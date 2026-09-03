Autodesk는 글로벌 기업이므로, 귀하는 당사가 개인정보를 해당 정보에 적용되는 법률을 준수하여 국경을 넘어 다른 국가로 이전함을 이해하고 이를 인정합니다. 예를 들어, 귀하의 정보를 유럽경제지역(EEA)에 있는 당사 법인 중 하나에서 미국이나 유럽위원회에서 규정하는 바에 따라 개인정보에 대한 적절한 보호를 보장하지 않는 EEA 외부의 다른 국가로 이전할 경우, 당사는 2023년 5월 아일랜드 정보보호위원회에서 승인한 당사의 EU 구속력 있는 기업 규칙에 따르며, 이는 당사 웹사이트(여기)에서 확인할 수 있습니다.

귀하의 정보를 영국 또는 스위스의 당사 법인 중 하나에서 영국 및 스위스 정보보호법에서 규정하는 바에 따라 개인정보에 대한 적절한 보호를 보장하지 않는 국가로 이전할 경우, 당사는 표준 계약 조항의 법적 메커니즘에 따라 개인정보를 이전합니다.

Autodesk는 유럽연합, 영국 및 스위스에서 미국으로 이전되는 개인정보의 수집, 사용, 보존과 관련하여 미국 상무부, 유럽위원회, 영국 정부 및 스위스 연방 정부가 규정한 데이터 프라이버시 프레임워크('EU-미국 DPF'), EU-미국 DPF의 영국으로의 확대 및 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크와 그 관련 원칙('데이터 프라이버시 프레임워크 원칙')을 준수합니다.

Autodesk는 미국 상무부 산하 미국 국제무역청(ITA)에서 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙을 준수한다는 인증을 받았습니다.

본 후보자 개인정보 보호 고지의 조건과 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙 사이에 상충되는 내용이 있는 경우 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙이 적용됩니다.

데이터 프라이버시 프레임워크 원칙에 따라 Autodesk는 귀하의 개인정보 수집 또는 사용에 관한 불만 사항을 해결하는 데 최선을 다하고 있습니다. 본 고지에 관한 문의 또는 불만 사항이 있는 EU, 영국 및 스위스에 거주하는 개인은 우선 privacy.questions@autodesk.com으로 연락하시기 바랍니다.

Autodesk는 고용 관계의 맥락에서 EU, 영국 및 스위스에서 이전된 인적 자원 정보에 관한 해결되지 않은 데이터 프라이버시 프레임워크 불만 사항과 관련하여 EU 정보보호당국(DPA), 영국 정보위원회(ICO) 및 스위스 연방 정보 보호·정보 위원회(FDPIC)가 설립한 패널과 협력하고 이들의 권고를 준수할 것을 약속했습니다. 해결되지 않은 불만 사항이 있는 경우 해당 DPA, ICO 또는 FDPIC에 문의하시기 바랍니다(무료). 귀하는 특정 조건 하에서 잔여 분쟁을 해결하기 위해 구속력 있는 중재에 참여할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙의 부속서 I을 참조하시기 바랍니다.

본 고지에 기술된 개인정보와 관련하여 데이터 프라이버시 프레임워크를 따르겠다는 Autodesk의 약속은 미국 연방거래위원회의 집행 및 조사 권한의 적용을 받습니다. 데이터 프라이버시 프레임워크 프로그램에 대해 자세히 알아보고 당사의 인증을 확인하려면 https://www.dataprivacyframework.gov/를 방문하시기 바랍니다.

Autodesk는 위에 설명된 특정 상황에서 제3자와 개인정보를 공유할 수 있습니다. 데이터 프라이버시 프레임워크 원칙에 따른 Autodesk의 의무는 당사의 사업 운영 및 서비스 제공을 대리하는 제3자에게도 적용되며, 당사를 대리하는 제3자가 본 고지의 적용을 받는 개인정보를 본고지와 일치하지 않는 방식으로 처리하는 경우 Autodesk는 계속 책임을 부담합니다. 단, 손해를 야기한 사건에 대해 Autodesk에 책임이 없는 경우는 제외합니다.

관련 법률에서 요구하는 경우 당사는 그러한 국외 이전과 관련하여 귀하로부터 사전 동의를 얻을 것입니다. 귀하의 개인정보를 처리할 수 있는 전 세계 Autodesk 계열사 목록을 보려면 여기를 클릭하시기 바랍니다.