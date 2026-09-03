DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Declaración de privacidad

Aviso de privacidad para candidatos de Autodesk

Su privacidad es importante para nosotros.

Contenido de este aviso

  • Qué datos personales Autodesk recaba
  • Por qué utilizamos sus datos personales
  • Con quién podemos compartir sus datos personales
  • Cómo protegemos sus datos personales
  • Sus derechos en materia de privacidad
  • Cómo ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta

Cuando solicita un puesto de trabajo o expresa su interés en trabajar con nosotros, por ejemplo, al aceptar una invitación para unirse a nuestra Comunidad de Talento, nos facilita datos personales que nos ayudan a conocerle como candidato. Queremos que tenga la tranquilidad de saber cómo gestionamos esa información. 

Los términos «Autodesk», «nosotros», «nos» o «nuestro» hacen referencia a Autodesk, Inc. y sus filiales. El responsable del tratamiento de sus datos personales es Autodesk, Inc., salvo si usted se encuentra en Europa, Oriente Medio o África, en cuyo caso el responsable del tratamiento es Autodesk Ireland Operations Unlimited Company.

Este Aviso de privacidad para candidatos («Aviso») se aplica a todos los solicitantes de empleo, candidatos y posibles candidatos, tanto internos como externos («usted» o «su»), ya sea que presente su candidatura a través de la plataforma de contratación en línea y la página de empleo de Autodesk (el «Sistema de Selección»), se una a la Comunidad de Talento de Autodesk, contacten con nosotros a través de agencias de selección, reclutadores, portales de empleo, ferias de empleo, eventos de selección, plataformas de contratación o cualquier otro canal, o que Autodesk lo identifique como posible candidato y le invite a unirse a nuestra Comunidad de Talento. Esto incluye las solicitudes para puestos temporales, de duración determinada, por contrato, prácticas y otros puestos no permanentes. También se aplica a las personas que manifiestan interés en las oportunidades de empleo actuales o futuras en Autodesk. 

El objetivo de este Aviso es ofrecerle una explicación clara y transparente de cómo recabamos, utilizamos, compartimos, tratamos y protegemos sus datos personales. Asimismo, describe los tipos de datos personales que recabamos, los motivos por los que los recabamos, cómo los protegemos y los derechos que le correspondan en materia de protección de datos y demás derechos relacionados que pueda tener en virtud de la legislación aplicable, así como la forma de ejercerlos. 

1. Datos personales que recabamos

Categorías de datos personales

Podemos tratar las siguientes categorías de datos personales que le conciernen:

Categoría

Descripción

Identificadores e información de contacto

Nombre completo e información de contacto (por ejemplo, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono), así como el nombre de usuario y la contraseña de acceso a nuestro Sistema de Selección.

Información profesional o relacionada con el empleo

Currículum vitae (CV), historial profesional, competencias, expectativas salariales, aspiraciones profesionales y otros datos y documentos relacionados que facilite al crear un perfil o registrarse en nuestro Sistema de Selección, al presentar su candidatura, durante el proceso de selección o cuando incorporemos su información a nuestra Comunidad de Talento.

Información académica

Historial académico, titulaciones obtenidas, conocimientos de idiomas y certificaciones pertinentes.

Información demográfica

Podemos solicitar información sobre características como el origen étnico o racial, el género, la condición de veterano, el estado de salud o una discapacidad, cuando la legislación aplicable lo permita o lo exija. Trataremos este tipo de datos únicamente para fines lícitos y siempre que usted decida facilitárnoslos.

Información visual y sonora

Fotografías, grabaciones de entrevistas en vídeo o de audio (previo aviso y, cuando así lo exija la legislación aplicable, con su consentimiento).

Información financiera

Datos bancarios para el reembolso de gastos de desplazamiento relacionados con entrevistas (cuando proceda) e información sobre el historial crediticio con fines de verificación de antecedentes.

Información sobre ciudadanía e inmigración

Cuando la legislación aplicable lo permita o lo exija, para verificar su derecho legal a trabajar en el país en el que opta al puesto, es posible que se le pregunte por su ciudadanía, nacionalidad, situación migratoria y autorización para trabajar. Esto puede incluir solicitar copias de pasaportes, visados, permisos de trabajo y otra documentación relacionada con la inmigración. 

