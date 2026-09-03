PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor kandidaten van Autodesk

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wat wordt er in deze Verklaring behandeld?

  • Welke persoonsgegevens Autodesk verzamelt 
  • Waarom we uw persoonsgegevens gebruiken 
  • Aan wie we de gegevens mogen bekendmaken 
  • Hoe we uw gegevens beschermen 
  • Uw privacyrechten 
  • Hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt

Wanneer u solliciteert naar een baan of anderszins interesse toont om met ons samen te werken, bijvoorbeeld door een uitnodiging te accepteren om lid te worden van onze Talent Community, deelt u persoonsgegevens die ons helpen u als kandidaat te leren kennen. We willen dat u vertrouwen hebt in de manier waarop we met die informatie omgaan. 

Verwijzingen naar 'Autodesk', 'we/wij', 'ons' of 'onze' verwijzen naar Autodesk, Inc. en haar dochterondernemingen. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Autodesk, Inc., tenzij u zich in Europa, het Midden-Oosten of Afrika bevindt, in welk geval Autodesk Ireland Operations Unlimited Company de verwerkingsverantwoordelijke is.

Deze Privacyverklaring voor kandidaten ('Verklaring') is van toepassing op alle interne en externe sollicitanten, kandidaten en potentiële kandidaten ('u' of 'uw'), ongeacht of u solliciteert via het online recruitmentplatform en de carrièrepagina van Autodesk (het 'Recruitmentsysteem'), lid wordt van de Talent Community van Autodesk, met ons communiceert via externe bureaus, recruiters, vacaturesites, banenbeurzen, wervingsevenementen, wervingsplatforms of andere kanalen, of door Autodesk wordt aangemerkt als potentiële kandidaat en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan onze Talent Community. Dit omvat sollicitaties naar functies op basis van detachering, tijdelijke aanstellingen, contractwerk, stages en andere niet-permanente functies. De Verklaring is ook van toepassing op personen die interesse tonen in huidige of toekomstige vacatures bij Autodesk. 

Het doel van deze Verklaring is om u een duidelijke en transparante uitleg te geven over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, verwerken en beschermen. Hierin wordt ook beschreven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze beschermen en welke bijbehorende privacy- en gerelateerde rechten u mogelijk hebt onder de toepasselijke wetgeving, inclusief hoe u die rechten kunt uitoefenen. 

1. Persoonsgegevens die we verzamelen

Categorieën persoonsgegevens

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

Categorie

Beschrijving

Identificatiegegevens en contactgegevens

Volledige naam en contactgegevens (bijvoorbeeld uw adres, e-mailadres en telefoonnummer), inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord voor ons Recruitmentsysteem

Professionele of werkgerelateerde informatie

CV, werkgeschiedenis, vaardigheden, salarisverwachtingen, carrièreambities en andere gerelateerde gegevens en documenten die zijn ingediend bij het maken van een profiel of het registreren in ons Recruitmentsysteem, bij uw sollicitatie of tijdens het recruitmentproces of die zijn verwerkt wanneer we u toevoegen aan onze Talent Community

Opleidingsgegevens

Gegevens over uw opleiding, behaalde diploma's, taalvaardigheden en relevante certificeringen.

Demografische gegevens

We kunnen vragen stellen over kenmerken zoals ras, etniciteit, geslacht, veteranenstatus, informatie over uw gezondheid en/of een beperking, indien dit is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, en we kunnen dit soort gegevens verwerken voor wettige doeleinden als u deze beschikbaar stelt

Visuele en auditieve informatie

Foto's, inzendingen of opnames van video-interviews (met voorafgaande kennisgeving en uw toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving)

Financiële gegevens

Bankgegevens voor reisvergoedingen in verband met sollicitatiegesprekken (indien van toepassing); kredietgeschiedenis voor antecedentenonderzoek

Gegevens over uw staatsburgerschap en immigratiestatus

Voor zover toegestaan of vereist op grond van de toepasselijke wetgeving kunnen wij u vragen naar uw staatsburgerschap, nationaliteit, immigratiestatus en uw werkvergunning, zodat wij kunnen controleren of u wettelijk gerechtigd bent om te werken in het land waar u in dienst zou treden. Dit kan inhouden dat kopieën van paspoorten, visa, werkvergunningen en andere immigratiegerelateerde documentatie vereist zijn.

