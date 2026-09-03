DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Déclaration de confidentialité

Politique de confidentialité des candidats d’Autodesk

Votre vie privée compte pour nous.

Ce que couvre la présente Politique

  • Quelles données personnelles Autodesk collecte
  • Pourquoi nous utilisons vos données personnelles
  • À qui nous pouvons les divulguer
  • Comment nous protégeons vos données personnelles
  • Vos droits en matière de confidentialité
  • Comment nous contacter en cas de questions

Lorsque vous postulez à un emploi ou manifestez votre intérêt pour rejoindre notre organisation, notamment en acceptant une invitation à intégrer notre Communauté de Talents, vous nous communiquez des données personnelles nous permettant de mieux vous connaître en tant que candidat. Nous tenons à ce que vous puissiez avoir confiance en nous concernant la manière dont nous traitons ces informations.

Les termes « Autodesk », « nous », « notre » ou « nos » désignent Autodesk, Inc. et ses filiales. Le responsable du traitement de vos données personnelles est Autodesk, Inc., sauf si vous êtes en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, auquel cas il s’agira d’Autodesk Ireland Operation Unlimited Company.

La présente Politique de confidentialité des candidats (la « Politique ») s’applique à tous les postulants, candidats et candidats potentiels internes et externes (« vous », « votre », « vos »), que vous postuliez via la plate-forme de recrutement en ligne et la page carrières d’Autodesk (le « Système de recrutement »), que vous rejoigniez la Communauté de Talents d’Autodesk, que vous interagissiez avec nous par le biais d’agences tierces, de recruteurs, de sites de recherche d’emploi, de salons de l’emploi, d’événements de recrutement, de plates-formes de recrutement ou de tout autre canal, ou que vous soyez identifié par Autodesk comme candidat potentiel et invité à rejoindre notre Communauté de Talents. Cela inclut les candidatures pour les postes de collaborateurs externes, les postes temporaires, les postes contractuels, les stages et tout autre poste non permanent. La présente Politique s’applique également aux individus qui manifestent un intérêt pour des offres d’emploi actuelles ou futures chez Autodesk.

L’objectif de cette Politique est de vous expliquer de manière claire et transparente comment nous collectons, utilisons, divulguons, traitons et protégeons vos données personnelles. Elle décrit également les types de données personnelles que nous collectons, pourquoi nous les collectons, comment nous les protégeons, ainsi que les droits en matière de confidentialité et autres droits connexes que vous pouvez avoir en vertu de la législation applicable, y compris les modalités d’exercices desdits droits.

1. Données Personnelles Que Nous Collectons

Catégories de Données Personnelles

Nous sommes susceptibles de traiter les catégories de données personnelles suivantes vous concernant :

Catégorie

Description

Identifiants et coordonnées

Nom complet et coordonnées (par exemple, votre adresse, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone), y compris votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour notre Système de recrutement.

Informations professionnelles ou liées à l’emploi

CV, expérience professionnelle, compétences, attentes salariales, aspirations professionnelles et autres données et documents connexes soumis lors de la création d’un profil ou de l’inscription dans notre Système de recrutement, dans le cadre de votre candidature ou du processus de recrutement, ou traités lorsque nous vous intégrons à notre Communauté de Talents.

Informations académiques

Parcours académique, diplômes obtenus, compétences linguistiques et certifications pertinentes.

Informations démographiques

Nous pouvons vous poser des questions sur certaines caractéristiques telles que la race, l’origine ethnique, le genre, le statut d’ancien combattant, l’état de santé et/ou la situation de handicap, lorsque la législation applicable le permet ou l’exige ; nous traitons ce type de données à des fins légitimes si vous les mettez à disposition.

Informations visuelles et audio

Photographies, envois d'entretiens vidéo ou d'enregistrements (avec une notification préalable et votre consentement, lorsque la législation applicable l’exige).

