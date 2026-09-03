개인 정보 처리 방침

개인정보처리방침

Autodesk 후보자 개인정보 보호 고지

Autodesk는 귀하의 개인정보를 중요하게 생각합니다.

본 고지 사항의 내용

  • Autodesk가 수집하는 개인정보
  • 당사가 개인정보를 사용하는 이유
  • 당사가 개인정보를 공개할 수 있는 대상
  • 당사가 귀하의 정보를 보호하는 방법
  • 프라이버시권
  • 궁금한 사항이 있는 경우에 문의하는 방법

귀하가 입사를 위해 당사에 지원하거나 인재 커뮤니티 가입 초대를 수락하는 등 당사와 함께 일하는 데 관심을 표명할 때, 귀하는 당사가 귀하를 후보로 파악하는 데 도움이 되는 개인정보를 공유하게 됩니다. 해당 정보를 처리하는 당사의 방식에 대해 귀하가 신뢰감을 가질 수 있기를 바랍니다. 

'Autodesk', '당사' 또는 '당사의'란 Autodesk, Inc. 및 그 자회사를 의미합니다. 개인정보처리자는 Autodesk, Inc.입니다. 단, 귀하가 유럽, 중동 또는 아프리카에 거주하는 경우에는 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company가 개인정보처리자입니다.

본 후보자 개인정보 보호 고지(이하 '고지')는 Autodesk 온라인 채용 플랫폼 및 채용 정보 페이지(이하 '채용 시스템')를 통해 지원하거나, Autodesk의 인재 커뮤니티에 가입하거나, 제3자 에이전시, 채용 담당자, 구직 사이트, 취업 박람회, 채용 행사, 채용 플랫폼 또는 기타 채널을 통해 당사와 접촉하거나, Autodesk가 예비 후보자로 선정해 인재 커뮤니티에 초대한 경우를 포함하여 모든 내부 및 외부 입사 지원자, 후보자 및 예비 후보자(이하 '귀하')에게 적용됩니다. 여기에는 비정규직, 임시직, 계약직, 인턴 및 기타 비영구직에 대한 지원이 포함됩니다. 본 고지는 현재 또는 향후의 Autodesk 고용 기회에 관심을 표명하는 개인에게도 적용됩니다. 

본 고지의 목적은 당사가 개인정보를 수집, 이용, 공개, 처리 및 보호하는 방법에 대해 명확하고 투명하게 설명하는 것입니다. 또한 당사가 수집하는 개인정보의 유형, 수집 목적, 보호 방법, 관련 법률에 따라 귀하에게 부여되는 프라이버시권 및 기타 관련 권리와 해당 권리의 행사 방법에 대해 설명합니다. 

1. 당사가 수집하는 개인정보

개인정보의 범주

당사는 귀하에 관한 다음 범주의 개인정보를 처리할 수 있습니다.

범주

설명

식별자 및 연락처 정보

성명 및 연락처 정보(예: 주소, 이메일 주소, 전화번호)(채용 시스템의 사용자명 및 암호 포함)

직업 또는 고용 관련 정보

당사의 채용 시스템에서 프로필 생성 또는 등록 시, 지원서 제출 시 또는 채용 절차 진행 중 제출되거나, 귀하를 당사의 인재 커뮤니티에 추가하는 과정에서 처리되는 이력서/CV, 경력 사항, 보유 기술, 희망 연봉, 경력 목표 및 기타 관련 정보 및 문서

교육 정보

학력, 학위, 언어 능력 및 관련 자격증

인구 통계 정보

당사는 관련 법률에서 허용하거나 요구하는 경우 인종, 민족, 성별, 병역 여부, 건강 및/또는 장애 상태와 같은 특성에 대해 문의할 수 있으며, 귀하가 이러한 유형의 정보를 제공하는 경우 합법적인 목적으로 정보를 처리합니다.

시각 및 청각 정보

사진, 동영상 인터뷰 제출 또는 녹음/녹화(관련 법률에서 요구하는 경우, 사전 고지 및 귀하의 동의 필요)

재무 상세 정보

인터뷰 관련 여행 경비 환급을 위한 은행 상세 정보(해당되는 경우), 신원 조회를 위한 신용 기록

시민권 및 이민 상세 정보

관련 법률에서 허용하거나 요구하는 경우, 당사는 고용 국가에서 일할 수 있는 귀하의 법적 권리를 확인하기 위해 귀하의 시민권, 국적, 이민 신분 및 취업 허가에 대해 문의할 수 있습니다. 여기에는 여권, 비자, 취업 허가증 및 기타 이민 관련 문서 사본 요청이 포함될 수 있습니다.

