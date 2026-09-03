INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa sulla privacy

Informativa sulla privacy per i Candidati Autodesk

Autodesk attribuisce la massima importanza alla privacy dei Candidati.

Argomenti trattati nella presente Informativa

  • Quali dati personali vengono raccolti da Autodesk
  • Finalità di utilizzo dei dati personali dei Candidati
  • Soggetti a cui Autodesk potrebbe divulgarli
  • Modalità di protezione dei dati dei Candidati
  • Diritti dei Candidati in materia di privacy
  • Come contattarci in caso di domande

Quando una persona si candida per una posizione lavorativa o manifesta in altro modo il proprio interesse a lavorare presso Autodesk, anche accettando un invito ad entrare a far parte della nostra Talent Community, ci fornisce dati personali che ci aiutano a conoscerla meglio come Candidato. Vogliamo che il Candidato abbia piena fiducia nel modo in cui trattiamo tali informazioni.

I riferimenti ad "Autodesk", "noi" o "nostro" indicano Autodesk, Inc. e le sue controllate. Il titolare del trattamento dei dati personali del Candidato è Autodesk, Inc., a meno che il Candidato non risieda in Europa, Medio Oriente o Africa, nel qual caso il titolare del trattamento è Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

La presente Informativa sulla Privacy per i Candidati ("Informativa") si applica a tutti i Candidati, aspiranti Candidati e potenziali Candidati, sia interni, sia esterni (i "Candidati"), indipendentemente dal fatto che presentino la propria candidatura tramite la piattaforma di reclutamento online e la pagina "Lavora con noi" di Autodesk (il "Sistema di selezione del personale"), entrino a far parte della Talent Community di Autodesk, interagiscano con noi tramite agenzie di terzi, aziende di selezione del personale, siti di ricerca di lavoro, fiere del lavoro, eventi di selezione, piattaforme di selezione o qualsiasi altro canale, oppure siano identificati da Autodesk come potenziali Candidati e invitati ad entrare a far parte della nostra Talent Community. Ciò comprende le candidature per posizioni occasionalmente disponibili, temporanee, a contratto, di tirocinio e altre posizioni non di ruolo. Ciò vale anche per le persone che manifestano interesse per opportunità di lavoro attuali o future presso Autodesk.

La presente Informativa ha lo scopo di fornire una spiegazione chiara e trasparente delle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo, trattiamo e proteggiamo i dati personali dei Candidati. Inoltre, descrive le tipologie di dati personali che raccogliamo, i motivi per cui li raccogliamo, le modalità con cui li proteggiamo, nonché i diritti in materia di privacy e i diritti correlati di cui il Candidato può godere ai sensi della normativa applicabile, comprese le modalità per esercitare tali diritti.

1. Dati personali raccolti da Autodesk

Categorie di dati personali

Potremmo trattare le seguenti categorie di dati personali che riguardano il Candidato:

Categoria

Descrizione

Identificatori e informazioni di contatto

Nome completo e dati di contatto (ad esempio, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono), compresi nome utente e password per il nostro Sistema di selezione del personale

Informazioni professionali o correlate all'impiego

Curriculum vitae (CV), esperienza lavorativa, competenze, aspettative salariali, aspirazioni professionali e altri dati e documenti correlati inviati al momento della creazione di un profilo o della registrazione nel nostro Sistema di Selezione del Personale, insieme alla candidatura o durante il processo di selezione, oppure trattati quando il Candidato viene inserito nella nostra Talent Community

Informazioni sull'istruzione

Percorso formativo, titoli di studio conseguiti, competenze linguistiche e certificazioni pertinenti

Informazioni demografiche

Potremmo richiedere informazioni relative a caratteristiche quali razza, etnia, genere, stato di veterano, stato di salute e/o disabilità, laddove consentito o richiesto dalla normativa applicabile, e trattare questo tipo di dati per finalità legittime qualora il Candidato li renda disponibili

Informazioni visive e audio

Fotografie, videointerviste inviate o registrazioni (previa comunicazione e previo consenso del Candidato, ove richiesto dalla normativa applicabile)

Dettagli finanziari

Coordinate bancarie per il rimborso delle spese di viaggio relative ai colloqui (ove applicabile); storia creditizia ai fini della verifica dei precedenti personali