Informations financières

Coordonnées bancaires pour les remboursements des frais de déplacement liés à l’entretien (le cas échéant) ; historique de crédit à des fins de vérification des antécédents.

Informations sur la citoyenneté et le statut migratoire

Dans la mesure où la législation applicable le permet ou l’exige, afin de vérifier que vous avez légalement le droit de travailler dans votre pays d’emploi, nous pouvons vous interroger sur votre citoyenneté, votre nationalité, votre statut migratoire et votre autorisation de travail. Cela peut notamment impliquer de vous demander la fourniture d’une copie de votre passeport, de votre visa, de votre permis de travail et de tout autre document relatif à l’immigration.

Activités sur Internet et autres réseaux électroniques

Informations sur votre appareil et votre navigateur (tels que le type de navigateur, le système d’exploitation, les identifiants de votre appareil, l’adresse IP et la géolocalisation approximative déduite de votre adresse IP), la façon dont vous naviguez sur nos pages de recrutement (y compris les pages visitées, le temps passé et les liens sur lesquels vous cliquez), le site web qui vous a renvoyé à notre page carrières, ainsi que les journaux d’accès et l’activité du système, collectés lorsque vous utilisez notre Système de recrutement en ligne ou visitez notre site web, dans le but d’améliorer votre expérience en tant que candidat et d’assurer le bon fonctionnement de nos systèmes.

Informations sur la vérification des antécédents

Vérification du parcours professionnel et académique, des qualifications professionnelles et des licences, des recommandations, des informations du casier judiciaire, des sanctions, de l’historique de crédit (lorsque la législation le permet et si cela s’avère pertinent pour le poste) et autres informations nécessaires pour évaluer l’admissibilité à l’emploi

Déductions

Informations déduites du processus de recrutement, telles que les compétences en lien avec le poste, les préférences ou autres attributs professionnels pertinents pour évaluer votre candidature ou votre adéquation à nos postes.

Données de communication

Enregistrements des communications et des interactions avec vous concernant nos offres d’emploi, votre intérêt pour Autodesk et le processus de recrutement

Résultats de l’évaluation

Notes d’évaluation et résultats correspondants issus des évaluations ou des tests effectués pendant le processus de recrutement

Autres informations

Informations que vous fournissez volontairement dans le cadre de votre candidature ou de votre participation au processus de recrutement

Données Personnelles Sensibles

Certaines données personnelles que nous collectons peuvent être considérées comme des données « sensibles » ou d'une « catégorie particulière » en vertu de la législation applicable. Il peut s’agir d’informations médicales/de santé, de données révélant l’origine raciale ou ethnique ou d’autres caractéristiques protégées.

Nous collectons des données personnelles sensibles uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins décrites dans la présente Politique et lorsque la législation applicable le permet. Lorsque la législation applicable l’exige, nous vous demanderons votre consentement avant de collecter ou d’utiliser de telles informations.

Si vous nous fournissez volontairement des données sensibles, nous les traiterons conformément à la présente Politique et à la législation applicable, y compris en mettant en œuvre les mesures de protection supplémentaires éventuellement requises.

2. Comment Nous Collectons Vos Données Personnelles

Nous pouvons collecter vos données personnelles à partir de différentes sources, notamment :

