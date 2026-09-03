Autodesk attribuisce la massima importanza alla privacy dei Candidati.

Argomenti trattati nella presente Informativa

Quali dati personali vengono raccolti da Autodesk

Finalità di utilizzo dei dati personali dei Candidati

Soggetti a cui Autodesk potrebbe divulgarli

Modalità di protezione dei dati dei Candidati

Diritti dei Candidati in materia di privacy

Come contattarci in caso di domande

Quando una persona si candida per una posizione lavorativa o manifesta in altro modo il proprio interesse a lavorare presso Autodesk, anche accettando un invito ad entrare a far parte della nostra Talent Community, ci fornisce dati personali che ci aiutano a conoscerla meglio come Candidato. Vogliamo che il Candidato abbia piena fiducia nel modo in cui trattiamo tali informazioni.

I riferimenti ad "Autodesk", "noi" o "nostro" indicano Autodesk, Inc. e le sue controllate. Il titolare del trattamento dei dati personali del Candidato è Autodesk, Inc., a meno che il Candidato non risieda in Europa, Medio Oriente o Africa, nel qual caso il titolare del trattamento è Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

La presente Informativa sulla Privacy per i Candidati ("Informativa") si applica a tutti i Candidati, aspiranti Candidati e potenziali Candidati, sia interni, sia esterni (i "Candidati"), indipendentemente dal fatto che presentino la propria candidatura tramite la piattaforma di reclutamento online e la pagina "Lavora con noi" di Autodesk (il "Sistema di selezione del personale"), entrino a far parte della Talent Community di Autodesk, interagiscano con noi tramite agenzie di terzi, aziende di selezione del personale, siti di ricerca di lavoro, fiere del lavoro, eventi di selezione, piattaforme di selezione o qualsiasi altro canale, oppure siano identificati da Autodesk come potenziali Candidati e invitati ad entrare a far parte della nostra Talent Community. Ciò comprende le candidature per posizioni occasionalmente disponibili, temporanee, a contratto, di tirocinio e altre posizioni non di ruolo. Ciò vale anche per le persone che manifestano interesse per opportunità di lavoro attuali o future presso Autodesk.

La presente Informativa ha lo scopo di fornire una spiegazione chiara e trasparente delle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo, trattiamo e proteggiamo i dati personali dei Candidati. Inoltre, descrive le tipologie di dati personali che raccogliamo, i motivi per cui li raccogliamo, le modalità con cui li proteggiamo, nonché i diritti in materia di privacy e i diritti correlati di cui il Candidato può godere ai sensi della normativa applicabile, comprese le modalità per esercitare tali diritti.