Actividad en internet y otras redes electrónicas

Información sobre su dispositivo y navegador (como el tipo de navegador, el sistema operativo, los identificadores del dispositivo, la dirección IP y la ubicación aproximada derivada de esta), la forma en que navega por nuestras páginas de empleo (incluidas las páginas que visita, el tiempo de permanencia y los enlaces en los que hace clic), el sitio web desde el que accedió a nuestra página de empleo y los registros de acceso y actividad del sistema recabados cuando utiliza nuestro Sistema de Selección en línea o visita nuestro sitio web, con el fin de mejorar el procedimiento para el candidato y garantizar el correcto funcionamiento de nuestros sistemas.

Información para la verificación de antecedentes

Verificación de empleo y formación, cualificaciones y licencias profesionales, comprobación de referencias, antecedentes penales, sanciones, historial crediticio (cuando esté legalmente permitido y sea pertinente para el puesto) y cualquier otra información necesaria para evaluar su idoneidad para el empleo.

Inferencias

Información obtenida durante el proceso de selección, como competencias profesionales, preferencias u otros atributos relevantes para evaluar su candidatura o su adecuación a nuestros puestos.

Datos de comunicaciones

Registros de las comunicaciones e interacciones mantenidas con usted en relación con oportunidades de empleo, su interés en Autodesk y el proceso de selección.

Resultados de las evaluaciones

Puntuaciones y resultados de las evaluaciones o pruebas realizadas durante el proceso de selección.

Otra información

Información que usted facilite voluntariamente en relación con su candidatura o su participación en el proceso de selección.

Datos personales sensibles

Algunos de los datos personales que recabamos pueden considerarse datos sensibles o categorías especiales de datos personales con arreglo a la legislación aplicable. Esto puede incluir información médica o datos relativos a su salud, datos que revelen el origen racial o étnico u otras características especialmente protegidas. 

Solo recabamos datos personales sensibles cuando sea necesario para los fines descritos en este Aviso y cuando la legislación aplicable lo permita. Cuando así lo exija la legislación vigente, solicitaremos su consentimiento antes de recabar o utilizar este tipo de información.

Si nos facilita voluntariamente datos personales sensibles, los trataremos de conformidad con el presente Aviso y con la legislación pertinente, aplicando, cuando sea necesario, las medidas de protección adicionales que correspondan.

2. Cómo recabamos datos personales

Podemos recabar datos personales de diversas fuentes, entre ellas:

  • Directamente de usted, por ejemplo, cuando presenta una candidatura, se une a la Comunidad de Talento de Autodesk, se comunica con nosotros, participa en entrevistas o evaluaciones, o contacta con nosotros de cualquier otra forma.
  • Automáticamente, cuando utiliza nuestro Sistema de Selección en línea o visita nuestro sitio web, incluso mediante cookies y tecnologías similares.
  • Recomendaciones de empleados, cuando un empleado de Autodesk nos facilita sus datos personales en relación con una recomendación para una oportunidad de empleo.
  • Reclutadores y agencias de selección, si presenta su candidatura a través de un tercero.
  • Referencias facilitadas por usted, que pueden compartir información sobre su desempeño profesional y su reputación laboral.
  • Fuentes de acceso público o comerciales, como LinkedIn u otras plataformas profesionales o de búsqueda de empleo.
  • Proveedores de herramientas de evaluación, que pueden facilitarnos puntuaciones, análisis u otros resultados derivados de la información contenida en su CV, los documentos de su candidatura, las entrevistas o las evaluaciones.
  • Proveedores de servicios de verificación de antecedentes, que pueden verificar información sobre su formación, historial profesional, historial crediticio y antecedentes penales, cuando la legislación aplicable lo permita.
  • Instituciones educativas y servicios de verificación de credenciales, que pueden confirmar sus titulaciones académicas y certificaciones.
  • Empleadores anteriores y servicios de verificación del empleo, que pueden confirmar su historial profesional.

Cuando corresponda, facilitaremos información adicional sobre las verificaciones de antecedentes requeridas durante el proceso de selección. Estas verificaciones, por lo general, solo se llevan a cabo una vez realizada una oferta de empleo condicionada y pueden no ser aplicables a todos los puestos.

Tenga en cuenta que es su responsabilidad informar a las personas que haya designado como referencias y obtener su consentimiento antes de facilitarnos sus datos personales. 

