DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE

Declaração de privacidade

Notificação de Privacidade do Candidato da Autodesk

Sua privacidade é importante para nós. 

O que esta notificação abrange

  • Quais dados pessoais a Autodesk coleta
  • Por que usamos seus dados pessoais
  • Para quem podemos divulgá-los
  • Como protegemos seus dados
  • Seus direitos de privacidade
  • Como entrar em contato conosco em caso de dúvidas

Quando você se candidata a um emprego ou expressa interesse em trabalhar conosco, inclusive aceitando um convite para participar da nossa Comunidade de Talentos, você compartilha dados pessoais que nos ajudam a conhecê-lo como candidato. Queremos que você se sinta confiante sobre como lidamos com essas informações.

As referências a "Autodesk", "nós", "nos" ou "nosso" significam a Autodesk, Inc. e suas subsidiárias. O controlador dos seus dados pessoais é a Autodesk, Inc., a menos que você esteja na Europa, no Oriente Médio ou na África. Nesse caso, a Autodesk Ireland Operations Unlimited Company é a controladora.

Esta Notificação de Privacidade do Candidato ("Notificação") aplica-se a todos os aplicantes à vagas de emprego, internos e externos, candidatos, ou potenciais candidatos ("você" ou "seu/sua"), quer você se inscreva por meio da plataforma de recrutamento on-line da Autodesk e da página de carreiras (o "Sistema de Recrutamento"), participe da Comunidade de Talentos da Autodesk, interaja conosco por meio de agências terceirizadas, recrutadores, sites de busca de emprego, feiras de emprego, eventos de recrutamento, plataformas de recrutamento ou qualquer outro canal, ou seja identificado pela Autodesk como possível candidato e convidado a participar da nossa Comunidade de Talentos. Isso inclui inscrições para cargos contingentes, temporários, contratos, estágios e outros cargos não permanentes. Também se aplica a indivíduos que expressem interesse em oportunidades de emprego atuais ou futuras na Autodesk.

O objetivo desta Notificação é lhe fornecer uma explicação clara e transparente sobre como coletamos, usamos, divulgamos, processamos e protegemos seus dados pessoais. Ela também descreve os tipos de dados pessoais que coletamos, por que os coletamos, como os protegemos e a privacidade associada e os direitos relacionados que você pode ter de acordo com a legislação aplicável, incluindo como exercer esses direitos.

1. Dados pessoais que coletamos

Categorias de dados pessoais

Podemos processar as seguintes categorias de dados pessoais sobre você:

Categoria

Descrição

Identificadores e informações de contato

Nome completo e informações de contato (por exemplo, seu endereço, endereço de e-mail e número de telefone), incluindo seu nome de usuário e senha do nosso Sistema de Recrutamento

Informações profissionais ou relacionadas ao emprego

Currículo ou CV, histórico de trabalho, habilidades, expectativas salariais, aspirações de carreira e outros dados e documentos relacionados enviados ao criar um perfil ou registrar-se em nosso Sistema de Recrutamento, com sua candidatura ou durante o processo de recrutamento ou processados quando o adicionamos à nossa Comunidade de Talentos

Informações educacionais

Histórico educacional, diplomas obtidos, habilidades linguísticas e certificações relevantes

Informações demográficas

Podemos perguntar sobre características como raça, etnia, gênero, status de veterano, estado de saúde e/ou deficiência, quando permitido ou exigido pela legislação aplicável e processar esse tipo de dados para fins legais, se você os disponibilizar

Informações visuais e de áudio

Fotografias, envios de entrevistas em vídeo ou gravações (com notificação prévia e seu consentimento, quando exigido pela legislação aplicável)

Detalhes financeiros

Dados bancários para reembolsos de viagem relacionados a entrevistas (quando aplicável); histórico de crédito para fins de verificação de antecedentes

Detalhes de cidadania e imigração

Conforme permitido ou exigido pela legislação aplicável, para verificar seu direito legal de trabalhar em seu país de trabalho, podemos perguntar sobre sua cidadania, nacionalidade, status de imigração e autorização para trabalhar. Pode incluir a exigência de cópias de passaportes, vistos, autorizações de trabalho e outras documentações relacionadas à imigração.

