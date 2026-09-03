DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutzerklärung

Autodesk-Datenschutzhinweis für Bewerbende

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.

Gegenstand dieser Datenschutzhinweise

  • Welche personenbezogenen Daten Autodesk erhebt
  • Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
  • Gegenüber welchen Parteien wir sie offenlegen können
  • Wie wir Ihre Daten schützen
  • Ihre Datenschutzrechte
  • So erreichen Sie uns bei Fragen

Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben oder anderweitig Interesse an einer Tätigkeit bei uns bekunden, etwa indem Sie eine Einladung zum Beitritt zu unserer Talent Community annehmen, stellen Sie uns personenbezogene Daten bereit, anhand derer wir Sie als bewerbende Person kennenlernen können. Wir möchten Ihnen ein sicheres Gefühl im Hinblick auf unseren Umgang mit diesen Daten vermitteln.

Die Bezeichnungen „Autodesk“, „wir“, „uns“ und „unser“ beziehen sich auf Autodesk, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Autodesk, Inc. Wenn Sie sich jedoch in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika befinden, ist Autodesk Ireland Operations Unlimited Company der Verantwortliche.

Dieser Datenschutzhinweis für Bewerbende („Datenschutzhinweis“) gilt für alle internen und externen Bewerbenden sowie potenziellen Bewerbenden („Sie“ bzw. „Ihr“). Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich über die Online-Recruiting-Plattform und die Karriereseite von Autodesk (das „Recruiting-System“) bewerben, der Talent Community von Autodesk beitreten, über externe Agenturen, Personalvermittler, Stellenportale, Jobmessen, Recruiting-Veranstaltungen, Recruiting-Plattformen oder andere Kanäle mit uns in Kontakt treten oder von Autodesk als potenzielle Bewerbende identifiziert und zum Beitritt zu unserer Talent Community eingeladen werden. Dazu gehören Bewerbungen für Tätigkeiten als externe oder befristete Arbeitskraft, auf Vertragsbasis oder im Rahmen eines Praktikums sowie für andere nicht dauerhafte Positionen. Er gilt auch für Personen, die Interesse an aktuellen oder zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten bei Autodesk bekunden.

Zweck dieses Datenschutzhinweises ist es, Ihnen klar und transparent zu erläutern, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden, offenlegen, verarbeiten und schützen. Außerdem wird beschrieben, welche Arten personenbezogener Daten wir erheben, warum wir sie erheben, wie wir sie schützen und welche Datenschutzrechte und sonstigen damit verbundenen Rechte Ihnen nach geltendem Recht unter Umständen zustehen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie diese Rechte ausüben können.

1. Personenbezogene Daten, die Wir Erheben

Kategorien Personenbezogener Daten

Wir können die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten:

Kategorie

Beschreibung

Identifizierungs- und Kontaktinformationen

Vollständiger Name und Kontaktdaten (z. B. Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer), einschließlich Ihres Benutzernamens und Kennworts für unser Recruiting-System

Berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen

Lebenslauf, beruflicher Werdegang, Fähigkeiten, Gehaltsvorstellungen, Karriereziele sowie sonstige zugehörige Daten und Dokumente, die Sie bei der Erstellung eines Profils oder der Registrierung in unserem Recruiting-System, zusammen mit Ihrer Bewerbung oder während des Recruiting-Prozesses einreichen oder die verarbeitet werden, wenn wir Sie in unsere Talent Community aufnehmen

Informationen zur Ausbildung

Bildungsweg, erworbene Abschlüsse, Sprachkenntnisse und relevante Zertifizierungen

Demografische Informationen

Sofern dies nach geltendem Recht zulässig oder vorgeschrieben ist, können wir Angaben zu Merkmalen wie rassischer oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Veteranenstatus sowie Gesundheits- und/oder Behinderungsstatus erfragen und diese Daten für rechtmäßige Zwecke verarbeiten, wenn Sie sie bereitstellen.