  • Directement auprès de vous, y compris lorsque vous postulez, rejoignez la Communauté de Talents d’Autodesk, communiquez avec nous, participez à des entretiens ou à des évaluations, ou entrez en contact avec nous d’une manière ou d’une autre ;
  • Automatiquement, lorsque vous utilisez notre Système de recrutement en ligne ou consultez notre site web, y compris par le biais de cookies et de technologies similaires ;
  • Par le biais de recommandations d’employés, lorsqu’un employé d’Autodesk soumet vos données personnelles dans le cadre d’une recommandation pour une offre d’emploi ;
  • Par le biais de recruteurs et d’agences de recrutement, si vous postulez par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Par le biais des recommandations que vous fournissez, qui sont susceptibles de partager des informations sur vos performances et votre réputation professionnelles ;
  • Par le biais de sources accessibles au public ou dans le commerce, y compris LinkedIn ou d’autres plates-formes professionnelles ou de recherche d’emploi ;
  • Par le biais des fournisseurs d’outils d’évaluation, qui peuvent fournir des scores d’évaluation ou d’adéquation, des analyses ou d’autres résultats basés sur les informations de votre CV, vos documents de candidature, vos entretiens ou vos évaluations ;
  • Par le biais des fournisseurs de solutions de vérification des antécédents, qui peuvent vérifier les informations que vous fournissez sur votre parcours académique, votre expérience professionnelle, votre historique de crédit et votre casier judiciaire, lorsque la législation le permet ;
  • Par le biais d’établissements d’enseignement et de services de vérification des qualifications, qui peuvent confirmer vos diplômes et certifications ;
  • Par le biais de vos anciens employeurs et de services de vérification d’emploi, qui peuvent vérifier votre expérience professionnelle.

Le cas échéant, nous vous fournirons des informations supplémentaires sur les vérifications des antécédents requises au cours du processus de recrutement. De telles vérifications ne sont généralement effectuées qu’après une promesse d’embauche conditionnelle et peuvent ne pas s’appliquer à tous les postes.

Veuillez garder à l'esprit qu'il vous incombe d’informer les personnes que vous citez en tant que recommandations et d’obtenir leur consentement avant de fournir leurs données personnelles à Autodesk.

3. Finalité de la Collecte de Données

Nous collectons et utilisons vos données personnelles à des fins spécifiques et nécessaires dans le cadre du recrutement et de l’embauche, telles que décrites dans la présente Politique, notamment :

Objectif

Description

Évaluation des candidatures et des candidats

Nous examinons les CV, les qualifications, l’expérience et les documents de candidature pour évaluer les candidats en fonction des exigences du poste et pour déterminer s’il convient de poursuivre le processus de recrutement d’un candidat et, le cas échéant, d’établir une relation de travail, en utilisant des critères justes et cohérents. Vous pouvez également vous référer à la Section [8] ci-dessous, qui contient une description de notre utilisation des technologies d’IA dans ce contexte.

Communication avec les candidats

Nous utilisons les données personnelles pour communiquer avec les candidats concernant leurs candidatures, les activités de recrutement, leurs entretiens et les mises à jour du statut de leur candidature. Lorsque les candidats choisissent de recevoir de telles communications, nous pouvons également les contacter au sujet d’offres d’emploi actuelles ou futures et de programmes destinés aux talents.

Vérification de l’identité, des qualifications et de l’expérience

Nous pouvons être amenés à vérifier certains détails de votre formation, de votre expérience professionnelle et de vos qualifications par le biais de recommandations, de vérifications des antécédents, de services de vérification d'identité, de sources accessibles au public et d’autres sources (lorsque la législation applicable le permet).

Réalisation d’entretiens et d’évaluations

Nous utilisons vos données personnelles pour évaluer votre adéquation à un poste au moyen d’entretiens et d’activités d’évaluation correspondantes. Le cas échéant, les entretiens peuvent être enregistrés ou transcrits afin de rédiger des notes précises, d’étayer des évaluations justes et cohérentes des candidats et d’améliorer notre processus de recrutement (avec une notification préalable et votre consentement lorsque la législation applicable l’exige).

Présentation d’autres offres aux candidats

Si vous manifestez de l’intérêt pour les offres d’emploi chez Autodesk, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour évaluer votre adéquation potentielle avec des offres d’emploi actuelles et futures et pour communiquer avec vous à ce sujet, ou encore au sujet d’initiatives de recrutement et d’autres informations relatives à l’emploi émanant d’Autodesk et susceptibles de correspondre à vos compétences, vos qualifications, votre expérience ou vos intérêts. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment.

