隐私声明

《隐私声明》

Autodesk 候选人隐私声明 — 中国大陆

适用范围：本声明仅适用于位于中国大陆的求职者、候选人及潜在候选人。

您的隐私对我们至关重要。

本声明涵盖的内容

  • Autodesk 收集哪些个人数据
  • 我们为何使用您的个人数据
  • 我们可能向哪些对象披露您的个人数据
  • 我们如何保护您的数据
  • 您拥有的隐私权利
  • 有疑问时如何联系我们

当您申请职位或以其他方式表达加入我们的意向（包括接受邀请加入我们的人才社区）时，您分享的个人数据，将帮助我们了解您作为候选人的情况。我们希望向您说明这些信息的处理方式，让您感到放心。

本声明中提及的“Autodesk”、“我们”或“我们的”是指 Autodesk, Inc. 及其子公司。您个人数据的数据控制者为 Autodesk, Inc.；如果您位于欧洲、中东或非洲地区，则数据控制者为 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company。

本《候选人隐私声明》（以下简称“本声明”）适用于所有内部和外部求职者、候选人和潜在候选人（以下简称“您”），无论您是通过 Autodesk 在线招聘平台和工作机会页面（以下简称“招聘系统”）提交申请，加入 Autodesk 人才社区，通过第三方机构、招聘人员、招聘网站、招聘会、招聘活动、招聘平台或任何其他渠道与我们建立联系，还是由 Autodesk 确定为潜在候选人并获邀加入我们的人才社区。本声明包含对临时、短期、合同制、实习以及其他非长期职位的申请。本声明同样适用于对 Autodesk 当前或未来工作机会感兴趣的个人。

本声明旨在清晰、透明地向您说明我们如何收集、使用、披露、处理和保护您的个人数据。同时，本声明还介绍我们收集的个人数据类型、收集目的、保护措施，以及您根据适用法律享有的隐私权利及其他相关权利（包括如何行使这些权利）。

1. 我们收集的个人数据

个人数据类别

我们可能会处理您的以下类别个人数据：

类别

说明

身份识别信息与联系信息

姓名和联系信息（例如您的地址、电子邮件地址和电话号码），包括您在我们招聘系统中的用户名和密码

职业或就业相关信息

您在我们的招聘系统中创建个人资料或注册时、在申请和招聘过程中提交以及我们将您添加到人才社区时处理的履历或简历、工作经历、专业技能、薪资期望、职业规划，以及其他相关数据和文件

教育信息

教育背景、所获学位、语言能力和相关资格证书

人口统计信息

若适用法律允许或有所要求，我们可能会询问您的种族、民族、性别、退伍军人身份、健康和/或残障状况等特征；如您提供此类数据，我们将出于合法目的进行处理

视觉和音频信息

照片、视频面试提交材料或录制内容（如适用法律要求，我们会事先通知您并征得您的同意）

财务信息

用于报销面试相关差旅费用的银行账户信息（如适用）

公民身份和移民信息

若适用法律允许或有所要求，为核实您在就业所在国家/地区的合法工作权利，我们可能会询问您的公民身份、国籍、移民身份和工作许可，可能要求您提供护照、签证、工作许可和其他移民相关文件的副本。

互联网与其他电子网络活动

当您使用我们的在线招聘系统或访问我们的网站时，我们会收集关于您的设备和浏览器信息（如浏览器类型、操作系统、设备标识符、IP 地址，以及根据 IP 地址推断的大致地理位置）、您浏览我们招聘页面的方式（包括访问的页面、停留时间和点击的链接）、将您引导至我们的工作机会页面的来源网站，以及访问日志和系统活动，用于优化候选人体验并确保我们的系统正常运行。

背景调查信息

工作经历与教育背景核实、专业资格与执业许可、推荐人核实、犯罪记录信息、制裁记录、信用记录（在法律允许且与职位相关的情况下），以及评判您是否符合录用条件所需的其他信息

