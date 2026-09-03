Votre vie privée compte pour nous.
Ce que couvre la présente Politique
- Quelles données personnelles Autodesk collecte
- Pourquoi nous utilisons vos données personnelles
- À qui nous pouvons les divulguer
- Comment nous protégeons vos données personnelles
- Vos droits en matière de confidentialité
- Comment nous contacter en cas de questions
Lorsque vous postulez à un emploi ou manifestez votre intérêt pour rejoindre notre organisation, notamment en acceptant une invitation à intégrer notre Communauté de Talents, vous nous communiquez des données personnelles nous permettant de mieux vous connaître en tant que candidat. Nous tenons à ce que vous puissiez avoir confiance en nous concernant la manière dont nous traitons ces informations.
Les termes « Autodesk », « nous », « notre » ou « nos » désignent Autodesk, Inc. et ses filiales. Le responsable du traitement de vos données personnelles est Autodesk, Inc., sauf si vous êtes en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, auquel cas il s’agira d’Autodesk Ireland Operation Unlimited Company.
La présente Politique de confidentialité des candidats (la « Politique ») s’applique à tous les postulants, candidats et candidats potentiels internes et externes (« vous », « votre », « vos »), que vous postuliez via la plate-forme de recrutement en ligne et la page carrières d’Autodesk (le « Système de recrutement »), que vous rejoigniez la Communauté de Talents d’Autodesk, que vous interagissiez avec nous par le biais d’agences tierces, de recruteurs, de sites de recherche d’emploi, de salons de l’emploi, d’événements de recrutement, de plates-formes de recrutement ou de tout autre canal, ou que vous soyez identifié par Autodesk comme candidat potentiel et invité à rejoindre notre Communauté de Talents. Cela inclut les candidatures pour les postes de collaborateurs externes, les postes temporaires, les postes contractuels, les stages et tout autre poste non permanent. La présente Politique s’applique également aux individus qui manifestent un intérêt pour des offres d’emploi actuelles ou futures chez Autodesk.
L’objectif de cette Politique est de vous expliquer de manière claire et transparente comment nous collectons, utilisons, divulguons, traitons et protégeons vos données personnelles. Elle décrit également les types de données personnelles que nous collectons, pourquoi nous les collectons, comment nous les protégeons, ainsi que les droits en matière de confidentialité et autres droits connexes que vous pouvez avoir en vertu de la législation applicable, y compris les modalités d’exercices desdits droits.