Gestion du compte candidat et de l’accès au Système de recrutement

Nous utilisons des données personnelles, y compris les identifiants de connexion et d’autres identifiants, pour créer et gérer les comptes candidats, authentifier les utilisateurs, fournir un accès à nos Systèmes de recrutement et maintenir la sécurité et l’intégrité de ces systèmes et de nos processus de recrutement ; incluant la prévention des accès non autorisés, des utilisations abusives, de la fraude, des déclarations trompeuses et d’autres activités qui pourraient compromettre le processus de recrutement.

Amélioration des processus de recrutement et de l’expérience des candidats

Nous analysons la façon dont les candidats interagissent avec nos systèmes et services de recrutement pour améliorer l’expérience de candidature et maintenir la sécurité et la stabilité du système.

Respect des obligations légales et réglementaires

Nous pouvons conserver, utiliser, divulguer ou traiter des données personnelles lorsque cela est nécessaire pour nous conformer aux lois, réglementations, procédures juridiques ou demandes légales des autorités publiques applicables, y compris à des fins de sécurité nationale ou d’application de la loi.

Lorsque la législation applicable l’exige, nous nous appuyons sur l’une des bases légales suivantes pour traiter vos données personnelles :

(a) Nécessité contractuelle : pour exécuter nos obligations contractuelles à votre égard ou pour prendre des mesures en vue de conclure un contrat avec vous ;

(b) Conformité légale : pour nous conformer à nos obligations légales ;

(c) Consentement : votre consentement, que nous vous demandons lorsque cela est nécessaire ;

(d) À des fins d’emploi : pour gérer les activités de recrutement et d’emploi permises par la législation applicable ;

(e) Intérêts légitimes : pour satisfaire nos intérêts légitimes, tels que la gestion et l’amélioration de nos processus de recrutement, la communication avec les candidats concernant les offres d’emploi actuelles ou futures, la vérification des qualifications et de l’expérience professionnelle le cas échéant, le maintien d’un vivier de candidats potentiels pour d’autres postes et/ou des postes futurs, la prévention et la détection des fraudes potentielles, la garantie de la sécurité et de l’intégrité de nos systèmes et processus, et la défense ou l'établissement d'actions en justice réelles ou potentielles, le cas échéant. Nous mettons en œuvre des garanties solides pour veiller à ce que nos intérêts légitimes ne supplantent pas vos droits et libertés.

Lorsque la législation applicable nous impose de collecter certaines données personnelles vous concernant, le fait de ne pas nous fournir ces données peut empêcher ou retarder l’exécution de nos obligations légales et par conséquent affecter notre capacité à examiner votre candidature ou à vous embaucher.

5. À Qui Nous Divulguons Vos Données Personnelles (et Pourquoi)

Nous ne divulguons vos données personnelles à des tiers que dans les circonstances limitées décrites ci-dessous :

(a) Filiales d’Autodesk au sein des sociétés du groupe Autodesk, à des fins de recrutement, de gestion des ressources humaines, de rapports internes et d’opérations commerciales connexes.

(b) Fournisseurs de Services qui participent au recrutement et aux activités connexes, y compris les fournisseurs d’hébergement de plates-formes de recrutement, de mise en relation avec des candidats, d’outils d’évaluation des compétences, de vérification d'identité, de vérification des antécédents et d’autres services de vérification préalable à l’embauche, de traitement des paiements, de réservation de voyages et de remboursement des frais.

(c) Avocats et Fournisseurs de Services Professionnels Connexes, pour obtenir des conseils juridiques ou professionnels, protéger nos droits ou défendre des actions en justice réelles ou potentielles.

(d) Agences Chargées de l’Application de la Loi et Agences Gouvernementales, lorsque la législation ou une procédure juridique l’exige, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale ou réglementaire, ou pour protéger nos droits, vos droits ou les droits d’autrui.

