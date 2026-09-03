ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů společnosti Autodesk

Na vašem soukromí nám záleží.

Čeho se toto oznámení týká

  • Jaké osobní údaje společnost Autodesk shromažďuje
  • Proč používáme vaše osobní údaje
  • Komu je můžeme zpřístupnit
  • Jak chráníme vaše údaje
  • Vaše práva na ochranu osobních údajů
  • Jak nás kontaktovat s dotazy

Když se ucházíte o práci nebo jinak vyjádříte zájem s námi spolupracovat, včetně přijetí pozvánky k připojení se k naší komunitě talentů, sdílíte osobní údaje, které nám pomáhají poznat vás jako uchazeče. Chceme, abyste měli jistotu ohledně toho, jak s těmito informacemi nakládáme.

Slova „Autodesk“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na společnost Autodesk, Inc. a její dceřiné společnosti. Správcem vašich osobních údajů je společnost Autodesk, Inc., pokud se nenacházíte v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe. V takovém případě je správcem společnost Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů (dále jen „Oznámení“) se vztahuje na všechny interní i externí uchazeče o zaměstnání, kandidáty a potenciální kandidáty (dále jen „vy“, „vaše“ apod.), ať už se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím online náborové platformy a kariérních stránek společnosti Autodesk (dále jen „Náborový systém“), připojujete se k talentové komunitě společnosti Autodesk, interagujete s námi prostřednictvím agentur třetích stran, náborových agentur, náborových webů, veletrhů pracovních příležitostí, náborových akcí, náborových platforem nebo jakéhokoli jiného kanálu, nebo vás společnost Autodesk identifikuje jako potenciální uchazeče a pozve vás do naší talentové komunity. To zahrnuje žádosti o podmíněné, dočasné, smluvní, stážistické a další dočasné pozice. Vztahuje se také na jednotlivce, kteří projeví zájem o současné nebo budoucí pracovní příležitosti u společnosti Autodesk.

Účelem tohoto Oznámení je poskytnout vám jasné a transparentní vysvětlení toho, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. Také popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je chráníme, práva spojená s ochranou osobních údajů a související práva, která můžete mít podle platných právních předpisů, včetně toho, jak tato práva uplatnit.

1. Osobní údaje, které shromažďujeme

Kategorie osobních údajů

Můžeme zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů:

Kategorie

Popis

Identifikační a kontaktní údaje

Celé jméno a kontaktní údaje (např. vaše adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo), včetně vašeho uživatelského jména a hesla pro náš Náborový systém

Profesní údaje nebo informace související se zaměstnáním

Životopis nebo CV, pracovní historie, dovednosti, platová očekávání, kariérní aspirace a další související údaje a dokumenty předložené při vytváření profilu nebo registraci v našem Náborovém systému, spolu s vaší žádostí či během náborového procesu nebo zpracované při vašem přidání do naší talentové komunity

Informace o vzdělání

Historie vzdělání, získané tituly, jazykové dovednosti a příslušné certifikáty

Demografické údaje

Pokud to povolují nebo vyžadují platné právní předpisy, můžeme se ptát na charakteristiky, jako je rasa, etnický původ, pohlaví, status veterána, zdravotní stav a/nebo zdravotní postižení, a zpracovávat tento typ údajů pro zákonné účely, pokud je sdělíte.

Vizuální a zvukové informace

Fotografie, video pohovory nebo nahrávky (s předchozím upozorněním a vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné právní předpisy)

Finanční údaje

Bankovní údaje pro náhrady cestovních výdajů souvisejících s pohovorem (je-li to relevantní); úvěrová historie pro účely prověření spolehlivosti

Údaje o občanství a imigraci

Pokud to povolují nebo vyžadují platné právní předpisy, můžeme se vás za účelem ověření vašeho zákonného oprávnění pracovat v zemi zaměstnání zeptat na vaše občanství, národnost, imigrační status a povolení k zaměstnání. To může zahrnovat vyžádání kopií pasů, víz, povolení k zaměstnání a další dokumentace související s imigrací.