Bild- und Tonaufzeichnungen

Fotos, eingereichte Videointerviews oder Aufzeichnungen (nach vorheriger Information und, soweit nach geltendem Recht erforderlich, mit Ihrer Einwilligung)

Finanzdaten

Bankverbindung für Reisekostenerstattungen im Zusammenhang mit Vorstellungsgesprächen (falls zutreffend); Bonitätsinformationen für Hintergrundüberprüfungen

Angaben zu Staatsangehörigkeit und Einwanderungsstatus

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig oder vorgeschrieben ist, können wir Sie nach Ihrer Staatsangehörigkeit, Nationalität, Ihrem Einwanderungsstatus und Ihrer Arbeitserlaubnis fragen, um Ihre gesetzliche Berechtigung zur Arbeitsaufnahme in Ihrem Beschäftigungsland zu überprüfen. Dazu kann die Anforderung von Kopien von Reisepässen, Visa, Arbeitserlaubnissen und anderen einwanderungsbezogenen Unterlagen gehören.

Aktivitäten im Internet und in anderen elektronischen Netzwerken

Informationen zu Ihrem Gerät und Browser (z. B. Browsertyp, Betriebssystem, Gerätekennungen, IP-Adresse und der daraus abgeleitete ungefähre Standort), zu Ihrer Navigation auf unseren Recruiting-Seiten (einschließlich besuchter Seiten, Verweildauer und angeklickter Links), zu der Website, von der aus Sie auf unsere Karriereseite gelangt sind, sowie Zugriffsprotokolle und Systemaktivitäten. Diese Daten werden erfasst, wenn Sie unser Online-Recruiting-System nutzen oder unsere Website besuchen, um das Bewerbungserlebnis zu verbessern und den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Systeme sicherzustellen.

Informationen aus Hintergrundüberprüfungen

Überprüfung von Beschäftigungsverhältnissen und Ausbildung, berufliche Qualifikationen und Zulassungen, Referenzprüfungen, Angaben zum strafrechtlichen Hintergrund, Sanktionen, Bonitätsinformationen (soweit gesetzlich zulässig und für die Stelle relevant) sowie sonstige Informationen, die zur Beurteilung der Eignung für eine Beschäftigung erforderlich sind

Rückschlüsse

Aus dem Recruiting-Prozess abgeleitete Informationen, z. B. stellenbezogene Fähigkeiten, Präferenzen oder andere berufliche Merkmale, die für die Bewertung Ihrer Bewerbung oder Ihrer Eignung für unsere Stellen relevant sind

Kommunikationsdaten

Aufzeichnungen über die Kommunikation und Interaktionen mit Ihnen in Bezug auf Beschäftigungsmöglichkeiten, Ihr Interesse an Autodesk und den Recruiting-Prozess

Ergebnisse aus Eignungs- und Auswahlverfahren

Bewertungen und zugehörige Ergebnisse aus Eignungs- und Auswahlverfahren, die während des Recruiting-Prozesses durchgeführt wurden

Sonstige Informationen

Informationen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung oder Teilnahme am Recruiting-Prozess freiwillig bereitstellen

Sensible Personenbezogene Daten

Einige der von uns erhobenen personenbezogenen Daten können nach geltendem Recht als „sensible Daten“ oder „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ eingestuft werden. Dazu können Gesundheits- oder medizinische Daten, Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht, oder andere geschützte Merkmale gehören.

Wir erheben sensible personenbezogene Daten nur, wenn dies für die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke erforderlich und nach geltendem Recht zulässig ist. Soweit dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist, holen wir vor der Erhebung oder Verwendung solcher Daten Ihre Einwilligung ein.

Wenn Sie uns freiwillig sensible Daten zur Verfügung stellen, verarbeiten wir sie in Übereinstimmung mit diesem Datenschutzhinweis und geltendem Recht und treffen dabei auch alle gegebenenfalls erforderlichen zusätzlichen Schutzmaßnahmen.