(e) Autres Sociétés et Participants à une Transaction : si (i) nous ou nos filiales faisons l’objet ou pouvons faire l’objet d’une acquisition, d’une fusion ou d’un investissement par une autre société, ou (ii) si l’un de nos actifs est ou peut être transféré à une autre société, que ce soit dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou autre, nous pouvons transférer les informations que nous avons recueillies à votre sujet à l’autre société. Dans le cadre du processus de transfert d’activité, nous sommes susceptibles de divulguer certaines de vos informations à des prêteurs, des auditeurs et des conseillers tiers, y compris des avocats et des consultants.

Lorsque la législation applicable l’exige, Autodesk vous fournira une notification supplémentaire et/ou vous demandera votre consentement avant de divulguer vos données personnelles.

Cliquez ici pour consulter la liste des filiales d’Autodesk. Vous pouvez nous contacter à l’aide des coordonnées mentionnées à la fin de la présente Politique de confidentialité des candidats si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les tiers qui peuvent être amenés à traiter vos données personnelles.

6. Vos Droits En Matière de Confidentialité

Selon votre localisation, vous pouvez disposer de certains droits concernant vos données personnelles, dans le respect de la législation locale applicable, notamment le droit de :

  • Accéder à vos données personnelles et d’en recevoir une copie ;
  • Corriger les informations inexactes ou incomplètes ;
  • Effacer vos données personnelles, sous réserve de certaines exceptions ;
  • Restreindre ou limiter notre utilisation de vos données personnelles ;
  • Vous opposer ou refuser certaines activités de traitement ;
  • Demander la portabilité de vos informations vers une autre organisation dans un format utilisable ;
  • Demander des informations concernant l’utilisation des technologies de prise de décision automatisée, y compris une explication des finalités et des conséquences du traitement de vos données personnelles ou de vos informations à l’aide de telles technologies et une explication de la logique impliquée dans les décisions automatisées (le cas échéant) dans certaines juridictions ;
  • Retirer votre consentement à tout moment, lorsque le traitement est basé sur votre consentement, sans affecter la légalité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait ;
  • Ne pas faire l’objet de discrimination ou de représailles illégales pour avoir exercé vos droits sur vos données personnelles ; et
  • Déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle si vous pensez que vos droits ont été violés.

Ces droits peuvent être limités ou refusés dans certaines circonstances. Par exemple, nous pouvons conserver vos données personnelles lorsque la législation applicable l’exige ou le permet.

Nous ne « vendons » ni ne « partageons » vos données personnelles à des fins publicitaires, selon la définition de ces termes par la législation applicable. Nous ne vendons ni ne partageons les données personnelles d’individus âgés de moins de 16 ans. Nous n’utilisons ni ne divulguons de données personnelles sensibles à des fins autres que celles autorisées par la législation applicable.

7. Comment Exercer Vos Droits

Pour exercer vos droits en vertu de la législation applicable, ou bien si vous êtes un mandataire habilité soumettant une demande au nom d’une personne, veuillez remplir le Formulaire de Demande de la Personne Concernée ici

Si nous avons besoin d’informations supplémentaires pour traiter votre demande, il est possible que nous vous contactions. Lorsque vous ou votre mandataire habilité soumettez une demande concernant vos droits en matière de données personnelles en vertu de la législation locale applicable, nous prendrons des mesures pour vérifier votre identité avant de donner suite à votre demande. Les mandataires habilités peuvent également être tenus de fournir des documents prouvant qu’ils sont autorisés à agir au nom de la personne.

Vous ne serez aucunement discriminé pour avoir exercé vos droits en matière de confidentialité et nous répondrons à votre demande dans les délais requis par la législation applicable.

8. Traitement Automatisé et Utilisation de l’IA

Dans le cadre de notre programme d’acquisition de talents, nous pouvons être amenés à utiliser des outils automatisés, y compris des plates-formes basées sur l’intelligence artificielle, pour faciliter l’examen et l’évaluation par des humains des candidats potentiels à nos postes. Ces technologies facilitent le travail des décideurs dans le cadre de notre processus de recrutement, comme décrit ci-dessous.

