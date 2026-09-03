Mivel az Autodesk globális vállalat, Ön megérti és tudomásul veszi, hogy országhatárokon át is továbbítjuk a személyes adatokat külföldre, az adatokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ha például az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: „EGT”) található egyik egységünkből az Egyesült Államokba vagy egy másik, az EGT-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok számára az Európai Bizottság meghatározása szerint, az Ír Adatvédelmi Bizottság által 2023 májusában jóváhagyott kötelező erejű uniós vállalati szabályokra támaszkodunk, amelyek a webhelyünkön itt találhatók.

Ha az Ön adatait egy egyesült királyságbeli vagy svájci szervezetünkből olyan országba továbbítjuk, amely nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok számára (az Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi törvényei szerint), az ilyen továbbítások esetében az általános szerződési feltételek jogi mechanizmusára támaszkodunk.

Az Autodesk megfelel az EU–USA adatvédelmi keretrendszer („EU–USA DPF”), az EU–USA DPF Egyesült Királyságra való kiterjesztésének, valamint a Svájc–USA adatvédelmi keretrendszernek, amelyet az USA Kereskedelmi Minisztériuma, az Európai Bizottság, az Egyesült Királyság kormánya és a svájci szövetségi közigazgatás határozott meg az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó alapelvekkel (az „Adatvédelmi keretrendszer alapelvei”) kapcsolatban.

Az Autodesk tanúsította az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumán belül működő Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatósága részére, hogy betartja az Adatvédelmi keretrendszer alapelveit.

Ha bármilyen ellentmondás van a jelöltekre vonatkozó jelen adatvédelmi tájékoztató feltételei és az Adatvédelmi keretrendszer alapelvei között, az Adatvédelmi keretrendszer alapelvei az irányadók.

Az Adatvédelmi keretrendszer alapelveinek megfelelően az Autodesk vállalja, hogy rendezi az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszokat. Az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Svájcban élő személyeknek az ezzel az irányelvünkkel kapcsolatos kérdéseiket vagy panaszaikat először a következő címre kell elküldeniük: privacy.questions@autodesk.com.

Az Autodesk továbbá elkötelezte magát amellett, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságai (a továbbiakban: „DPA-k”), az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala (a továbbiakban: „ICO”) és a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztos (a továbbiakban: „FDPIC”) által létrehozott testülettel, illetve betartja e testület tanácsait az adatvédelmi kerettel kapcsolatos azon megoldatlan panaszok tekintetében, amelyek az EU-ból, az Egyesült Királyságból és Svájcból a munkaviszonnyal összefüggésben továbbított humánerőforrás-adatokkal kapcsolatosak. Ha ilyen megoldatlan panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes DPA-val, az ICO-val vagy az FDPIC-vel (a szolgáltatás díjmentes). Bizonyos körülmények között lehetősége lehet arra, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljárásban vegyen részt a fennmaradó viták rendezése érdekében. Az ezzel a lehetőséggel kapcsolatos további információkért tekintse meg az Adatvédelmi keret alapelveinek I. mellékletét.

Az Autodesk azon kötelezettségvállalása, hogy a jelen irányelvben leírt személyes adatokat az Adatvédelmi keretrendszer hatálya alatt kezeli, az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának végrehajtási és vizsgálati hatásköre alá tartozik. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi keretrendszer programjáról, és meg szeretné tekinteni tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.dataprivacyframework.gov/ weboldalra.

Az Autodesk Adatvédelmi keretrendszer alapelvei szerinti kötelezettségei kiterjednek az üzleti tevékenységünk folytatását és a szolgáltatások nyújtását segítő, megbízottként eljáró harmadik felekre is, és az Autodesk továbbra is felelős marad abban az esetben, ha a megbízottunkként eljáró harmadik fél a jelen irányelv hatálya alá tartozó személyes adatokat a jelen irányelvvel össze nem egyeztethető módon kezeli, kivéve, ha az Autodesk nem felelős a kárt okozó eseményért.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják, az ilyen nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatban az Ön előzetes hozzájárulását fogjuk kérni. Kattintson ide és tekintse meg azon Autodesk-leányvállalatok globális listáját, amelyek kezelhetik az Ön személyes adatait.