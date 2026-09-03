Como a Autodesk é uma empresa global, você entende e reconhece que transferimos dados pessoais entre países diferentes, em conformidade com a legislação aplicável a esses dados. Por exemplo, se seus dados forem transferidos de uma das nossas entidades no Espaço Econômico Europeu (EEE) para os Estados Unidos ou para outro país fora do EEE que não forneça proteção adequada para dados pessoais, conforme determinado pela Comissão Europeia, contaremos com nossas Regras Corporativas Vinculativas (BCR, Binding Corporate Rules) da UE aprovadas pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (Irish Data Protection Commission) em maio de 2023, que você pode encontrar em nosso site aqui.

Se os seus dados forem transferidos de uma das nossas entidades na Suíça ou no Reino Unido para um país que não forneça proteção adequada para dados pessoais (conforme determinado pelas Leis de Proteção de Dados do Reino Unido e da Suíça), contamos com o mecanismo legal das Cláusulas Contratuais Padrão para tais transferências.

A Autodesk está em conformidade com a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA (“EU-U.S. Data Privacy Framework”), com a Extensão do Reino Unido para a EU-U.S. DPF e com a Estrutura de Privacidade de Dados Suíça-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA, pela Comissão Europeia, pelo Governo do Reino Unido e pela Administração Federal da Suíça com relação à coleta, ao uso e à retenção de dados pessoais transferidos da União Europeia, do Reino Unido e da Suíça para os Estados Unidos, e seus princípios relacionados (os "Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados").

A Autodesk certificou à Administração de Comércio Internacional dos EUA [U.S. International Trade Administration (ITA)], do Departamento de Comércio dos EUA, que segue os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados.

Se houver qualquer conflito entre os termos desta Notificação de Privacidade do Candidato e os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados, estes últimos prevalecerão.

Em conformidade com os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados, a Autodesk se compromete a resolver reclamações sobre nossa coleta ou uso dos seus dados pessoais. Indivíduos da UE, do Reino Unido e da Suíça com consultas ou reclamações sobre esta política devem primeiro entrar em contato pelo endereço: privacy.questions@autodesk.com.

A Autodesk se comprometeu ainda a cooperar e cumprir com as recomendações do painel estabelecido pelas autoridades de proteção de dados (“DPAs”, Data Protection Authorities) da UE, com o Gabinete da Comissão de Informações do Reino Unido (“ICO”, Information Commissioner´s Office) e com a Delegacia Federal de Proteção de Dados e Informações da Suíça (FDPIC, Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) com relação a reclamações não resolvidas sobre a Estrutura de Privacidade de Dados a respeito de dados de recursos humanos transferidos da UE, do Reino Unido e da Suíça no contexto das relações trabalhistas. Se você tiver uma reclamação não resolvida, entre em contato com o DPA, com o ICO ou com a FDPIC aplicável (gratuitamente). Sob determinadas condições, você pode ter a possibilidade de se envolver com arbitragem vinculativa para resolver disputas residuais. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte o Anexo I dos Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados.

O compromisso da Autodesk de submeter as informações pessoais descritas nesta Política à Estrutura de Privacidade de Dados está sujeito aos poderes de fiscalização e investigação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Para saber mais sobre o programa da Estrutura de Privacidade de Dados e para visualizar nossa certificação, acesse https://www.dataprivacyframework.gov/.

A Autodesk pode compartilhar informações pessoais com terceiros em determinadas circunstâncias descritas acima. As obrigações da Autodesk de acordo com os Princípios da Estrutura de Privacidade de Dados se estendem a terceiros que atuam como agentes que nos ajudam a administrar nossos negócios e a prestar serviços. A Autodesk permanecerá responsável se um terceiro agindo como nosso representante processar informações pessoais sujeitas a esta Política de maneira inconsistente com esta Política, exceto quando a Autodesk não for responsável pelo evento que deu origem ao dano.

Nos casos exigidos pela legislação aplicável, obteremos seu consentimento prévio com relação a tais transferências internacionais. Clique aqui para obter uma lista de afiliadas da Autodesk em todo o mundo que podem processar seus dados pessoais.