2. Wie Wir Personenbezogene Daten Erheben

Wir können personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen erheben, unter anderem:

  • Direkt von Ihnen, unter anderem wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, der Talent Community von Autodesk beitreten, mit uns kommunizieren, an Vorstellungsgesprächen oder Eignungs- und Auswahlverfahren teilnehmen oder anderweitig mit uns in Kontakt treten
  • Automatisch, wenn Sie unser Online-Recruiting-System nutzen oder unsere Website besuchen, auch mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien
  • Durch Mitarbeiterempfehlungen, wenn Autodesk-Mitarbeitende Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer Empfehlung für eine Beschäftigungsmöglichkeit übermitteln
  • Von Personalvermittlern und Personaldienstleistern, wenn Sie sich über Dritte bewerben
  • Von den von Ihnen benannten Referenzpersonen, die Informationen über Ihre Arbeitsleistung und Ihre berufliche Reputation weitergeben können
  • Aus öffentlich oder kommerziell verfügbaren Quellen, darunter LinkedIn oder andere Berufsnetzwerke oder Stellenportale
  • Von Anbietern von Eignungs- und Auswahltests, die auf Grundlage der Angaben in Ihrem Lebenslauf und Ihren Bewerbungsunterlagen sowie der Vorstellungsgespräche oder durchgeführten Tests Auswahl- oder Eignungsbewertungen, Analysen oder andere Ergebnisse bereitstellen können
  • Von Anbietern von Hintergrundüberprüfungen, die, soweit gesetzlich zulässig, Angaben zu Ihrer Ausbildung, Ihrem beruflichen Werdegang, Ihrer Bonität und Ihren Vorstrafen überprüfen können
  • Von Bildungseinrichtungen und Diensten zur Überprüfung von Bildungs- und Qualifikationsnachweisen, die Ihre akademischen Abschlüsse und Zertifizierungen bestätigen können
  • Von ehemaligen Arbeitgebern und Diensten zur Überprüfung von Beschäftigungsverhältnissen, die Ihren beruflichen Werdegang bestätigen können

Gegebenenfalls erhalten Sie von uns während des Recruiting-Prozesses weitere Informationen über erforderliche Hintergrundüberprüfungen. Solche Überprüfungen werden in der Regel erst nach Abgabe eines bedingten Stellenangebots durchgeführt und gelten möglicherweise nicht für alle Stellen.

Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Ihre Referenzpersonen zu informieren und deren Einwilligung einzuholen, bevor Sie Autodesk deren personenbezogene Daten bereitstellen.

3. Zwecke der Datenerhebung

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen konkreten und erforderlichen Zwecke im Zusammenhang mit Recruiting und Einstellung, unter anderem:

Zweck

Beschreibung

Prüfung von Bewerbungen und Bewerbenden

Wir prüfen Lebensläufe, Qualifikationen, Berufserfahrung und Bewerbungsunterlagen, um Bewerbende anhand der Stellenanforderungen zu beurteilen und nach fairen und einheitlichen Kriterien zu entscheiden, ob wir sie im Recruiting-Prozess weiter berücksichtigen und gegebenenfalls ein Beschäftigungsverhältnis begründen. Eine Beschreibung unseres Einsatzes von KI-Technologien zu diesem Zweck finden Sie auch unten in Abschnitt [8].

Kommunikation mit Bewerbenden

Wir verwenden personenbezogene Daten, um mit Bewerbenden über ihre Bewerbungen, Recruiting-Maßnahmen, Vorstellungsgespräche und Aktualisierungen ihres Bewerbungsstatus zu kommunizieren. Wenn sich Bewerbende für den Erhalt entsprechender Mitteilungen entschieden haben, können wir sie außerdem bezüglich aktueller oder zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten und Talentprogramme kontaktieren.