Internet- en andere elektronische netwerkactiviteiten

Informatie over uw apparaat en browser (zoals browsertype, besturingssysteem, apparaat-ID's en IP-adres en geschatte geolocatie afgeleid van uw IP-adres), hoe u door onze recruitmentpagina's navigeert (inclusief bezochte pagina's, bestede tijd en aangeklikte links), de website die u naar onze carrièrepagina heeft verwezen en toegangslogboeken en systeemactiviteit, verzameld wanneer u ons online Recruitmentsysteem gebruikt of onze website bezoekt, om de ervaring van kandidaten te verbeteren en ervoor te zorgen dat onze systemen goed werken.

Informatie over antecedentenonderzoek

Gegevens over de verificatie van uw arbeidsverleden en opleiding, uw beroepskwalificaties en vergunningen, referentiecontroles, informatie over uw strafrechtelijk verleden, sancties, kredietgeschiedenis (voor zover wettelijk toegestaan en relevant voor de functie) en andere gegevens die nodig zijn om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de functie.

Gevolgtrekkingen

Informatie die is afgeleid van het wervingsproces, zoals werkgerelateerde vaardigheden, voorkeuren of andere professionele kenmerken die relevant zijn voor het beoordelen van uw sollicitatie of geschiktheid voor onze functies

Communicatiegegevens

Gegevens over communicatie en interacties met u over vacatures, uw interesse in Autodesk en het recruitmentproces.

Resultaten van assessments en toetsen

Resultaten van assessments en gerelateerde resultaten van assessments of toetsen die tijdens het recruitmentproces zijn voltooid

Overige informatie

Informatie die u vrijwillig verstrekt in verband met uw sollicitatie of deelname aan het recruitmentproces.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen op grond van de toepasselijke wetgeving worden aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens' of als 'bijzondere categorieën van persoonsgegevens'. Dit kan onder meer gezondheidsgegevens of medische gegevens, gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, of andere wettelijk beschermde kenmerken omvatten.

We verzamelen bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we dergelijke informatie verzamelen of gebruiken.

Als u ons vrijwillig bijzondere gegevens verstrekt, zullen we deze verwerken in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving, inclusief het implementeren van eventuele aanvullende waarborgen die nodig kunnen zijn.

2. Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We kunnen persoonsgegevens verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder: 

  • Rechtstreeks van u, zoals wanneer u solliciteert naar een functie, lid wordt van de Talent Community van Autodesk, met ons communiceert, deelneemt aan sollicitatiegesprekken of assessments of anderszins met ons in contact komt; 
  • Automatisch, wanneer u ons online Recruitmentsysteem gebruikt of onze website bezoekt, inclusief door middel van cookies en vergelijkbare technologieën;
  • Doorverwijzingen van werknemers, wanneer een werknemer van Autodesk uw persoonsgegevens indient in verband met een doorverwijzing voor een baan;
  • Recruiters en uitzendbureaus, als u solliciteert via een derde partij;
  • Referenties die u verstrekt, die informatie kunnen delen over uw werkprestaties en professionele reputatie;
  • Openbaar of commercieel beschikbare bronnen, waaronder LinkedIn of andere professionele platforms of vacatureplatforms;
  • Aanbieders van assessmenttools, die op basis van uw cv, sollicitatiedocumenten, gesprekken of assessments een beoordeling, geschiktheidsscore, analyse of andere resultaten kunnen verstrekken.
  • Aanbieders van antecedentenonderzoek, die informatie over uw opleiding, arbeidsverleden, kredietgeschiedenis en strafblad kunnen verifiëren, indien wettelijk toegestaan;
  • Onderwijsinstellingen en diensten voor het verifiëren van diploma's, die uw academische diploma's, graden en certificeringen kunnen bevestigen;
  • Voormalige werkgevers en diensten voor arbeidsbemiddeling, die uw werkgeschiedenis kunnen verifiëren.

