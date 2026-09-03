Privasi Anda penting bagi kami.
Pembahasan dalam Pemberitahuan Ini
- Jenis data pribadi yang dikumpulkan Autodesk
- Alasan kami menggunakan data pribadi Anda
- Pihak yang mungkin data tersebut kami ungkapkan
- Cara kami melindungi data Anda
- Hak privasi Anda
- Cara menghubungi kami jika ada pertanyaan
Saat Anda melamar kerja atau menyatakan minat untuk bekerja dengan kami, termasuk dengan menerima suatu undangan untuk bergabung dengan Komunitas Bakat kami, Anda membagikan data pribadi yang membantu kami mengenal Anda sebagai kandidat. Kami ingin Anda merasa aman dengan cara kami menangani informasi tersebut.
Referensi untuk "Autodesk", "kami", "kita", atau "milik kami" berarti Autodesk, Inc. dan anak perusahaannya. Pengendali data pribadi Anda adalah Autodesk, Inc., kecuali Anda berlokasi di Eropa, Timur Tengah, atau Afrika, dalam hal ini Autodesk Ireland Operations Unlimited Company adalah pengendalinya.
Pemberitahuan Privasi Kandidat ("Pemberitahuan") ini berlaku untuk semua pelamar, kandidat, dan calon kandidat kerja internal dan eksternal ("Anda" atau “milik Anda”), baik apabila Anda mendaftar melalui platform perekrutan daring Autodesk dan halaman karir ("Sistem Perekrutan"), bergabung dengan Komunitas Bakat Autodesk, berinteraksi dengan kami melalui agen pihak ketiga, perekrut, situs pencarian kerja, bursa kerja, acara perekrutan, platform perekrutan, atau saluran lainnya, atau diidentifikasi oleh Autodesk sebagai calon kandidat dan diundang untuk bergabung dengan Komunitas Bakat kami. Hal ini termasuk lamaran kerja untuk pekerja tidak tetap, sementara, kontrak, magang, dan posisi tidak tetap lainnya. Ini juga berlaku untuk individu yang menyatakan minatnya pada peluang kerja dengan Autodesk baik saat ini maupun di masa depan.
Tujuan Pemberitahuan ini adalah untuk memberi Anda pemaparan yang jelas dan transparan tentang cara kami mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, memproses, serta melindungi data pribadi Anda. Pemberitahuan ini juga menjelaskan jenis data pribadi yang kami kumpulkan, alasan kami mengumpulkannya, cara kami menjaganya, serta privasi terkait dan hak terkait yang mungkin Anda miliki berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk cara menggunakan hak tersebut.