Überprüfung von Identität, Qualifikationen und Berufserfahrung

Wir können Angaben zu Ihrer Ausbildung, Ihrem beruflichen Werdegang und Ihren Qualifikationen mithilfe von Referenzen, Hintergrundüberprüfungen, Diensten zur Identitätsüberprüfung sowie öffentlich verfügbaren und anderen Quellen bestätigen (soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist).

Durchführung von Vorstellungsgesprächen und Bewertungen

Wir verwenden personenbezogene Daten, um Ihre Eignung für eine Stelle anhand von Vorstellungsgesprächen und damit verbundenen Bewertungsmaßnahmen zu beurteilen. Gegebenenfalls können Vorstellungsgespräche aufgezeichnet oder transkribiert werden, um genaue Notizen zu erstellen, eine faire und einheitliche Beurteilung der Bewerbenden zu unterstützen und unseren Einstellungsprozess zu verbessern (nach vorheriger Information und, soweit nach geltendem Recht erforderlich, mit Ihrer Einwilligung).

Berücksichtigung von Bewerbenden für andere Stellenangebote

Wenn Sie Interesse an Beschäftigungsmöglichkeiten bei Autodesk bekunden, können wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihre voraussichtliche Eignung für aktuelle und zukünftige Stellenangebote zu beurteilen und Sie über diese sowie über Recruiting-Initiativen und andere talentbezogene Informationen von Autodesk zu informieren, die angesichts Ihrer Fähigkeiten, Qualifikationen, Berufserfahrung oder Interessen relevant sein könnten. Sie können diese Mitteilungen jederzeit abbestellen.

Verwaltung des Bewerberkontos und des Zugriffs auf das Recruiting-System

Wir verwenden personenbezogene Daten, einschließlich Anmeldedaten und Identifizierungsdaten, um Bewerberkonten zu erstellen und zu verwalten, Bewerbende zu authentifizieren, den Zugriff auf unsere Recruiting-Systeme zu ermöglichen und die Sicherheit und Integrität dieser Systeme und unserer Recruiting-Prozesse zu gewährleisten. Dazu gehört auch, unbefugten Zugriff, Missbrauch, Betrug, Falschangaben und andere Handlungen, die den Recruiting-Prozess beeinträchtigen könnten, zu verhindern.

Verbesserung der Recruiting-Prozesse und des Bewerbungserlebnisses

Wir analysieren, wie Bewerbende mit unseren Recruiting-Systemen und -diensten interagieren, um das Bewerbungserlebnis zu verbessern und die Sicherheit und Stabilität der Systeme aufrechtzuerhalten.

Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen

Wir können personenbezogene Daten speichern, verwenden, offenlegen oder anderweitig verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, rechtlichen Verfahren zu entsprechen oder rechtmäßigen Ersuchen von Behörden nachzukommen, auch aus Gründen der nationalen Sicherheit oder zum Zwecke der Strafverfolgung.

Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, stützen wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine der folgenden Rechtsgrundlagen:

(a) Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung: zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber oder zur Durchführung von Maßnahmen im Vorfeld eines Vertragsabschlusses mit Ihnen

(b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen: zur Erfüllung der für uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen

(c) Einwilligung: Ihre Einwilligung, die wir einholen, soweit dies erforderlich ist

(d) Beschäftigungszwecke: zur Verwaltung von Recruiting- und Beschäftigungsaktivitäten, die nach geltendem Recht zulässig sind

(e) Berechtigte Interessen: zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, z. B. Verwaltung und Verbesserung unserer Recruiting-Prozesse, Kommunikation mit Bewerbenden über aktuelle oder zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten, gegebenenfalls Überprüfung von Qualifikationen und beruflichem Hintergrund, Pflege eines Pools potenzieller Bewerbender für andere und/oder zukünftige Stellen, Verhinderung und Aufdeckung von möglichem Betrug, Gewährleistung der Sicherheit und Integrität unserer Systeme und Prozesse sowie erforderlichenfalls Abwehr und Geltendmachung tatsächlicher oder möglicher Rechtsansprüche. Wir treffen wirksame Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere berechtigten Interessen Ihre Rechte und Freiheiten nicht überwiegen.