Informazioni su cittadinanza e immigrazione

Nella misura consentita o richiesta dalla normativa applicabile, al fine di verificare il diritto a lavorare nel Paese in cui il Candidato è impiegato, potremmo richiedere informazioni relative alla cittadinanza, alla nazionalità, allo stato di immigrazione e all'autorizzazione al lavoro. Ciò può comportare la richiesta di copie di passaporti, visti, permessi di lavoro e altra documentazione relativa all'immigrazione

Attività su Internet e altre reti elettroniche

Informazioni relative al dispositivo e al browser del Candidato (quali il tipo di browser, il sistema operativo, gli identificatori del dispositivo, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione approssimativa ricavata dall'indirizzo IP), le modalità di navigazione nelle nostre pagine dedicate alle opportunità di lavoro (comprese le pagine visitate, il tempo trascorso su di esse e i link cliccati), il sito web da cui il Candidato è stato reindirizzato alla nostra pagina "Lavora con noi", nonché i registri di accesso e l'attività di sistema, raccolti quando il Candidato utilizza il nostro Sistema di Selezione del Personale online o visita il nostro sito web, al fine di migliorare l'esperienza del Candidato e garantire il corretto funzionamento dei nostri sistemi

Informazioni relative alla verifica dei precedenti

Verifica dell'esperienza lavorativa e del percorso formativo, qualifiche professionali e licenze, verifica delle referenze, informazioni sui precedenti penali, sanzioni, storia creditizia (ove consentito dalla legge e rilevante ai fini del ruolo) e altre informazioni necessarie per valutare l'idoneità all'assunzione

Deduzioni

Informazioni ricavate dalla procedura di selezione, quali competenze professionali, preferenze o altre caratteristiche professionali rilevanti ai fini della valutazione della candidatura o dell'idoneità al ruolo

Dati di comunicazione

Documentazione relativa alle comunicazioni e alle interazioni con il Candidato in merito alle opportunità di lavoro, al suo interesse per Autodesk e alla procedura di selezione

Risultati della valutazione

Punteggi delle valutazioni e relativi risultati delle valutazioni o dei test sostenuti durante la procedura di selezione

Altre informazioni

Informazioni fornite volontariamente in relazione alla candidatura o alla partecipazione alla procedura di assunzione

Dati Personali Sensibili

Alcuni dei dati personali che raccogliamo potrebbero essere considerati dati "sensibili" o appartenenti a "categorie particolari" ai sensi della normativa applicabile. Ciò può includere informazioni sanitarie o mediche, dati che rivelano l'origine razziale o etnica o altre caratteristiche protette.

Raccogliamo dati personali sensibili solo quando ciò è necessario per le finalità descritte nella presente Informativa e nei casi consentiti dalla normativa applicabile. Ove richiesto dalla legge applicabile, prima di raccogliere o utilizzare tali informazioni chiederemo il consenso del Candidato.

Qualora il Candidato ci fornisca volontariamente dati sensibili, provvederemo a trattarli in conformità alla presente Informativa e alla normativa applicabile, adottando anche eventuali misure di sicurezza aggiuntive che dovessero risultare necessarie.

2. Modalità di raccolta dei dati personali

Possiamo raccogliere dati personali da diverse fonti, tra cui:

