Prywatność Kandydatów jest dla nas ważna.

Co obejmuje niniejsza Informacja

Jakie dane osobowe zbiera Autodesk

Dlaczego Autodesk wykorzystuje dane osobowe Kandydatów

Komu Autodesk może je ujawniać

W jaki sposób Autodesk chroni dane Kandydatów

Prawa Kandydatów w zakresie prywatności

Jak skontaktować się z Autodesk w razie pytań

Gdy Kandydat ubiega się o pracę lub w inny sposób wyraża zainteresowanie współpracą z Autodesk, w tym poprzez przyjęcie zaproszenia do dołączenia do Społeczności Talentów, Kandydat udostępnia dane osobowe, które pomagają Autodesk poznać osobę jako Kandydata. Autodesk pragnie, aby Kandydat miał pewność co do sposobu, w jaki Autodesk postępuje z tymi informacjami.

Określenie „Autodesk” odnosi się do firmy Autodesk, Inc. i jej podmiotów zależnych. Administratorem danych osobowych Kandydata jest firma Autodesk, Inc., chyba że Kandydat znajduje się w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce — w takim przypadku administratorem danych jest firma Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności Kandydatów do pracy („Informacja”) dotyczy wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych osób ubiegających się o pracę, Kandydatów i potencjalnych Kandydatów („Kandydat", "Kandydaci"), niezależnie od tego, czy aplikują za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej firmy Autodesk i strony z ofertami pracy („System rekrutacyjny”), dołączają do Społeczności Talentów Autodesk, nawiązują z Autodesk kontakt za pośrednictwem agencji zewnętrznych, rekruterów, portali z ofertami pracy, targów pracy, wydarzeń rekrutacyjnych, platform rekrutacyjnych lub jakichkolwiek innych kanałów, czy też zostali zidentyfikowani przez Autodesk jako potencjalni kandydaci i zaproszeni do dołączenia do Społeczności Talentów. Obejmuje to również aplikacje na stanowiska tymczasowe, na umowy na czas określony, współpracę kontraktową, staże i inne stanowiska o charakterze czasowym. Informacja ta dotyczy także osób, które wyrażają zainteresowanie obecnymi lub przyszłymi możliwościami zatrudnienia w Autodesk.

Celem niniejszej Informacji jest zapewnienie jasnego i przejrzystego wyjaśnienia sposobu, w jaki Autodesk zbiera, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni dane osobowe Kandydatów. Opisano w niej również rodzaje zbieranych przez Autodesk danych osobowych, powody ich zbierania, sposób ich ochrony oraz związane z nimi prawa do prywatności i inne prawa przysługujące na mocy obowiązujących przepisów, w tym sposób wykonywania tych praw.