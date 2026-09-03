プライバシー ステートメント

プライバシーステートメント

オートデスク候補者プライバシー通知

候補者のプライバシーは当社にとって重要です。

この通知の内容

  • オートデスクが収集する個人データ
  • 当社が候補者の個人データを使用する理由
  • 候補者の個人データの開示先
  • 候補者データの保護方法
  • 候補者のプライバシー権
  • 当社への質問のお問い合わせ方法

仕事に応募したり、タレント コミュニティへの招待を受け入れるなどして当社で共に働くことに関心を表明すると、当社がその候補者を知るために役立つ個人データが共有されることになります。その情報についての当社における取り扱いを知り、ご安心いただきたいと考えています。

「オートデスク」および「当社」とは、Autodesk, Inc. およびその子会社を意味します。候補者の個人データの管理者は Autodesk, Inc. です。ただし、ヨーロッパ、中東、またはアフリカに所在する場合は Autodesk Ireland Operations Unlimited Company が管理者となります。

本候補者プライバシー通知(以下「本通知」)は、オートデスクのオンライン採用プラットフォームおよび採用ページ(以下「採用システム」)を通じて応募するか、オートデスクのタレント コミュニティに参加するか、第三者の代理店、リクルーター、求人検索サイト、企業説明会、採用イベント、採用プラットフォーム、またはその他のチャネルを通じて当社と関わるか、または、オートデスクによって候補者として特定され、タレント コミュニティに参加するよう招待されたかにかかわらず、社内および社外のすべての求職者、候補者、および将来の候補者(以下「候補者」)に適用されます。これには、臨時、非常勤、契約、インターンシップ、その他の非正規のポジションが含まれます。また、現在または将来の Autodesk での求人に関心を示している個人にも適用されます。

この通知は、当社が候補者の個人データをどのように収集、使用、開示、処理、保護するかについて、明確かつ透明性のある説明を提供することを目的としています。また、当社が収集する個人データの種類、収集理由、保護方法、適用される法律に基づいて候補者が有する可能性のある関連するプライバシー権および関連する権利(それらの権利の行使方法を含みます)についても説明します。

1. 当社が収集する個人データ

個人データの種類

当社は、候補者に関する以下の種類の個人データを処理する場合があります。

種類

説明

識別子と連絡先情報

氏名、連絡先情報(住所、電子メールアドレス、電話番号など)。当社採用システムのユーザー名およびパスワードも含みます

職業情報または雇用情報

プロフィールの作成時、採用システムへの登録時、応募時もしくは採用プロセス中に提出された、または当社タレント コミュニティに追加する際に処理された履歴書、職務経歴、スキル、希望給与、キャリア志向、その他の関連データおよびドキュメント

教育情報

学歴、取得した学位、語学スキル、関連する認定資格

人口統計情報

当社は、適用される法律で許可または義務付けられている場合に、人種、民族、性別、軍役、健康状態および/または障害の有無などの特性について尋ねる場合があり、候補者が提供した場合、この種のデータを合法的な目的で処理します

映像および音声情報

写真、ビデオ、面接の提出物または録音(適用法で義務付けられている場合は、事前に通知を行い、候補者から同意を得ます)

財務詳細

面接に関連する交通費払い戻しための銀行詳細(該当する場合)、身元調査のための信用履歴

市民権と移民の詳細

適用法で許可または義務付けられている場合、雇用国で働く法的権利を確認するために、当社は、候補者の市民権、国籍、在留資格、および就労許可について尋ねる場合があります。これには、パスポート、ビザ、労働許可証、その他の移民関連文書の写しが求められる場合があります。

インターネットおよびその他の電子ネットワークでのアクティビティ

候補者のデバイスおよびブラウザに関する情報(ブラウザの種類、オペレーティングシステム、デバイス識別子、IP アドレスおよび IP アドレスから推定されたおおよその地理的位置など)、当社の採用ページへの移動方法(閲覧したページ、滞在時間、クリックしたリンクを含む)、当社の採用ページに候補者を紹介したウェブサイト、および当社のオンライン採用システムの使用時または当社のウェブサイトへのアクセス時に収集されたアクセス ログとシステム アクティビティを利用して、候補者の体験を向上させ、システムが適切に機能するようにします。

バックグラウンド チェックに関する情報

職歴および学歴の証明、専門資格および免許、身元調査、犯罪歴情報、制裁、信用履歴(法的に許可され、役職に関連する場合)、および雇用適格性を評価するために必要なその他の情報

推論

採用プロセスから得られる情報(職務に関連するスキル、希望条件、応募内容や当社の役職への適合性の評価に関連するその他の専門的属性など)

