ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Autodesk jelöltekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra.

Milyen témákkal foglalkozik ez a tájékoztató?

  • Milyen személyes adatokat gyűjt az Autodesk? 
  • Miért használjuk fel az Ön személyes adatait? 
  • Kinek adhatjuk át az Ön személyes adatait? 
  • Hogyan védjük az Ön adatait? 
  • Az Ön adatvédelmi jogai 
  • Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot kérdés esetén?

Amikor állásra jelentkezik, vagy más módon kifejezi érdeklődését a velünk való közös munka iránt, beleértve a Talent közösséghez való meghívás elfogadását is, azzal megosztja a személyes adatait velünk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megismerjük Önt mint jelöltet. Szeretnénk, ha pontosan tudná, hogyan kezeljük ezeket az adatokat. 

Az „Autodesk”, ‚mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések az Autodesk, Inc. vállalatot és leányvállalatait jelentik. Az Ön személyes adatainak kezelője az Autodesk, Inc., kivéve, ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában él. Ebben az esetben az Autodesk Ireland Operations Unlimited Company az adatkezelő.

A jelöltekre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) minden belső és külső állásjelentkezőre, jelöltre és lehetséges jelöltre (a továbbiakban: „Ön”) vonatkozik, függetlenül attól, hogy az Autodesk online toborzási platformján és karrieroldalán (a továbbiakban: „Toborzási rendszer”) keresztül jelentkezik, csatlakozik az Autodesk Talent közösségéhez, kapcsolatba lép velünk külső ügynökségeken, toborzókon, álláskereső oldalakon, állásbörzéken, toborzási eseményeken, toborzó platformokon vagy bármely más csatornán keresztül, vagy az Autodesk lehetséges jelöltként azonosította őt, és meghívta a Talent közösségbe. Ez magában foglalja az alkalmi, ideiglenes, szerződéses, gyakornoki és egyéb nem állandó pozíciókra való jelentkezéseket is. Azokra a személyekre is vonatkozik, akik érdeklődésüket fejezik ki az Autodesknél jelenleg meglévő vagy jövőbeni álláslehetőségek iránt. 

Ennek a Tájékoztatónak az a célja, hogy világos és átlátható magyarázatot nyújtson arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, kezeljük és védjük az Ön személyes adatait. Ismerteti továbbá az általunk gyűjtött személyes adatok típusait, azok gyűjtésének okát, védelmét, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján Önt megillető adatvédelmi és azzal kapcsolatos jogokat, beleértve e jogok gyakorlásának módját is. 

1. Az általunk gyűjtött személyes adatok

A személyes adatok kategóriái

Az Önnel kapcsolatos személyes adatok alábbi kategóriáit kezelhetjük:

Kategória

Leírás

Azonosítók és kapcsolattartási adatok

Teljes név és kapcsolattartási adatok (például cím, e-mail-cím és telefonszám), beleértve a Toborzási Rendszerünkhöz használt felhasználónevét és jelszavát is

Szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információk

Önéletrajz, korábbi munkahelyek, készségek, fizetési elvárások, karriertörekvések és egyéb kapcsolódó adatok és dokumentumok, amelyeket profil létrehozásakor vagy a Toborzási Rendszerünkbe történő regisztrációkor, a jelentkezése vagy a toborzási folyamat során nyújtott be, vagy akkor kezeljük, amikor felvesszük Önt a Talent közösségbe

Oktatási információk

Iskolai végzettség, megszerzett diplomák, nyelvtudás és releváns bizonyítványok

Demográfiai adatok

Rákérdezhetünk az olyan jellemzőkre, mint a faji vagy etnikai származás, a nem, a korábbi katonai szolgálat, egészségi állapot és/vagy fogyatékosság, ha a vonatkozó jogszabályok megengedik vagy az megkövetelik, és az ilyen típusú adatokat törvényes célokból kezeljük, ha Ön elérhetővé teszi azokat

Vizuális és hanginformációk

Fényképek, videóinterjúk vagy -felvételek (előzetes értesítéssel és az Ön hozzájárulásával, ha a vonatkozó jogszabályok előírják)

Pénzügyi adatok

Banki adatok az interjúval kapcsolatos utazások költségeinek visszatérítéséhez (adott esetben); hiteltörténet háttérellenőrzési célokból

Állampolgársággal és bevándorlással kapcsolatos részletek

A vonatkozó jogszabályok által megengedett vagy előírt módon annak érdekében, hogy ellenőrizzük, Ön jogosult-e munkát vállalni a foglalkoztatás országában, rákérdezhetünk az állampolgárságára, nemzetiségére, bevándorlási státuszára és a munkavállalási engedélyére. Ez magában foglalhatja az útlevelek, vízumok, munkavállalási engedélyek és a bevándorlással kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának bekérését.