Indien van toepassing zullen we tijdens het recruitmentproces meer informatie verstrekken over eventuele vereiste antecedentenonderzoeken. Dergelijke controles vinden doorgaans pas plaats nadat een voorwaardelijk aanbod voor een dienstverband is gedaan en zijn niet op alle functies van toepassing.

Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor het informeren en verkrijgen van toestemming van uw referenties voordat u hun persoonsgegevens aan Autodesk verstrekt. 

3. Doeleinden voor het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor specifieke en noodzakelijke doeleinden die verband houden met de werving en selectie, zoals beschreven in deze Verklaring, waaronder:

Functie

Beschrijving

Beoordelen van sollicitaties en kandidaten

Wij beoordelen cv's, kwalificaties, werkervaring en sollicitatiedocumenten om na te gaan in hoeverre kandidaten voldoen aan de functie-eisen en om te bepalen of zij in aanmerking komen voor de volgende stap in het recruitmentproces en, indien van toepassing, voor het aangaan van een dienstverband. Daarbij hanteren wij eerlijke en consistente beoordelingscriteria. Zie ook paragraaf [8] hieronder voor een beschrijving van ons gebruik van AI-technologieën voor dit doel.

Communiceren met kandidaten

We gebruiken persoonsgegevens om met kandidaten te communiceren over hun sollicitaties, recruitmentactiviteiten, sollicitatiegesprekken en updates over de status van sollicitaties. Wanneer kandidaten ervoor hebben gekozen om dergelijke communicatie te ontvangen, kunnen we ook contact met hen opnemen over huidige of toekomstige vacatures en talentgerelateerde programma's.

Verifiëren van identiteit, kwalificaties en ervaring

Wij kunnen gegevens over uw opleiding, werkervaring en kwalificaties verifiëren aan de hand van referenties, antecedentencontroles, identiteitsverificatiediensten, openbaar beschikbare bronnen en andere bronnen, voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Sollicitatiegesprekken voeren en beoordelingen uitvoeren

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw geschiktheid voor een functie te beoordelen aan de hand van sollicitatiegesprekken en daarmee samenhangende beoordelingsactiviteiten. Waar van toepassing kunnen sollicitatiegesprekken worden opgenomen of getranscribeerd om nauwkeurige aantekeningen te maken, bij te dragen aan eerlijke en consistente beoordelingen van kandidaten en ons wervingsproces te verbeteren (met voorafgaande kennisgeving en uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving).

Kandidaten in contact brengen met andere mogelijkheden

Als u belangstelling toont voor vacatures bij Autodesk, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huidige en toekomstige carrièremogelijkheden, wervingsinitiatieven en andere talent-gerelateerde informatie van Autodesk die relevant kan zijn voor uw vaardigheden, kwalificaties, ervaring of interesses, en om hierover met u te communiceren. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.

Beheer van een kandidaataccount en toegang tot het Recruitmentsysteem

Wij verwerken persoonsgegevens, waaronder inloggegevens en andere identificatiegegevens, om kandidatenaccounts aan te maken en te beheren, de identiteit van gebruikers te controleren, hen toegang te verlenen tot onze Recruitmentsystemen en de beveiliging en integriteit van deze systemen en onze recruitmentprocessen te waarborgen. Dit omvat ook het helpen voorkomen van ongeoorloofde toegang, misbruik, fraude, misleiding en andere activiteiten die het recruitmentproces kunnen ondermijnen.

Verbetering van recruitmentprocessen en de ervaring van kandidaten

Wij analyseren hoe kandidaten gebruikmaken van onze recruitmentsystemen en -diensten om de sollicitatie-ervaring te verbeteren en de beveiliging en stabiliteit van deze systemen te waarborgen.

Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen

We kunnen persoonsgegevens bewaren, gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken waar dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische processen of wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer voor nationale veiligheid of wetshandhavingsdoeleinden.

Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving vereist, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een van de volgende rechtsgronden:

(a) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; 

(b) Wettelijke verplichting: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; 

(c) Toestemming: uw toestemming, voor zover wij deze op grond van de toepasselijke wetgeving moeten vragen;

(d) Arbeidsdoeleinden: voor het uitvoeren van recruitment- en arbeidsgerelateerde activiteiten, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving;

(e) Gerechtvaardigde belangen: om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het beheren en verbeteren van onze recruitmentprocessen, het communiceren met kandidaten over huidige of toekomstige carrièremogelijkheden, het verifiëren van kwalificaties en de professionele achtergrond van kandidaten wanneer dat passend is, het aanhouden van een kandidatenbestand voor andere en/of toekomstige vacatures, het voorkomen en opsporen van (pogingen tot) fraude, het waarborgen van de beveiliging en integriteit van onze systemen en processen, en het onderbouwen, instellen of verdedigen van bestaande of mogelijke rechtsvorderingen, indien noodzakelijk. Wij treffen passende waarborgen om ervoor te zorgen dat onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Indien wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens van u te verzamelen, kan het niet verstrekken van deze persoonsgegevens ertoe leiden dat wij niet of niet tijdig aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Dit kan ook van invloed zijn op onze mogelijkheid om uw sollicitatie in behandeling te nemen of een dienstverband met u aan te gaan. 

5. Aan wie we uw persoonsgegevens openbaar maken (en waarom)

We maken uw persoonsgegevens alleen openbaar aan anderen in de volgende beperkte omstandigheden: 

(a) Autodesk-partners binnen de bedrijven van de Autodesk-groep voor wervingsdoeleinden, personeelsadministratie, interne rapportage en gerelateerde bedrijfsactiviteiten.

(b) Dienstverleners die ondersteuning bieden bij recruitment en gerelateerde bedrijfsactiviteiten, waaronder aanbieders van diensten voor het hosten van recruitmentplatforms, kandidaatmatching, instrumenten voor de beoordeling van vaardigheden en competenties, identiteitsverificatie, antecedentencontroles en andere screenings voorafgaand aan indiensttreding, betalingsverwerking, het boeken van reizen en de vergoeding van onkosten.

(c) Advocaten en andere professionele dienstverleners: om juridisch of ander professioneel advies in te winnen, onze rechten te beschermen of bestaande of mogelijke rechtsvorderingen te verdedigen.

(d) Wetshandhavings- en overheidsinstanties waar vereist door de wet of juridische procedure, waar nodig om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, of anderszins om onze rechten, uw rechten of de rechten van anderen te beschermen. 

(e) Andere bedrijven en transactiedeelnemers als (i) wij of onze gelieerde ondernemingen worden of kunnen worden overgenomen door, fuseren met of investeren in een ander bedrijf, of (ii) als een van onze activa wordt of kan worden overgedragen aan een ander bedrijf, hetzij als onderdeel van een faillissements- of insolventieprocedure of anderszins, kunnen we de informatie die we over u hebben verzameld overdragen aan het andere bedrijf. Als onderdeel van het bedrijfsoverdrachtsproces kunnen we bepaalde van uw gegevens bekendmaken aan kredietverstrekkers, auditors en externe adviseurs, waaronder advocaten en consultants.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Autodesk u een aanvullende kennisgeving verstrekken en/of uw toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Klik hier voor een lijst met Autodesk-partners. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring voor kandidaten voor meer informatie over de derden die uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

6. Uw privacyrechten

Afhankelijk van uw locatie hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, waaronder het recht om: 

  • Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
  • Onjuiste of onvolledige informatie te (laten) corrigeren;
  • Uw persoonsgegevens te wissen, behoudens bepaalde uitzonderingen;
  • Ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
  • Bezwaar te maken tegen of af te zien van bepaalde verwerkingsactiviteiten;
  • Te vragen om overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere organisatie in een bruikbare indeling;
  • In sommige jurisdicties, informatie op te vragen over het gebruik van technologieën voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder uitleg over de doeleinden en gevolgen van de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van deze technologieën en, indien van toepassing, over de onderliggende logica van geautomatiseerde besluiten; 
  • Uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan;
  • Niet op onrechtmatige wijze te worden gediscrimineerd of benadeeld omdat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefent; en
  • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. 

Deze rechten kunnen in bepaalde omstandigheden worden beperkt of geweigerd. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit vereist of toegestaan is door toepasselijke wetgeving. 