コミュニケーション データ

求人、オートデスクへの関心、および採用プロセスに関する候補者との連絡とやり取りの記録。

評価結果

採用プロセス中に完了した評価またはテストの評価スコアおよび関連結果

その他の情報

応募または採用プロセスへの参加に関連して自発的に提供する情報。

要配慮の個人データ

当社が収集する個人データの一部は、適用法においては「要配慮」または「特殊カテゴリ」のデータと見なされる場合があります。これには、健康/医療情報、人種または民族的出自を明らかにするデータ、またはその他の保護された特性が含まれる場合があります。

当社は、本通知に記載された目的のために必要であり、適用法で許可されている場合にのみ、要配慮性の高い個人データを収集します。適用法で義務付けられている場合、当社はそのような情報を収集または使用する前に候補者の同意を求めます。

候補者が自発的に要配慮データを当社に提供した場合、当社は、必要となる可能性のある追加の保護措置の実施を含め、本通知および適用される法律に従ってそのデータを処理します。

2. 個人データの収集方法

当社は、次のようなさまざまな情報源から個人データを収集する場合があります。

  • 役職への応募、オートデスクのタレント コミュニティへの参加、オートデスクとの連絡、面接や評価への参加、その他の方法で当社と関わる場合など、候補者から直接収集する場合。
  • 候補者が当社のオンライン採用システムを使用したり、当社のウェブサイトにアクセスしたときに、Cookie および同様の技術を介して自動的に収集する場合。
  • 従業員からの紹介として、オートデスク従業員が、求人の紹介に関連して候補者の個人データを提出する場合。
  • リクルーターおよび人材派遣会社(第三者を通じて応募する場合)。
  • 候補者の仕事のパフォーマンスや職業上の評判に関する情報を共有する可能性のある、候補者が提供する照会先。
  • LinkedIn やその他の職業または求人検索プラットフォームを含む、公的または商業的に入手可能な情報源。
  • 履歴書/職務経歴書の情報、応募資料、面接、または評価に基づいて、評価または適合性スコア、分析、またはその他の出力を提供する可能性のある評価ツール プロバイダー。
  • 法律で許可されている場合、候補者の学歴、職歴、信用履歴、犯罪歴に関する情報を検証できる身元調査会社。
  • 教育機関および資格検証サービス。学位と認定を確認する場合があります。
  • E• 元雇用主および雇用確認サービス。職歴を確認する場合があります。

該当する場合は、採用プロセスの過程で必要な身元調査に関する詳細情報を提供します。このような調査は通常、条件付き採用内定が行われた後にのみ実施され、すべてのポジションに適用されるとは限りません。

照会先の個人データをオートデスクに提供する前に、照会先に通知し、同意を得る責任は候補者にあることに留意してください。

3. データ収集の目的

当社は、本通知に記載されている募集および採用に関連する具体的かつ必要な目的のために、候補者の個人データを収集および使用します。

目的

説明

応募と候補者の評価

履歴書、職務経歴書、資格、経験、応募書類を確認して、候補者を職務要件に照らして評価し、採用プロセスで候補者の選考を進めるかどうかを決定し、該当する場合は、公正かつ一貫した基準を使用して雇用関係を成立させます。この目的での AI テクノロジーの使用の詳細については、以下のセクション [8] も参照してください。

候補者とのコミュニケーション

当社は、応募、採用活動、面接、応募状況の更新に関する候補者とのコミュニケーションのために個人データを使用します。候補者がそのようなコミュニケーションを受けることを選択した場合、当社は、現在または将来の求人および人材関連プログラムについて候補者と連絡を取る可能性もあります。

身元、資格、経験の確認

当社は、推薦状、身元調査、本人確認サービス、公開されている情報源およびその他の情報源(適用法で許可されている場合)を通じて、候補者の学歴、職歴、資格に関する詳細を確認する場合があります。

面接と評価の実施

個人データを使用して、面接や関連する評価活動を通じて役職の適合性を評価します。該当する場合、面接は、正確なメモの作成、公正かつ一貫性のある候補者の評価を支援し、採用プロセスを改善するために録音または文字起こしされる場合があります(適用法で義務付けられている場合は、事前通知を行い、候補者の同意を得ます)。

候補者への他の求人情報の紹介

候補者がオートデスクの求人に関心を示した場合、当社は、候補者の個人データを使用して、候補者の適性を評価し、オートデスクの現在および将来のキャリアの機会、採用の取り組み、および候補者のスキル、資格、経験、または関心に関連する可能性のあるその他の人材関連情報について連絡を取る場合があります。候補者はいつでもこれらのコミュニケーションを停止できます。