인터넷 및 기타 전자 네트워크 활동

귀하의 기기 및 브라우저 관련 정보(예: 브라우저 유형, 운영 체제, 기기 식별자, IP 주소 및 귀하의 IP 주소에서 파생된 대략적인 지리적 위치), 귀하가 당사의 채용 페이지를 탐색하는 방법(방문한 페이지, 소요된 시간 및 클릭한 링크 포함), 당사 인재 채용 페이지로 안내한 웹 사이트, 액세스 로그 및 시스템 활동을 포함하여, 귀하가 당사의 온라인 채용 시스템을 이용하거나 당사 웹 사이트를 방문할 때 후보자 경험을 개선하고 시스템이 적절하게 작동하도록 하기 위한 정보

신원 조회 정보

고용 및 교육 확인, 전문 자격 및 면허, 평판 조회, 범죄 경력 정보, 제재, 신용 기록(법적으로 허용되고 직무와 관련된 경우) 및 고용 적격성을 평가하는 데 필요한 기타 정보

추론 정보

귀하의 지원서 또는 직무에 대한 적합성을 평가하는 데 관련된 직무 관련 기술, 선호도 또는 기타 직업적 특성 등 채용 프로세스에서 파생된 정보

커뮤니케이션 정보

고용 기회, Autodesk에 대한 관심, 채용 프로세스 등과 관련하여 귀하와 주고받은 커뮤니케이션 및 상호 작용 기록

평가 결과

채용 프로세스에서 완료된 평가 또는 테스트의 점수 및 관련 결과

기타 정보

귀하가 입사 지원 또는 채용 프로세스 참여와 관련하여 자발적으로 제공하는 정보

민감한 개인정보

당사가 수집하는 개인정보 중 일부는 관련 법률에 따라 '민감한' 정보 또는 '특수 범주'의 정보로 간주될 수 있습니다. 여기에는 보건/의료 정보, 인종 또는 출신 민족을 나타내는 정보 또는 기타 보호 대상 특성에 관한 정보가 포함될 수 있습니다. 

당사는 본 고지에 설명된 목적을 위해 필요하고 관련 법률에서 허용하는 경우에만 민감한 개인정보를 수집합니다. 관련 법률에서 요구하는 경우, 당사는 그러한 정보를 수집하거나 사용하기 전에 귀하의 동의를 요청합니다.

귀하가 민감한 정보를 당사에 자발적으로 제공하는 경우, 당사는 본 고지와 관련 법률에 따라 해당 정보를 처리하며, 필요한 경우 추가 보호 조치를 시행합니다.

2. 당사가 개인정보를 수집하는 방법

당사는 다음을 포함한 다양한 출처에서 개인정보를 수집할 수 있습니다.

  • 귀하로부터 직접 수집: 귀하가 직무에 지원하거나, Autodesk의 인재 커뮤니티에 가입하거나, 당사와 소통하거나, 인터뷰 또는 평가에 참여하거나, 기타 다른 방식으로 당사와 접촉하는 경우
  • 자동 수집: 귀하가 당사의 온라인 채용 시스템을 이용하거나 당사 웹 사이트를 방문할 때 쿠키 및 유사한 기술을 통해 자동으로 수집되는 경우
  • 직원 추천: Autodesk 직원이 채용 기회에 대한 추천과 관련하여 귀하의 개인정보를 제출하는 경우
  • 채용 담당자 및 인력 채용 기관: 귀하가 제3자를 통해 지원하는 경우
  • 귀하가 제공하는 추천인: 귀하의 업무 성과와 직업적 평판에 대한 정보를 공유할 수 있는 자
  • 공개되거나 상업적으로 이용 가능한 출처: LinkedIn 또는 기타 전문직 또는 구직 플랫폼 포함
  • 평가 도구 공급업체: 이력서/CV 정보, 지원 자료, 인터뷰, 평가 등을 기반으로 평가 또는 적합성 점수, 분석 또는 기타 결과물을 제공할 수 있는 업체
  • 신원 조회 공급업체: 법률에서 허용하는 범위 내에서 귀하의 교육, 고용 이력, 신용 기록 및 범죄 경력에 대한 정보를 확인할 수 있는 업체
  • 교육 기관 및 자격 증명 서비스: 학위 및 자격증을 확인할 수 있는 서비스
  • 이전 고용주 및 고용 확인 서비스: 근무 이력을 확인할 수 있는 서비스