3. Finalidad del recabado de datos

Recabamos y utilizamos sus datos personales para fines específicos y necesarios relacionados con el proceso de selección y contratación descritos en este Aviso, entre ellos:

Finalidad

Descripción

Evaluación de candidaturas y candidatos

Revisamos los CV, las cualificaciones, la experiencia y la documentación presentada para evaluar a los candidatos conforme a los requisitos del puesto y determinar si continúan en el proceso de selección y, cuando proceda, si se establece una relación laboral, aplicando criterios justos y coherentes. Consulte también la sección [8] para obtener más información sobre nuestro uso de tecnologías de inteligencia artificial con este fin.

Comunicación con los candidatos

Utilizamos los datos personales para comunicarnos con los candidatos en relación con sus candidaturas, las actividades del proceso de selección, las entrevistas y las actualizaciones sobre el estado de su candidatura. Cuando los candidatos hayan dado su consentimiento para recibir este tipo de comunicaciones, también podremos informarles sobre oportunidades de empleo actuales o futuras y sobre programas relacionados con la gestión del talento.

Verificación de la identidad, las cualificaciones y la experiencia

Podemos verificar información sobre su formación, historial profesional y cualificaciones mediante referencias, verificaciones de antecedentes, servicios de verificación de identidad, fuentes de acceso público y otras fuentes, cuando la legislación aplicable lo permita.

Realización de entrevistas y evaluaciones

Utilizamos datos personales para evaluar su idoneidad para un puesto mediante entrevistas y otros métodos de evaluación. Cuando corresponda, las entrevistas podrán grabarse o transcribirse con el fin de elaborar notas precisas, favorecer una evaluación justa y coherente de los candidatos y mejorar nuestro proceso de selección (previo aviso y, cuando así lo exija la legislación aplicable, con su consentimiento).

Identificación de otras oportunidades para los candidatos

Si manifiesta interés en oportunidades de empleo en Autodesk, podremos utilizar sus datos personales para evaluar su posible idoneidad y ponernos en contacto con usted en relación con oportunidades profesionales actuales o futuras, procesos de selección y otra información relacionada con la gestión del talento de Autodesk que pueda resultar pertinente en función de sus competencias, cualificaciones, experiencia o intereses. Puede dejar de recibir estas comunicaciones en cualquier momento.

Gestión de la cuenta de candidato y acceso al Sistema de Selección

Utilizamos datos personales, incluidas las credenciales de acceso y otros identificadores, para crear y gestionar cuentas de candidato, autenticar a los usuarios, proporcionar acceso a nuestros Sistemas de Selección y mantener la seguridad e integridad de dichos sistemas y de nuestros procesos de selección. Esto incluye ayudar a prevenir accesos no autorizados, usos indebidos, fraudes, suplantaciones de identidad y otras actividades que puedan comprometer el proceso de selección.

Mejora de los procesos de selección y de la experiencia del candidato

Analizamos la forma en que los candidatos interactúan con nuestros sistemas y servicios de selección para mejorar la experiencia de candidatura y garantizar la seguridad y estabilidad de nuestros sistemas.

Cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias

Podemos conservar, utilizar, comunicar o tratar datos personales cuando sea necesario para cumplir la legislación y la normativa aplicables, así como requerimientos o procedimientos legales, o solicitudes legítimas de las autoridades públicas, incluso por motivos de seguridad nacional o para la aplicación de la ley.

Cuando así lo exija la legislación aplicable, trataremos sus datos personales sobre la base de una o varias de las siguientes bases jurídicas:

(a) Ejecución de un contrato: para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted o adoptar medidas previas a la celebración de un contrato. 

(b) Cumplimiento de una obligación legal: para cumplir las obligaciones legales que nos sean aplicables. 

(c) Consentimiento: cuando sea necesario, solicitaremos su consentimiento.

(d) Fines relacionados con el empleo: para gestionar las actividades de selección y contratación permitidas por la legislación aplicable.

(e) Intereses legítimos: para atender nuestros intereses legítimos, como gestionar y mejorar nuestros procesos de selección, comunicarnos con los candidatos sobre oportunidades de empleo actuales o futuras, verificar sus cualificaciones y antecedentes profesionales cuando proceda, mantener una base de candidatos para vacantes actuales o futuras, prevenir y detectar posibles fraudes, garantizar la seguridad e integridad de nuestros sistemas y procesos, y ejercer o defender reclamaciones legales reales o posibles, cuando sea necesario. Aplicamos las garantías adecuadas para asegurar que nuestros intereses legítimos no prevalezcan sobre sus derechos y libertades.