Internet e outras atividades de rede eletrônica

Informações sobre seu dispositivo e navegador (como tipo de navegador, sistema operacional, identificadores de dispositivo e endereço IP e geolocalização aproximada derivada de seu endereço IP), como você navega em nossas páginas de recrutamento (incluindo páginas visitadas, tempo gasto e links clicados), o site que o encaminhou para nossa página de carreiras e registros de acesso e atividade do sistema, coletados quando você usa nosso Sistema de Recrutamento on-line ou visita nosso site, para melhorar a experiência do candidato e garantir que nossos sistemas funcionem corretamente.

Informações de verificação de antecedentes

Verificação de emprego e educação, qualificações e licenças profissionais, verificações de referências, informações de antecedentes criminais, sanções, histórico de crédito (quando legalmente permitido e relevante para a função) e outras informações necessárias para avaliar a elegibilidade para o emprego

Inferências

Informações derivadas do processo de recrutamento, como habilidades relacionadas ao trabalho, preferências ou outros atributos profissionais relevantes para avaliar sua candidatura ou adequação às nossas vagas

Dados de comunicação

Registros de comunicações e interações com você sobre oportunidades de emprego, seu interesse na Autodesk e o processo de recrutamento.

Resultados da avaliação

Pontuações de avaliação e resultados relacionados de avaliações ou testes concluídos durante o processo de recrutamento

Outras informações

Informações que você fornece voluntariamente com relação à sua candidatura ou participação no processo de recrutamento.

Dados Pessoais Sensíveis

Alguns dos dados pessoais que coletamos podem ser considerados dados "sensíveis" ou de "categoria especial" de acordo com a legislação aplicável. Eles podem incluir informações médicas/de saúde, dados que revelem origem racial ou étnica ou outras características protegidas.

Coletamos dados pessoais sensíveis somente quando necessário para os fins descritos nesta Notificação e quando permitido pela legislação aplicável. Quando exigido pela legislação aplicável, solicitaremos seu consentimento antes de coletar ou usar essas informações.

Se você nos fornecer voluntariamente dados sensíveis, nós os processaremos de acordo com esta Notificação e com a legislação aplicável, incluindo a implementação de quaisquer salvaguardas adicionais que possam ser necessárias.

2. Como coletamos dados pessoais

Podemos coletar dados pessoais de diferentes fontes, incluindo:

  • Diretamente de você, inclusive quando você se candidata a uma vaga, ingressa na Comunidade de Talentos da Autodesk, comunica-se conosco, participa de entrevistas ou avaliações ou, de outra forma, interage conosco;
  • Automaticamente, quando você usa nosso Sistema de Recrutamento on-line ou visita nosso site, inclusive por meio de cookies e tecnologias semelhantes;
  • Indicações de funcionários, quando um funcionário da Autodesk envia seus dados pessoais com relação a uma indicação para uma oportunidade de emprego;
  • Recrutadores e agências de recrutamento, se você se candidatar por meio de terceiros;
  • Referências que você fornece, que podem compartilhar informações sobre seu desempenho no trabalho e reputação profissional;
  • Fontes disponíveis pública ou comercialmente, incluindo LinkedIn ou outras plataformas profissionais ou de busca de emprego;
  • Provedores de ferramentas de avaliação, que podem fornecer pontuações de avaliação ou adequação, análise ou outros resultados com base em suas informações de currículo/CV, materiais de candidatura, entrevistas ou avaliações;
  • Provedores de verificação de antecedentes, que podem verificar informações sobre sua educação, histórico de emprego, histórico de crédito e antecedentes criminais, quando permitido por lei;
  • Instituições educacionais e serviços de verificação de credenciais, que podem confirmar seus diplomas acadêmicos e certificações;
  • Ex-empregadores e serviços de verificação de emprego, que podem verificar seu histórico de trabalho.

Quando aplicável, forneceremos mais informações sobre quaisquer verificações de antecedentes necessárias durante o processo de recrutamento. Essas verificações geralmente são realizadas somente após a oferta condicional de emprego ter sido feita e podem não se aplicar a todos os cargos.

Lembre-se de que você é responsável por informar e obter o consentimento de suas referências antes de fornecer os dados pessoais delas à Autodesk.

