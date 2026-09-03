PRIVACY STATEMENT

Pernyataan privasi

Pemberitahuan Privasi Kandidat Autodesk

Privasi Anda penting bagi kami.

Pembahasan dalam Pemberitahuan Ini

  • Jenis data pribadi yang dikumpulkan Autodesk 
  • Alasan kami menggunakan data pribadi Anda 
  • Pihak yang mungkin data tersebut kami ungkapkan 
  • Cara kami melindungi data Anda
  • Hak privasi Anda
  • Cara menghubungi kami jika ada pertanyaan

Saat Anda melamar kerja atau menyatakan minat untuk bekerja dengan kami, termasuk dengan menerima suatu undangan untuk bergabung dengan Komunitas Bakat kami, Anda membagikan data pribadi yang membantu kami mengenal Anda sebagai kandidat. Kami ingin Anda merasa aman dengan cara kami menangani informasi tersebut. 

Referensi untuk "Autodesk", "kami", "kita", atau "milik kami" berarti Autodesk, Inc. dan anak perusahaannya. Pengendali data pribadi Anda adalah Autodesk, Inc., kecuali Anda berlokasi di Eropa, Timur Tengah, atau Afrika, dalam hal ini Autodesk Ireland Operations Unlimited Company adalah pengendalinya.

Pemberitahuan Privasi Kandidat ("Pemberitahuan") ini berlaku untuk semua pelamar, kandidat, dan calon kandidat kerja internal dan eksternal ("Anda" atau “milik Anda”), baik apabila Anda mendaftar melalui platform perekrutan daring Autodesk dan halaman karir ("Sistem Perekrutan"), bergabung dengan Komunitas Bakat Autodesk, berinteraksi dengan kami melalui agen pihak ketiga, perekrut, situs pencarian kerja, bursa kerja, acara perekrutan, platform perekrutan, atau saluran lainnya, atau diidentifikasi oleh Autodesk sebagai calon kandidat dan diundang untuk bergabung dengan Komunitas Bakat kami. Hal ini termasuk lamaran kerja untuk pekerja tidak tetap, sementara, kontrak, magang, dan posisi tidak tetap lainnya. Ini juga berlaku untuk individu yang menyatakan minatnya pada peluang kerja dengan Autodesk baik saat ini maupun di masa depan. 

Tujuan Pemberitahuan ini adalah untuk memberi Anda pemaparan yang jelas dan transparan tentang cara kami mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, memproses, serta melindungi data pribadi Anda. Pemberitahuan ini juga menjelaskan jenis data pribadi yang kami kumpulkan, alasan kami mengumpulkannya, cara kami menjaganya, serta privasi terkait dan hak terkait yang mungkin Anda miliki berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk cara menggunakan hak tersebut. 

1. Data Pribadi yang Kami Kumpulkan

Kategori Data Pribadi

Kami dapat memproses kategori data pribadi berikut tentang Anda:

Kategori

Deskripsi

Pengidentifikasi dan informasi kontak

Nama lengkap, dan informasi kontak (misalnya, alamat, alamat email, dan nomor telepon Anda), termasuk nama pengguna dan kata sandi Anda untuk Sistem Perekrutan kami

Informasi profesional atau terkait pekerjaan

Resume atau CV, riwayat pekerjaan, keterampilan, ekspektasi gaji, aspirasi karir dan data serta dokumen terkait lainnya yang diberikan saat membuat profil atau mendaftar di Sistem Perekrutan kami, dengan lamaran kerja Anda atau selama proses perekrutan atau diproses ketika kami menambahkan Anda ke Komunitas Bakat kami

Informasi pendidikan

Riwayat pendidikan, gelar yang diperoleh, keterampilan bahasa, dan sertifikasi yang relevan

Informasi demografis

Kami dapat bertanya tentang karakteristik seperti ras, etnis, gender, status veteran, status kesehatan dan/atau disabilitas, jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku, serta memproses jenis data ini untuk tujuan yang sah jika Anda menyediakannya

Informasi visual dan audio

Foto, pengiriman atau perekaman video wawancara (dengan pemberitahuan sebelumnya, dan persetujuan Anda, jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku)