Wenn wir nach geltendem Recht verpflichtet sind, bestimmte personenbezogene Daten über Sie zu erheben, kann die Nichtbereitstellung dieser Daten durch Sie die Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen verhindern oder verzögern und unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Ihre Bewerbung zu berücksichtigen oder Sie einzustellen.

5. Gegenüber Welchen Parteien Wir Ihre Personenbezogenen Daten Offenlegen (und Warum)

Wir legen Ihre personenbezogenen Daten nur in den folgenden begrenzten Fällen gegenüber anderen Parteien offen:

(a) Verbundene Unternehmen innerhalb der Autodesk-Unternehmensgruppe für Recruiting-Zwecke, Personalverwaltung, interne Berichterstattung und damit verbundene Geschäftsvorgänge.

(b) Dienstleistungsanbieter, die das Recruiting und die damit verbundenen Geschäftsvorgänge unterstützen, unter anderem durch das Hosting von Recruiting-Plattformen, den Abgleich von Bewerberprofilen, die Bereitstellung von Tools zur Kompetenzbewertung, die Durchführung von Identitäts- und Hintergrundüberprüfungen und sonstigen Überprüfungen vor der Einstellung sowie durch Zahlungsabwicklung, Reisebuchung und Kostenerstattung.

(c) Rechtsanwälte und andere professionelle Dienstleistungsanbieter, um Rechts- oder Fachberatung einzuholen, unsere Rechte zu schützen oder tatsächliche bzw. mögliche Rechtsansprüche abzuwehren.

(d) Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, wenn dies gesetzlich oder aufgrund eines rechtlichen Verfahrens vorgeschrieben oder zur Erfüllung einer gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtung erforderlich ist oder um unsere Rechte, Ihre Rechte oder die Rechte anderer zu schützen.

(e) Andere Unternehmen und Transaktionsbeteiligte: Wenn (i) wir oder unsere verbundenen Unternehmen (möglicherweise) von einem anderen Unternehmen übernommen werden, mit einem anderen Unternehmen fusionieren oder sich ein anderes Unternehmen an uns oder einem unserer verbundenen Unternehmen beteiligt oder (ii) unsere Vermögenswerte (möglicherweise) ganz oder teilweise an ein anderes Unternehmen übertragen werden, sei es im Rahmen eines Konkurs- oder Insolvenzverfahrens oder anderweitig, können wir die über Sie erhobenen Informationen an das andere Unternehmen übermitteln. Im Zuge einer Unternehmensübertragung können wir bestimmte Informationen über Sie gegenüber Kreditgebern, Wirtschaftsprüfern und externen Beratern, einschließlich Rechtsanwälten und sonstigen Beratern, offenlegen.

Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, informiert Autodesk Sie zusätzlich und/oder holt Ihre Einwilligung ein, bevor Autodesk Ihre personenbezogenen Daten offenlegt.

Eine Liste der verbundenen Unternehmen von Autodesk finden Sie hier. Über die Kontaktdaten am Ende dieses Datenschutzhinweises für Bewerbende können Sie sich an uns wenden, um weitere Informationen zu den Dritten zu erhalten, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.