推断信息

从招聘过程中推导得出的信息，例如与评估您的申请或岗位匹配度相关的职位技能、偏好或其他职业特征

沟通数据

与您就工作机会、您对 Autodesk 的求职意向以及招聘流程进行沟通和互动的记录。

测评结果

招聘过程中完成的评估或测试的评分及相关结果

其他信息

您在申请职位或参与招聘流程过程中自愿提供的信息。

敏感个人数据

根据适用法律，我们收集的部分个人数据可能被视为“敏感”或“特殊类别”数据。此类数据可能包括健康/医疗信息、揭示种族或族裔血统的信息，或其他受保护的特征。

我们仅会在实现本声明所述目的所必需且适用法律允许的情况下收集敏感个人数据。如适用法律要求，我们将在收集或使用此类信息之前征得您的同意。

如果您自愿向我们提供敏感数据，我们将根据本声明和适用法律对其进行处理，包括实施可能需要的任何额外保护措施。

2. 我们如何收集个人数据

我们可能会从不同来源收集个人数据，包括：

  • 直接向您收集：包括您申请职位、加入 Autodesk 人才社区、与我们沟通、参加面试或评估，或以其他方式与我们互动时； 
  • 自动收集：您使用我们的在线招聘系统或访问我们的网站时（包括通过 Cookie 和类似技术）；
  • 员工推荐：Autodesk 员工因推荐您申请工作机会而提交您的个人数据；
  • 招聘人员和人力资源机构：如果您通过第三方申请职位；
  • 您提供的推荐人：推荐人可能会分享有关您的工作表现和职业声誉的信息；
  • 公开或商业渠道：包括 LinkedIn 或其他专业平台或求职平台；
  • 评估工具提供商：此类提供商可能会根据您的履历/简历信息、申请材料、面试或评估结果，提供评估分数、匹配度评分、分析或其他结果；
  • 背景调查服务提供商：在法律允许的情况下，此类提供商可能会核实您的教育背景、工作经历、信用记录和犯罪记录信息；
  • 教育机构和学历认证机构：此类机构可能会确认您的学位和资格证书；
  • 前雇主和就业核查服务机构：此类机构可能会核实您的工作经历。

在适用情况下，我们将在招聘过程中提供有关任何所需背景调查的进一步说明。此类调查通常仅会在发出有条件录用通知之后进行，且可能并不适用于所有职位。

请注意，在向 Autodesk 提供推荐人的个人数据之前，您有责任告知推荐人并征得其同意。

3. 收集数据的目的

我们出于本声明中所述与招聘和录用相关的特定且必要目的收集和使用您的个人数据，具体包括：

目的

说明

评估职位申请和候选人

我们采用公平且一致的标准，审查简历、履历、资格、经验和申请材料，评估候选人是否符合岗位要求，决定是否将候选人推进至下一招聘环节，以及在适用的情况下是否建立雇佣关系。

与候选人沟通

我们使用个人数据与候选人沟通职位申请、招聘活动、面试安排以及申请状态更新等事宜。如候选人已选择接收相关信息，我们还可能就当前或未来的工作机会及人才相关项目联系候选人。

核实身份、资格和经验

我们可能会通过推荐人、背景调查、身份核验服务、公开信息来源及其他来源（在适用法律允许的情况下），核实您的教育背景、工作经历和专业资格。

开展面试和评估

我们使用个人数据，通过面试和相关评估活动评估候选人是否适合相关职位。在适用情况下，我们可能会对面试进行录制或文字转录，以形成准确的记录、支持公平一致的候选人评估，并改进我们的招聘流程（如适用法律要求，我们会事先通知并征得您的同意）。

向候选人推荐其他机会

如果您表示有兴趣了解 Autodesk 的就业机会，我们可能会使用您的个人数据，针对 Autodesk 当前和未来可能与您的技能、资历、经验或兴趣相关的工作机会、招聘计划以及其他人才信息评估您的潜在匹配度并就此与您进行沟通。您可随时选择停止接收此类信息。

管理候选人帐户及
招聘系统访问权限

我们使用包括登录凭证和标识符在内的个人数据创建和管理候选人帐户、验证用户身份、提供我们招聘系统的访问权限，并维护这些系统和我们招聘流程的安全性和完整性，包括帮助防止未经授权的访问、滥用、欺诈、虚假陈述和其他可能危及招聘流程的活动。

改进招聘流程和候选人体验

我们会分析候选人与我们招聘系统和服务的互动情况，以提升职位申请体验并维护系统的安全性和稳定性。

履行法定与监管义务

为遵守适用法律、法规、法律程序或公共机构的合法要求（包括出于国家安全或执法目的）所必需的情况下，我们可能会保留、使用、披露或以其他方式处理个人数据。

根据适用法律要求，我们基于以下任一法律依据处理您的个人数据：

(a) 合同必要性：为履行我们对您的合同义务，或采取措施与您订立合同所必需； 

(b) 法律合规性：为履行我们的法定义务所必需； 

(c) 个人同意：在必要时征求您的同意；

(d) 雇佣目的：为管理适用法律允许的招聘及雇佣活动；

(e) 合法权益：为实现我们的合法权益，例如管理和改进招聘流程，就当前或未来就业机会与候选人沟通，在适当情况下核实任职资格和专业背景，维护潜在候选人人才库以满足其他和/或未来职位需求，预防和发现潜在欺诈行为，确保我们系统和流程的安全性与完整性，以及在必要时提出实际或潜在的法律主张或进行抗辩。我们采取强有力的保障措施，确保您的权利和自由不会由于我们的合法权益受到侵害。