Aktivita na internetu a jiných elektronických sítích

Informace o vašem zařízení a prohlížeči (například typ prohlížeče, operační systém, identifikátory zařízení a IP adresa a přibližná geolokace odvozená z vaší IP adresy), informace o tom, jak procházíte naše náborové stránky (včetně navštívených stránek, stráveného času a odkazů, na které jste klikli), webové stránky, které vás odkázaly na naši kariérní stránku, a přístupové protokoly a systémová aktivita, které shromažďujeme, když používáte náš online Náborový systém nebo navštěvujete naše webové stránky, za účelem zlepšení zkušenosti kandidátů a zajištění správného fungování našich systémů.

Informace o prověření minulosti

Ověření zaměstnání a vzdělání, odborná kvalifikace a licence, kontroly referencí, informace o trestní minulosti, sankce, úvěrová historie (pokud je to povoleno právním předpisem a relevantní pro danou pozici) a další informace nezbytné k posouzení způsobilosti k zaměstnání

Odvozené informace

Informace odvozené z náborového procesu, jako jsou dovednosti související s prací, preference nebo jiné profesní atributy relevantní pro vyhodnocení vaší žádosti nebo vhodnosti pro naše pozice

Komunikační údaje

Záznamy komunikace a interakcí s vámi ohledně pracovních příležitostí, vašeho zájmu o společnost Autodesk a náborového procesu

Výsledky hodnocení

Skóre hodnocení a související výsledky z hodnocení nebo testů dokončených během náborového procesu

Další informace

Informace, které dobrovolně poskytnete v souvislosti s vaší žádostí nebo účastí v náborovém procesu

Citlivé osobní údaje

Některé z osobních údajů, které shromažďujeme, mohou být podle platných právních předpisů považovány za „citlivé“ údaje nebo údaje „zvláštní kategorie“. To může zahrnovat zdravotní/lékařské informace, údaje odhalující rasový nebo etnický původ nebo jiné chráněné charakteristiky.

Citlivé osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely popsané v tomto Oznámení a pokud to povolují platné právní předpisy. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, požádáme vás před shromažďováním nebo používáním takových informací o souhlas.

Pokud nám dobrovolně poskytnete citlivé údaje, zpracujeme je v souladu s tímto Oznámením a platnými právními předpisy, včetně zavedení jakýchkoli dalších ochranných opatření, která mohou být vyžadována.

2. Jak shromažďujeme osobní údaje

Osobní údaje můžeme shromažďovat z různých zdrojů, včetně těchto: 

  • Přímo od vás, včetně případů, kdy se ucházíte o pracovní pozici, připojíte se k talentové komunitě společnosti Autodesk, komunikujete s námi, účastníte se pohovorů nebo hodnocení nebo s námi komunikujete jiným způsobem; 
  • Automaticky, když používáte náš online Náborový systém nebo navštívíte naše webové stránky, a to i prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií;
  • Doporučení zaměstnanců, když zaměstnanec společnosti Autodesk poskytne vaše osobní údaje v souvislosti s doporučením pro pracovní příležitost;
  • Náboráři a personální agentury, pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím třetí strany;
  • Vámi poskytnuté reference, které mohou sdílet informace o vašem pracovním výkonu a profesní pověsti;
  • Veřejně nebo komerčně dostupné zdroje, včetně sítě LinkedIn nebo jiných profesních platforem či platforem pro hledání zaměstnání;
  • Poskytovatelé hodnoticích nástrojů, kteří mohou poskytovat hodnocení nebo skóre vhodnosti, analýzy nebo jiné výstupy na základě informací ve vašem životopise/CV, materiálů k žádosti, pohovorů nebo hodnocení;
  • Poskytovatelé prověrek, kteří mohou ověřovat informace o vašem vzdělání, historii zaměstnání, úvěrové historii a trestním rejstříku, pokud to umožňují právní předpisy;
  • Vzdělávací instituce a služby ověřování kvalifikace, které mohou potvrdit vaše akademické tituly a certifikace;
  • Bývalí zaměstnavatelé a služby ověřování zaměstnání, které mohou ověřit vaši pracovní historii.

V případě potřeby poskytneme další informace o všech požadovaných prověrkách během náborového procesu. Tyto prověrky se obvykle provádějí až po podmíněné nabídce zaměstnání a nemusí se vztahovat na všechny pozice.

Upozorňujeme, že jste zodpovědní za informování a získání souhlasu od vašich referencí předtím, než poskytnete jejich osobní údaje společnosti Autodesk. 