필요한 경우, 당사는 채용 프로세스 중에 필요한 모든 신원 조회에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이러한 조회는 일반적으로 조건부 고용 제안이 이루어진 이후에만 수행되며 일부 직책에는 적용되지 않을 수 있습니다.

추천인의 개인정보를 Autodesk에 제공하기 전에 추천인에게 이를 알리고 동의를 얻을 책임은 귀하에게 있습니다. 

3. 정보 수집 목적

당사는 다음을 포함하여 본 고지에 설명된 채용 및 고용과 관련된 구체적이고 필요한 목적을 위해 귀하의 개인정보를 수집하고 사용합니다.

목적

설명

지원서 및 후보자 평가

당사는 CV, 이력서, 자격, 경력 및 지원 자료를 검토하여 직무 요구사항에 따라 후보자를 평가하고 후보자에 대한 채용 프로세스를 진행할지 여부를 결정하며, 해당되는 경우 공정하고 일관된 기준을 적용하여 고용 관계를 수립합니다. 이러한 목적을 위한 당사의 AI 기술 사용에 대한 자세한 내용은 아래 [8]항을 참조하시기 바랍니다.

후보자와의 커뮤니케이션

당사는 지원, 채용 활동, 인터뷰 및 지원 상태 업데이트와 관련하여 후보자와 커뮤니케이션하기 위해 개인정보를 사용합니다. 후보자가 이러한 커뮤니케이션을 수신하는 데 동의한 경우, 당사는 현재 또는 향후의 고용 기회 및 인재 관련 프로그램과 관련해서도 연락할 수 있습니다.

신원, 자격 및 경력 확인

(관련 법률에서 허용하는 경우)당사는 추천인, 신원 조회, 신원 확인 서비스, 공개적으로 이용 가능한 출처 및 기타 출처를 통해 귀하의 학력, 이력 및 자격에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

인터뷰 및 평가 수행

당사는 인터뷰 및 관련 평가 활동을 통해 직무 적합성을 평가하기 위해 개인정보를 사용합니다. 필요한 경우 정확한 메모를 작성하고, 공정하고 일관된 후보자 평가를 지원하며, 채용 프로세스를 개선하기 위해 인터뷰 내용을 녹음하거나 기록할 수 있습니다(관련 법률에서 요구하는 경우, 사전 고지 및 귀하의 동의 필요).

후보자를 다른 기회와 연결

귀하가 Autodesk의 고용 기회에 관심을 표명하는 경우, 당사는 귀하의 개인정보를 사용하여 귀하의 기술, 자격, 경력 또는 관심사와 관련이 있을 수 있는 Autodesk의 현재 및 미래의 경력 기회, 채용 이니셔티브 및 기타 인재 관련 정보에 대한 귀하의 예상 적합성을 평가하고 귀하에게 연락할 수 있습니다. 귀하는 언제든지 이러한 커뮤니케이션을 거부할 수 있습니다.

후보자 계정 및 채용 시스템 액세스 관리

당사는 후보자 계정을 생성 및 관리하고, 사용자를 인증하고, 채용 시스템에 대한 액세스 권한을 제공하며, 이러한 시스템 및 채용 프로세스의 보안 및 무결성을 유지하기 위해 개인정보(로그인 자격 증명 및 식별자 포함)를 사용합니다. 여기에는 무단 액세스, 오용, 사기, 허위 진술 등 채용 과정을 저해할 수 있는 기타 활동을 방지하기 위한 지원도 포함됩니다.

채용 프로세스 및 후보자 경험 개선

당사는 지원 경험을 개선하고 시스템 보안 및 안정성을 유지하기 위해 후보자가 당사의 채용 시스템 및 서비스와 상호 작용하는 방식을 분석합니다.