候補者アカウントと採用システムへのアクセスの管理

当社は、ログイン資格情報や識別子などの個人データを使用して、候補者アカウントの作成と管理、ユーザーの認証、当社採用システムへのアクセスの提供、不正アクセス、不正使用、詐欺、虚偽表示、および採用プロセスを危険にさらす可能性のあるその他の活動の防止など、これらのシステムと当社の募集プロセスのセキュリティと完全性を維持します。

採用プロセスと候補者エクスペリエンスの改善

候補者が採用システムやサービスとどのようにやり取りしているかを分析して、応募体験を向上させ、システムのセキュリティと安定性を維持します。

法的および規制上の義務の遵守

当社は、国家安全保障または法執行の目的を含む、適用される法律、規制、法的手続き、または公的機関からの合法的な要求を遵守するために必要な場合、個人データを保持、使用、開示、またはその他の方法で処理する場合があります。

適用される法律で義務付けられている場合、当社は次のいずれかの法的根拠に依拠して、候補者の個人データを処理します。

(a) 契約上の必要性: 候補者に対する当社の契約上の義務を履行するため、または候補者と契約を締結するための手続きを進めるため。

(b) 法令遵守: 当社の法的義務を遵守するため。

(c) 同意: 当社が必要に応じて求める候補者の同意。

(d) 雇用目的: 適用法で許可されている採用および雇用活動を管理するため。

(e) 正当な利益: 採用プロセスの管理と改善、現在または将来の求人に関する候補者とのコミュニケーション、（必要に応じて）資格と職歴の確認、他のおよび/または将来のポジションの潜在的な候補者プールの維持、潜在的な不正行為の防止と検出、当社のシステムとプロセスのセキュリティと完全性の確保、（必要に応じて）実際のまたは潜在的な法的請求の防御または立証など、当社の正当な利益を満たすため。当社は、候補者の権利と自由より当社の正当な利益が優先されることがないように、堅牢な保護措置を実施しています。

適用法により、候補者に関する特定の個人データを収集することが義務付けられている場合には、候補者がそのデータを提供しないことにより、当社の法的義務の履行が妨げられたり遅れたりする可能性があり、また、候補者の応募の検討や候補者の雇用の可否に影響を与える可能性があります。

5. 候補者の個人データの開示先(およびその理由)

当社は、以下の限られた状況においてのみ、候補者の個人データを他者に開示します。

(a) 採用目的、人事管理、内部報告、および関連する事業運営のためのオートデスク グループ各社内のオートデスク関連会社。

(b) 採用プラットフォームのホスティング、候補者のマッチング、スキル評価ツール、本人確認、身元調査、その他の事前審査サービス、支払い処理、出張予約、経費精算のプロバイダーを含む、採用および関連する事業運営をサポートするサービス プロバイダー。

(c) 法的または専門的な助言を受け、当社の権利を保護し、実際のまたは潜在的な法的請求を防御する弁護士および関連する専門サービス プロバイダー。

(d) 法律または法的手続きにより要求される場合、法的義務または規制上の義務を遵守するために必要な場合、またはその他の目的で当社の権利、候補者の権利、または他者の権利を保護する場合の法執行機関および政府機関。

(e) (i) 当社または当社の関連会社が他社による買収、合併、出資の対象となる、あるいはその可能性がある場合、または (ii) 破産または破産手続きの一環であるか否かにかかわらず、当社の資産のいずれかが他社に譲渡された場合、または譲渡される可能性がある場合、当社が候補者について収集した情報を他社に譲渡する場合の他社および取引参加者。事業譲渡処理の一環として、当社は候補者の情報の一部を借入先、監査人、および弁護士やコンサルタントを含む第三者のアドバイザーに開示する場合があります。

適用法で義務付けられている場合、オートデスクは、候補者の個人データを開示する前に、追加で通知したり、候補者の同意を求めることがあります。 

オートデスク関連会社の一覧については、こちらをクリックしてください。候補者の個人データを処理する可能性のある第三者に関する詳細については、本候補者プライバシー通知の末尾に記載の詳細を参照して当社にお問い合わせください。

