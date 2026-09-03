Dado que Autodesk es una empresa global, usted comprende y acepta que transfiramos los datos personales más allá de las fronteras nacionales a otros países, con arreglo a las leyes que rigen tales datos. Por ejemplo, si sus datos se transfieren desde una de nuestras entidades que se encuentran en el Espacio Económico Europeo (EEE) hacia Estados Unidos, u otro país fuera del EEE que no garantice una protección adecuada de los datos personales, según lo que estipula la Comisión Europea, tomamos como referencia nuestras Normas Corporativas Vinculantes de la UE aprobadas por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en mayo de 2023, que puede consultar en nuestro sitio web accediendo a este enlace.

Si sus datos se transfieren desde una de nuestras entidades situadas en el Reino Unido o Suiza a un país que no garantice una protección adecuada de los datos personales (según lo que estipula la legislación relativa a la protección de datos del Reino Unido y Suiza), tomaremos como referencia el procedimiento legal que se dispone en las Cláusulas contractuales tipo para dichas transferencias.

Autodesk cumple con el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. («DPF»), la Extensión del Reino Unido al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. y el Marco de Privacidad de Datos Suiza-EE. UU., establecidos por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Comisión Europea, el Gobierno del Reino Unido y la Administración Federal de Suiza para regular el recabado, el uso y la conservación de los datos personales transferidos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza a los Estados Unidos, así como los principios aplicables a dichos marcos (los «Principios del Marco de Privacidad de Datos»).

Autodesk ha certificado ante la Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que cumple los Principios del Marco de Privacidad de Datos.

En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Aviso de privacidad para candidatos y los Principios del Marco de Privacidad de Datos, prevalecerán estos últimos.

De conformidad con los Principios del Marco de Privacidad de Datos, Autodesk se compromete a tramitar las reclamaciones relacionadas con el recabado o el uso de sus datos personales. Las personas residentes en la UE, el Reino Unido y Suiza que tengan consultas o reclamaciones relacionadas con esta política deben escribir en primera instancia a la siguiente dirección: privacy.questions@autodesk.com.

Asimismo, Autodesk se ha comprometido a cooperar con el comité establecido por las autoridades de protección de datos de la Unión Europea (las «APD»), la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido («ICO») y el Comisionado Federal Suizo de Protección de Datos e Información («FDPIC»), así como a acatar sus decisiones en relación con las reclamaciones no resueltas presentadas en el marco del Marco de Privacidad de Datos relativas a datos de recursos humanos transferidos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza en el contexto de una relación laboral. Si tiene una reclamación de este tipo que no haya podido resolverse, puede dirigirse gratuitamente a la APD competente, a la ICO o al FDPIC. En determinadas condiciones, es posible que pueda participar en un arbitraje vinculante para resolver disputas residuales. Para obtener más información sobre esta opción, consulte el Anexo I de los principios del Marco de Privacidad de Datos.

El compromiso de Autodesk de someter la información personal descrita en esta Política al Marco de Privacidad de Datos se rige por las facultades en materia de aplicación de la ley y de investigación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre el programa del Marco de Privacidad de Datos y consultar nuestra certificación, acceda a https://www.dataprivacyframework.gov/.

Es posible que Autodesk comparta información personal con terceros en algunos casos, que se han descrito anteriormente. Las obligaciones de Autodesk en virtud de los principios del Marco de Privacidad de Datos se extienden a las terceras partes que actúan como agentes que nos ayudan a gestionar nuestro negocio y a prestar servicios. Además, Autodesk seguirá asumiendo la responsabilidad en caso de que un tercero que actúe como nuestro agente trate información personal sujeta a esta Política de un modo que no esté contemplado en la presente Política, excepto en el caso de que Autodesk no sea responsable del hecho que haya dado lugar al perjuicio.

Cuando así lo exija la legislación aplicable, solicitaremos su consentimiento antes de realizar estas transferencias internacionales. Haga clic aquí para consultar la lista de filiales de Autodesk en todo el mundo que pueden tratar sus datos personales.