适用范围：本声明仅适用于位于中国大陆的求职者、候选人及潜在候选人。

您的隐私对我们至关重要。

本声明涵盖的内容

Autodesk 收集哪些个人数据

我们为何使用您的个人数据

我们可能向哪些对象披露您的个人数据

我们如何保护您的数据

您拥有的隐私权利

有疑问时如何联系我们

当您申请职位或以其他方式表达加入我们的意向（包括接受邀请加入我们的人才社区）时，您分享的个人数据，将帮助我们了解您作为候选人的情况。我们希望向您说明这些信息的处理方式，让您感到放心。

本声明中提及的“Autodesk”、“我们”或“我们的”是指 Autodesk, Inc. 及其子公司。您个人数据的数据控制者为 Autodesk, Inc.；如果您位于欧洲、中东或非洲地区，则数据控制者为 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company。

本《候选人隐私声明》（以下简称“本声明”）适用于所有内部和外部求职者、候选人和潜在候选人（以下简称“您”），无论您是通过 Autodesk 在线招聘平台和工作机会页面（以下简称“招聘系统”）提交申请，加入 Autodesk 人才社区，通过第三方机构、招聘人员、招聘网站、招聘会、招聘活动、招聘平台或任何其他渠道与我们建立联系，还是由 Autodesk 确定为潜在候选人并获邀加入我们的人才社区。本声明包含对临时、短期、合同制、实习以及其他非长期职位的申请。本声明同样适用于对 Autodesk 当前或未来工作机会感兴趣的个人。

本声明旨在清晰、透明地向您说明我们如何收集、使用、披露、处理和保护您的个人数据。同时，本声明还介绍我们收集的个人数据类型、收集目的、保护措施，以及您根据适用法律享有的隐私权利及其他相关权利（包括如何行使这些权利）。