3. Finalidade da Coleta de Dados

Coletamos e usamos seus dados pessoais para fins específicos e necessários relacionados ao recrutamento e contratação descritos nesta Notificação, incluindo:

Finalidade

Descrição

Avaliação de candidaturas e candidatos

Analisamos currículos, CVs, qualificações, experiência e materiais de candidatura para avaliar os candidatos em relação aos requisitos do trabalho e determinar se devemos prosseguir com um candidato no processo de recrutamento e, quando aplicável, estabelecer uma relação de trabalho, usando critérios justos e consistentes. Consulte também a Seção [8] abaixo para obter uma descrição do nosso uso de tecnologias de IA para essa finalidade.

Comunicação com os candidatos

Usamos dados pessoais para nos comunicarmos com os candidatos sobre suas candidaturas, atividades de recrutamento, entrevistas e atualizações de status de candidatura. Quando os candidatos optarem por receber essas comunicações, também poderemos contatá-los sobre oportunidades de emprego atuais ou futuras e programas relacionados a talentos.

Verificação de identidade, qualificações e experiência

Podemos confirmar detalhes sobre sua educação, histórico de trabalho e qualificações por meio de referências, verificações de antecedentes, serviços de verificação de identificação e fontes disponíveis publicamente e outras fontes (quando permitido pela legislação aplicável).

Realização de entrevistas e avaliações

Usamos dados pessoais para avaliar a adequação do candidato a uma vaga por meio de entrevistas e atividades de avaliação relacionadas. Quando aplicável, as entrevistas podem ser gravadas ou transcritas para criar anotações precisas, apoiar avaliações justas e consistentes dos candidatos e melhorar nosso processo de contratação (com notificação prévia e seu consentimento quando exigido pela legislação aplicável).

Conectar candidatos com outras oportunidades

Se você manifestar interesse em oportunidades de emprego na Autodesk, poderemos usar seus dados pessoais para avaliar sua possível adequação, e nos comunicarmos com você, sobre oportunidades de carreira atuais e futuras, iniciativas de recrutamento e outras informações relacionadas a talentos da Autodesk que possam ser relevantes para suas habilidades, qualificações, experiência ou interesses. A qualquer momento, você pode optar por não receber essas comunicações.

Gestão da conta do candidato e do acesso ao Sistema de Recrutamento

Usamos dados pessoais, incluindo credenciais de login e identificadores, para criar e gerenciar contas de candidatos, autenticar usuários, fornecer acesso aos nossos Sistemas de Recrutamento e manter a segurança e a integridade desses sistemas e de nossos processos de recrutamento, incluindo ajudar a evitar acesso não autorizado, uso indevido, fraude, deturpação e outras atividades que possam comprometer o processo de recrutamento.

Melhorar os processos de recrutamento e a experiência do candidato

Analisamos como os candidatos interagem com nossos sistemas e serviços de recrutamento para melhorar a experiência de candidatura e manter a segurança e a estabilidade do sistema.

Cumprimento de obrigações legais e regulamentares

Podemos reter, usar, divulgar ou de outra forma processar dados pessoais quando necessário para cumprir as leis, regulamentos, processos legais ou solicitações legais aplicáveis de autoridades públicas, inclusive para fins de segurança nacional ou cumprimento da lei.

Quando exigido pela legislação aplicável, contamos com uma das seguintes bases legais para processar seus dados pessoais:

(a) Necessidade contratual: cumprir nossas obrigações contratuais com você ou tomar medidas para celebrar um contrato com você;

(b) Conformidade com a legislação: cumprir nossas obrigações legais;

(c) Consentimento: seu consentimento, que solicitamos quando necessário;

(d) Finalidades do emprego: gerenciar as atividades de recrutamento e emprego permitidas pela legislação aplicável;

(e) Interesses legítimos: atender aos nossos interesses legítimos, como gerenciar e melhorar nossos processos de recrutamento, comunicar-se com candidatos sobre oportunidades de emprego atuais ou futuras, verificar qualificações e histórico profissional, quando apropriado, manter um pool de candidatos em potencial para outros e/ou futuros cargos, prevenir e detectar possíveis fraudes, garantir a segurança e a integridade de nossos sistemas e processos; e defender ou estabelecer reivindicações legais reais ou potenciais, quando necessário. Implementamos salvaguardas robustas para garantir que seus direitos e liberdades não sejam anulados por nossos interesses legítimos.

Quando somos obrigados pela legislação  aplicável a coletar determinados dados pessoais sobre você, o não fornecimento desses dados pode impedir ou atrasar o cumprimento de nossas obrigações legais e pode afetar a nossa capacidade de considerar sua candidatura, ou de empregá-lo. 