3. Účel shromažďování údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pro konkrétní a nezbytné účely související s náborem a přijímáním zaměstnanců popsanými v tomto Oznámení, včetně následujících:

Účel

Popis

Vyhodnocování žádostí a uchazečů

Přezkoumáváme CV, životopisy, kvalifikace, zkušenosti a materiály k žádostem, abychom posoudili uchazeče z hlediska požadavků na pracovní pozici a určili, zda s uchazečem pokračovat v náborovém procesu a případně navázat pracovní poměr, a to na základě spravedlivých a konzistentních kritérií. Viz také oddíl [8] níže, kde je uveden popis našeho používání technologií umělé inteligence pro tento účel.

Komunikace s uchazeči

Používáme osobní údaje ke komunikaci s uchazeči ohledně jejich žádostí, náborových aktivit, pohovorů a aktualizací stavu žádosti. Pokud se uchazeči přihlásili k odběru takových sdělení, můžeme je také kontaktovat ohledně současných nebo budoucích pracovních příležitostí a programů souvisejících s talenty.

Ověřování totožnosti, kvalifikace a zkušeností

Podrobnosti o vašem vzdělání, pracovní historii a kvalifikaci můžeme ověřovat prostřednictvím referencí, prověrek, služeb ověřování totožnosti a veřejně dostupných zdrojů a dalších zdrojů (pokud to povolují platné právní předpisy).

Vedení pohovorů a hodnocení

Osobní údaje používáme k posouzení vhodnosti pro danou pozici prostřednictvím pohovorů a souvisejících hodnoticích aktivit. V případech, kdy je to možné, mohou být pohovory nahrávány nebo přepisovány za účelem vytváření přesných poznámek, podpory spravedlivého a konzistentního hodnocení uchazečů a zlepšování našeho náborového procesu (s předchozím upozorněním a vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné právní předpisy).

Spojování uchazečů s dalšími příležitostmi

Pokud vyjádříte zájem o pracovní příležitosti ve společnosti Autodesk, můžeme vaše osobní údaje použít k posouzení vaší vhodnosti a komunikaci s vámi ohledně současných a budoucích kariérních příležitostí, náborových iniciativ a dalších informací týkajících se talentů od společnosti Autodesk, které mohou být relevantní pro vaše dovednosti, kvalifikaci, zkušenosti nebo zájmy. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit.

Správa účtu uchazeče a přístup k Náborovému systému

Používáme osobní údaje, včetně přihlašovacích údajů a identifikátorů, k vytváření a správě účtů uchazečů, ověřování uživatelů, poskytování přístupu k našim Náborovým systémům a udržování bezpečnosti a integrity těchto systémů a našich náborových procesů, včetně obrany proti neoprávněnému přístupu, zneužití, podvodu, zkreslování skutečností a dalším činnostem, které by mohly ohrozit náborový proces.

Vylepšování náborových procesů a zkušeností uchazečů

Analyzujeme, jak uchazeči interagují s našimi Náborovými systémy a službami, abychom zlepšili zkušenost s podáváním žádostí a udrželi bezpečnost a stabilitu systému.

Dodržování zákonných a regulačních povinností

Osobní údaje můžeme uchovávat, používat, zpřístupňovat nebo jinak zpracovávat, pokud je to nezbytné k dodržení platných zákonů, právních předpisů, právních procesů nebo zákonných požadavků orgánů veřejné moci, včetně účelů národní bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, opíráme se při zpracovávání vašich osobních údajů o jeden z následujících právních základů:

(a) Smluvní nezbytnost: Plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi;

(b) Dodržování právních předpisů: Dodržování našich zákonných povinností;

(c) Souhlas: Váš souhlas, o který v případě nutnosti žádáme;

(d) Účely zaměstnání: Řízení náborových a zaměstnaneckých činností povolených platnými právními předpisy;

(e) Oprávněné zájmy: Plnění našich oprávněných zájmů, jako je správa a zlepšování našich náborových procesů, komunikace s uchazeči ohledně současných nebo budoucích pracovních příležitostí, ověřování kvalifikace a profesního zázemí tam, kde je to vhodné, udržování skupiny potenciálních uchazečů na jiné a/nebo budoucí pozice, prevence a odhalování potenciálních podvodů, zajištění bezpečnosti a integrity našich systémů a procesů a obhajoba nebo uplatňování skutečných či potenciálních právních nároků, je-li to nutné. Implementujeme robustní ochranná opatření, abychom zajistili, že naše oprávněné zájmy nepotlačí vaše práva a svobody.