6. 候補者のプライバシー権

候補者の所在地によっては、適用される現地の法律に従い、以下の権利を含む、候補者の個人データに関する特定の権利を有する場合があります。

  • 個人情報にアクセスし、そのコピーを受け取る権利。
  • 不正確または不完全な情報を修正する権利。
  • 特定の例外の場合に、個人データを削除する権利。
  • 候補者の個人データの使用を制限または限定する権利。
  • 特定の処理活動を拒否または停止する権利。
  • 使用可能な形式で別の組織への情報のポータビリティを要求する権利。
  • 自動意思決定技術の使用に関する情報(そのような技術を使用した候補者の個人データまたは情報の処理の目的と結果の説明、および一部の法域における自動決定(該当する場合)に関連する論理についての説明を含む)を要求する権利。
  • 処理が候補者の同意に基づいて行われる場合、撤回前の同意に基づく処理の合法性に影響を与えることなく、いつでも同意を撤回する権利。
  • 個人データの権利を行使したことで不法な差別や報復を受けない権利。
  • 候補者の権利が侵害されたと思われる場合は、監督当局に苦情を申し立てる権利。

これらの権利は、状況によって制限または拒否される場合があります。たとえば、適用法で義務付けられている、または許可されている場合は候補者の個人データを保持する場合があります。

当社は、適用される法律で定義されているように、候補者の個人データを「販売」したり、広告目的で「共有」したりしません。また、16 歳未満の個人の個人データを販売または共有することはありません。当社は、適用される法律で許可されている以外の目的で、要配慮とされる個人データを使用または開示することはありません。

7. 候補者の権利の行使方法

適用法に基づく権利を行使する場合、または本人に代わってリクエストを送信する権限を有する代理人である場合は、データ主体リクエスト フォーム(こちら)に記入してください。

リクエストを処理するために追加情報が必要な場合は、候補者に連絡する場合があります。候補者または候補者の権限のある代理人が、適用される現地の法律に基づく候補者の個人データの権利に関連するリクエストを提出した場合、当社は、候補者のリクエストに対応する前に、候補者の本人確認を行うための手順を実行します。権限のある代理人は、本人に代わって行動する権限があることを証明する文書の提出を求められる場合もあります。

当社は、候補者による権利の行使を理由に候補者を差別することはなく、適用法で義務付けられている期間内に候補者の要求に対応します。

8. 処理の自動化と AI の使用

人材獲得プログラムの一環として、人工知能対応プラットフォームなどの自動化ツールを使用して、潜在的な候補者の人間による確認と評価を支援する場合があります。これらの技術は、採用プロセスにおける意思決定者を次のように支援します。

1) 当社の採用システムは、特定の役職に必要または望ましいと当社が指定する資格、経験、スキルを分析し、候補者のプロファイル情報を職務要件および採用済みの役職に関する情報と比較することで、これらの資格、経験、スキル、もしくは転用可能な能力を有する、または関連する採用基準を満たす可能性が高い候補者を特定するのに役立ちます。採用担当者が採用プロセスの次の段階(面接など)に進む個人を決定し、採用担当マネージャーが候補者の資格、経験、スキル、および採用プロセスを通じて得られたその他の関連情報に基づいて独自の判断をし、最終的な採用を決定します。ただし、特定の状況下では、採用プロセスが完了する前にそのポジションが採用済みになった場合に限り、応募が自動的に拒否される場合があることにもご注意ください。

2) 当社の採用システムは、面接のスケジュールを支援し、評価者がフィードバックを記録するのをサポートすることで、採用チームが応募を効率的に進めるのにも役立ちます。

これらの技術の使用は、人間の意思決定に取って代わるものではなく、単にサポートするように設計されています。これは、採用プロセスの一貫性、正確性、速度を向上させ、人的な偏見やミスの可能性を減らすことを目的としています。

候補者の採用過程における特定の段階で、これらの AI ツールに関する詳細情報が提供される場合があります。

一部の法域では、候補者は上記の技術で自分の個人データがどのように処理されるかに関する情報にアクセスする権利を有する場合があります。かかる権利を行使するには、上記のセクション [7] を参照してください。

9. 候補者データの保護方法

当社は、不正アクセス、紛失、誤用、または悪意のある行為から候補者のデータを保護するために設計された、適切な物理的、組織的、および技術的な制御手段を組み合わせて使用します。当社のセキュリティ慣行の詳細については、Trust Center (https://www.autodesk.com/jp/trust/overview) をご覧ください。

候補者データへのアクセスは、職務上データを必要とする担当者およびサービス プロバイダーに限定されており、機密保持義務の対象となります。

10. データ保持

当社は、候補者の個人データを自社サーバーおよび当社のサービス プロバイダーのサーバーに保存します。

当社は、採用プロセスの完了、候補者が関心を示したオートデスクでの将来の求人の検討、適用される法的および規制上の義務の遵守のために必要な期間、候補者の個人データを保持します。これらの目的のために必要でなくなった場合は、候補者の個人データを削除します。