5. Para quem divulgamos seus dados pessoais (e por quê)

Divulgamos seus dados pessoais a terceiros apenas nas seguintes circunstâncias limitadas:

(a) Empresas afiliadas da Autodesk dentro do grupo Autodesk para fins de recrutamento, administração de recursos humanos, relatórios internos e operações comerciais relacionadas.

(b) Prestadores de serviços que oferecem suporte ao recrutamento e operações comerciais relacionadas, incluindo provedores de hospedagem de plataforma de recrutamento, correspondência de candidatos, ferramentas de avaliação de habilidades, verificação de identidade, verificação de antecedentes e outros serviços de triagem pré-emprego, processamento de pagamentos, reserva de viagens e reembolso de despesas.

(c) Advogados e Prestadores de Serviços Profissionais Relacionados para obter assessoria jurídica ou profissional, proteger nossos direitos ou defender reivindicações legais reais ou potenciais.

(d) Agências governamentais e de aplicação da lei, quando exigido por lei ou processo legal, quando necessário para cumprir uma obrigação legal ou regulamentar, ou de outra forma para proteger nossos direitos, seus direitos ou os direitos de terceiros.

(e) Outras Empresas e Participantes da Transação se (i) nós ou nossas afiliadas fizermos parte de um processo de aquisição, fusão ou investimento por parte de outra empresa, ou (ii) se qualquer um de nossos ativos for ou puder ser transferido para outra empresa, seja como parte de um processo de falência ou insolvência ou de outra forma, poderemos transferir as informações que coletamos sobre você para a outra empresa. Como parte do processo de transferência de negócios, podemos divulgar algumas de suas informações a credores, auditores e consultores terceirizados, incluindo advogados e consultores.

Nos casos exigidos pela legislação aplicável, a Autodesk fornecerá notificação adicional e/ou solicitará seu consentimento antes de divulgar seus dados pessoais. 

Clique aqui para obter uma lista de afiliados da Autodesk. Você pode entrar em contato conosco usando os detalhes no final desta Notificação de Privacidade do Candidato para obter mais informações sobre os terceiros que podem processar seus dados pessoais.

6. Seus direitos de privacidade

Dependendo da sua localização, você pode ter certos direitos em relação aos seus dados pessoais, sujeitos à legislação local aplicável, incluindo o direito de:

  • Acessar suas informações pessoais e receber uma cópia delas;
  • Corrigir informações imprecisas ou incompletas;
  • Excluir seus dados pessoais, sujeito a certas exceções;
  • Restringir ou limitar o nosso uso de seus dados pessoais;
  • Opor-se ou optar por não participar de certas atividades de processamento;
  • Solicitar a portabilidade de suas informações para outra organização em um formato utilizável;
  • Solicitar informações sobre o uso de tecnologias automatizadas de tomada de decisão, incluindo uma explicação das finalidades e consequências do processamento de seus dados pessoais ou informações usando tais tecnologias e sobre a lógica envolvida em decisões automatizadas (se aplicável) em algumas jurisdições;
  • Retirar o consentimento a qualquer momento, quando o tratamento se basear no seu consentimento, sem afetar a licitude do tratamento com base no consentimento antes da sua retirada;
  • Não ser ilegalmente discriminado ou retaliado por exercer seus direitos aos dados pessoais; e ainda
  • Apresentar uma reclamação a uma autoridade de supervisão se acreditar que seus direitos foram violados.

Esses direitos podem ser limitados ou negados em algumas circunstâncias. Por exemplo, podemos manter seus dados pessoais onde exigido ou permitido pela legislação aplicável.

Não "vendemos" seus dados pessoais nem os "compartilhamos" para fins publicitários, conforme esses termos são definidos pela legislação aplicável, nem vendemos ou compartilhamos dados pessoais de indivíduos menores de 16 anos. Não usamos nem divulgamos dados pessoais sensíveis para fins diferentes daqueles permitidos pela legislação aplicável.