Pokud po nás platné právní předpisy vyžadují shromažďování určitých vašich osobních údajů, může vaše neposkytnutí těchto údajů zabránit nebo zpozdit plnění našich zákonných povinností a může ovlivnit naši schopnost zvážit vaši žádost nebo vás zaměstnat.

5. Komu zpřístupňujeme vaše osobní údaje (a proč)

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme ostatním pouze za následujících omezených okolností: 

(a) Přidruženým společnostem Autodesk v rámci společností skupiny Autodesk pro účely náboru, řízení lidských zdrojů, interního výkaznictví a souvisejícího obchodního provozu.

(b) Poskytovatelům služeb, kteří podporují nábor a související obchodní provoz, včetně poskytovatelů hostingu náborových platforem, porovnávání uchazečů, nástrojů pro hodnocení dovedností, ověřování totožnosti, prověrek minulosti a dalších služeb prověřování před nástupem do zaměstnání, zpracování plateb, rezervací cest a proplácení výdajů.

(c) Advokátům a poskytovatelům souvisejících odborných služeb za účelem získání právního nebo odborného poradenství, ochrany našich práv nebo obhajoby skutečných či potenciálních právních nároků.

(d) Orgánům činným v trestním řízení a vládním orgánům, pokud to vyžadují právní předpisy nebo právní proces, pokud je to nezbytné ke splnění zákonné nebo regulační povinnosti nebo k jiné ochraně našich práv, vašich práv nebo práv jiných osob. 

(e) Ostatním společnostem a účastníkům transakcí, pokud (i) my nebo naše přidružené společnosti jsme nebo můžeme být předmětem akvizice, fúze nebo investice jiné společnosti, nebo (ii) pokud některá z našich aktiv jsou nebo mohou být převedena pod jinou společnost, ať už v rámci konkursního či insolvenčního řízení nebo jinak, můžeme informace, které jsme o vás shromáždili, převést na jinou společnost. V rámci procesu obchodního transferu můžeme některé z vašich údajů zpřístupnit věřitelům, auditorům a poradcům třetích stran, včetně právníků a konzultantů.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, společnost Autodesk vám před zpřístupněním vašich osobních údajů poskytne další oznámení a/nebo vás požádá o souhlas. 

Seznam přidružených společností Autodesk otevřete kliknutím zde. Můžete nás také kontaktovat pomocí údajů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů a požádat o další informace o třetích stranách, které mohou zpracovávat vaše osobní údaje.

6. Vaše práva na ochranu osobních údajů

V závislosti na místě, kde se nacházíte, můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů, a to v souladu s platnými místními právní předpisy, včetně práva na: 

  • Přístup k vašim osobním údajům a získání jejich kopie;
  • Opravu nepřesných nebo neúplných informací;
  • Odstranění vašich osobních údajů, s určitými výjimkami;
  • Restrikci nebo omezení našeho používání vašich osobních údajů;
  • Vznesení námitky vůči určitým činnostem zpracování nebo odhlášení z nich;
  • Požádání o přenositelnost vašich informací do jiné organizace v použitelném formátu;
  • Vyžádání informací o používání technologií automatizovaných rozhodování, včetně vysvětlení účelů a důsledků zpracování vašich osobních údajů nebo informací pomocí těchto technologií a logiky používané při automatizovaných rozhodnutích (pokud je to relevantní) v některých jurisdikcích; 
  • Odvolání souhlasu v jakýkoli okamžik, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
  • Zajištění ochrany před nezákonnou diskriminací nebo odvetou za uplatňování vašich práv týkajících se osobních údajů;
  • Podání stížnosti u dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva. 

Tato práva mohou být za určitých okolností omezena nebo odepřena. Vaše osobní údaje můžeme například uchovávat, pokud to vyžadují nebo povolují platné právní předpisy. 

Vaše osobní údaje „neprodáváme“ ani „nesdílíme“ pro reklamní účely, jak jsou tyto pojmy definovány platnými právními předpisy, ani neprodáváme a nesdílíme osobní údaje od osob mladších 16 let. Nepoužíváme ani nezpřístupňujeme citlivé osobní údaje pro jiné účely, než které povolují platné právní předpisy. 