Detail keuangan

Detail bank untuk penggantian biaya perjalanan terkait wawancara (jika berlaku); riwayat kredit untuk tujuan pemeriksaan latar belakang

Detail kewarganegaraan dan imigrasi

Sebagaimana diizinkan atau diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, untuk memverifikasi hak hukum Anda untuk bekerja di negara tempat Anda bekerja, kami dapat menanyakan kewarganegaraan, negara asal, status imigrasi, dan otorisasi Anda untuk bekerja. Hal ini mungkin termasuk meminta salinan paspor, visa, izin kerja, dan dokumentasi terkait imigrasi lainnya.

Internet dan aktivitas jaringan elektronik lainnya

Informasi tentang perangkat dan peramban (browser) Anda (seperti jenis peramban, sistem operasi, pengidentifikasi perangkat, dan alamat IP, dan perkiraan geolokasi yang berasal dari alamat IP Anda), cara Anda menavigasi halaman perekrutan kami (termasuk halaman yang dikunjungi, waktu yang dihabiskan, dan tautan yang diklik), situs web yang merujuk Anda ke halaman karir kami, serta log akses dan aktivitas sistem, yang dikumpulkan saat Anda menggunakan Sistem Perekrutan daring kami atau mengunjungi situs web kami, guna meningkatkan pengalaman kandidat dan memastikan sistem kami berfungsi dengan baik.

Informasi Pemeriksaan Latar Belakang

Verifikasi pekerjaan dan pendidikan, kualifikasi dan lisensi profesional, pemeriksaan referensi, informasi riwayat kriminal, sanksi, riwayat kredit (jika diizinkan secara hukum dan relevan dengan peran tersebut), serta informasi lain yang diperlukan untuk menilai kelayakan untuk pekerjaan

Kesimpulan

Informasi yang berasal dari proses perekrutan, seperti keterampilan terkait pekerjaan, preferensi, atau atribut profesional lainnya yang relevan untuk mengevaluasi lamaran kerja Anda atau kesesuaian Anda dengan peran yang kami butuhkan

Data Komunikasi

Catatan komunikasi dan interaksi dengan Anda mengenai peluang kerja, minat Anda pada Autodesk, dan proses perekrutan.

Hasil penilaian

Skor penilaian dan hasil terkait dari penilaian atau tes yang diselesaikan selama proses perekrutan

Informasi lainnya

Informasi yang Anda berikan secara sukarela sehubungan dengan lamaran kerja atau partisipasi Anda dalam proses perekrutan.

Data Pribadi Sensitif

Beberapa data pribadi yang kami kumpulkan dapat dianggap sebagai data "sensitif" atau "kategori khusus" berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ini mungkin termasuk informasi kesehatan/medis, data yang mengungkapkan asal ras atau etnis, atau karakteristik lain yang dilindungi. 

Kami mengumpulkan data pribadi sensitif hanya jika diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pemberitahuan ini dan jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, kami akan meminta persetujuan Anda sebelum mengumpulkan atau menggunakan informasi tersebut.

Jika Anda secara sukarela memberikan data sensitif kepada kami, kami akan memprosesnya sesuai dengan Pemberitahuan ini dan undang-undang yang berlaku, termasuk menerapkan perlindungan tambahan yang mungkin diperlukan.

2. Cara Kami Mengumpulkan Data Pribadi

Kami mungkin mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber, termasuk:

  • Langsung dari Anda, termasuk saat Anda mendaftar kerja untuk suatu peran, bergabung dengan Komunitas Bakat Autodesk, berkomunikasi dengan kami, berpartisipasi dalam wawancara atau penilaian, ataupun terlibat dengan kami dengan cara lain; 
  • Secara otomatis, saat Anda menggunakan Sistem Perekrutan daring kami atau mengunjungi situs web kami, termasuk melalui cookie dan teknologi serupa;
  • Rujukan karyawan, saat karyawan Autodesk mengirimkan data pribadi Anda sehubungan dengan rujukan untuk kesempatan kerja;
  • Perekrut dan agen kepegawaian, jika Anda mendaftar melalui pihak ketiga;
  • Referensi yang Anda berikan, yang dapat berbagi informasi tentang performa kerja dan reputasi profesional Anda;
  • Sumber yang tersedia secara publik atau komersial, termasuk LinkedIn atau platform profesional ataupun pencarian kerja lainnya;
  • Penyedia alat penilaian, yang dapat memberikan skor penilaian atau kesesuaian, analisis, ataupun hasil lainnya berdasarkan informasi resume/CV Anda, materi lamaran kerja, wawancara, atau penilaian;
  • Penyedia layanan pemeriksaan latar belakang, yang dapat memverifikasi informasi tentang pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat kredit, dan catatan kriminal Anda, jika diizinkan oleh hukum;
  • Lembaga pendidikan dan layanan verifikasi kredensial, yang dapat mengonfirmasi gelar dan sertifikasi akademik Anda;
  • Pemberi kerja sebelumnya dan layanan verifikasi pekerjaan, yang dapat memverifikasi riwayat pekerjaan Anda.

Jika berlaku, kami akan memberikan informasi lebih lanjut tentang pemeriksaan latar belakang yang diperlukan selama proses perekrutan. Pemeriksaan semacam itu umumnya dilakukan hanya setelah tawaran kerja bersyarat telah dibuat dan mungkin tidak berlaku untuk semua posisi.

Perlu diingat bahwa Anda bertanggung jawab untuk menginformasikan dan mendapatkan persetujuan dari referensi Anda sebelum Anda memberikan data pribadi mereka kepada Autodesk. 

3. Tujuan Pengumpulan Data

Kami mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan spesifik dan diperlukan terkait dengan perekrutan serta penerimaan kerja yang dijelaskan dalam Pemberitahuan ini, termasuk:

Tujuan

Deskripsi

Mengevaluasi lamaran kerja dan kandidat

Kami meninjau CV, resume, kualifikasi, pengalaman, dan materi lamaran kerja untuk menilai kecocokan kandidat dengan persyaratan pekerjaan serta menentukan apakah kandidat tersebut akan lolos ke proses perekrutan selanjutnya dan, jika berlaku, membangun hubungan kerja, menggunakan kriteria yang adil dan konsisten. Lihat juga Bagian [8] di bawah ini untuk deskripsi penggunaan teknologi IA kami untuk tujuan ini.

Berkomunikasi dengan kandidat

Kami menggunakan data pribadi untuk berkomunikasi dengan kandidat mengenai lamaran kerja mereka, kegiatan perekrutan, wawancara, dan pembaruan status lamaran kerja. Jika kandidat telah memilih untuk menerima komunikasi semacam itu, kami juga dapat menghubungi mereka mengenai peluang kerja saat ini atau di masa depan dan program terkait bakat.

Memverifikasi identitas, kualifikasi, dan pengalaman

Kami dapat mengonfirmasi detail tentang pendidikan, riwayat pekerjaan, dan kualifikasi Anda melalui referensi, pemeriksaan latar belakang, layanan verifikasi identitas, serta sumber yang tersedia secara publik dan sumber lain (jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku).

Melakukan wawancara dan evaluasi

Kami menggunakan data pribadi untuk menilai kesesuaian untuk suatu peran melalui wawancara dan kegiatan evaluasi terkait. Jika berlaku, wawancara dapat direkam atau ditranskripsikan untuk membuat catatan yang akurat, mendukung penilaian kandidat yang adil dan konsisten, serta meningkatkan proses perekrutan kami (dengan pemberitahuan sebelumnya dan persetujuan Anda jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku).

Menghubungkan kandidat dengan peluang lain

Jika Anda menyatakan minat dalam peluang kerja dengan Autodesk, kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk menilai kemungkinan kesesuaian Anda serta berkomunikasi dengan Anda tentang peluang karir saat ini dan masa depan, inisiatif perekrutan, serta informasi terkait bakat lainnya dari Autodesk yang mungkin relevan dengan keterampilan, kualifikasi, pengalaman, atau minat Anda. Anda dapat memilih keluar dari komunikasi tersebut kapan saja.

