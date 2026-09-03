オートデスクはグローバル企業であり、候補者は、当社が個人データを当該データに適用される法律に準拠して、国境を越えて他国に移転することを理解し、承認しています。 たとえば、候補者のデータが欧州経済地域(EEA)にある当社の事業体のいずれかから米国、または欧州委員会が定める個人データの適切な保護を提供していない EEA 外の国に転送される場合、当社は 2023 年 5 月にアイルランドのデータ保護委員会によって承認された EU 拘束的企業準則に依拠します。これは、こちらのウェブサイトでご覧いただくことができます。

候補者のデータが、英国またはスイスにある当社の事業体のいずれかから、(英国およびスイスのデータ保護法によって定められた)個人データの適切な保護が提供されていない国へ移転される場合、当社はそのような移転について標準契約条項の法的メカニズムに依拠します。

オートデスクは、EU、英国、スイスから米国に移転される個人情報の収集、使用、保持に関して、米国商務省、欧州委員会、英国政府、スイス連邦行政当局が定めるEU - 米国間データ プライバシー フレームワーク(「EU - 米国間 DPF 」)、EU - 米国間 DPF の英国拡張、スイス - 米国間データ プライバシー フレームワークおよびその関連する原則(「データ プライバシー フレームワーク原則」)に準拠しています。

オートデスクは、米国商務省の米国国際貿易局に対し、データ プライバシー フレームワーク原則を遵守していることを証明しています。

候補者プライバシー通知の条項とデータ プライバシー フレームワーク原則との間に矛盾がある場合は、データ プライバシー フレームワーク原則が適用されるものとします。

データ プライバシー フレームワーク原則に従い、オートデスクは候補者個人データの収集または使用に関する苦情の解決に取り組みます。 本ポリシーに関するお問い合わせをご希望、または苦情をお持ちの EU、英国、スイスにお住まいの方は、まず privacy.questions@autodesk.com までご連絡ください。

オートデスクはさらに、雇用関係に関連して EU、英国、スイスから移転された人事データに関するデータ プライバシー フレームワークの未解決の苦情に関して、EU のデータ保護当局(DPA)、英国情報コミッショナー オフィス(ICO)、およびスイス連邦データ保護情報コミッショナー (FDPIC) によって設置された委員会に協力し、その助言に従うことに努めます。未解決の苦情がある場合は、該当する DPA、ICO、または FDPIC にご連絡ください(無料)。特定の条件下では、未解決の紛争を解決するために拘束力のある仲裁申立てを行うことができる可能性があります。このオプションの詳細については、データ プライバシー フレームワーク原則の付録 I を参照してください 。

本ポリシーに記載されている個人情報をデータ プライバシー フレームワークの対象とするオートデスクの取り組みは、米国連邦取引委員会の執行権限および調査権限の対象となります。データ プライバシー フレームワーク プログラムの詳細および当社の認定については、https://www.dataprivacyframework.gov/ をご覧ください。

オートデスクは、上記の特定の状況下において、個人情報を第三者と共有することがあります。データ プライバシー フレームワーク原則に基づくオートデスクの義務は、当社の事業運営およびサービス提供を支援する代理人として行動する第三者にも及び、当社の代理人として行動する第三者が本ポリシーに反する方法で本ポリシーの対象となる個人情報を処理した場合、オートデスクは、損害の原因となった事象についてオートデスクが責任を負わない場合を除き、引き続き責任を負います。

適用法により義務付けられている場合、当社は、かかる国際的な移転に関し、事前に候補者の同意を得るものとします。 こちらをクリックすると、個人データを処理する可能性のある世界中のオートデスク関連会社のリストが表示されます。