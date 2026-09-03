Aangezien Autodesk een bedrijf is dat wereldwijd werkzaam is, begrijpt u en aanvaardt u dat wij uw persoonsgegevens over landsgrenzen versturen naar andere landen, overeenkomstig de wetten die op die gegevens van toepassing zijn. Als uw gegevens bijvoorbeeld worden overgedragen van één van onze entiteiten in de Europese Economische Ruimte (EER) naar de Verenigde Staten, of naar een ander land buiten de EER dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Commissie, vertrouwen wij op onze EU Binding Corporate Rules die in mei 2023 zijn goedgekeurd door de Ierse Commissie voor Gegevensbescherming (Irish Data Protection Commission), die u hier op onze website kunt vinden.

Als uw gegevens worden overgedragen van één van onze entiteiten in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar een land dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens (zoals bepaald door de Britse en Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming), maken wij gebruik van het juridische mechanisme van modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) voor dergelijke overdrachten.

Autodesk voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (Kader voor gegevensbescherming) ('EU-U.S. DPF'), de uitbreiding voor het VK van de EU-U.S. DPF en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (Zwitsers-VS DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Europese Commissie, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse federale overheid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten en de bijbehorende beginselen (de 'Data Privacy Framework Principles').

Autodesk heeft aan de U.S. International Trade Administration (onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Handel) bevestigd dat het zich houdt aan de principes van het Data Privacy Framework.

In geval van een conflict tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring voor kandidaten en de Data Privacy Framework Principles, zijn de Data Privacy Framework Principles van toepassing.

In overeenstemming met de Data Privacy Framework Principles verbindt Autodesk zich ertoe klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens door ons, op te lossen. Personen uit de EU, het VK en Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit beleid, dienen eerst contact op te nemen via: privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk heeft zich verder gecommitteerd om samen te werken met en gevolg te geven aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's), het Britse Information Commissioner's Office ('ICO') en de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner ('FDPIC') met betrekking tot onopgeloste klachten over het Data Privacy Framework met betrekking tot personeelsgegevens die worden overgedragen vanuit de EU, het VK en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie. Als u een dergelijke onopgeloste klacht hebt, neem dan (kosteloos) contact op met de toepasselijke DPA (gegevensbeschermingsautoriteit), het ICO of de FDPIC. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage om resterende geschillen op te lossen. Voor meer informatie over deze optie verwijzen wij u naar Bijlage I van de Data Privacy Framework Principles.

De verplichting van Autodesk om de in deze Verklaring beschreven persoonsgegevens te onderwerpen aan het Data Privacy Framework is onderworpen aan de handhavings- en onderzoeksbevoegdheden van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework-programma en inzage in onze certificering naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Autodesk kan onder bepaalde omstandigheden, zoals hierboven beschreven, persoonsgegevens met derden delen. De verplichtingen van Autodesk op grond van de Data Privacy Framework Principles strekken zich uit tot derden die als vertegenwoordigers optreden en ons helpen ons bedrijf te runnen en diensten te verlenen. Autodesk blijft aansprakelijk indien een derde die als onze vertegenwoordiger optreedt persoonsgegevens die onder deze Verklaring vallen op een manier verwerkt die niet in overeenstemming is met deze Verklaring , tenzij Autodesk niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij met betrekking tot dergelijke internationale overdrachten uw voorafgaande toestemming verkrijgen. Klik hier voor een lijst met aan Autodesk gelieerde ondernemingen wereldwijd die uw persoonsgegevens kunnen verwerken.