6. Ihre Datenschutzrechte

Je nachdem, wo Sie sich befinden, und vorbehaltlich des geltenden lokalen Rechts können Ihnen bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zustehen, darunter das Recht auf:

  • Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und Erhalt einer Kopie davon
  • Berichtigung unzutreffender oder unvollständiger Daten
  • Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen
  • Einschränkung oder Begrenzung der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns
  • Widerspruch gegen oder Verweigerung der Zustimmung (Opt-out) zu bestimmten Verarbeitungstätigkeiten
  • Übertragung Ihrer Daten an eine andere Organisation in einem nutzbaren Format
  • In einigen Rechtsräumen Auskunft über den Einsatz von Technologien zur automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich einer Erläuterung der Zwecke und Folgen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder Informationen mithilfe solcher Technologien sowie der bei automatisierten Entscheidungen (falls zutreffend) verwendeten Logik
  • Widerruf einer Einwilligung zu jeder Zeit, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf auf Grundlage der Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird
  • Schutz vor unrechtmäßiger Diskriminierung oder Vergeltung aufgrund der Ausübung Ihrer Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten und
  • Einreichen einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden

Diese Rechte können unter bestimmten Umständen eingeschränkt sein oder verweigert werden. Beispielsweise können wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, wenn dies nach geltendem Recht vorgeschrieben oder zulässig ist.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns weder „verkauft“ noch für Werbezwecke „weitergegeben“ im Sinne der Definition dieser Begriffe nach geltendem Recht. Ebenso wenig verkaufen wir personenbezogene Daten von Personen unter 16 Jahren oder geben solche Daten weiter. Wir verwenden sensible personenbezogene Daten nicht für andere als die nach geltendem Recht zulässigen Zwecke und legen sie auch nicht für solche anderen Zwecke offen.

7. So Üben Sie Ihre Rechte Aus

Um Ihre Rechte nach geltendem Recht auszuüben oder wenn Sie als bevollmächtigte Person im Namen einer anderen Person einen Antrag stellen, füllen Sie bitte hier das Antragsformular für betroffene Personen aus.

Wir können uns an Sie wenden, wenn wir zur Bearbeitung Ihres Antrags weitere Informationen von Ihnen benötigen. Wenn Sie oder eine von Ihnen bevollmächtigte Person einen Antrag zu Ihren Rechten in Bezug auf personenbezogene Daten nach geltendem lokalen Recht stellen, ergreifen wir Maßnahmen zur Überprüfung Ihrer Identität, bevor wir Ihrem Antrag nachkommen. Bevollmächtigte Personen müssen unter Umständen Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass sie berechtigt sind, im Namen der betreffenden Person zu handeln.

Wir werden Sie wegen der Ausübung Ihrer Datenschutzrechte nicht diskriminieren und innerhalb der nach geltendem Recht vorgeschriebenen Frist auf Ihren Antrag reagieren.

8. Automatisierte Verarbeitung und Einsatz von KI

Im Rahmen unseres Programms zur Talentgewinnung können wir automatisierte Tools, einschließlich KI-gestützter Plattformen, einsetzen, die die Prüfung und Bewertung potenzieller Bewerbender für unsere Stellen durch Menschen unterstützen. Diese Technologien unterstützen die Entscheidungsverantwortlichen in unserem Recruiting-Prozess auf folgende Weise:

1) Unser Recruiting-System analysiert die Qualifikationen, Berufserfahrung und Fähigkeiten, die wir für eine bestimmte Stelle als erforderlich oder wünschenswert festlegen, und hilft durch den Abgleich der Angaben in Bewerberprofilen mit Stellenanforderungen und Informationen zu bereits besetzten Stellen, Bewerbende zu ermitteln, die voraussichtlich über diese Qualifikationen, Berufserfahrung und Fähigkeiten oder über entsprechende übertragbare Kompetenzen verfügen oder die damit verbundenen Stellenkriterien anderweitig erfüllen. Die Recruiting-Verantwortlichen entscheiden, welche Personen in die nächste Phase des Recruiting-Prozesses (z. B. ein Vorstellungsgespräch) aufgenommen werden. Die endgültige Einstellungsentscheidung trifft die für die Einstellung zuständige Führungskraft nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Qualifikationen, Berufserfahrung und Fähigkeiten der Bewerbenden sowie aller sonstigen relevanten Informationen, die im Recruiting-Prozess gewonnen wurden. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Bewerbung unter bestimmten Umständen automatisch abgelehnt werden kann. Dies geschieht allerdings nur, wenn die Stelle besetzt wird, bevor Ihr Recruiting-Prozess abgeschlossen ist.

