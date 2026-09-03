候補者のプライバシーは当社にとって重要です。
この通知の内容
- オートデスクが収集する個人データ
- 当社が候補者の個人データを使用する理由
- 候補者の個人データの開示先
- 候補者データの保護方法
- 候補者のプライバシー権
- 当社への質問のお問い合わせ方法
仕事に応募したり、タレント コミュニティへの招待を受け入れるなどして当社で共に働くことに関心を表明すると、当社がその候補者を知るために役立つ個人データが共有されることになります。その情報についての当社における取り扱いを知り、ご安心いただきたいと考えています。
「オートデスク」および「当社」とは、Autodesk, Inc. およびその子会社を意味します。候補者の個人データの管理者は Autodesk, Inc. です。ただし、ヨーロッパ、中東、またはアフリカに所在する場合は Autodesk Ireland Operations Unlimited Company が管理者となります。
本候補者プライバシー通知(以下「本通知」)は、オートデスクのオンライン採用プラットフォームおよび採用ページ(以下「採用システム」)を通じて応募するか、オートデスクのタレント コミュニティに参加するか、第三者の代理店、リクルーター、求人検索サイト、企業説明会、採用イベント、採用プラットフォーム、またはその他のチャネルを通じて当社と関わるか、または、オートデスクによって候補者として特定され、タレント コミュニティに参加するよう招待されたかにかかわらず、社内および社外のすべての求職者、候補者、および将来の候補者(以下「候補者」)に適用されます。これには、臨時、非常勤、契約、インターンシップ、その他の非正規のポジションが含まれます。また、現在または将来の Autodesk での求人に関心を示している個人にも適用されます。
この通知は、当社が候補者の個人データをどのように収集、使用、開示、処理、保護するかについて、明確かつ透明性のある説明を提供することを目的としています。また、当社が収集する個人データの種類、収集理由、保護方法、適用される法律に基づいて候補者が有する可能性のある関連するプライバシー権および関連する権利(それらの権利の行使方法を含みます)についても説明します。