Mengelola akun kandidat dan akses ke Sistem Perekrutan

Kami menggunakan data pribadi, termasuk kredensial masuk dan pengidentifikasi, untuk membuat serta mengelola akun kandidat, mengautentikasi pengguna, menyediakan akses ke Sistem Perekrutan kami, dan menjaga keamanan serta integritas sistem tersebut dan proses perekrutan kami, termasuk membantu mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, penipuan, pernyataan keliru, serta aktivitas lain yang dapat membahayakan proses perekrutan.

Meningkatkan proses perekrutan dan pengalaman kandidat

Kami menganalisis cara kandidat berinteraksi dengan sistem dan layanan perekrutan kami untuk meningkatkan pengalaman lamaran kerja, serta menjaga keamanan dan stabilitas sistem.

Mematuhi kewajiban hukum dan peraturan

Kami dapat menyimpan, menggunakan, mengungkapkan, atau memproses data pribadi jika diperlukan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, ataupun permintaan sah yang berlaku dari otoritas publik, termasuk untuk keamanan nasional atau tujuan penegakan hukum.

Jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengandalkan salah satu dasar hukum berikut untuk memproses data pribadi Anda:

(a) Kebutuhan kontraktual: Untuk melakukan kewajiban kontraktual kami kepada Anda atau untuk mengambil langkah-langkah untuk menandatangani kontrak dengan Anda; 

(b) Kepatuhan hukum: Untuk mematuhi kewajiban hukum kami; 

(c) Persetujuan: Persetujuan Anda, yang kami minta bila diperlukan;

(d) Tujuan ketenagakerjaan: Untuk mengelola kegiatan perekrutan dan ketenagakerjaan yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku;

(e) Kepentingan yang sah: Untuk memenuhi kepentingan sah kami, seperti mengelola dan meningkatkan proses perekrutan kami, berkomunikasi dengan kandidat mengenai peluang kerja saat ini atau di masa depan, memverifikasi kualifikasi dan latar belakang profesional jika sesuai, mempertahankan kumpulan kandidat potensial untuk posisi lain dan/atau masa depan, mencegah dan mendeteksi potensi penipuan, memastikan keamanan dan integritas sistem dan proses kami, serta membela atau menetapkan klaim hukum aktual atau potensial jika diperlukan. Kami menerapkan pengamanan yang kuat untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan Anda tidak dikesampingkan oleh kepentingan sah kami.

Saat kami diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk mengumpulkan data pribadi tertentu tentang Anda, kegagalan Anda untuk memberikan data ini dapat mencegah atau menunda pemenuhan kewajiban hukum kami dan dapat memengaruhi kemampuan kami untuk mempertimbangkan lamaran kerja Anda atau mempekerjakan Anda. 

5. Pihak yang Kami Dapat Mengungkapkan Data Pribadi Anda (dan Alasannya)

Kami mengungkapkan data pribadi Anda kepada pihak lain hanya dalam keadaan terbatas berikut:

(a) Afiliasi Autodesk dalam perusahaan grup Autodesk untuk tujuan perekrutan, administrasi sumber daya manusia, pelaporan internal, dan operasi bisnis terkait.

(b) Penyedia Layanan yang mendukung perekrutan dan operasi bisnis terkait, termasuk penyedia hosting platform perekrutan, pencocokan kandidat, alat penilaian keterampilan, verifikasi identitas, pemeriksaan latar belakang, dan layanan penyaringan pra-kerja lainnya, pemrosesan pembayaran, pemesanan perjalanan, serta penggantian biaya.

(c) Pengacara dan Penyedia Layanan Profesional Terkait untuk mendapatkan nasihat hukum atau profesional, melindungi hak-hak kami atau membela klaim hukum aktual atau potensial.

(d) Penegak Hukum dan Lembaga Pemerintah jika diwajibkan oleh hukum atau proses hukum, jika diperlukan untuk mematuhi kewajiban hukum atau peraturan, ataupun untuk melindungi hak-hak kami, hak-hak Anda, atau hak-hak orang lain. 