如果适用法律要求我们收集您的某些个人数据，而您未能提供这些数据，可能会导致我们无法履行或延迟履行法定义务，并可能影响我们考虑您的职位申请或雇佣您。

5. 我们向谁披露您的个人数据（以及原因）

我们仅会在以下有限情况下向他人披露您的个人数据：

(a) Autodesk 集团公司内的 Autodesk 关联公司：用于招聘、人力资源管理、内部报告及相关业务运营。

(b) 支持招聘及相关业务运营的服务提供商：包括提供招聘平台托管、候选人匹配、技能评估工具、身份验证、背景调查及其他入职前筛查服务、付款处理、差旅预订和费用报销服务的提供商。

(c) 律师及相关专业服务提供商：以获取法律或专业意见、保护我们的权利，或对实际或潜在的法律主张进行抗辩。

(d) 执法机关和政府机构：根据法律或法律程序要求、为履行法定或监管义务所必需，或为保护我们、您或他人的权利所必需。

(e) 其他公司及交易参与方：如果(i) 另一家公司收购、兼并或投资我们或我们的关联公司，或可能发生上述交易；或 (ii) 我们的任何资产因破产程序、资不抵债程序或其他原因已转移或可能转移给另一家公司，我们可能会将已收集的有关您的信息转移给相关公司。在业务转让过程中，我们可能会向贷款机构、审计机构及第三方顾问（包括律师和咨询顾问）披露您的某些信息。

如适用法律要求，Autodesk 将在披露您的个人数据之前提供额外通知和/或征得您的同意。

请点击此处查看 Autodesk 关联公司名单。您可以通过本《候选人隐私声明》文末提供的联系方式与我们联系，进一步了解可能处理您个人数据的第三方。

6. 您拥有的隐私权利

根据您所在地区，您可依据当地适用法律对您的个人数据享有以下权利：

  • 查阅、复制您的个人信息；
  • 更正不准确或不完整的信息；
  • 删除您的个人数据，但特定例外情况除外；
  • 限制我们使用您的个人数据；
  • 反对或选择退出特定处理活动；
  • 要求将您的信息以可用格式转移至其他组织；
  • 要求了解自动化决策技术的使用情况，包括要求解释说明在部分司法管辖区使用此类技术处理您的个人数据或信息的目的和后果及自动化决策所涉及的逻辑（如适用）； 
  • 如果我们基于您的同意进行处理，您有权随时撤回同意，但撤回同意不会影响撤回前基于同意所进行处理的合法性；
  • 不因行使您的个人数据权利而遭受非法歧视或报复；以及
  • 如果您认为自身权利受到侵害，您有权向监管机构提出投诉。

在某些情况下，这些权利可能会受到限制或无法适用。例如，在适用法律要求或允许的情况下，我们可能会保留您的个人数据。

我们不会出于广告目的“出售”或“共享”您的个人数据（上述术语的定义以适用法律为准），亦不会出售或共享未满 16 周岁人士的个人数据。除适用法律允许的情形外，我们不会出于其他目的使用或披露敏感个人数据。

7. 如何行使您的权利

如需根据适用法律行使您的权利，或作为授权代理人代表他人提交请求，请填写此处的数据主体申请表。

如处理您的请求需要更多信息，我们可能会与您联系。当您或您的授权代理人请求行使您根据当地适用法律享有的个人数据权利时，我们将在处理该请求之前采取措施验证您的身份。授权代理人可能还需要提供证明文件，证明其已获得代表相关个人行事的授权。

我们不会因您行使隐私权利而对您区别对待，并将在适用法律规定的期限内回复您的请求。

8. 我们如何保护您的数据

我们综合采用合理的物理、管理和技术控制措施，保护您的数据免遭未经授权的访问、丢失、滥用或恶意操作。如需进一步了解我们的安全措施，请访问信任中心：https://www.autodesk.com.cn/trust/privacy