법적 의무 및 규제 의무 준수

당사는 국가 안보 또는 법 집행 목적을 포함하여 관련 법률, 규정, 법적 절차 또는 공공 기관의 합법적인 요청을 준수하는 데 필요한 경우 개인정보를 보유, 이용, 공개 또는 그 밖의 방식으로 처리할 수 있습니다.

관련 법률에서 요구하는 경우, 당사는 다음 법적 근거 중 하나에 따라 개인정보를 처리합니다.

(a) 계약상 필요성: 귀하에 대한 당사의 계약상 의무를 이행하거나 귀하와 계약을 체결하기 위한 조치를 취하기 위한 경우 

(b) 법적 규제 준수: 당사의 법적 의무를 준수하기 위한 경우  

(c) 동의: 필요할 경우에 당사가 요청하는 귀하의 동의

(d) 고용 목적: 관련 법률에 따라 허용된 채용 및 고용 활동을 관리하기 위한 경우

(e) 정당한 이익: 채용 프로세스를 관리 및 개선하며, 현재 또는 향후의 고용 기회와 관련하여 후보자와 소통하며, 필요한 경우 자격 및 직업적 배경을 확인하고, 다른 직책 및/또는 향후 직책에 대한 잠재적 후보자 풀을 유지하고, 잠재적인 사기를 방지 및 탐지하며, 당사의 시스템과 프로세스의 보안 및 무결성을 보장하고, 필요한 경우 실제 또는 잠재적인 법적 청구를 제기하거나 방어하는 등 당사의 정당한 이익을 충족하기 위한 경우. 당사는 당사의 정당한 이익이 귀하의 권리와 자유를 침해하지 않도록 강력한 보호 조치를 시행하고 있습니다.

관련 법률에 따라 당사가 귀하에 대한 특정 개인정보 수집을 요구할 때 귀하가 해당 정보를 제공하지 않으면 당사의 법적 의무 이행이 방해되거나 지연될 수 있으며, 귀하의 지원서를 검토하거나 귀하를 고용하는 데 차질이 생길 수 있습니다. 

5. 당사가 개인정보를 공개하는 대상(및 이유)

당사는 다음과 같은 제한된 상황에서만 귀하의 개인정보를 제3자에게 공개합니다.

(a) Autodesk 그룹 내 Autodesk 계열사: 채용 목적, 인사 관리, 내부 보고 및 관련 사업 운영을 위해

(b) 채용 및 관련 사업 운영을 지원하는 서비스 제공자(채용 플랫폼 호스팅, 후보자 매칭, 기술 평가 도구, 신원 확인, 신원 조회 및 기타 고용 전 심사 서비스, 결제 처리, 출장 예약 및 비용 상환 서비스 제공자 포함)

(c) 변호사 및 관련 전문 서비스 제공자: 법률 또는 전문적인 자문을 구하거나, 당사의 권리를 보호하거나, 실제 또는 잠재적인 법적 청구를 방어하기 위해

(d) 법 집행 기관 및 정부 기관: 법률 또는 법적 절차에 의해 요구되는 경우, 법적 의무 또는 규제 의무를 준수하기 위해 필요한 경우, 당사의 권리, 귀하의 권리 또는 타인의 권리를 보호하기 위해 필요한 경우 

(e) 다른 회사 및 거래 참가자: (i) 당사 또는 계열사가 다른 회사에 의해 인수∙합병되거나 다른 회사의 투자를 받거나 그렇게 될 가능성이 있는 경우 또는 (ii) 파산, 지급 불능 절차 등의 일환으로 당사 자산이 다른 회사에 양도되거나 양도될 가능성이 있는 경우, 당사는 귀하에 대해 수집한 정보를 해당 다른 회사에 양도할 수 있습니다. 사업 양도 절차의 일환으로 당사는 귀하의 특정 정보를 대출 기관, 감사인 및 제3자 자문가(변호사 및 컨설턴트 포함)에게 공개할 수 있습니다.

관련 법률에서 요구하는 경우 Autodesk는 귀하의 개인정보를 공개하기 전에 추가 고지를 제공하거나 귀하의 동의를 요청합니다. 