(e) Perusahaan Lain dan Peserta Transaksi jika (i) kami atau afiliasi kami sedang atau mungkin diakuisisi oleh, digabungkan dengan, atau diinvestasikan oleh perusahaan lain, atau (ii) jika ada aset kami yang merupakan atau dapat ditransfer ke perusahaan lain, baik sebagai bagian dari kebangkrutan atau proses kepailitan ataupun sebaliknya, kami dapat mentransfer informasi yang telah kami kumpulkan tentang Anda ke perusahaan lain. Sebagai bagian dari proses transfer bisnis, kami dapat mengungkapkan informasi tertentu Anda kepada pemberi pinjaman, auditor, dan penasihat pihak ketiga, termasuk pengacara serta konsultan.

Jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, Autodesk akan memberikan pemberitahuan tambahan dan/atau meminta persetujuan Anda sebelum mengungkapkan data pribadi Anda. 

Klik di sini untuk daftar afiliasi Autodesk. Anda dapat menghubungi kami menggunakan detail di bagian akhir Pemberitahuan Privasi Kandidat ini untuk informasi lebih lanjut mengenai pihak ketiga yang dapat memproses data pribadi Anda.

6. Hak Privasi Anda

Tergantung pada lokasi Anda, Anda mungkin memiliki hak-hak tertentu terkait data pribadi Anda, tunduk pada undang-undang setempat yang berlaku, termasuk hak untuk:

  • Mengakses informasi pribadi Anda dan menerima salinannya;
  • Mengoreksi informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap;
  • Menghapus data pribadi Anda, tunduk pada pengecualian tertentu;
  • Membatasi atau mengurangi penggunaan data pribadi Anda oleh kami;
  • Menolak, atau memilih tidak berpartisipasi dalam, aktivitas pemrosesan tertentu;
  • Meminta portabilitas informasi Anda ke organisasi lain dalam format yang dapat digunakan;
  • Meminta informasi tentang penggunaan teknologi pengambilan keputusan otomatis, termasuk penjelasan tentang tujuan dan konsekuensi dari pemrosesan data pribadi atau informasi Anda menggunakan teknologi tersebut dan tentang logika yang terlibat dalam keputusan otomatis (jika berlaku) di beberapa yurisdiksi; 
  • Menarik persetujuan kapan saja, bila pemrosesan didasarkan pada persetujuan Anda, tanpa memengaruhi keabsahan pemrosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya;
  • Tidak didiskriminasi atau mendapat retaliasi secara tidak sah karena menggunakan hak data pribadi Anda; dan
  • Mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas jika Anda yakin hak-hak Anda telah dilanggar. 

Hak-hak ini mungkin terbatas atau ditolak dalam beberapa keadaan. Misalnya, kami dapat menyimpan data pribadi Anda jika diwajibkan atau diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. 

Kami tidak "menjual" data pribadi Anda atau "membagikan" data pribadi Anda untuk tujuan periklanan karena persyaratan tersebut didefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kami juga tidak menjual atau membagikan data pribadi dari individu berusia di bawah 16 tahun. Kami tidak menggunakan atau mengungkapkan data pribadi sensitif untuk tujuan selain yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

7. Cara Menggunakan Hak Anda

Untuk menggunakan hak Anda berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau jika Anda adalah agen resmi yang mengajukan permintaan atas nama seorang individu, mohon lengkapi Formulir Permintaan Subjek Data di sini

Kami dapat menghubungi Anda jika kami memerlukan informasi tambahan dari Anda untuk memproses permintaan Anda. Bila Anda atau agen resmi Anda mengajukan permintaan yang berkaitan dengan hak data pribadi Anda berdasarkan hukum setempat yang berlaku, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi identitas Anda sebelum memenuhi permintaan Anda. Agen resmi mungkin juga diminta untuk memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa mereka berwenang untuk bertindak atas nama individu. 