  • Direttamente dal Candidato, ad esempio quando presenta la propria candidatura per una posizione, entra a far parte della Talent Community di Autodesk, comunica con noi, partecipa a colloqui o valutazioni o interagisce in altro modo con noi.
  • Automaticamente, quando il Candidato utilizza il nostro Sistema di Selezione del Personale online o visita il nostro sito web, anche tramite cookie e tecnologie simili.
  • Segnalazioni dei dipendenti, ovvero quando un dipendente di Autodesk trasmette i dati personali del Candidato nell'ambito di una raccomandazione relativa ad un'opportunità di lavoro.
  • Aziende di selezione del personale e agenzie di collocamento, se la candidatura viene presentata attraverso un terzo.
  • Referenze fornite dal Candidato stesso, che possono offrire informazioni sulle sue prestazioni lavorative e sulla sua reputazione professionale.
  • Fonti accessibili al pubblico o disponibili a fini commerciali, tra cui LinkedIn o altre piattaforme professionali o di ricerca di lavoro.
  • Fornitori di strumenti di valutazione, che possono fornire punteggi di valutazione o di idoneità, analisi o altri risultati basati sulle informazioni contenute nel curriculum vitae (CV) del Candidato, sui materiali di candidatura, sui colloqui o sulle valutazioni.
  • Fornitori di servizi di verifica dei precedenti, che possono verificare le informazioni relative al percorso formativo, all'esperienza lavorativa, alla storia creditizia e ai precedenti penali del Candidato, nei casi consentiti dalla legge.
  • Istituzioni di istruzione e servizi di verifica dei titoli di studio, che possono confermare i titoli accademici e le certificazioni del Candidato.
  • Ex datori di lavoro e servizi di verifica dei precedenti lavorativi, che possono verificare la storia lavorativa del Candidato.

Ove possibile, forniremo ulteriori informazioni in merito agli eventuali controlli dei precedenti richiesti nel corso della procedura di selezione. Tali controlli vengono generalmente effettuati solo dopo che è stata formulata un'offerta di assunzione condizionata e potrebbero non essere applicabili a tutte le posizioni.

Si ricorda che è responsabilità del Candidato informare i propri referenti e ottenere il loro consenso prima di fornire i loro dati personali ad Autodesk.

3. Finalità della raccolta dei dati

Raccogliamo e utilizziamo i dati personali del Candidato per finalità specifiche e necessarie relative alle procedure di selezione e assunzione descritte nella presente Informativa, tra cui:

Finalità

Descrizione

Valutare candidature e Candidati

Esaminiamo i curriculum vitae, le qualifiche, l'esperienza e la documentazione di candidatura per valutare i Candidati in base ai requisiti del profilo professionale e decidere se farli avanzare nella procedura di selezione e, se del caso, instaurare un rapporto di lavoro, utilizzando criteri equi e coerenti. Per una descrizione dell'uso che facciamo delle tecnologie di intelligenza artificiale a questo scopo, si veda anche la Sezione [8] di seguito.

Comunicare con i Candidati

Utilizziamo i dati personali per comunicare con i Candidati in merito alle loro candidature, alle attività di selezione, ai colloqui e agli aggiornamenti sullo stato delle candidature. Qualora i Candidati abbiano scelto di ricevere tali comunicazioni, potremo inoltre contattarli in merito ad opportunità di lavoro attuali o future e a programmi relativi alla gestione dei talenti.

Verificare identità, qualifiche ed esperienze

Potremmo verificare i dettagli relativi al percorso formativo, all'esperienza lavorativa e alle qualifiche del Candidato tramite referenze, controlli dei precedenti, servizi di verifica dell'identità, fonti accessibili al pubblico e altre fonti (ove consentito dalla normativa applicabile).

Condurre colloqui e valutazioni

Utilizziamo i dati personali per valutare l'idoneità a ricoprire un ruolo attraverso colloqui e relative attività di valutazione. Ove applicabile, i colloqui potranno essere registrati o trascritti al fine di redigere annotazioni accurate, garantire valutazioni eque e coerenti dei Candidati e migliorare il nostro processo di selezione (previa Informativa e previo consenso dell'interessato, ove richiesto dalla normativa applicabile).

Connettere i Candidati con altre opportunità

Se il Candidato manifesta interesse per opportunità di lavoro presso Autodesk, potremmo utilizzare i suoi dati personali per valutare la sua idoneità e per comunicargli informazioni relative ad opportunità di carriera attuali e future, iniziative di selezione e altre informazioni correlate ai talenti di Autodesk che potrebbero essere rilevanti per le sue competenze, qualifiche, esperienze o aree di interesse. Il Candidato potrà scegliere di non ricevere più tali comunicazioni in qualsiasi momento.

Gestire l'account del Candidato e il suo accesso al Sistema di Selezione del Personale

Utilizziamo i dati personali, tra cui le credenziali di accesso e gli identificativi, per creare e gestire gli account dei Candidati, autenticare gli utenti, fornire l'accesso ai nostri Sistemi di Selezione del Personale e garantire la sicurezza e l'integrità di tali sistemi e dei nostri processi di selezione, anche al fine di prevenire accessi non autorizzati, abusi, frodi, false dichiarazioni e altre attività che potrebbero compromettere la procedura di selezione.