We 'verkopen' uw persoonsgegevens niet en 'delen' uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden zoals gedefinieerd in toepasselijke wetgeving, noch verkopen of delen we persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij gebruiken of verstrekken gevoelige persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die welke op grond van de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan. 

7. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving uit te oefenen, of als u als gemachtigde namens een betrokkene een aanvraag indient, verzoeken wij u het formulier voor verzoeken van betrokkenen (Data Subject Request Form) hier in te vullen.

We kunnen contact met u opnemen als we aanvullende informatie van u nodig hebben om uw aanvraag te verwerken. Wanneer u of uw gemachtigde vertegenwoordiger een aanvraag indient over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder de toepasselijke lokale wetgeving, ondernemen we stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw aanvraag voldoen. Van gemachtigde vertegenwoordigers kan ook worden verlangd dat zij documentatie overleggen waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om namens de persoon op te treden.

We zullen u niet discrimineren bij het uitoefenen van uw privacyrechten en we zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn op uw aanvraag reageren.

8. Geautomatiseerde verwerking en gebruik van AI

Als onderdeel van ons talentacquisitieprogramma kunnen we geautomatiseerde hulpmiddelen gebruiken, waaronder platforms op basis van kunstmatige intelligentie, om de menselijke beoordeling en evaluatie van potentiële kandidaten voor onze functies te ondersteunen. Deze technologieën ondersteunen de besluitvormers in ons wervingsproces op de volgende manieren:

1) Ons Recruitmentsysteem analyseert de kwalificaties, ervaring en vaardigheden die volgens ons nodig of wenselijk zijn voor een bepaalde functie en helpt bij het selecteren van kandidaten die waarschijnlijk over die kwalificaties, ervaring en vaardigheden of overdraagbare kwalificaties beschikken, of die anderszins voldoen aan gerelateerde functiecriteria, door informatie over het profiel van kandidaten te vergelijken met functie-eisen en informatie over ingevulde functies. Recruiters bepalen welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van het recruitmentproces (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek). De hiring manager neemt vervolgens de uiteindelijke beslissing over het al dan niet aangaan van een dienstverband, waarbij een eigen beoordeling wordt gemaakt op basis van de kwalificaties, werkervaring en vaardigheden van de kandidaat, evenals alle andere relevante informatie die tijdens het recruitmentproces is verkregen. Houd er echter rekening mee dat uw sollicitatie in bepaalde gevallen automatisch kan worden afgewezen, maar uitsluitend wanneer de vacature is vervuld voordat het recruitmentproces met betrekking tot uw sollicitatie is afgerond.

2) Ons Recruitmentsysteem ondersteunt onze recruitmentteams bij een efficiënte afhandeling van sollicitaties door te helpen bij het plannen van sollicitatiegesprekken en beoordelaars te ondersteunen bij het vastleggen van hun feedback.

Het gebruik van deze technologieën is uitsluitend bedoeld om de menselijke besluitvorming te ondersteunen en niet om deze te vervangen. Het is bedoeld om de consistentie, nauwkeurigheid en snelheid in het recruitmentproces te helpen verbeteren en de kans op menselijke vooroordelen of fouten te verminderen. 

U kunt tijdens specifieke fasen van uw wervings- en selectieprocedure meer informatie ontvangen over deze AI-hulpmiddelen.

In sommige jurisdicties heeft u mogelijk recht op toegang tot informatie over hoe de hierboven beschreven technologie uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg paragraaf [7] hierboven voor informatie over hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

9. Hoe we uw gegevens beschermen

Wij hanteren een combinatie van passende fysieke, organisatorische en technische maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of kwaadwillende handelingen. Raadpleeg voor meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen het Trust Center op https://www.autodesk.com/trust/overview

Toegang tot persoonsgegevens van kandidaten is beperkt tot medewerkers en dienstverleners die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en die zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

10. Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens op onze servers en op de servers van onze dienstverleners. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het recruitmentproces af te ronden, u (indien u daarvoor interesse hebt getoond) in aanmerking te laten komen voor toekomstige carrièremogelijkheden bij Autodesk, en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen op het moment dat deze niet meer nodig zijn voor deze doeleinden. 