7. Como exercer seus direitos

Para exercer seus direitos de acordo com a legislação aplicável, ou se você for um representante autorizado que envia uma solicitação em nome de um indivíduo, preencha o Formulário de Solicitação do Titular dos Dados aqui

Podemos entrar em contato com você se precisarmos de informações adicionais para processar sua solicitação. Quando você ou seu representante autorizado enviar uma solicitação relacionada aos seus direitos a dados pessoais de acordo com a legislação local aplicável, tomaremos medidas para verificar sua identidade antes de atender à sua solicitação. Os representantes autorizados também podem ser solicitados a fornecer documentação que demonstre que estão autorizados a agir em nome do indivíduo.

Não discriminaremos você por exercer seus direitos de privacidade e responderemos à sua solicitação dentro do prazo exigido pela legislação aplicável.

8. Processamento e uso automatizados de IA

Como parte de nosso programa de aquisição de talentos, podemos usar ferramentas automatizadas, incluindo plataformas que utilizam inteligência artificial, para auxiliar na análise humana e avaliação de possíveis candidatos às nossas vagas. Essas tecnologias apoiam os tomadores de decisão em nosso processo de recrutamento das seguintes maneiras:

1) Nosso Sistema de Recrutamento analisa as qualificações, experiência e habilidades que especificamos serem necessárias ou desejáveis para uma determinada vaga e ajuda a identificar candidatos que provavelmente têm essas qualificações, experiência e habilidades ou qualificações transferíveis, ou que de outra forma satisfazem os critérios da vaga relacionada, comparando as informações do perfil do candidato com os requisitos da vaga  e informações sobre vagas  preenchidas. Os recrutadores decidem quais indivíduos avançarão para o próximo estágio do processo de recrutamento (por exemplo, entrevista), e o gerente de contratação toma a decisão final de contratação, aplicando seu próprio julgamento com base nas qualificações, na experiência, nas habilidades do candidato, e qualquer outra informação relevante obtida por meio do processo de recrutamento. No entanto, observe também que, em certas circunstâncias, sua candidatura pode ser rejeitada automaticamente, mas somente se a vaga for preenchida antes da conclusão do processo de recrutamento.

2) Nosso Sistema de Recrutamento também ajuda nossas equipes de recrutamento a progredir com eficiência nas inscrições, auxiliando no agendamento de entrevistas e ajudando os avaliadores a registrar o feedback.

O uso dessas tecnologias é projetado exclusivamente para apoiar, e não substituir, a tomada de decisões humana. Ele se destina a ajudar a melhorar a consistência, precisão e velocidade no processo de recrutamento e reduzir o potencial de viés ou erros humanos. 

Você pode receber mais informações sobre essas ferramentas de IA nos estágios específicos de sua jornada de candidato.

Em algumas jurisdições, você pode ter o direito de acessar informações sobre como a tecnologia descrita acima processa seus dados pessoais. Para exercer tais direitos, consulte a Seção [7] acima.

9. Como protegemos seus dados

Usamos uma combinação de controles físicos, administrativos e tecnológicos razoáveis projetados para proteger seus dados contra acesso não autorizado, perda, uso indevido ou ações mal-intencionadas. Para obter mais informações sobre nossas práticas de segurança, visite a Central de Confiabilidade em https://www.autodesk.com/trust/overview.

O acesso aos dados do candidato é limitado a funcionários e prestadores de serviços que precisam deles para suas funções profissionais e estão sujeitos a obrigações de confidencialidade.

10. Retenção de dados

Armazenamos seus dados pessoais nos nossos servidores e nos servidores dos nossos prestadores de serviços.

Mantemos seus dados pessoais pelo tempo necessário para concluir o processo de recrutamento, para considerar você para futuras oportunidades de trabalho na Autodesk, se você tiver manifestado interesse, e para cumprir com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis. Excluiremos seus dados pessoais quando não forem mais necessários para esses fins.

11. Transferências internacionais de dados

Como a Autodesk é uma empresa global, você entende e reconhece que transferimos dados pessoais entre países diferentes, em conformidade com a legislação aplicável a esses dados. Por exemplo, se seus dados forem transferidos de uma das nossas entidades no Espaço Econômico Europeu (EEE) para os Estados Unidos ou para outro país fora do EEE que não forneça proteção adequada para dados pessoais, conforme determinado pela Comissão Europeia, contaremos com nossas Regras Corporativas Vinculativas (BCR, Binding Corporate Rules) da UE aprovadas pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (Irish Data Protection Commission) em maio de 2023, que você pode encontrar em nosso site aqui

Se os seus dados forem transferidos de uma das nossas entidades na Suíça ou no Reino Unido para um país que não forneça proteção adequada para dados pessoais (conforme determinado pelas Leis de Proteção de Dados do Reino Unido e da Suíça), contamos com o mecanismo legal das Cláusulas Contratuais Padrão para tais transferências.