2) Unser Recruiting-System unterstützt unsere Recruiting-Teams außerdem dabei, Bewerbungen effizient zu bearbeiten, indem es bei der Terminierung von Vorstellungsgesprächen hilft und Bewertenden das Erfassen von Feedback erleichtert.

Der Einsatz dieser Technologien dient ausschließlich der Unterstützung menschlicher Entscheidungen und soll diese nicht ersetzen. Sie sollen vielmehr dazu beitragen, Konsistenz, Genauigkeit und Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess zu erhöhen und das Risiko menschlicher Voreingenommenheit oder Fehler zu verringern.

In bestimmten Phasen Ihres Bewerbungsprozesses erhalten Sie gegebenenfalls weitere Informationen zu diesen KI-Tools.

In einigen Rechtsräumen besitzen Sie möglicherweise das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, wie Ihre personenbezogenen Daten durch die oben beschriebene Technologie verarbeitet werden. Informationen zur Ausübung dieser Rechte finden Sie oben in Abschnitt [7].

9. Wie Wir Ihre Daten Schützen

Wir nutzen eine Kombination aus angemessenen physischen, administrativen und technischen Sicherheitsmaßnahmen, die Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder böswilligen Handlungen schützen sollen. Weitere Informationen zu unseren Sicherheitsmaßnahmen finden Sie im Trust Center unter https://www.autodesk.com/de/trust/overview

Der Zugriff auf Bewerberdaten ist auf Mitarbeitende und Dienstleistungsanbieter beschränkt, die diese Daten im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen und einer Verpflichtung zur Vertraulichkeit unterliegen.

10. Datenspeicherung und -aufbewahrung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten auf unseren Servern und den Servern unserer Dienstleistungsanbieter.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um den Recruiting-Prozess abzuschließen, Sie für zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten bei Autodesk zu berücksichtigen, sofern Sie Interesse daran bekundet haben, und geltende gesetzliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden.

11. Internationale Datenübermittlungen

Da Autodesk ein weltweit tätiges Unternehmen ist, nehmen Sie zur Kenntnis und erkennen an, dass wir personenbezogene Daten unter Einhaltung der für diese Daten geltenden Gesetze grenzüberschreitend in andere Länder übermitteln. Wenn Ihre Daten beispielsweise von einem unserer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) in die Vereinigten Staaten oder in ein anderes Land außerhalb des EWR, das nach Maßgabe der Europäischen Kommission keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet, übermittelt werden, stützen wir uns auf unsere im Mai 2023 von der irischen Datenschutzkommission genehmigten verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules) der EU, die Sie auf unserer Website hier finden.

Werden Ihre Daten von einem unserer Unternehmen im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz in ein Land übermittelt, das (nach Maßgabe des Datenschutzrechts des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz) kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet, stützen wir uns für diese Übermittlungen auf den Rechtsmechanismus der Standardvertragsklauseln.

Autodesk hält sich an den Datenschutzrahmen EU-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, „EU-U.S. DPF“), die Erweiterung des EU-U.S. DPF für das Vereinigte Königreich sowie den Datenschutzrahmen Schweiz-USA (Swiss-U.S. Data Privacy Framework), die vom US-Handelsministerium, der Europäischen Kommission, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Schweizerischen Bundesverwaltung in Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten, die aus der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz in die Vereinigten Staaten übermittelt werden, festgelegt wurden, einschließlich der zugehörigen Grundsätze (die „DPF-Grundsätze“).

Autodesk hat gegenüber der International Trade Administration, einer Behörde des US-Handelsministeriums, die Einhaltung der DPF-Grundsätze bestätigt.

Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen in diesem Datenschutzhinweis für Bewerbende und den DPF-Grundsätzen haben die DPF-Grundsätze Vorrang.

In Übereinstimmung mit den DPF-Grundsätzen verpflichtet sich Autodesk, Beschwerden über unsere Erhebung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu klären. Personen aus der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz, die Fragen oder Beschwerden in Bezug auf diesen Datenschutzhinweis haben, sollten sich zunächst an privacy.questions@autodesk.com wenden.

Autodesk hat sich ferner verpflichtet, bei ungelösten DPF-Beschwerden zu Personaldaten, die im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis aus der EU, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz übermittelt wurden, mit dem von den EU-Datenschutzbehörden („DPAs“), dem Information Commissioner's Office („ICO“) des Vereinigten Königreichs und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten („EDÖB“) eingerichteten Gremium zusammenzuarbeiten und dessen Empfehlungen zu folgen. Im Falle einer solchen ungelösten Beschwerde wenden Sie sich an die zuständige DPA, das ICO oder den EDÖB (kostenfrei). Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie die Möglichkeit, verbleibende Streitigkeiten durch ein verbindliches Schiedsverfahren beilegen zu lassen. Weitere Informationen zu dieser Möglichkeit finden Sie in Anhang I der DPF-Grundsätze.

Die Verpflichtung von Autodesk, die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen personenbezogenen Daten im Einklang mit dem Datenschutzrahmen zu verarbeiten, unterliegt den Durchsetzungs- und Ermittlungsbefugnissen der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten. Weitere Informationen zum Data-Privacy-Framework-Programm sowie unsere Zertifizierung finden Sie unter https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk kann personenbezogene Daten unter bestimmten, oben beschriebenen Umständen an Dritte weitergeben. Die Pflichten von Autodesk im Rahmen der DPF-Grundsätze erstrecken sich auf Dritte, die als Beauftragte handeln und uns bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit und der Erbringung von Dienstleistungen unterstützen. Die Haftung liegt weiterhin bei Autodesk, wenn ein als unser Beauftragter handelnder Dritter personenbezogene Daten, die diesem Datenschutzhinweis unterliegen, in einer Weise verarbeitet, die nicht mit diesem Datenschutzhinweis vereinbar ist, es sei denn, Autodesk ist nicht für das schadensbegründende Ereignis verantwortlich.

Soweit dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist, holen wir für solche internationalen Übermittlungen Ihre vorherige Einwilligung ein. Klicken Sie hier, um eine Liste der mit Autodesk weltweit verbundenen Unternehmen anzuzeigen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.

12. Kontakt

Bei Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns per E-Mail unter dataprivacyrequests@autodesk.com kontaktieren.

Sie können sich auch unter DPO@autodesk.com an unseren Datenschutzbeauftragten bzw. unsere Datenschutzbeauftragte wenden.

Wir bemühen uns stets, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für Beschwerden oder Bedenken in Bezug auf den Datenschutz zu finden. Sollten Sie dennoch der Auffassung sein, dass wir Ihnen bei Ihrer Beschwerde oder Ihrem Anliegen nicht weiterhelfen konnten, haben Sie das Recht, bei der Datenschutzbehörde des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, eine Beschwerde einzureichen.

13. Änderungen Dieses Datenschutzhinweises

Wir können diesen Datenschutzhinweis von Zeit zu Zeit ändern oder aktualisieren. Wenn wir eine wesentliche Änderung an diesem Datenschutzhinweis für Bewerbende vornehmen, benachrichtigen wir Sie entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Weitere Informationen zu den allgemeinen Datenschutzpraktiken von Autodesk (einschließlich Ihres Besuchs auf Autodesk.com oder Ihrer privaten Nutzung von Autodesk-Produkten und -Diensten) finden Sie hier im Datenschutzhinweis von Autodesk.

Letzte Aktualisierung: August 2026