7. Jak uplatnit vaše práva

Chcete-li uplatnit svá práva podle platných právních předpisů nebo jste-li oprávněným zástupcem podávajícím žádost jménem fyzické osoby, vyplňte formulář žádosti datového subjektu zde.

Pokud od vás budeme potřebovat další informace ke zpracování vaší žádosti, můžeme vás kontaktovat. Pokud vy nebo váš oprávněný zástupce odešlete žádost týkající se vašich práv k osobním údajům podle platných místních právních předpisů, podnikneme před vyřízením vaší žádosti kroky k ověření vaší totožnosti. Autorizovaní zástupci také možná budou muset poskytnout dokumentaci prokazující, že jsou oprávněni jednat jménem dané osoby. 

Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování vašich práv na ochranu osobních údajů a na vaši žádost odpovíme ve lhůtě vyžadované platnými právními předpisy.

8. Automatizované zpracování a používání umělé inteligence

V rámci našeho programu získávání talentů můžeme používat automatizované nástroje, včetně platforem založených na umělé inteligenci, které pomáhají při lidském posuzování a hodnocení potenciálních uchazečů na naše pozice. Tyto technologie poskytují osobám s rozhodovací pravomocí v našem náborovém procesu následující způsoby podpory:

1) Náš Náborový systém analyzuje kvalifikace, zkušenosti a dovednosti, které specifikujeme jako potřebné nebo žádoucí pro danou pozici, a pomáhá identifikovat uchazeče, kteří pravděpodobně budou mít tuto kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti nebo analogické předpoklady, nebo kteří jinak splňují související pracovní kritéria, a to porovnáním informací z profilu uchazeče s požadavky na danou pozici a informacemi o obsazených pozicích. Náboráři rozhodují, které osoby postoupí do další fáze náborového procesu (např. pohovor), a náborový manažer učiní konečné rozhodnutí o přijetí na základě vlastního úsudku podle kvalifikace kandidáta, zkušeností, dovedností a dalších relevantních informací získaných prostřednictvím náborového procesu. Upozorňujeme však také, že za určitých okolností může být vaše žádost zamítnuta automaticky. To však pouze v případě, že je pozice obsazena před dokončením náborového procesu.

2) Náš Náborový systém také pomáhá našim náborovým týmům efektivně pracovat na žádostech tím, že pomáhá s plánováním pohovorů a pomáhá hodnotitelům zaznamenávat zpětnou vazbu.

Využití těchto technologií je určeno výhradně k podpoře, nikoli k nahrazení lidského rozhodování. Cílem je pomoci zlepšit konzistenci, přesnost a rychlost náborového procesu a snížit možnost lidské zaujatosti nebo chyb.

V konkrétních fázích vaší cesty uchazeče vám mohou být poskytnuty další informace o těchto nástrojích umělé inteligence.

V některých jurisdikcích můžete mít právo na přístup k informacím o tom, jak výše popsaná technologie zpracovává vaše osobní údaje. Chcete-li tato práva uplatnit, seznamte se s oddílem [7] výše.

9. Jak chráníme vaše údaje

Používáme kombinaci přiměřených fyzických, administrativních a technologických opatření navržených k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo úmyslným poškozením. Další informace o našich bezpečnostních postupech naleznete v sekci „Trust Center“ na adrese https://www.autodesk.com/trust/overview

Přístup k údajům uchazečů je omezen na pracovníky a poskytovatele služeb, kteří je potřebují ke svým pracovním povinnostem, přičemž se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti.

10. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů služeb. 

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k dokončení náborového procesu, posouzení vaší způsobilosti pro budoucí zaměstnanecké příležitosti u společnosti Autodesk, u kterých jste vyjádřili zájem, a dodržování platných právních a regulačních povinností. Vaše osobní údaje vymažeme, když již nebudou pro tyto účely potřebné.

11. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Vzhledem k tomu, že je společnost Autodesk globální společností, jste seznámeni a souhlasíte s tím, že přenášíme osobní údaje přes hranice států do jiných zemí, a to v souladu s právními předpisy, které se na tyto osobní údaje vztahují. Pokud jsou například vaše osobní údaje přenášeny od některého z našich subjektů v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) do Spojených států amerických nebo do jiné země mimo EHP, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů, jak stanoví Evropská komise, opíráme se o naše závazná podniková pravidla pro EU schválená irskou Komisí pro ochranu osobních údajů v květnu 2023, která naleznete na našich webových stránkách zde.

Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny z některého z našich subjektů ve Spojeném království nebo ve Švýcarsku do země, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů (jak je stanoveno právními předpisy Spojeného království a Švýcarska o ochraně osobních údajů), opíráme se u takových přenosů o právní mechanismus standardních smluvních doložek.

Společnost Autodesk dodržuje program EU-U.S. Data Privacy Framework („EU-U.S. DPF“), rozšíření pro Spojené království k programu EU-U.S. DPF a program Swiss-U.S. Data Privacy Framework stanovený americkým Ministerstvem obchodu, Evropskou komisí, vládou Spojeného království a Švýcarskou federální správou ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska do Spojených států. Dodržuje také jejich související principy („Principy programu Data Privacy Framework“).

Společnost Autodesk získala certifikaci pro U.S. International Trade Administration v rámci amerického Ministerstva obchodu, že dodržuje Principy programu Data Privacy Framework.

V případě rozporu mezi podmínkami v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů a Principy programu Data Privacy Framework mají přednost Principy programu Data Privacy Framework.

V souladu s Principy programu Data Privacy Framework se společnost Autodesk zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jednotlivci z EU, Spojeného království a Švýcarska, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto principů, by se měli nejprve obrátit na adresu: privacy.questions@autodesk.com.

Společnost Autodesk se dále zavázala spolupracovat s komisí zřízenou orgány EU pro ochranu osobních údajů („DPA“), britským úřadem komisaře pro ochranu osobních údajů („ICO“) a švýcarským federálním komisařem pro ochranu osobních údajů a informací („FDPIC“) a dodržovat jejich pokyny, pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se údajů o lidských zdrojích předávaných z EU a Švýcarska v souvislosti s pracovním poměrem v rámci programu Data Privacy Framework. Máte-li takovou nevyřešenou stížnost, obraťte se na příslušný orgán DPA, ICO nebo FDPIC (bezplatně). Za určitých podmínek můžete mít možnost zapojit se do závazného rozhodčího řízení za účelem vyřešení zbývajících sporů. Další informace o této možnosti naleznete v Příloze I Principů programu Data Privacy Framework.

Závazek společnosti Autodesk podřídit osobní údaje popsané v těchto Zásadách programu Data Privacy Framework podléhá donucovacím a vyšetřovacím orgánům Federální obchodní komise Spojených států amerických. Chcete-li se dozvědět více o programu Data Privacy Framework a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte web https://www.dataprivacyframework.gov/.

Společnost Autodesk může sdílet osobní údaje se třetími stranami za určitých okolností popsaných výše. Povinnosti společnosti Autodesk vyplývající z Principů programu Data Privacy Framework se vztahují na třetí strany, které jednají jako zástupci, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání a poskytovat služby, a společnost Autodesk zůstává odpovědná v případě, že třetí strana jednající jako náš zástupce zpracovává osobní údaje podléhající těmto Zásadám způsobem, který je v rozporu s těmito Zásadami, s výjimkou případů, kdy společnost Autodesk nenese odpovědnost za událost, která vedla ke vzniku škody.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, získáme v souvislosti s takovými mezinárodními přenosy váš předchozí souhlas. Seznam globálních přidružených společností Autodesk, které mohou zpracovávat vaše osobní údaje, naleznete zde.

12. Kontakt

Máte-li dotazy nebo obavy ohledně způsobu, jakým byly vaše osobní údaje použity, kontaktujte nás na adrese dataprivacyrequests@autodesk.com

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@autodesk.com

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že jsme vám nebyli schopni pomoci s vaší stížností nebo obavami, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které máte bydliště.

13. Změny tohoto Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat. Pokud provedeme podstatnou změnu tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů, budeme vás o tom informovat v souladu s požadavky právních předpisů.

Další informace o obecných postupech společnosti Autodesk v oblasti ochrany osobních údajů (včetně případů, kdy navštívíte web Autodesk.com nebo používáte produkty a služby společnosti Autodesk soukromě), naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk zde.

Poslední aktualizace: Srpen 2026