Kami tidak akan mendiskriminasi Anda karena menggunakan hak privasi Anda, dan kami akan menanggapi permintaan Anda dalam jangka waktu yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

8. Pemrosesan Otomatis dan Penggunaan IA

Sebagai bagian dari program akuisisi bakat kami, kami dapat menggunakan alat otomatis, termasuk platform yang mendukung kecerdasan buatan untuk membantu peninjauan dan evaluasi manusia atas kandidat potensial untuk peran yang kami butuhkan. Teknologi ini mendukung para pengambil keputusan dalam proses perekrutan kami dengan cara berikut:

1) Sistem Perekrutan kami menganalisis ketentuan kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan atau diinginkan untuk peran tertentu serta membantu mengidentifikasi kandidat yang cenderung memiliki kualifikasi, pengalaman, serta keterampilan tersebut atau yang relevan, ataupun yang memenuhi kriteria pekerjaan terkait, dengan membandingkan informasi profil kandidat dengan persyaratan peran dan informasi tentang peran yang sudah terisi. Perekrut memutuskan individu mana yang akan maju ke tahap berikutnya dalam proses perekrutan (misalnya, wawancara) dan manajer perekrutan membuat keputusan perekrutan akhir, dengan menerapkan penilaian mereka sendiri berdasarkan kualifikasi kandidat, pengalaman, keterampilan, dan informasi relevan lainnya yang diperoleh melalui proses perekrutan. Namun, harap dicatat juga bahwa, dalam keadaan tertentu, lamaran kerja Anda dapat ditolak secara otomatis, tetapi hanya jika posisi tersebut terisi sebelum proses rekrutmen Anda selesai.

2) Sistem Perekrutan kami juga membantu tim perekrutan kami secara efisien memproses lamaran kerja dengan membantu penjadwalan wawancara, dan membantu evaluator mencatat umpan balik.

Penggunaan teknologi ini dirancang semata-mata untuk mendukung, dan tidak menggantikan, pengambilan keputusan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan konsistensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses perekrutan, serta mengurangi potensi bias atau kesalahan manusia. 

Anda mungkin diberi informasi lebih lanjut mengenai alat IA ini pada tahap tertentu dalam perjalanan Anda sebagai kandidat.

Di beberapa yurisdiksi, Anda mungkin memiliki hak untuk mengakses informasi tentang cara teknologi yang dijelaskan di atas memproses data pribadi Anda. Untuk menggunakan hak tersebut, lihat Bagian [7] di atas.

9. Cara Kami Melindungi Data Anda

Kami menggunakan kombinasi kontrol fisik, administratif, dan teknologi yang wajar yang dirancang untuk melindungi data Anda dari akses yang tidak sah, kehilangan, penyalahgunaan, atau tindakan jahat. Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik keamanan kami, kunjungi Pusat Kepercayaan di https://www.autodesk.com/trust/overview

Akses ke data kandidat terbatas pada personel dan penyedia layanan yang membutuhkannya untuk tugas pekerjaan mereka serta tunduk pada kewajiban kerahasiaan. 

10. Penyimpanan Data

Kami menyimpan data pribadi Anda di server kami dan di server penyedia layanan kami.

Kami menyimpan data pribadi Anda selama diperlukan untuk menyelesaikan proses perekrutan, mempertimbangkan Anda untuk peluang kerja di masa mendatang dengan Autodesk jika Anda telah menyatakan minat, dan mematuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Kami akan menghapus data pribadi Anda saat data tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini.

11. Transfer Data Internasional

Karena Autodesk adalah perusahaan global, Anda paham dan mengakui bahwa kami mentransfer data pribadi ke berbagai negara lainnya, sesuai undang-undang yang berlaku untuk data tersebut. Misalnya, jika data Anda ditransfer dari salah satu entitas kami di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”) ke Amerika Serikat, atau ke negara lain di luar EEA yang tidak memberikan perlindungan memadai untuk data pribadi, sebagaimana ditentukan oleh Komisi Eropa, kami mengandalkan Aturan Perusahaan yang Mengikat (Binding Corporate Rules) UE kami yang disetujui oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia pada Mei 2023, yang dapat Anda temukan di situs web kami di sini

Jika data Anda ditransfer dari salah satu entitas kami di Inggris atau Swiss ke negara yang tidak memberikan perlindungan memadai untuk data pribadi (sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Inggris dan Swiss), kami mengandalkan mekanisme hukum Klausul Kontrak Standar (Standard Contractual Clauses) untuk transfer tersebut. 

