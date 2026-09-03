Da Autodesk ein weltweit tätiges Unternehmen ist, nehmen Sie zur Kenntnis und erkennen an, dass wir personenbezogene Daten unter Einhaltung der für diese Daten geltenden Gesetze grenzüberschreitend in andere Länder übermitteln. Wenn Ihre Daten beispielsweise von einem unserer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) in die Vereinigten Staaten oder in ein anderes Land außerhalb des EWR, das nach Maßgabe der Europäischen Kommission keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet, übermittelt werden, stützen wir uns auf unsere im Mai 2023 von der irischen Datenschutzkommission genehmigten verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules) der EU, die Sie auf unserer Website hier finden.

Werden Ihre Daten von einem unserer Unternehmen im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz in ein Land übermittelt, das (nach Maßgabe des Datenschutzrechts des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz) kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet, stützen wir uns für diese Übermittlungen auf den Rechtsmechanismus der Standardvertragsklauseln.

Autodesk hält sich an den Datenschutzrahmen EU-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, „EU-U.S. DPF“), die Erweiterung des EU-U.S. DPF für das Vereinigte Königreich sowie den Datenschutzrahmen Schweiz-USA (Swiss-U.S. Data Privacy Framework), die vom US-Handelsministerium, der Europäischen Kommission, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Schweizerischen Bundesverwaltung in Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten, die aus der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz in die Vereinigten Staaten übermittelt werden, festgelegt wurden, einschließlich der zugehörigen Grundsätze (die „DPF-Grundsätze“).

Autodesk hat gegenüber der International Trade Administration, einer Behörde des US-Handelsministeriums, die Einhaltung der DPF-Grundsätze bestätigt.

Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen in diesem Datenschutzhinweis für Bewerbende und den DPF-Grundsätzen haben die DPF-Grundsätze Vorrang.

In Übereinstimmung mit den DPF-Grundsätzen verpflichtet sich Autodesk, Beschwerden über unsere Erhebung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu klären. Personen aus der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz, die Fragen oder Beschwerden in Bezug auf diesen Datenschutzhinweis haben, sollten sich zunächst an privacy.questions@autodesk.com wenden.

Autodesk hat sich ferner verpflichtet, bei ungelösten DPF-Beschwerden zu Personaldaten, die im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis aus der EU, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz übermittelt wurden, mit dem von den EU-Datenschutzbehörden („DPAs“), dem Information Commissioner's Office („ICO“) des Vereinigten Königreichs und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten („EDÖB“) eingerichteten Gremium zusammenzuarbeiten und dessen Empfehlungen zu folgen. Im Falle einer solchen ungelösten Beschwerde wenden Sie sich an die zuständige DPA, das ICO oder den EDÖB (kostenfrei). Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie die Möglichkeit, verbleibende Streitigkeiten durch ein verbindliches Schiedsverfahren beilegen zu lassen. Weitere Informationen zu dieser Möglichkeit finden Sie in Anhang I der DPF-Grundsätze.

Die Verpflichtung von Autodesk, die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen personenbezogenen Daten im Einklang mit dem Datenschutzrahmen zu verarbeiten, unterliegt den Durchsetzungs- und Ermittlungsbefugnissen der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten. Weitere Informationen zum Data-Privacy-Framework-Programm sowie unsere Zertifizierung finden Sie unter https://www.dataprivacyframework.gov/.

Autodesk kann personenbezogene Daten unter bestimmten, oben beschriebenen Umständen an Dritte weitergeben. Die Pflichten von Autodesk im Rahmen der DPF-Grundsätze erstrecken sich auf Dritte, die als Beauftragte handeln und uns bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit und der Erbringung von Dienstleistungen unterstützen. Die Haftung liegt weiterhin bei Autodesk, wenn ein als unser Beauftragter handelnder Dritter personenbezogene Daten, die diesem Datenschutzhinweis unterliegen, in einer Weise verarbeitet, die nicht mit diesem Datenschutzhinweis vereinbar ist, es sei denn, Autodesk ist nicht für das schadensbegründende Ereignis verantwortlich.

Soweit dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist, holen wir für solche internationalen Übermittlungen Ihre vorherige Einwilligung ein. Klicken Sie hier, um eine Liste der mit Autodesk weltweit verbundenen Unternehmen anzuzeigen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.