只有因履行工作职责确有需要且承担保密义务的人员和服务提供商才能访问候选人数据。

9. 数据保留

我们将您的个人数据存储在我们的服务器和我们服务提供商的服务器上。

我们将在实现以下目的所必需的期限内保留您的个人数据：完成招聘流程；在您表达意向后评估您未来在 Autodesk 的工作机会；以及履行适用法定及监管义务。当您的个人数据不再需要用于上述目的时，我们将予以删除。

10. 跨境数据传输

Autodesk 是一家跨国公司，因此您理解并确认，我们会在遵守数据相关法律的前提下，将个人数据跨国界传输到其他国家/地区。 例如，当您的数据从我们在欧洲经济区 (EEA) 的实体传输到美国或经欧盟委员会认定无法为个人数据提供充分保护的其他非 EEA 国家/地区时，我们会遵循爱尔兰数据保护委员会于 2023 年 5 月批准的《欧盟约束性公司规则》，您可在我们网站的此处查阅该规则。

当您的数据从我们在英国或瑞士的实体传输到根据英国和瑞士数据保护法认定无法为个人数据提供充分保护的国家/地区时，我们会依照标准合同条款的法律机制进行此类传输。

Autodesk 遵守美国商务部、欧盟委员会、英国政府和瑞士联邦行政机构，就收集、使用和保留从欧盟、英国和瑞士传输到美国的个人数据而制定的《欧盟-美国数据隐私框架》(EU-U.S. DPF)、《欧盟-美国数据隐私框架英国扩展条款》、《瑞士-美国数据隐私框架》及其相关原则（以下简称“《数据隐私框架原则》”）。

Autodesk 已向美国商务部下属的国际贸易管理局证明其遵守《数据隐私框架原则》。 

如果本《候选人隐私声明》的条款与《数据隐私框架原则》之间存在冲突，则以《数据隐私框架原则》为准。 

根据《数据隐私框架原则》，Autodesk 承诺解决有关我们收集或使用您的个人数据的投诉。 欧盟、英国和瑞士人士如果对本政策有疑问或者提出投诉，请先通过 privacy.questions@autodesk.com 联系我们。

Autodesk 进一步承诺，如出现待解决的数据隐私框架投诉，且投诉涉及从欧盟、英国和瑞士传输有关雇佣关系的人力资源数据，将与欧盟数据保护机构 (DPA)、英国信息专员办公室 (ICO) 和瑞士联邦数据保护和信息委员会 (FDPIC) 设立的专家组合作处理，并遵循专家组提出的建议。如果您有此类尚未得到解决的投诉，请相应联系 DPA、ICO 或 FDPIC（免费）。在某些情况下，您或可通过具有约束力的仲裁来解决剩余争议。有关此选项的更多信息，请参阅《数据隐私框架原则》的附件 I

Autodesk 承诺将本政策所述的个人信息置于数据隐私框架的约束之下，并受美国联邦贸易委员会的执法和调查权的约束。如需详细了解数据隐私框架计划并查看我们所获认证，请访问 https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk 可在上述特定情况下与第三方共享个人信息。Autodesk 在《数据隐私框架原则》下的义务延伸至作为代理帮助我们经营业务和提供服务的第三方；如果作为我们代理的第三方以不符合本政策的方式处理受本政策约束的个人信息，Autodesk 仍应承担责任，除非 Autodesk 对造成损害的事件不负有责任。

如适用法律有要求，我们将事先征得您对该等跨境传输的同意。请点击此处查看可能处理您个人数据的 Autodesk 全球关联公司名单。

11. 联系方式

如果您对个人数据的使用方式有任何疑问或疑虑，请通过 dataprivacyrequests@autodesk.com 与我们联系。

您亦可发送邮件至 DPO@autodesk.com 联系我们的数据保护官。

我们愿与您合作，公平解决任何隐私相关投诉或疑虑。但是，如果您认为我们无法为您解决投诉问题或解除疑虑，您有权向您居住地所在国家/地区的数据保护机构提出投诉。

12. 本声明的变更

我们可能会不时修改或更新本《候选人隐私声明》。如果我们对本《候选人隐私声明》做出重大变更，将按照法律要求向您发出通知。

如需进一步了解 Autodesk 的一般隐私惯例（包括您以个人身份访问 Autodesk.com 或使用 Autodesk 产品和服务时的隐私惯例），请参阅此处的 《Autodesk 隐私声明》。

最后更新日期：2026 年 8 月