1) Notre Système de recrutement analyse les qualifications, l’expérience et les compétences que nous indiquons comme nécessaires ou désirables pour un poste donné. Ce système permet ensuite d’identifier les candidats qui sont susceptibles de présenter ces qualifications, cette expérience et ces compétences, ou des compétences transférables, ou qui satisfont par ailleurs aux critères du poste, en comparant les informations du profil du candidat aux exigences du poste et aux données relatives aux postes pourvus. Les recruteurs déterminent quels candidats accèdent à l’étape suivante du processus de recrutement (par exemple, l’entretien) et le manager recruteur prend la décision finale d’embauche, en exerçant son propre jugement, fondé sur les qualifications, l’expérience, les compétences et toute autre information pertinente obtenue au cours du processus de recrutement. Toutefois, veuillez également noter que, dans certaines circonstances, votre candidature peut être automatiquement rejetée, mais uniquement si le poste est pourvu avant la fin de votre processus de recrutement.

2) Notre Système de recrutement permet également à nos équipes de recrutement de faire avancer efficacement les candidatures, en facilitant la planification des entretiens et en aidant les évaluateurs à enregistrer leurs retours.

L’utilisation de telles technologies est conçue uniquement pour faciliter, et non remplacer, la prise de décision humaine. Elle vise à améliorer la cohérence, la précision et la rapidité du processus de recrutement et à réduire le risque de biais ou d’erreurs humaines.

Il est possible que vous receviez des informations supplémentaires sur ces outils d’IA lors d’étapes spécifiques de votre parcours de candidat.

Dans certaines juridictions, vous pouvez avoir le droit d’accéder à des informations sur la manière dont la technologie décrite ci-dessus traite vos données personnelles. Pour exercer ces droits, veuillez consulter la Section [7] ci-dessus.

9. Comment Nous Protégeons Vos Données

Nous utilisons un ensemble de contrôles physiques, administratifs et technologiques raisonnables, conçus pour protéger vos données contre tout accès non autorisé, toute perte, toute utilisation abusive et toute action malveillante. Pour en savoir plus sur nos pratiques de sécurité, veuillez consulter le Centre de confiance : https://www.autodesk.com/fr/trust/overview

L’accès aux données des candidats est limité au personnel et aux fournisseurs de services qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions et qui sont soumis à des obligations de confidentialité.

10. Conservation des Données

Nous conservons vos données personnelles sur nos serveurs et ceux de nos fournisseurs de services.

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour mener à bien le processus de recrutement, pour étudier votre profil dans le cadre d’offres d’emploi futures chez Autodesk si vous avez manifesté un intérêt pour cette possibilité et pour nous conformer aux obligations légales et réglementaires applicables. Nous supprimerons vos données personnelles lorsqu’elles ne seront plus requises à ces fins.

11. Transferts Internationaux de Données

Vous comprenez et reconnaissez qu’en tant que société internationale, Autodesk transfère vos données personnelles au-delà des frontières nationales vers d’autres pays, dans le respect des lois applicables auxdites données. Par exemple, si vos données sont transférées de l’une de nos entités de l’Espace économique européen (EEE) vers les États-Unis, ou vers un autre pays en dehors de l’EEE qui n’offre pas une protection adéquate des données personnelles, tel que prévu par la Commission européenne, nous nous appuyons sur nos Règles d’Entreprise Contraignantes de l’UE approuvées par la Commission Irlandaise de Protection des Données en mai 2023, que vous pouvez trouver sur notre site web ici

Si vos données sont transférées de l’une de nos entités au Royaume-Uni ou en Suisse vers un pays qui n’offre pas une protection adéquate des données personnelles (tel que prévu par les Lois britanniques et suisses sur la protection des données), nous nous appuyons sur le mécanisme juridique des Clauses Contractuelles Types pour ces transferts.