Cuando la legislación aplicable nos obligue a recabar determinados datos personales, el hecho de que no nos facilite dicha información puede impedir o retrasar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y afectar a nuestra capacidad para valorar su candidatura o formalizar su contratación. 

5. Con quién compartimos sus datos personales (y por qué)

Solo compartimos sus datos personales con terceros en las siguientes circunstancias limitadas: 

(a) Filiales de Autodesk, dentro del grupo de empresas Autodesk, con fines de selección de personal, gestión de recursos humanos, elaboración de informes internos y operaciones empresariales relacionadas.

(b) Proveedores de servicios que prestan apoyo a los procesos de selección y a las operaciones empresariales relacionadas, incluidos proveedores de alojamiento de plataformas de contratación, herramientas de búsqueda y correspondencia de candidatos, herramientas de evaluación de competencias, servicios de verificación de identidad y de antecedentes, otros servicios de evaluación previa a la contratación, procesamiento de pagos, reserva de viajes y reembolso de gastos.

(c) Abogados y otros asesores profesionales, para obtener asesoramiento jurídico o profesional, proteger nuestros derechos o ejercer o defender reclamaciones legales, reales o potenciales.

(d) Organismos públicos y autoridades competentes, cuando así lo exija la ley o un procedimiento legal, cuando sea necesario para cumplir una obligación legal o reglamentaria, o para proteger nuestros derechos, los suyos o los de terceros.  

(e) Otras empresas y participantes en operaciones corporativas. Si (i) Autodesk o cualquiera de sus filiales es adquirida, se fusiona con otra empresa o recibe una inversión; o si (ii) alguno de nuestros activos se transfiere o puede transferirse a otra empresa, ya sea en el contexto de un procedimiento concursal o de insolvencia o por cualquier otro motivo, podremos transferir a dicha empresa la información que hayamos recabado sobre usted. Como parte de este proceso, también podremos compartir parte de su información con entidades financiadoras, auditores y asesores externos, incluidos abogados y consultores.

Cuando así lo exija la legislación aplicable, Autodesk le facilitará información adicional o solicitará su consentimiento antes de comunicar sus datos personales. 

Haga clic aquí para consultar la lista de filiales de Autodesk. Puede ponerse en contacto con nosotros utilizando los datos que figuran al final de este Aviso de privacidad para candidatos si desea obtener más información sobre los terceros que pueden tratar sus datos personales.

6. Sus derechos en materia de privacidad

En función de su lugar de residencia y con sujeción a la legislación aplicable, puede tener determinados derechos en relación con sus datos personales, entre ellos el derecho a:

  • Acceder a sus datos personales y obtener una copia de ellos.
  • Rectificar los datos inexactos o incompletos.
  • Solicitar la supresión de sus datos personales, con sujeción a determinadas excepciones.
  • Restringir o limitar el tratamiento de sus datos personales.
  • Oponerse a determinadas actividades de tratamiento o solicitar su exclusión de ellas.
  • Solicitar la portabilidad de sus datos a otra organización en un formato de uso habitual.
  • Solicitar información sobre el uso de tecnologías automatizadas de toma de decisiones, incluida una explicación de los fines y las consecuencias del tratamiento de sus datos personales mediante dichas tecnologías, así como de la lógica aplicada en las decisiones automatizadas, cuando corresponda y en ciertas jurisdicciones.
  • Retirar su consentimiento en cualquier momento cuando el tratamiento se base en él, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad a su retirada.
  • No ser objeto de discriminación ni de represalias ilícitas por ejercer sus derechos en materia de protección de datos personales.
  • Presentar una reclamación ante la autoridad de control competente si considera que se han vulnerado sus derechos.

En determinadas circunstancias, estos derechos pueden estar limitados o no ser aplicables. Por ejemplo, podremos conservar sus datos personales cuando la legislación aplicable así lo exija o lo permita. 

No «vendemos» sus datos personales ni los «compartimos» con fines de publicidad comportamental, según la definición de estos términos en la legislación aplicable. Tampoco vendemos ni compartimos los datos personales de menores de 16 años. Asimismo, no utilizamos ni comunicamos datos personales sensibles para fines distintos de los permitidos por la legislación aplicable. 

