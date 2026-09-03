Vous comprenez et reconnaissez qu’en tant que société internationale, Autodesk transfère vos données personnelles au-delà des frontières nationales vers d’autres pays, dans le respect des lois applicables auxdites données. Par exemple, si vos données sont transférées de l’une de nos entités de l’Espace économique européen (EEE) vers les États-Unis, ou vers un autre pays en dehors de l’EEE qui n’offre pas une protection adéquate des données personnelles, tel que prévu par la Commission européenne, nous nous appuyons sur nos Règles d’Entreprise Contraignantes de l’UE approuvées par la Commission Irlandaise de Protection des Données en mai 2023, que vous pouvez trouver sur notre site web ici.

Si vos données sont transférées de l’une de nos entités au Royaume-Uni ou en Suisse vers un pays qui n’offre pas une protection adéquate des données personnelles (tel que prévu par les Lois britanniques et suisses sur la protection des données), nous nous appuyons sur le mécanisme juridique des Clauses Contractuelles Types pour ces transferts.

Autodesk respecte le Cadre de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis (le « DPF », ou « Data Privacy Framework »), l’extension britannique du Cadre de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis et le Cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis tel que défini par le Département Américain du Commerce, la Commission européenne, le Gouvernement du Royaume-Uni et l’Administration Fédérale Suisse concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées depuis l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse vers les États-Unis, ainsi que les principes y afférant (les « Principes du Cadre de protection des données »).

Autodesk a certifié auprès de l’International Trade Administration (« ITA ») des États-Unis, au sein du Département Américain du Commerce, qu’elle adhère aux Principes du Cadre de protection des données.

En cas de conflit entre les dispositions de la présente Politique de confidentialité des candidats et les Principes du Cadre de protection des données, les Principes du Cadre de protection des données prévalent.

Conformément aux Principes du Cadre de protection des données, Autodesk s’engage à traiter les plaintes concernant notre collecte ou utilisation de vos données personnelles. Les ressortissants de l’UE, du Royaume-Uni et de la Suisse qui ont des questions ou des réclamations concernant la présente Politique doivent d’abord nous contacter à l’adresse suivante : privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk s’est en outre engagée à coopérer et à se conformer à l’avis du panel mis en place par les autorités européennes de protection des données (« APD »), le Bureau du commissaire à l’information britannique (« ICO »), ainsi que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence suisse (« PFPDT ») pour toutes les réclamations non résolues liées au Cadre de protection des données concernant les données sur les salariés transférées depuis l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse dans le cadre de la relation employeur-employé. Si vous avez une réclamation non résolue, veuillez contacter l’APD compétente, l’ICO ou le PFPDT (sans frais). Sous certaines conditions, vous pouvez recourir à un arbitrage exécutoire pour résoudre les litiges résiduels. Pour plus d’informations sur cette possibilité, veuillez consulter l’Annexe I des Principes du Cadre de protection des données.

L’engagement d’Autodesk à soumettre les informations personnelles décrites dans la présente Politique au Cadre de protection des données est soumis aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de la Commission fédérale du commerce (« Federal Trade Commission ») des États-Unis. Pour en savoir plus sur le Cadre de protection des données et pour consulter notre certification, reportez-vous au site https://www.dataprivacyframework.gov/.

Autodesk peut partager des informations personnelles avec des tiers dans certaines circonstances décrites ci-dessus. Les obligations d’Autodesk en vertu des Principes du Cadre de protection des données s’étendent aux tiers agissant en tant qu’agents qui nous aident à gérer notre activité et à fournir des services, et Autodesk demeure responsable si un tiers agissant en tant qu’agent traite les informations personnelles soumises à la présente Politique d’une manière incompatible avec cette Politique, sauf si Autodesk n’est pas responsable de l’événement à l’origine du dommage.

Lorsque la législation locale l’exige, nous obtiendrons votre consentement préalable relatif auxdits transferts internationaux. Cliquez ici pour consulter la liste des filiales d’Autodesk qui peuvent traiter vos données personnelles dans le monde.