Autodesk respecte le Cadre de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis (le « DPF », ou « Data Privacy Framework »), l’extension britannique du Cadre de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis et le Cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis tel que défini par le Département Américain du Commerce, la Commission européenne, le Gouvernement du Royaume-Uni et l’Administration Fédérale Suisse concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées depuis l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse vers les États-Unis, ainsi que les principes y afférant (les « Principes du Cadre de protection des données »).

Autodesk a certifié auprès de l’International Trade Administration (« ITA ») des États-Unis, au sein du Département Américain du Commerce, qu’elle adhère aux Principes du Cadre de protection des données.

En cas de conflit entre les dispositions de la présente Politique de confidentialité des candidats et les Principes du Cadre de protection des données, les Principes du Cadre de protection des données prévalent.

Conformément aux Principes du Cadre de protection des données, Autodesk s’engage à traiter les plaintes concernant notre collecte ou utilisation de vos données personnelles. Les ressortissants de l’UE, du Royaume-Uni et de la Suisse qui ont des questions ou des réclamations concernant la présente Politique doivent d’abord nous contacter à l’adresse suivante : privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk s’est en outre engagée à coopérer et à se conformer à l’avis du panel mis en place par les autorités européennes de protection des données (« APD »), le Bureau du commissaire à l’information britannique (« ICO »), ainsi que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence suisse (« PFPDT ») pour toutes les réclamations non résolues liées au Cadre de protection des données concernant les données sur les salariés transférées depuis l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse dans le cadre de la relation employeur-employé. Si vous avez une réclamation non résolue, veuillez contacter l’APD compétente, l’ICO ou le PFPDT (sans frais). Sous certaines conditions, vous pouvez recourir à un arbitrage exécutoire pour résoudre les litiges résiduels. Pour plus d’informations sur cette possibilité, veuillez consulter l’Annexe I des Principes du Cadre de protection des données.

L’engagement d’Autodesk à soumettre les informations personnelles décrites dans la présente Politique au Cadre de protection des données est soumis aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de la Commission fédérale du commerce (« Federal Trade Commission ») des États-Unis. Pour en savoir plus sur le Cadre de protection des données et pour consulter notre certification, reportez-vous au site https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk peut partager des informations personnelles avec des tiers dans certaines circonstances décrites ci-dessus. Les obligations d’Autodesk en vertu des Principes du Cadre de protection des données s’étendent aux tiers agissant en tant qu’agents qui nous aident à gérer notre activité et à fournir des services, et Autodesk demeure responsable si un tiers agissant en tant qu’agent traite les informations personnelles soumises à la présente Politique d’une manière incompatible avec cette Politique, sauf si Autodesk n’est pas responsable de l’événement à l’origine du dommage.

Lorsque la législation locale l’exige, nous obtiendrons votre consentement préalable relatif auxdits transferts internationaux. Cliquez ici pour consulter la liste des filiales d’Autodesk qui peuvent traiter vos données personnelles dans le monde.

12. Contact

Pour toute question ou préoccupation concernant la manière dont vos données personnelles ont été utilisées, veuillez nous contacter à l’adresse dataprivacyrequests@autodesk.com

Vous pouvez également contacter notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse DPO@autodesk.com

Nous nous engageons à collaborer avec vous afin d’obtenir une résolution équitable de toute réclamation ou de tout problème en matière de confidentialité. Toutefois, si vous estimez que nous n’avons pas été en mesure de répondre à votre réclamation ou à votre préoccupation, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données du pays dans lequel vous résidez.

13. Modifications de Cette Politique

Nous pouvons modifier ou actualiser la présente Politique de confidentialité des candidats de temps à autre. Si nous apportons une modification substantielle à cette Politique de confidentialité des candidats, nous vous en informerons conformément à la législation.

Pour plus d’informations sur les pratiques générales d’Autodesk en matière de confidentialité (y compris lorsque vous visitez Autodesk.com ou utilisez les produits et services Autodesk à titre personnel), veuillez consulter la Politique de confidentialité d’Autodesk ici.

Dernière mise à jour : août 2026