Autodesk mematuhi Kerangka Kerja Privasi Data EU-AS (“EU-U.S. DPF”), Adendum Inggris ke EU-U.S. DPF, dan Kerangka Kerja Privasi Data Swiss-AS sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Perdagangan AS, Komisi Eropa, Pemerintah Inggris, dan Administrasi Federal Swiss tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi yang ditransfer dari Uni Eropa, Inggris, dan Swiss ke Amerika Serikat, serta prinsip terkait ("Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data"). 

Autodesk telah disertifikasi oleh Administrasi Perdagangan Internasional (International Trade Administration) di Departemen Perdagangan AS bahwa Autodesk mematuhi Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data.

Jika ada pertentangan antara persyaratan dalam Pemberitahuan Privasi Kandidat ini dan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data, Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data yang akan berlaku.

Sesuai dengan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data, Autodesk berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan tentang pengumpulan atau penggunaan data pribadi Anda oleh kami. Individu di UE, Inggris, dan Swiss yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait kebijakan ini kami harus terlebih dulu menghubungi: privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk selanjutnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan dan mematuhi saran dari panel yang dibentuk oleh otoritas perlindungan data (Data Protection Authorities/“DPA”) UE, Kantor Komisaris Informasi (Information Commissioner’s Office/“ICO”) Inggris, dan Komisi Perlindungan Data dan Informasi Federal (Federal Data Protection and Information Commissioner/“FDPIC”) Swiss sehubungan dengan keluhan Kerangka Kerja Privasi Data yang belum terselesaikan terkait data sumber daya manusia yang ditransfer dari UE, Inggris, dan Swiss dalam konteks hubungan kerja. Jika Anda memiliki keluhan yang belum terselesaikan, hubungi DPA, ICO, atau FDPIC (tidak dikenakan biaya). Dalam kondisi tertentu, Anda berkemungkinan untuk terlibat dalam arbitrase yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa residual. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi ini, lihat Lampiran I Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data. 

Komitmen Autodesk untuk memberlakukan Kerangka Kerja Privasi Data pada informasi pribadi yang dijelaskan dalam Kebijakan ini tunduk pada kewenangan penegakan hukum dan investigasi Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang program Kerangka Kerja Privasi Data dan melihat sertifikasi kami, kunjungi https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk dapat membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas. Kewajiban Autodesk berdasarkan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data mencakup pihak ketiga yang bertindak sebagai agen yang membantu kami menjalankan bisnis dan menyediakan layanan, dan Autodesk tetap bertanggung jawab jika pihak ketiga yang bertindak sebagai agen kami memproses informasi pribadi yang tunduk pada Kebijakan ini dengan cara yang tidak konsisten dengan Kebijakan ini, tetapi Autodesk tidak bertanggung jawab bila peristiwa tersebut menimbulkan kerugian.

Bila diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, kami akan meminta persetujuan Anda sebelumnya terkait dengan transfer internasional tersebut. Klik di sini untuk daftar afiliasi Autodesk di seluruh dunia yang dapat memproses data pribadi Anda. 

12. Kontak

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang cara penggunaan data pribadi Anda, hubungi kami di dataprivacyrequests@autodesk.com

Anda juga dapat menghubungi Petugas Perlindungan Data kami di DPO@autodesk.com

Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda agar dapat memperoleh penyelesaian yang adil atas setiap keluhan atau kekhawatiran tentang privasi. Namun, jika Anda yakin bahwa kami belum dapat membantu keluhan atau kekhawatiran Anda, Anda memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data di negara tempat Anda tinggal. 

13. Perubahan pada Pemberitahuan Ini

Kami dapat mengubah atau memperbarui Pemberitahuan Privasi Kandidat ini dari waktu ke waktu. Jika kami membuat perubahan material pada Pemberitahuan Privasi Kandidat ini, kami akan memberi tahu Anda sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik privasi umum Autodesk (termasuk saat Anda mengunjungi Autodesk.com atau menggunakan produk dan layanan Autodesk dalam kapasitas pribadi), lihat Pemberitahuan Privasi Autodesk di sini.

Terakhir diperbarui: Agustus 2026