przeniesione na inną spółkę, czy to w ramach postępowania upadłościowego lub w sprawie niewypłacalności, czy też w inny sposób, Autodesk może przekazać zebrane przez siebie informacje o Kandydacie innej spółce. W ramach procesu przenoszenia działalności Autodesk może ujawnić niektóre informacje o Kandydacie kredytodawcom, audytorom oraz zewnętrznym doradcom, w tym prawnikom i konsultantom.

W przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo Autodesk przekaże dodatkowe informacje i/lub poprosi Kandydata o wyrażenie zgody przed ujawnieniem jego danych osobowych.

Aby zapoznać się z listą podmiotów powiązanych z Autodesk, należy kliknąć tutaj. Kandydat może skontaktować się z Autodesk, korzystając z danych kontaktowych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności Kandydatów do pracy, aby uzyskać więcej informacji na temat podmiotów zewnętrznych, które mogą przetwarzać dane osobowe Kandydata.

6. Prawa Kandydata dotyczące prywatności

W zależności od lokalizacji, Kandydatowi mogą przysługiwać pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych, w tym prawo do: 

  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych informacji;
  • usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków;
  • ograniczenia lub zawężenia zakresu wykorzystywania przez Autodesk danych osobowych Kandydata;
  • wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności związanym z przetwarzaniem lub rezygnacji z nich;
  • złożenia wniosku o przeniesienie danych Kandydata w użytecznym formacie do innej organizacji;
  • w niektórych jurysdykcjach, złożenia wniosku o udzielenie informacji na temat wykorzystywania technologii zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym wyjaśnienia celów i konsekwencji przetwarzania danych osobowych Kandydata przy użyciu takich technologii oraz na temat zasad leżących u podstaw zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli dotyczy); 
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie Kandydata, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  • niepodlegania bezprawnej dyskryminacji ani działaniom odwetowym w związku z wykonywaniem praw dotyczących danych osobowych; oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Kandydat uważa, że jego prawa zostały naruszone. 

Te prawa mogą w pewnych okolicznościach podlegać ograniczeniu lub skorzystanie z nich może być niemożliwe. Przykładowo, Autodesk może przechowywać dane osobowe Kandydata, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. 

Autodesk nie „sprzedaje” ani nie „udostępnia” danych osobowych Kandydata do celów reklamowych, w rozumieniu nadanym tym pojęciom przez przepisy prawa, a także nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Autodesk nie wykorzystuje ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych w celach innych niż dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

7. Jak korzystać ze swoich praw

W celu skorzystania z przysługujących Kandydatowi praw wynikających z obowiązujących przepisów lub, jeśli wniosek w imieniu innej osoby fizycznej składa upoważniony pełnomocnik, należy wypełnić Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępny tutaj.

Autodesk może skontaktować się z Kandydatem, jeśli będzie potrzebować dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia jego wniosku. Gdy Kandydat lub upoważniony przez niego pełnomocnik złożyli wniosek dotyczący praw Kandydata związanych z danymi osobowymi przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów lokalnych, Autodesk podejmie kroki w celu weryfikacji tożsamości Kandydata przed realizacją wniosku. Upoważnieni pełnomocnicy mogą być także zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających ich umocowanie do działania w imieniu danej osoby. 

Autodesk nie będzie traktować Kandydata mniej korzystnie z powodu korzystania z przysługujących mu praw dotyczących prywatności i odpowie na wniosek Kandydata w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji

W ramach programu pozyskiwania talentów, Autodesk może korzystać ze zautomatyzowanych narzędzi, w tym platform wykorzystujących sztuczną inteligencję, które wspierają proces weryfikacji i oceny przez człowieka potencjalnych Kandydatów na oferowane stanowiska. Technologie te wspomagają osoby podejmujące decyzje w procesie rekrutacji w następujący sposób:

1) System rekrutacyjny Autodesk analizuje wskazane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności wymagane lub pożądane na danym stanowisku, i pomaga zidentyfikować Kandydatów, którzy prawdopodobnie posiadają te kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, możliwe do wykorzystania na danym stanowisku, lub którzy w inny sposób spełniają powiązane kryteria stanowiska, przez porównanie informacji zawartych w profilach Kandydatów z wymaganiami dotyczącymi stanowiska oraz informacjami dotyczącymi wcześniej obsadzonych stanowisk. Rekruterzy decydują, którzy kandydaci przejdą do kolejnego etapu procesu rekrutacji (np. rozmowy kwalifikacyjnej), a menedżer odpowiedzialny za rekrutację podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu, kierując się własną oceną w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności Kandydata oraz wszelkie inne istotne informacje uzyskane w trakcie procesu rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach podanie Kandydata może zostać automatycznie odrzucone, ale tylko wtedy, gdy stanowisko zostanie obsadzone przed zakończeniem procesu rekrutacji.

2) System rekrutacyjny Autodesk pomaga również zespołom rekrutacyjnym sprawnie rozpatrywać aplikacje, ułatwiając planowanie rozmów kwalifikacyjnych i pomagając osobom oceniającym w rejestrowaniu informacji zwrotnych.

Wykorzystanie tych technologii ma na celu wyłącznie wspomaganie, a nie zastępowanie procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Ich stosowanie służy zwiększeniu spójności, dokładności i szybkości procesu rekrutacji oraz ograniczeniu ryzyka wystąpienia błędów lub stronniczości wynikających z czynnika ludzkiego. 

Na poszczególnych etapach procesu rekrutacji Kandydat może otrzymać więcej informacji na temat tych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

W niektórych jurysdykcjach Kandydat może mieć prawo dostępu do informacji o sposobie przetwarzania swoich danych osobowych przez technologię opisaną powyżej. Aby skorzystać z tych praw, Kandydat powinien zapoznać się z punktem [7] powyżej.