11. 国際的なデータ移転

オートデスクはグローバル企業であり、候補者は、当社が個人データを当該データに適用される法律に準拠して、国境を越えて他国に移転することを理解し、承認しています。 たとえば、候補者のデータが欧州経済地域(EEA)にある当社の事業体のいずれかから米国、または欧州委員会が定める個人データの適切な保護を提供していない EEA 外の国に転送される場合、当社は 2023 年 5 月にアイルランドのデータ保護委員会によって承認された EU 拘束的企業準則に依拠します。これは、こちらのウェブサイトでご覧いただくことができます。

候補者のデータが、英国またはスイスにある当社の事業体のいずれかから、(英国およびスイスのデータ保護法によって定められた)個人データの適切な保護が提供されていない国へ移転される場合、当社はそのような移転について標準契約条項の法的メカニズムに依拠します。

オートデスクは、EU、英国、スイスから米国に移転される個人情報の収集、使用、保持に関して、米国商務省、欧州委員会、英国政府、スイス連邦行政当局が定めるEU - 米国間データ プライバシー フレームワーク(「EU - 米国間 DPF 」)、EU - 米国間 DPF の英国拡張、スイス - 米国間データ プライバシー フレームワークおよびその関連する原則(「データ プライバシー フレームワーク原則」)に準拠しています。

オートデスクは、米国商務省の米国国際貿易局に対し、データ プライバシー フレームワーク原則を遵守していることを証明しています。

候補者プライバシー通知の条項とデータ プライバシー フレームワーク原則との間に矛盾がある場合は、データ プライバシー フレームワーク原則が適用されるものとします。

データ プライバシー フレームワーク原則に従い、オートデスクは候補者個人データの収集または使用に関する苦情の解決に取り組みます。 本ポリシーに関するお問い合わせをご希望、または苦情をお持ちの EU、英国、スイスにお住まいの方は、まず privacy.questions@autodesk.com までご連絡ください。

オートデスクはさらに、雇用関係に関連して EU、英国、スイスから移転された人事データに関するデータ プライバシー フレームワークの未解決の苦情に関して、EU のデータ保護当局(DPA)、英国情報コミッショナー オフィス(ICO)、およびスイス連邦データ保護情報コミッショナー (FDPIC) によって設置された委員会に協力し、その助言に従うことに努めます。未解決の苦情がある場合は、該当する DPA、ICO、または FDPIC にご連絡ください(無料)。特定の条件下では、未解決の紛争を解決するために拘束力のある仲裁申立てを行うことができる可能性があります。このオプションの詳細については、データ プライバシー フレームワーク原則の付録 I を参照してください 。

本ポリシーに記載されている個人情報をデータ プライバシー フレームワークの対象とするオートデスクの取り組みは、米国連邦取引委員会の執行権限および調査権限の対象となります。データ プライバシー フレームワーク プログラムの詳細および当社の認定については、https://www.dataprivacyframework.gov/ をご覧ください。

オートデスクは、上記の特定の状況下において、個人情報を第三者と共有することがあります。データ プライバシー フレームワーク原則に基づくオートデスクの義務は、当社の事業運営およびサービス提供を支援する代理人として行動する第三者にも及び、当社の代理人として行動する第三者が本ポリシーに反する方法で本ポリシーの対象となる個人情報を処理した場合、オートデスクは、損害の原因となった事象についてオートデスクが責任を負わない場合を除き、引き続き責任を負います。

適用法により義務付けられている場合、当社は、かかる国際的な移転に関し、事前に候補者の同意を得るものとします。 こちらをクリックすると、個人データを処理する可能性のある世界中のオートデスク関連会社のリストが表示されます。

12. お問い合わせ

候補者の個人データの使用方法について質問または不明点がある場合は、当社(dataprivacyrequests@autodesk.com)までお問い合わせください。

また、当社のデータ保護責任者(DPO@autodesk.com)にお問い合わせいただくこともできます。

当社は、プライバシーに関する苦情や懸念に対し公正な解決策を得るため、候補者と協力するよう努力しています。ただし、候補者の苦情や懸念に当社が対応できなかったと思われる場合は、候補者は居住する国のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利を有します。

13. この通知の変更

当社は、本候補者プライバシー通知を随時変更または更新する場合があります。本候補者プライバシー通知に重要な変更を加えた場合は、法律で義務付けられているとおりに候補者に通知します。

オートデスクの一般的なプライバシー慣行(Autodesk.com を訪問する場合、または個人の立場でオートデスクの製品およびサービスを使用する場合を含む)の詳細については、こちらのオートデスクのプライバシー通知をご覧ください。

最終更新: 2026 年 8 月