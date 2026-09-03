Na vašem soukromí nám záleží.
Čeho se toto oznámení týká
- Jaké osobní údaje společnost Autodesk shromažďuje
- Proč používáme vaše osobní údaje
- Komu je můžeme zpřístupnit
- Jak chráníme vaše údaje
- Vaše práva na ochranu osobních údajů
- Jak nás kontaktovat s dotazy
Když se ucházíte o práci nebo jinak vyjádříte zájem s námi spolupracovat, včetně přijetí pozvánky k připojení se k naší komunitě talentů, sdílíte osobní údaje, které nám pomáhají poznat vás jako uchazeče. Chceme, abyste měli jistotu ohledně toho, jak s těmito informacemi nakládáme.
Slova „Autodesk“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na společnost Autodesk, Inc. a její dceřiné společnosti. Správcem vašich osobních údajů je společnost Autodesk, Inc., pokud se nenacházíte v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe. V takovém případě je správcem společnost Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů (dále jen „Oznámení“) se vztahuje na všechny interní i externí uchazeče o zaměstnání, kandidáty a potenciální kandidáty (dále jen „vy“, „vaše“ apod.), ať už se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím online náborové platformy a kariérních stránek společnosti Autodesk (dále jen „Náborový systém“), připojujete se k talentové komunitě společnosti Autodesk, interagujete s námi prostřednictvím agentur třetích stran, náborových agentur, náborových webů, veletrhů pracovních příležitostí, náborových akcí, náborových platforem nebo jakéhokoli jiného kanálu, nebo vás společnost Autodesk identifikuje jako potenciální uchazeče a pozve vás do naší talentové komunity. To zahrnuje žádosti o podmíněné, dočasné, smluvní, stážistické a další dočasné pozice. Vztahuje se také na jednotlivce, kteří projeví zájem o současné nebo budoucí pracovní příležitosti u společnosti Autodesk.
Účelem tohoto Oznámení je poskytnout vám jasné a transparentní vysvětlení toho, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. Také popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je chráníme, práva spojená s ochranou osobních údajů a související práva, která můžete mít podle platných právních předpisů, včetně toho, jak tato práva uplatnit.