7. Cómo ejercer sus derechos

Para ejercer los derechos que le correspondan en virtud de la legislación aplicable, o si es un representante autorizado que presenta una solicitud en nombre de otra persona, complete el formulario de solicitud del interesado aquí

Es posible que nos pongamos en contacto con usted si necesitamos información adicional para tramitar su solicitud. Cuando usted o su representante autorizado presenten una solicitud relativa a sus derechos en materia de protección de datos personales con arreglo a la legislación aplicable, adoptaremos las medidas necesarias para verificar su identidad antes de atenderla. Asimismo, podrá exigirse a los representantes autorizados que aporten documentación que acredite su autorización para actuar en nombre del interesado.

No le discriminaremos por ejercer sus derechos en materia de privacidad y responderemos a su solicitud dentro de los plazos establecidos por la legislación aplicable.

8. Tratamiento automatizado y uso de la IA

Como parte de nuestro programa de adquisición de talento, podemos utilizar herramientas automatizadas, incluidas plataformas basadas en inteligencia artificial (IA), para ayudar a los evaluadores humanos en la revisión y valoración de los candidatos a nuestros puestos. Estas tecnologías sirven de apoyo a las personas responsables de la toma de decisiones durante el proceso de selección de las siguientes formas:

1) Nuestro Sistema de Selección analiza las cualificaciones, la experiencia y las competencias que hemos definido como necesarias o deseables para un puesto determinado, y ayuda a identificar a los candidatos que probablemente las posean —o cuenten con competencias transferibles u otras características que se ajusten a los requisitos del puesto— comparando la información de su perfil con los requisitos de la vacante y con la información sobre los puestos desempeñados anteriormente. Los reclutadores deciden qué candidatos pasan a la siguiente fase del proceso de selección (por ejemplo, la entrevista), mientras que el responsable del proceso de selección adopta la decisión final basándose en su propio criterio y teniendo en cuenta las cualificaciones, la experiencia, las competencias y cualquier otra información pertinente obtenida durante el proceso de selección. No obstante, tenga en cuenta que, en determinadas circunstancias, su candidatura podrá ser descartada automáticamente, pero únicamente si el puesto se cubre antes de que finalice su proceso de selección.

2) Nuestro Sistema de Selección también ayuda a los equipos de selección a gestionar las candidaturas de forma más eficiente, facilitando la programación de entrevistas y el registro de las valoraciones de los evaluadores.

El uso de estas tecnologías tiene como único objetivo apoyar, y no sustituir, la toma de decisiones por parte de las personas. Su finalidad es contribuir a mejorar la coherencia, la precisión y la rapidez del proceso de selección, así como reducir el riesgo de sesgos o errores humanos. 

Es posible que, en determinadas fases de su proceso como candidato, le facilitemos información adicional sobre el uso de estas herramientas de inteligencia artificial.

En algunas jurisdicciones, puede tener derecho a acceder a información sobre la forma en que las tecnologías descritas anteriormente tratan sus datos personales. Para ejercer cualquiera de estos derechos, consulte la sección [7] anterior.

9. Cómo protegemos sus datos personales

Aplicamos una combinación de medidas físicas, administrativas y técnicas razonables para proteger sus datos frente al acceso no autorizado, la pérdida, el uso indebido y otras actividades maliciosas. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de seguridad, visite el Centro de confianza en https://www.autodesk.com/trust/overview

El acceso a los datos de los candidatos está restringido al personal y a los proveedores de servicios que necesitan acceder a ellos para el desempeño de sus funciones y que están sujetos a obligaciones de confidencialidad. 

10. Conservación de los datos

Almacenamos los datos personales y demás contenido en nuestros servidores y en los de nuestros proveedores de servicios.

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para completar el proceso de selección, tenerle en cuenta para futuras oportunidades de empleo en Autodesk en las que haya manifestado interés y cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias. Eliminaremos sus datos personales cuando dejen de ser necesarios para estos fines.

11. Transferencias internacionales de datos

Dado que Autodesk es una empresa global, usted comprende y acepta que transfiramos los datos personales más allá de las fronteras nacionales a otros países, con arreglo a las leyes que rigen tales datos. Por ejemplo, si sus datos se transfieren desde una de nuestras entidades que se encuentran en el Espacio Económico Europeo (EEE) hacia Estados Unidos, u otro país fuera del EEE que no garantice una protección adecuada de los datos personales, según lo que estipula la Comisión Europea, tomamos como referencia nuestras Normas Corporativas Vinculantes de la UE aprobadas por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en mayo de 2023, que puede consultar en nuestro sitio web accediendo a este enlace

Si sus datos se transfieren desde una de nuestras entidades situadas en el Reino Unido o Suiza a un país que no garantice una protección adecuada de los datos personales (según lo que estipula la legislación relativa a la protección de datos del Reino Unido y Suiza), tomaremos como referencia el procedimiento legal que se dispone en las Cláusulas contractuales tipo para dichas transferencias. 