Migliorare le procedure di selezione e l'esperienza dei Candidati

Analizziamo il modo in cui i Candidati interagiscono con i nostri sistemi e servizi di selezione del personale, al fine di migliorare l'esperienza di candidatura e garantire la sicurezza e la stabilità dei sistemi.

Adempiere ad obblighi legali e normativi

Potremmo conservare, utilizzare, divulgare o trattare in altro modo i dati personali qualora ciò sia necessario per ottemperare alle leggi applicabili, ai regolamenti, ai procedimenti legali o alle richieste delle autorità pubbliche competenti, anche per motivi di sicurezza nazionale o di applicazione della legge.

Laddove previsto dalla normativa applicabile, per il trattamento dei dati personali dei Candidati ci basiamo su una delle seguenti basi giuridiche:

(a) Necessità contrattuale: per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei confronti dei Candidati o adottare le misure necessarie al fine di stipulare un contratto con essi.

(b) Conformità normativa: per adempiere ai nostri obblighi di legge.

(c) Consenso: il consenso dei Candidati, che richiediamo quando richiesto.

(d) Finalità relative all'impiego: gestire le attività di selezione e assunzione consentite dalla normativa applicabile.

(e) Interessi legittimi: per perseguire i nostri interessi legittimi, quali la gestione e il miglioramento delle nostre procedure di selezione del personale, la comunicazione con i Candidati in merito ad opportunità di lavoro attuali o future, la verifica delle qualifiche e del percorso professionale (ove opportuno), la creazione e il mantenimento di un database di potenziali Candidati per altre e/o future posizioni, la prevenzione e l'individuazione di potenziali frodi, la garanzia della sicurezza e dell'integrità dei nostri sistemi e processi, nonché la difesa o l'avvio di procedimenti legali anche potenziali, ove necessario. Adottiamo misure di tutela rigorose per garantire che i nostri interessi legittimi non prevalgano sui diritti e sulle libertà dei Candidati.

Laddove le leggi applicabili ci impongano di effettuare la raccolta di determinati dati personali che riguardano il Candidato, la mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento dei nostri obblighi di legge e influire sulla nostra capacità di prendere in considerazione la candidatura o di assumere il Candidato.

5. Soggetti a cui comunichiamo i dati personali dei Candidati (e perché)

Comunichiamo i dati personali dei Candidati a terzi unicamente nelle seguenti circostanze:

(a) Affiliate di Autodesk all'interno delle aziende del gruppo Autodesk per finalità di reclutamento, gestione delle risorse umane, rendicontazione interna e operazioni aziendali correlate.

(b) Fornitori di servizi che supportano le attività di selezione del personale e le operazioni aziendali correlate, inclusi i fornitori di servizi di hosting di piattaforme di selezione, di abbinamento dei Candidati, di strumenti di valutazione delle competenze, di verifica dell'identità, di controllo dei precedenti e di altri servizi di valutazione pre-assunzione, elaborazione dei pagamenti, prenotazione dei viaggi e rimborso spese.

(c) Avvocati e fornitori di servizi professionali correlati, al fine di ottenere consulenze legali o professionali, tutelare i nostri diritti o difenderci da procedimenti legali anche potenziali.

(d) Forze dell'ordine e agenzie governative, laddove richiesto dalla legge o da un procedimento legale, qualora ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale o normativo, oppure per tutelare in altro modo i diritti di Autodesk, del Candidato o di terzi.

(e) Altre aziende e soggetti coinvolti nella transazione: qualora (i) noi o le nostre affiliate fossimo o possiamo essere oggetto di acquisizione, fusione o investimento da parte di un'altra azienda, oppure (ii) qualora una qualsiasi delle nostre risorse patrimoniali fosse o possa essere trasferita ad un'altra azienda, sia nell'ambito di una procedura fallimentare o di insolvenza, sia in altro modo, potremmo trasferire le informazioni che abbiamo raccolto sul Candidato all'altra azienda. Nell'ambito della procedura di cessione dell'attività, potremmo comunicare alcune delle informazioni dei Candidati a finanziatori, revisori dei conti e consulenti esterni, inclusi avvocati e consulenti.