9. W jaki sposób Autodesk chroni dane Kandydatów

Autodesk stosuje połączenie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, administracyjnych i technologicznych, które mają na celu ochronę danych Kandydatów przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub złośliwymi działaniami. Więcej informacji na temat praktyk Autodesk w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć w Centrum zaufania pod adresem https://www.autodesk.com/trust/overview

Dostęp do danych Kandydatów jest ograniczony do personelu i dostawców usług, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków służbowych i są zobowiązani do zachowania poufności.

10. Przechowywanie danych

Dane osobowe Kandydatów Autodesk przechowuje na swoich serwerach oraz na serwerach dostawców usług.

Autodesk przechowuje dane osobowe Kandydata tak długo, jak jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, rozważenia jego kandydatury w związku z przyszłymi możliwościami zatrudnienia w firmie Autodesk, jeśli wyrażono takie zainteresowanie oraz wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych. Autodesk usunie dane osobowe Kandydata, gdy nie będą już potrzebne do tych celów.

11. Międzynarodowe przekazywanie danych

Autodesk jest przedsiębiorstwem globalnym, dlatego Kandydat przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Autodesk przekazuje dane osobowe do innych państw, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tych danych. Przykładowo, jeśli dane Kandydata są przekazywane z jednego z podmiotów Autodesk w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) do Stanów Zjednoczonych lub innego państwa spoza EOG, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych, Autodesk opiera się na swoich Wiążących Regułach Korporacyjnych UE zatwierdzonych przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych w maju 2023 r., z którymi można zapoznać się na stronie internetowej tutaj

Jeśli dane Kandydata są przekazywane przez jeden z podmiotów Autodesk w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do państwa, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych (zgodnie z brytyjskimi i szwajcarskimi przepisami o ochronie danych), Autodesk polega na mechanizmie prawnym standardowych klauzul umownych w przypadku takiego przekazywania. 

Autodesk przestrzega Ram ochrony danych UE-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework - „DPF UE-USA”), brytyjskiego rozszerzenia Ram DPF UE-USA oraz Ram ochrony danych Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu USA, Komisję Europejską, rząd Wielkiej Brytanii i szwajcarską administrację federalną w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, a także związanych z nimi zasad („Zasady Ram Ochrony Danych”). 

Autodesk poświadczył przed amerykańską Administracją Handlu Międzynarodowego działającą w ramach Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega Zasad Ram Ochrony Danych. 

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności Kandydatów do pracy a Zasadami Ram Ochrony Danych, pierwszeństwo mają Zasady Ram Ochrony Danych. 

Zgodnie z Zasadami Ram Ochrony Danych Autodesk zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących zbierania lub wykorzystywania przez Autodesk danych osobowych Kandydata. Obywatele UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, którzy mają pytania lub skargi dotyczące niniejszej Informacji, powinni w pierwszej kolejności wysłać wiadomość na adres: privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk zobowiązał się ponadto do współpracy i stosowania się do zaleceń panelu powołanego przez unijne organy ochrony danych („DPA”) , brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji („ICO”) i szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji („FDPIC”) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących Ram Ochrony Danych w zakresie danych kadrowych przekazywanych z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w kontekście stosunku zatrudnienia. W przypadku takiej nierozstrzygniętej skargi należy skontaktować się z odpowiednim organem DPA, ICO lub FDPIC (bezpłatnie). W określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z wiążącego postępowania arbitrażowego w celu rozstrzygnięcia pozostałych sporów. Więcej informacji na temat tej możliwości można znaleźć w Załączniku I do Zasad Ram Ochrony Danych. 

Zobowiązanie Autodesk do poddania danych osobowych opisanych w niniejszej Informacji Ramom Ochrony Danych podlega uprawnieniom wykonawczym i dochodzeniowym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat programu Ram Ochrony Danych i certyfikacji Autodesk można znaleźć na stronie internetowej https://www.dataprivacyframework.gov/.

Autodesk może udostępniać dane osobowe stronom trzecim w pewnych opisanych powyżej przypadkach. Zobowiązania Autodesk wynikające z Zasad Ram Ochrony Danych rozciągają się na strony trzecie działające jako przedstawiciele, którzy pomagają Autodesk w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług. Autodesk pozostaje odpowiedzialna w przypadku, gdy strona trzecia działająca jako przedstawiciel przetwarza dane osobowe podlegające niniejszej Informacji w sposób niezgodny z niniejszą Informacją, z wyjątkiem sytuacji, w których Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę. 

W przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa Autodesk uzyska uprzednią zgodę Kandydata w związku z takim międzynarodowym przekazywaniem danych. Aby uzyskać listę podmiotów powiązanych Autodesk na całym świecie, które mogą przetwarzać dane osobowe Kandydata, należy kliknąć tutaj

12. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych Kandydata, Autodesk prosi o kontakt pod adresem dataprivacyrequests@autodesk.com

Kandydat może również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Autodesk pod adresem DPO@autodesk.com

Autodesk zobowiązuje się współpracować z Kandydatem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkich skarg lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności. Jeśli jednak zdaniem Kandydata nie udało się rozwiązać jego skargi lub wątpliwości przez Autodesk, Kandydat ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszka.

13. Zmiany w niniejszej Informacji

Od czasu do czasu Autodesk może modyfikować lub aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności Kandydatów do pracy. Jeśli Autodesk wprowadzi istotną zmianę w niniejszej Informacji o ochronie prywatności Kandydatów do pracy, powiadomi Kandydata o tym zgodnie z przepisami prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych praktyk Autodesk w zakresie ochrony prywatności (w tym podczas odwiedzania witryny Autodesk.com lub korzystania z produktów i usług Autodesk w celach prywatnych), należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności Autodesk dostępnym tutaj.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2026 r.