11. Internationale gegevensoverdracht

Aangezien Autodesk een bedrijf is dat wereldwijd werkzaam is, begrijpt u en aanvaardt u dat wij uw persoonsgegevens over landsgrenzen versturen naar andere landen, overeenkomstig de wetten die op die gegevens van toepassing zijn. Als uw gegevens bijvoorbeeld worden overgedragen van één van onze entiteiten in de Europese Economische Ruimte (EER) naar de Verenigde Staten, of naar een ander land buiten de EER dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Commissie, vertrouwen wij op onze EU Binding Corporate Rules die in mei 2023 zijn goedgekeurd door de Ierse Commissie voor Gegevensbescherming (Irish Data Protection Commission), die u hier op onze website kunt vinden. 

Als uw gegevens worden overgedragen van één van onze entiteiten in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar een land dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens (zoals bepaald door de Britse en Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming), maken wij gebruik van het juridische mechanisme van modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) voor dergelijke overdrachten. 

Autodesk voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (Kader voor gegevensbescherming) ('EU-U.S. DPF'), de uitbreiding voor het VK van de EU-U.S. DPF en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (Zwitsers-VS DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Europese Commissie, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse federale overheid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten en de bijbehorende beginselen (de 'Data Privacy Framework Principles'). 

Autodesk heeft aan de U.S. International Trade Administration (onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Handel) bevestigd dat het zich houdt aan de principes van het Data Privacy Framework. 

In geval van een conflict tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring voor kandidaten en de Data Privacy Framework Principles, zijn de Data Privacy Framework Principles van toepassing. 

In overeenstemming met de Data Privacy Framework Principles verbindt Autodesk zich ertoe klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens door ons, op te lossen. Personen uit de EU, het VK en Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit beleid, dienen eerst contact op te nemen via: privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk heeft zich verder gecommitteerd om samen te werken met en gevolg te geven aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's), het Britse Information Commissioner's Office ('ICO') en de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner ('FDPIC') met betrekking tot onopgeloste klachten over het Data Privacy Framework met betrekking tot personeelsgegevens die worden overgedragen vanuit de EU, het VK en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie. Als u een dergelijke onopgeloste klacht hebt, neem dan (kosteloos) contact op met de toepasselijke DPA (gegevensbeschermingsautoriteit), het ICO of de FDPIC. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage om resterende geschillen op te lossen. Voor meer informatie over deze optie verwijzen wij u naar Bijlage I van de Data Privacy Framework Principles. 

De verplichting van Autodesk om de in deze Verklaring beschreven persoonsgegevens te onderwerpen aan het Data Privacy Framework is onderworpen aan de handhavings- en onderzoeksbevoegdheden van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework-programma en inzage in onze certificering naar https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk kan onder bepaalde omstandigheden, zoals hierboven beschreven, persoonsgegevens met derden delen. De verplichtingen van Autodesk op grond van de Data Privacy Framework Principles strekken zich uit tot derden die als vertegenwoordigers optreden en ons helpen ons bedrijf te runnen en diensten te verlenen. Autodesk blijft aansprakelijk indien een derde die als onze vertegenwoordiger optreedt persoonsgegevens die onder deze Verklaring vallen op een manier verwerkt die niet in overeenstemming is met deze Verklaring , tenzij Autodesk niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. 

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij met betrekking tot dergelijke internationale overdrachten uw voorafgaande toestemming verkrijgen. Klik hier voor een lijst met aan Autodesk gelieerde ondernemingen wereldwijd die uw persoonsgegevens kunnen verwerken. 

12. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacyrequests@autodesk.com

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@autodesk.com

Wij doen ons best om samen met u tot een passende oplossing te komen voor eventuele klachten of zorgen over privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.

13. Wijzigingen in deze Verklaring

We kunnen deze Privacyverklaring voor kandidaten van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring voor kandidaten, zullen we u hiervan op de hoogte stellen zoals wettelijk vereist.

Voor meer informatie over het algemene privacybeleid van Autodesk (onder meer wanneer u Autodesk.com bezoekt of producten en diensten van Autodesk op persoonlijke titel gebruikt), raadpleegt u de Privacyverklaring van Autodesk hier.

Laatst bijgewerkt: augustus 2026