Ove richiesto dalla legge applicabile, Autodesk fornirà ulteriori informazioni e/o richiederà il consenso del Candidato prima di divulgare i suoi dati personali.

Fare clic qui per visualizzare l'elenco delle aziende affiliate di Autodesk. Per ulteriori informazioni sui soggetti terzi che potrebbero trattare i dati personali del Candidato, è possibile contattarci utilizzando i recapiti riportati alla fine della presente Informativa sulla Privacy per i Candidati.

6. Diritti alla Privacy dei Candidati

A seconda dell'ubicazione del Candidato, questi potrebbe godere di determinati diritti in merito ai propri dati personali, nel rispetto delle leggi locali applicabili, tra cui il diritto di:

  • accedere alle proprie informazioni personali e riceverne una copia;
  • correggere le informazioni errate o incomplete;
  • eliminare i propri dati personali, fatte salve alcune eccezioni;
  • restringere o limitare l'utilizzo dei suoi dati personali da parte di Autodesk;
  • opporsi o rinunciare (opt-out) a determinate attività di trattamento;
  • richiedere la portabilità dei propri dati verso un'altra organizzazione in un formato utilizzabile;
  • richiedere informazioni sull'uso delle tecnologie di decisione automatizzata, compresa una spiegazione delle finalità e delle conseguenze del trattamento dei propri dati personali o delle proprie informazioni mediante tali tecnologie, nonché sulla logica alla base delle decisioni automatizzate (se applicabile) in alcune giurisdizioni;
  • revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento sia basato sul consenso del Candidato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prima della revoca;
  • non subire discriminazioni o ritorsioni illecite per aver esercitato i propri diritti in materia di dati personali; e
  • presentare un reclamo presso un'autorità di controllo, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati.

Tali diritti possono essere limitati o negati in alcune circostanze. Ad esempio, potremmo conservare i dati personali dei Candidati nei casi in cui ciò sia richiesto o consentito dalla normativa applicabile.

Non "vendiamo" né "condividiamo" i dati personali dei Candidati a fini pubblicitari, secondo la definizione di tali termini prevista dalla normativa applicabile, né vendiamo o condividiamo i dati personali di persone di età inferiore ai 16 anni. Non utilizziamo né divulghiamo dati personali sensibili per scopi diversi da quelli consentiti dalla legge applicabile.

7. Come esercitare i propri diritti

Per esercitare i diritti del Candidato previsti dalla normativa applicabile, il Candidato o un rappresentate autorizzato che presenta una richiesta per conto di una persona fisica, è pregato di compilare il Modulo di richiesta dell'interessato disponibile qui

Autodesk potrebbe contattare il Candidato qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni per elaborare la sua richiesta. Quando il Candidato o un suo rappresentante autorizzato presenta una richiesta relativa ai diritti sui dati personali ai sensi della normativa locale applicabile, provvederemo a verificare l'identità del Candidato prima di dare seguito alla richiesta. I rappresentati autorizzati potranno inoltre essere tenuti a fornire la documentazione che attesti la loro autorizzazione ad agire per conto del soggetto.

Non discrimineremo il Candidato per aver esercitato i propri diritti in materia di privacy e risponderemo alla sua richiesta entro i termini previsti dalla normativa applicabile.

8. Elaborazione automatizzata e utilizzo dell'intelligenza artificiale

Nell'ambito del nostro programma di selezione del personale, potremmo avvalerci di strumenti automatizzati, tra cui piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, per supportare la revisione e la valutazione da parte del personale umano dei potenziali Candidati alle posizioni aperte. Queste tecnologie supportano i responsabili delle decisioni nel nostro processo di selezione del personale nei seguenti modi:

1) Il nostro Sistema di Selezione del Personale analizza le qualifiche, l'esperienza e le competenze che specifichiamo come necessarie o auspicabili per un determinato ruolo e aiuta ad individuare i Candidati che potrebbero possedere tali qualifiche, esperienza e competenze, o competenze trasferibili, oppure che soddisfano in altro modo i criteri relativi al ruolo, confrontando le informazioni contenute nei profili dei Candidati con i requisiti del ruolo e con i dati relativi ai ruoli già ricoperti. I responsabili della selezione decidono quali Candidati far passare alla fase successiva del processo di selezione (ad esempio, il colloquio), mentre il responsabile delle assunzioni prende la decisione finale in merito all'assunzione, basandosi sul proprio giudizio e tenendo conto delle qualifiche, dell'esperienza, delle competenze del Candidato e di qualsiasi altra informazione rilevante ottenuta durante il processo di selezione. Tuttavia, occorre tenere presente che, in determinate circostanze, la candidatura potrebbe essere automaticamente respinta, ma solo nel caso in cui il posto venga occupato prima del completamento della procedura di selezione.

2) Il nostro Sistema di selezione del personale aiuta inoltre i nostri team di selezione a gestire in modo efficiente le candidature, facilitando la programmazione dei colloqui e aiutando i responsabili della valutazione a registrare i propri commenti.

L'uso di queste tecnologie è finalizzato esclusivamente a supportare, e non a sostituire, il processo decisionale umano. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare la coerenza, l'accuratezza e la rapidità delle procedure di selezione del personale e di ridurre il rischio di pregiudizi o errori umani.

Nelle fasi specifiche del percorso di selezione è possibile che il Candidato riceva ulteriori informazioni su questi strumenti di intelligenza artificiale.

In alcune giurisdizioni, il Candidato potrebbe avere il diritto di accedere alle informazioni relative alle modalità con cui la tecnologia sopra descritta tratta i suoi dati personali. Per esercitare tali diritti, consultare la precedente Sezione [7].

9. Modalità di protezione dei dati dei Candidati

Adottiamo una combinazione di misure di sicurezza fisiche, amministrative e tecnologiche adeguate, volte a proteggere i dati dei Candidati da accessi non autorizzati, perdita, uso improprio o azioni dolose. Per ulteriori informazioni sulle nostre misure di sicurezza, visitare il Trust Center all'indirizzo https://www.autodesk.com/it/trust/overview

L'accesso ai dati dei Candidati è limitato al personale e ai fornitori di servizi che ne hanno bisogno per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e che sono soggetti ad obblighi di riservatezza.

10. Conservazione dei dati

Autodesk conserva i dati personali dei Candidati sui propri server e sui server dei provider di servizi.

Conserviamo i dati personali dei Candidati per tutto il tempo necessario a portare a termine la procedura di selezione, a prendere in considerazione la candidatura per future opportunità di lavoro presso Autodesk, qualora il Candidato abbia manifestato interesse in merito, nonché ad adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili. Elimineremo i dati personali del Candidato quando non saranno più necessari per tali finalità.

11. Trasferimenti internazionali di dati

Essendo un'azienda internazionale, il Candidato comprende e riconosce che Autodesk trasferisce dati personali oltre i confini nazionali in altri Paesi, in conformità alle leggi applicabili a tali dati. Ad esempio, se i dati del Candidato vengono trasferiti da una delle nostre entità nello Spazio Economico Europeo (SEE) agli Stati Uniti o in un altro Paese al di fuori del SEE che non offre un'adeguata protezione dei dati personali, come stabilito dalla Commissione europea, Autodesk agisce in conformità alle proprie Norme Vincolanti d'Impresa dell'UE approvate dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati nel maggio 2023, reperibili sul nostro sito Web a questo indirizzo

Se i dati del Candidato vengono trasferiti da una delle nostre entità nel Regno Unito o in Svizzera in un Paese che non offre un'adeguata protezione dei dati personali (come stabilito dalle leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito e della Svizzera), per tali trasferimenti Autodesk agirà in base al meccanismo legale delle Clausole contrattuali standard.

Autodesk aderisce al Quadro di riferimento per la privacy dei dati UE-Stati Uniti (Data Privacy Framework, "DPF UE-Stati Uniti"), all'estensione del Regno Unito al DPF UE-Stati Uniti e al DPF Svizzera-Stati Uniti, come stabilito dal Dipartimento del Commercio statunitense, dalla Commissione Europea, dal Governo del Regno Unito e dall'Amministrazione Federale Svizzera in merito alla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea, dal Regno Unito e dalla Svizzera negli Stati Uniti, nonché dai principi correlati (i "Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati").