Autodesk 계열사 목록을 보려면 여기를 클릭하시기 바랍니다. 귀하의 개인정보를 처리할 수 있는 제3자에 관한 자세한 내용은 본 후보자 개인정보 보호 고지의 끝부분에 있는 세부 정보를 이용하여 당사에 문의할 수 있습니다.

6. 프라이버시권

귀하가 거주하는 위치에 따라 귀하는 관련 현지 법률에 따라 다음과 같은 권리를 포함하여 귀하의 개인정보에 관한 특정 권리를 보유할 수 있습니다.

  • 귀하의 개인정보에 액세스하고 그 사본을 받을 권리
  • 부정확하거나 불완전한 정보를 정정할 권리
  • 일부 예외 사항을 제외하고 개인정보를 삭제할 권리
  • 당사가 귀하의 개인정보를 사용하는 것을 제한할 권리
  • 특정 처리 활동에 이의를 제기하거나 거부할 권리
  • 귀하의 정보를 사용 가능한 형식으로 다른 조직에 이전하도록 요청할 권리
  • 자동화된 의사 결정 기술의 사용에 대한 정보를 요청할 권리: 여기에는 그러한 기술을 사용하여 귀하의 개인정보를 처리하는 목적과 그 결과에 대한 설명과 일부 관할권에서 자동화된 의사 결정(해당되는 경우)의 논리에 대한 설명이 포함됩니다.
  • 처리가 귀하의 동의에 근거하는 경우 언제든지 동의를 철회할 권리. 단, 동의 철회 전에 해당 동의에 근거하여 이루어진 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.
  • 개인정보 권리를 행사했다는 이유로 불법적인 차별이나 보복을 당하지 않을 권리
  • 귀하의 권리가 침해되었다고 생각되는 경우 감독 기관에 불만 사항을 제기할 권리 

이러한 권리는 상황에 따라 제한되거나 거부될 수 있습니다. 예를 들어, 당사는 관련 법률에서 요구하거나 허용하는 경우 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다. 

당사는 관련 법률에서 정의하는 바와 같이 광고 목적으로 귀하의 개인정보를 '판매'하거나 '공유'하지 않으며, 16세 미만 개인의 개인정보를 판매하거나 공유하지 않습니다. 당사는 관련 법률에서 허용하는 목적 이외의 목적으로 민감한 개인정보를 이용하거나 공개하지 않습니다. 

7. 권리를 행사하는 방법

관련 법률에 따라 귀하의 권리를 행사하려는 경우 혹은 귀하가 개인을 대신하여 요청을 제출하는 권한 있는 대리인인 경우에는 정보주체 요청 양식관련 법률에 따라 귀하의 권리를 행사하려는 경우 혹은 귀하가 개인을 대신하여 요청을 제출하는 권한 있는 대리인인 경우에는 정보주체 요청 양식(여기)을 작성하시기 바랍니다. 

당사는 귀하의 요청을 처리하기 위해 추가 정보가 필요한 경우 귀하에게 연락할 수 있습니다. 귀하 또는 귀하의 권한 있는 대리인이 관련 현지 법률에 따라 귀하의 개인정보 권리와 관련된 요청을 제출하는 경우, 당사는 귀하의 요청을 이행하기 전에 귀하의 신원을 확인하는 조치를 취합니다. 권한 있는 대리인은 개인을 대리할 권한이 있음을 입증하는 문서를 제출해야 할 수 있습니다.

당사는 귀하가 프라이버시권을 행사했다는 이유로 귀하를 차별하지 않으며 관련 법률에서 요구하는 기간 내에 귀하의 요청에 응답할 것입니다.

8. 자동화된 처리 및 AI 사용

인재 유치 프로그램의 일환으로, 당사는 당사의 직무에 대한 잠재적 직무 후보자의 인적 검토 및 평가를 지원하기 위해 AI 지원 플랫폼을 비롯한 자동화된 도구를 사용할 수 있습니다. 이러한 기술은 채용 프로세스에서 다음과 같은 방식으로 의사 결정권자를 지원합니다.