A Autodesk está em conformidade com a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA (“EU-U.S. Data Privacy Framework”), com a Extensão do Reino Unido para a EU-U.S. DPF e com a Estrutura de Privacidade de Dados Suíça-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA, pela Comissão Europeia, pelo Governo do Reino Unido e pela Administração Federal da Suíça com relação à coleta, ao uso e à retenção de dados pessoais transferidos da União Europeia, do Reino Unido e da Suíça para os Estados Unidos, e seus princípios relacionados (os "Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados").

A Autodesk certificou à Administração de Comércio Internacional dos EUA [U.S. International Trade Administration (ITA)], do Departamento de Comércio dos EUA, que segue os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados.

Se houver qualquer conflito entre os termos desta Notificação de Privacidade do Candidato e os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados, estes últimos prevalecerão.

Em conformidade com os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados, a Autodesk se compromete a resolver reclamações sobre nossa coleta ou uso dos seus dados pessoais. Indivíduos da UE, do Reino Unido e da Suíça com consultas ou reclamações sobre esta política devem primeiro entrar em contato pelo endereço: privacy.questions@autodesk.com.

A Autodesk se comprometeu ainda a cooperar e cumprir com as recomendações do painel estabelecido pelas autoridades de proteção de dados (“DPAs”, Data Protection Authorities) da UE, com o Gabinete da Comissão de Informações do Reino Unido (“ICO”, Information Commissioner´s Office) e com a Delegacia Federal de Proteção de Dados e Informações da Suíça (FDPIC, Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) com relação a reclamações não resolvidas sobre a Estrutura de Privacidade de Dados a respeito de dados de recursos humanos transferidos da UE, do Reino Unido e da Suíça no contexto das relações trabalhistas. Se você tiver uma reclamação não resolvida, entre em contato com o DPA, com o ICO ou com a FDPIC aplicável (gratuitamente). Sob determinadas condições, você pode ter a possibilidade de se envolver com arbitragem vinculativa para resolver disputas residuais. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte o Anexo I dos Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados.

O compromisso da Autodesk de submeter as informações pessoais descritas nesta Política à Estrutura de Privacidade de Dados está sujeito aos poderes de fiscalização e investigação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Para saber mais sobre o programa da Estrutura de Privacidade de Dados e para visualizar nossa certificação, acesse https://www.dataprivacyframework.gov/.

A Autodesk pode compartilhar informações pessoais com terceiros em determinadas circunstâncias descritas acima. As obrigações da Autodesk de acordo com os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados se estendem a terceiros que atuam como agentes que nos ajudam a administrar nossos negócios e a prestar serviços. A Autodesk permanecerá responsável se um terceiro agindo como nosso representante processar informações pessoais sujeitas a esta Política de maneira inconsistente com esta Política, exceto quando a Autodesk não for responsável pelo evento que deu origem ao dano.

Nos casos exigidos pela legislação aplicável, obteremos seu consentimento prévio com relação a tais transferências internacionais. Clique aqui para obter uma lista de afiliadas da Autodesk em todo o mundo que podem processar seus dados pessoais.

12. Contato

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a maneira como seu dados pessoais são usados, entre em contato conosco pelo endereço dataprivacyrequests@autodesk.com.

Você também pode entrar em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados no endereço DPO@autodesk.com.

Temos o compromisso de trabalhar com você para obter uma solução justa para qualquer reclamação ou preocupação sobre privacidade. Se, no entanto, você acredita que não fomos capazes de ajudar com sua reclamação ou preocupação, você tem o direito de fazer uma reclamação à autoridade de proteção de dados do país em que reside.

13. Alterações a esta notificação

Podemos modificar ou atualizar esta Notificação de Privacidade do Candidato ocasionalmente. Se fizermos uma alteração material nesta Notificação de Privacidade do Candidato, notificaremos você conforme exigido por lei.

Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade gerais da Autodesk (inclusive quando você visita a Autodesk.com ou usa produtos e serviços da Autodesk em caráter pessoal), consulte a Notificação de Privacidade da Autodesk aqui.

Última atualização: agosto de 2026