Autodesk ha certificato all'International Trade Administration degli USA, facente parte del Dipartimento del Commercio statunitense, la propria adesione ai Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati.

In caso di conflitto tra quanto previsto dalla presente Informativa sulla Privacy dei Candidati e dai Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati, questi ultimi prevarranno.

In conformità ai Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati, Autodesk si impegna a risolvere i reclami relativi alla raccolta o all'utilizzo dei dati personali dei Candidati. I cittadini dell'UE, del Regno Unito e della Svizzera che desiderino presentare richieste o reclami in merito a tale policy dovranno innanzitutto rivolgersi all'indirizzo privacy.questions@autodesk.com.

Autodesk si è inoltre impegnata a collaborare e ad attenersi alle raccomandazioni del gruppo istituito dalle autorità di protezione dei dati dell'UE (Data Protection Authority, DPA), dall'Information Commissioner's Office del Regno Unito ("ICO") e dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ("IFPDT") svizzero per quanto concerne i reclami irrisolti del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati relativi ai dati sulle risorse umane trasferiti dall'UE, dal Regno Unito e dalla Svizzera nel contesto del rapporto di lavoro. In caso di reclamo irrisolto, si prega il Candidato di contattare la DPA, l'ICO o l'IFPDT (senza oneri a carico del Candidato). In determinate condizioni, il Candidato potrebbe avere la possibilità di ricorrere ad un arbitrato vincolante per risolvere le controversie residue. Per saperne di più su questa opzione, si rimanda all'Allegato I dei Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati.

L'impegno di Autodesk ad applicare le norme del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati ai dati personali descritti nella presente Informativa è soggetto ai poteri esecutivi e investigativi della Federal Trade Commission degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sul programma del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati e per prendere visione della certificazione di Autodesk, visitare il sito https://www.dataprivacyframework.gov/

Autodesk può condividere informazioni personali con terze parti in determinate circostanze, descritte in precedenza. Gli obblighi di Autodesk sanciti dai Principi del Quadro di Riferimento per la Privacy dei Dati si estendono ai soggetti terzi che agiscono in qualità di rappresentanti e che collaborano con Autodesk nella gestione della sua attività e nell'erogazione dei suoi servizi. Autodesk rimane responsabile nel caso in cui un soggetto terzo che agisca in qualità di suo rappresentante tratti i dati personali soggetti alla presente Informativa in modo non conforme alla stessa, salvo il caso in cui Autodesk non sia responsabile dell'evento che ha causato il danno.

Ove previsto dalla legge applicabile, Autodesk otterrà il preventivo consenso del Candidato in relazione a tali trasferimenti internazionali. Fare clic qui per visualizzare l'elenco delle aziende affiliate di Autodesk a livello globale che potrebbero elaborare i dati personali dei Candidati.

12. Contatti

In caso di domande o dubbi relativi alle modalità di trattamento dei propri dati personali, il Candidato può contattarci all'indirizzo dataprivacyrequests@autodesk.com

È inoltre possibile contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo DPO@autodesk.com

Autodesk si impegna a collaborare con i Candidati per arrivare ad una risoluzione equa di qualsiasi reclamo o preoccupazione in materia di privacy. Se tuttavia il Candidato ritiene che Autodesk non sia riuscita a risolvere un reclamo o una segnalazione, il Candidato ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità garante della protezione dei dati del Paese in cui risiede.

13. Modifiche alla presente Informativa

Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy per i Candidati. Qualora apportassimo una modifica sostanziale alla presente Informativa sulla Privacy per i Candidati, provvederemo a darne comunicazione al Candidato come previsto dalla legge.

Per ulteriori informazioni sulle prassi generali di Autodesk in materia di privacy (anche quando si visita il sito Autodesk.com o si utilizzano i prodotti e i servizi Autodesk a titolo personale), consultare l'Informativa sulla Privacy di Autodesk qui.

Ultimo aggiornamento: agosto 2026