1) 당사의 채용 시스템은 특정 직무에 필요하거나 바람직하다고 당사가 지정한 자격, 경력 및 기술을 분석하고, 후보자의 프로필 정보와 해당 직무의 요구 사항 및 충원된 직무에 대한 정보를 비교하여 해당 자격, 경력, 기술 또는 이전 가능한 자격, 경력 및 기술을 보유하거나 기타 관련 직무 기준을 충족할 가능성이 있는 후보자를 식별하는 데 도움을 줍니다. 채용 담당자는 채용 프로세스의 다음 단계(예: 인터뷰)로 진행할 개인을 결정하고, 채용 관리자는 후보자의 자격, 경력, 기술 및 채용 프로세스에서 수집된 기타 관련 정보를 기반으로 자체적인 판단을 적용하여 최종 채용 결정을 내립니다. 그러나 채용 프로세스가 완료되기 전에 해당 직무가 충원된 경우에 한해 특정 상황에서 귀하의 지원이 자동으로 거부될 수 있습니다.

2) 또한 당사의 채용 시스템은 인터뷰 일정 수립을 지원하고 평가자가 피드백을 기록할 수 있도록 지원함으로써 채용 팀이 지원 절차를 효율적으로 진행할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 기술은 인간의 의사 결정을 대체하는 것이 아니라 지원하기 위한 목적으로만 사용하도록 고안되었으며, 채용 프로세스의 일관성, 정확성, 속도를 개선하고 인간의 편견이나 오류 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 

채용 절차의 특정 단계에서 이러한 AI 도구에 관한 자세한 정보가 제공될 수 있습니다.

일부 관할권에서 귀하는 위에서 설명한 기술이 귀하의 개인정보를 어떻게 처리하는지에 관한 정보에 액세스할 권리를 보유할 수 있습니다. 이러한 권리를 행사하려면 위의 [7]항을 참조하시기 바랍니다.

9. 당사가 정보를 보호하는 방법

당사는 무단 액세스, 손실, 오용 또는 악의적인 행위로부터 귀하의 정보를 보호하기 위해 고안된 합리적인 물리적∙관리적∙기술적 통제 수단을 조합하여 사용합니다. 당사의 보안 관행에 대한 자세한 내용은 Trust Center(https://www.autodesk.com/kr/trust/overview)를 참조하시기 바랍니다. 

후보자의 정보에 대한 액세스는 직무상 해당 정보가 필요하고 기밀 유지 의무의 적용을 받는 직원 및 서비스 제공자로 제한됩니다. 

10. 정보 보존

당사는 귀하의 개인정보를 당사 서버 및 당사 서비스 제공자의 서버에 저장합니다.

당사는 채용 프로세스를 완료하는 데 필요한 기간 동안 귀하의 개인정보를 보유하고, 귀하가 관심을 표명한 경우 Autodesk의 향후의 고용 기회에 대해 귀하를 고려하며, 관련 법적 의무와 규제 의무를 준수합니다. 당사는 귀하의 개인정보가 이러한 목적에 더 이상 필요하지 않은 경우 해당 정보를 삭제합니다.

11. 국외 정보 이전

Autodesk는 글로벌 기업이므로, 귀하는 당사가 개인정보를 해당 정보에 적용되는 법률을 준수하여 국경을 넘어 다른 국가로 이전함을 이해하고 이를 인정합니다. 예를 들어, 귀하의 정보를 유럽경제지역(EEA)에 있는 당사 법인 중 하나에서 미국이나 유럽위원회에서 규정하는 바에 따라 개인정보에 대한 적절한 보호를 보장하지 않는 EEA 외부의 다른 국가로 이전할 경우, 당사는 2023년 5월 아일랜드 정보보호위원회에서 승인한 당사의 EU 구속력 있는 기업 규칙에 따르며, 이는 당사 웹사이트(여기)에서 확인할 수 있습니다. 

귀하의 정보를 영국 또는 스위스의 당사 법인 중 하나에서 영국 및 스위스 정보보호법에서 규정하는 바에 따라 개인정보에 대한 적절한 보호를 보장하지 않는 국가로 이전할 경우, 당사는 표준 계약 조항의 법적 메커니즘에 따라 개인정보를 이전합니다. 

Autodesk는 유럽연합, 영국 및 스위스에서 미국으로 이전되는 개인정보의 수집, 사용, 보존과 관련하여 미국 상무부, 유럽위원회, 영국 정부 및 스위스 연방 정부가 규정한 데이터 프라이버시 프레임워크('EU-미국 DPF'), EU-미국 DPF의 영국으로의 확대 및 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크와 그 관련 원칙('데이터 프라이버시 프레임워크 원칙')을 준수합니다. 

