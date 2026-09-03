Karena Autodesk adalah perusahaan global, Anda paham dan mengakui bahwa kami mentransfer data pribadi ke berbagai negara lainnya, sesuai undang-undang yang berlaku untuk data tersebut. Misalnya, jika data Anda ditransfer dari salah satu entitas kami di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”) ke Amerika Serikat, atau ke negara lain di luar EEA yang tidak memberikan perlindungan memadai untuk data pribadi, sebagaimana ditentukan oleh Komisi Eropa, kami mengandalkan Aturan Perusahaan yang Mengikat (Binding Corporate Rules) UE kami yang disetujui oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia pada Mei 2023, yang dapat Anda temukan di situs web kami di sini.

Jika data Anda ditransfer dari salah satu entitas kami di Inggris atau Swiss ke negara yang tidak memberikan perlindungan memadai untuk data pribadi (sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Inggris dan Swiss), kami mengandalkan mekanisme hukum Klausul Kontrak Standar (Standard Contractual Clauses) untuk transfer tersebut.

Autodesk mematuhi Kerangka Kerja Privasi Data EU-AS (“EU-U.S. DPF”), Adendum Inggris ke EU-U.S. DPF, dan Kerangka Kerja Privasi Data Swiss-AS sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Perdagangan AS, Komisi Eropa, Pemerintah Inggris, dan Administrasi Federal Swiss tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi yang ditransfer dari Uni Eropa, Inggris, dan Swiss ke Amerika Serikat, serta prinsip terkait ("Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data").

Autodesk telah disertifikasi oleh Administrasi Perdagangan Internasional (International Trade Administration) di Departemen Perdagangan AS bahwa Autodesk mematuhi Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data.

Jika ada pertentangan antara persyaratan dalam Pemberitahuan Privasi Kandidat ini dan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data, Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data yang akan berlaku.

Sesuai dengan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data, Autodesk berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan tentang pengumpulan atau penggunaan data pribadi Anda oleh kami. Individu di UE, Inggris, dan Swiss yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait kebijakan ini kami harus terlebih dulu menghubungi: privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk selanjutnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan dan mematuhi saran dari panel yang dibentuk oleh otoritas perlindungan data (Data Protection Authorities/“DPA”) UE, Kantor Komisaris Informasi (Information Commissioner’s Office/“ICO”) Inggris, dan Komisi Perlindungan Data dan Informasi Federal (Federal Data Protection and Information Commissioner/“FDPIC”) Swiss sehubungan dengan keluhan Kerangka Kerja Privasi Data yang belum terselesaikan terkait data sumber daya manusia yang ditransfer dari UE, Inggris, dan Swiss dalam konteks hubungan kerja. Jika Anda memiliki keluhan yang belum terselesaikan, hubungi DPA, ICO, atau FDPIC (tidak dikenakan biaya). Dalam kondisi tertentu, Anda berkemungkinan untuk terlibat dalam arbitrase yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa residual. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi ini, lihat Lampiran I Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data.

Komitmen Autodesk untuk memberlakukan Kerangka Kerja Privasi Data pada informasi pribadi yang dijelaskan dalam Kebijakan ini tunduk pada kewenangan penegakan hukum dan investigasi Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang program Kerangka Kerja Privasi Data dan melihat sertifikasi kami, kunjungi https://www.dataprivacyframework.gov/.

Autodesk dapat membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas. Kewajiban Autodesk berdasarkan Prinsip Kerangka Kerja Privasi Data mencakup pihak ketiga yang bertindak sebagai agen yang membantu kami menjalankan bisnis dan menyediakan layanan, dan Autodesk tetap bertanggung jawab jika pihak ketiga yang bertindak sebagai agen kami memproses informasi pribadi yang tunduk pada Kebijakan ini dengan cara yang tidak konsisten dengan Kebijakan ini, tetapi Autodesk tidak bertanggung jawab bila peristiwa tersebut menimbulkan kerugian.

Bila diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, kami akan meminta persetujuan Anda sebelumnya terkait dengan transfer internasional tersebut. Klik di sini untuk daftar afiliasi Autodesk di seluruh dunia yang dapat memproses data pribadi Anda.