Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.
Gegenstand dieser Datenschutzhinweise
- Welche personenbezogenen Daten Autodesk erhebt
- Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
- Gegenüber welchen Parteien wir sie offenlegen können
- Wie wir Ihre Daten schützen
- Ihre Datenschutzrechte
- So erreichen Sie uns bei Fragen
Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben oder anderweitig Interesse an einer Tätigkeit bei uns bekunden, etwa indem Sie eine Einladung zum Beitritt zu unserer Talent Community annehmen, stellen Sie uns personenbezogene Daten bereit, anhand derer wir Sie als bewerbende Person kennenlernen können. Wir möchten Ihnen ein sicheres Gefühl im Hinblick auf unseren Umgang mit diesen Daten vermitteln.
Die Bezeichnungen „Autodesk“, „wir“, „uns“ und „unser“ beziehen sich auf Autodesk, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Autodesk, Inc. Wenn Sie sich jedoch in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika befinden, ist Autodesk Ireland Operations Unlimited Company der Verantwortliche.
Dieser Datenschutzhinweis für Bewerbende („Datenschutzhinweis“) gilt für alle internen und externen Bewerbenden sowie potenziellen Bewerbenden („Sie“ bzw. „Ihr“). Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich über die Online-Recruiting-Plattform und die Karriereseite von Autodesk (das „Recruiting-System“) bewerben, der Talent Community von Autodesk beitreten, über externe Agenturen, Personalvermittler, Stellenportale, Jobmessen, Recruiting-Veranstaltungen, Recruiting-Plattformen oder andere Kanäle mit uns in Kontakt treten oder von Autodesk als potenzielle Bewerbende identifiziert und zum Beitritt zu unserer Talent Community eingeladen werden. Dazu gehören Bewerbungen für Tätigkeiten als externe oder befristete Arbeitskraft, auf Vertragsbasis oder im Rahmen eines Praktikums sowie für andere nicht dauerhafte Positionen. Er gilt auch für Personen, die Interesse an aktuellen oder zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten bei Autodesk bekunden.
Zweck dieses Datenschutzhinweises ist es, Ihnen klar und transparent zu erläutern, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden, offenlegen, verarbeiten und schützen. Außerdem wird beschrieben, welche Arten personenbezogener Daten wir erheben, warum wir sie erheben, wie wir sie schützen und welche Datenschutzrechte und sonstigen damit verbundenen Rechte Ihnen nach geltendem Recht unter Umständen zustehen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie diese Rechte ausüben können.