Autodesk는 미국 상무부 산하 미국 국제무역청(ITA)에서 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙을 준수한다는 인증을 받았습니다.

본 후보자 개인정보 보호 고지의 조건과 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙 사이에 상충되는 내용이 있는 경우 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙이 적용됩니다.

데이터 프라이버시 프레임워크 원칙에 따라 Autodesk는 귀하의 개인정보 수집 또는 사용에 관한 불만 사항을 해결하는 데 최선을 다하고 있습니다. 본 고지에 관한 문의 또는 불만 사항이 있는 EU, 영국 및 스위스에 거주하는 개인은 우선 privacy.questions@autodesk.com으로 연락하시기 바랍니다.

Autodesk는 고용 관계의 맥락에서 EU, 영국 및 스위스에서 이전된 인적 자원 정보에 관한 해결되지 않은 데이터 프라이버시 프레임워크 불만 사항과 관련하여 EU 정보보호당국(DPA), 영국 정보위원회(ICO) 및 스위스 연방 정보 보호·정보 위원회(FDPIC)가 설립한 패널과 협력하고 이들의 권고를 준수할 것을 약속했습니다. 해결되지 않은 불만 사항이 있는 경우 해당 DPA, ICO 또는 FDPIC에 문의하시기 바랍니다(무료). 귀하는 특정 조건 하에서 잔여 분쟁을 해결하기 위해 구속력 있는 중재에 참여할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙의 부속서 I을 참조하시기 바랍니다. 

본 고지에 기술된 개인정보와 관련하여 데이터 프라이버시 프레임워크를 따르겠다는 Autodesk의 약속은 미국 연방거래위원회의 집행 및 조사 권한의 적용을 받습니다. 데이터 프라이버시 프레임워크 프로그램에 대해 자세히 알아보고 당사의 인증을 확인하려면 https://www.dataprivacyframework.gov/를 방문하시기 바랍니다. 

Autodesk는 위에 설명된 특정 상황에서 제3자와 개인정보를 공유할 수 있습니다. 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙에 따른 Autodesk의 의무는 당사의 사업 운영 및 서비스 제공을 대리하는 제3자에게도 적용되며, 당사를 대리하는 제3자가 본 고지의 적용을 받는 개인정보를 본고지와 일치하지 않는 방식으로 처리하는 경우 Autodesk는 계속 책임을 부담합니다. 단, 손해를 야기한 사건에 대해 Autodesk에 책임이 없는 경우는 제외합니다.

관련 법률에서 요구하는 경우 당사는 그러한 국외 이전과 관련하여 귀하로부터 사전 동의를 얻을 것입니다. 귀하의 개인정보를 처리할 수 있는 전 세계 Autodesk 계열사 목록을 보려면 여기를 클릭하시기 바랍니다. 

12. 연락처

개인정보 사용 방식과 관련하여 질문이나 우려 사항이 있는 경우 dataprivacyrequests@autodesk.com으로 문의하시기 바랍니다. 

당사 정보보호책임자(DPO@autodesk.com)에게 문의할 수도 있습니다. 

당사는 프라이버시에 대한 불만 사항이나 우려 사항을 공정하게 해결하기 위해 최선을 다하여 귀하와 협력할 것입니다. 그러나 당사가 귀하의 불만 사항이나 우려 사항을 지원할 수 없다고 생각하는 경우, 귀하는 귀하가 거주하는 국가의 정보보호당국에 불만 사항을 제기할 권리가 있습니다. 

13. 본 고지의 변경

당사는 본 후보자 개인정보 보호 고지를 수시로 수정하거나 업데이트할 수 있습니다. 본 후보자 개인정보 보호 고지가 중대하게 변경된 경우 법률에서 요구하는 바에 따라 귀하에게 통지합니다.

Autodesk의 개인정보보호 일반 관행(Autodesk.com을 방문하거나 개인적으로 Autodesk 제품 및 서비스를 사용하는 경우 포함)에 대한 자세한 내용은 Autodesk의 개인정보 보호 고지(여기)를 참조하시기 바랍니다.

최종 업데이트: 2026년 8월