Autodesk cumple con el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. («DPF»), la Extensión del Reino Unido al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. y el Marco de Privacidad de Datos Suiza-EE. UU., establecidos por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Comisión Europea, el Gobierno del Reino Unido y la Administración Federal de Suiza para regular el recabado, el uso y la conservación de los datos personales transferidos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza a los Estados Unidos, así como los principios aplicables a dichos marcos (los «Principios del Marco de Privacidad de Datos»). 

Autodesk ha certificado ante la Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que cumple los Principios del Marco de Privacidad de Datos.

En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Aviso de privacidad para candidatos y los Principios del Marco de Privacidad de Datos, prevalecerán estos últimos.

De conformidad con los Principios del Marco de Privacidad de Datos, Autodesk se compromete a tramitar las reclamaciones relacionadas con el recabado o el uso de sus datos personales. Las personas residentes en la UE, el Reino Unido y Suiza que tengan consultas o reclamaciones relacionadas con esta política deben escribir en primera instancia a la siguiente dirección: privacy.questions@autodesk.com.

Asimismo, Autodesk se ha comprometido a cooperar con el comité establecido por las autoridades de protección de datos de la Unión Europea (las «APD»), la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido («ICO») y el Comisionado Federal Suizo de Protección de Datos e Información («FDPIC»), así como a acatar sus decisiones en relación con las reclamaciones no resueltas presentadas en el marco del Marco de Privacidad de Datos relativas a datos de recursos humanos transferidos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza en el contexto de una relación laboral. Si tiene una reclamación de este tipo que no haya podido resolverse, puede dirigirse gratuitamente a la APD competente, a la ICO o al FDPIC. En determinadas condiciones, es posible que pueda participar en un arbitraje vinculante para resolver disputas residuales. Para obtener más información sobre esta opción, consulte el Anexo I de los principios del Marco de Privacidad de Datos. 

El compromiso de Autodesk de someter la información personal descrita en esta Política al Marco de Privacidad de Datos se rige por las facultades en materia de aplicación de la ley y de investigación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre el programa del Marco de Privacidad de Datos y consultar nuestra certificación, acceda a https://www.dataprivacyframework.gov/

Es posible que Autodesk comparta información personal con terceros en algunos casos, que se han descrito anteriormente. Las obligaciones de Autodesk en virtud de los principios del Marco de Privacidad de Datos se extienden a las terceras partes que actúan como agentes que nos ayudan a gestionar nuestro negocio y a prestar servicios. Además, Autodesk seguirá asumiendo la responsabilidad en caso de que un tercero que actúe como nuestro agente trate información personal sujeta a esta Política de un modo que no esté contemplado en la presente Política, excepto en el caso de que Autodesk no sea responsable del hecho que haya dado lugar al perjuicio.

Cuando así lo exija la legislación aplicable, solicitaremos su consentimiento antes de realizar estas transferencias internacionales. Haga clic aquí para consultar la lista de filiales de Autodesk en todo el mundo que pueden tratar sus datos personales. 

12. Contacto

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el tratamiento de sus datos personales, póngase en contacto con nosotros en dataprivacyrequests@autodesk.com

También puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos en DPO@autodesk.com

Nos comprometemos a colaborar con usted para alcanzar una resolución justa de cualquier reclamación o inquietud relacionada con la privacidad. No obstante, si considera que no hemos atendido adecuadamente su reclamación o inquietud, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos competente del país en el que resida. 

13. Modificaciones de este Aviso

Podremos modificar o actualizar este Aviso de privacidad para candidatos periódicamente. Si introducimos cambios sustanciales en este Aviso de privacidad para candidatos, se lo notificaremos conforme a lo exigido por la legislación aplicable.

Para obtener más información sobre las prácticas generales de privacidad de Autodesk (incluidos los casos en que visite Autodesk.com o utilice los productos y servicios de Autodesk a título personal), consulte el Aviso de privacidad de Autodesk aquí.

Última actualización: agosto de 2026