Internetes és egyéb elektronikus hálózati tevékenység

Az eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok (például a böngésző típusa, operációs rendszer, eszközazonosítók, az IP-cím és az IP-címből származó hozzávetőleges földrajzi hely), a toborzási oldalainkon való navigálás módja (beleértve a meglátogatott oldalakat, az eltöltött időt és a kattintásokat), az Önt a karrieroldalunkra irányító webhely, valamint az online Toborzási rendszerünk használata vagy a webhelyünk látogatása során gyűjtött hozzáférési naplók és rendszertevékenységek, a jelöltek élményének javítása és a rendszereink megfelelő működésének biztosítása céljából.

Háttérellenőrzéssel kapcsolatos információk

Foglalkoztatás és végzettség ellenőrzése, szakmai képesítések és engedélyek, referenciák ellenőrzése, bűntetett előéletre vonatkozó adatok, szankciók, hiteltörténet (amennyiben a jogszabály megengedi és releváns az adott munkakörhöz), valamint a foglalkoztatásra való jogosultság megállapításához szükséges egyéb információk

Következtetések

A toborzási folyamat során szerzett információk, például a munkával kapcsolatos készségek, preferenciák vagy egyéb, az Ön jelentkezésének vagy a munkaköreinkre való alkalmasságának elbírálása szempontjából releváns szakmai jellemzők

Kommunikációs adatok

Az álláslehetőségekkel, az Autodesk iránti érdeklődésével és a toborzási folyamattal kapcsolatos kommunikációs anyagok és interakciók feljegyzései.

Értékelés eredményei

A toborzási folyamat során végrehajtott értékelések vagy tesztek értékelési pontszámai és kapcsolódó eredményei

Egyéb információk

Az Ön által önkéntesen megadott információk a jelentkezésével vagy a toborzási folyamatban való részvétellel kapcsolatban.

Érzékeny személyes adatok

Az általunk gyűjtött személyes adatok némelyike a vonatkozó jogszabályok szerint „érzékeny” vagy „különleges kategóriába tartozó” adatnak minősülhet. Ez magában foglalhatja az egészségügyi/gyógyászati adatokat, a faji vagy etnikai származást felfedő adatokat vagy más védett jellemzőket.

Csak akkor gyűjtünk érzékeny személyes adatokat, ha az a jelen Tájékoztatóban leírt célokból szükséges, és ha a vonatkozó jogszabályok ezt megengedik. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, az ilyen adatok gyűjtése vagy felhasználása előtt az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Ha önként ad meg nekünk érzékeny adatokat, akkor azokat a jelen Tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, beleértve az esetlegesen szükséges további biztosítékok bevezetését is.

2. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

A személyes adatokat különböző forrásokból gyűjthetjük, többek között: 

  • közvetlenül Öntől, beleértve azt is, amikor jelentkezik egy pozícióra, csatlakozik az Autodesk Talent közösségéhez, kommunikál velünk, részt vesz interjúkon vagy értékeléseken, vagy más módon kapcsolatba lép velünk; 
  • automatikusan, amikor az online Toborzási Rendszerünket használja vagy felkeresi a weboldalunkat, többek között cookie-kon és hasonló technológiákon keresztül;
  • munkavállalói ajánlásokból, amikor egy Autodesk-alkalmazott elküldi az Ön személyes adatait, mert ajánlja Önt egy álláslehetőségre;
  • toborzóktól és munkaerő-közvetítő ügynökségektől, ha Ön harmadik felen keresztül jelentkezik;
  • az Ön által megadott referenciáktól, akik megoszthatják az Ön munkateljesítményével és szakmai hírnevével kapcsolatos információkat;
  • nyilvánosan vagy kereskedelmileg elérhető forrásokból, beleértve a LinkedInt vagy más szakmai vagy álláskereső platformokat;
  • értékelési eszközök szolgáltatóitól, akik értékelési vagy alkalmassági pontszámokat, elemzéseket vagy egyéb eredményeket nyújthatnak az önéletrajz adatai, a jelentkezési anyagai, interjúi vagy értékelései alapján;
  • háttérellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatóktól, akik ellenőrizhetik az Ön végzettségére, foglalkoztatási előzményeire, hiteltörténetére és bűnügyi nyilvántartásban való szereplésére vonatkozó információkat, ha a jogszabály megengedi;
  • oktatási intézményektől és bizonyítványhitelesítő szolgáltatásoktól, amelyek igazolhatják az Ön felsőfokú végzettségét és bizonyítványait;
  • korábbi munkáltatóktól és a foglalkoztatás ellenőrzésével foglalkozó szolgáltatásoktól, amelyek ellenőrizhetik az Ön munkaelőzményeit.

Adott esetben további tájékoztatást adunk a toborzási folyamat során szükséges háttérellenőrzésekről. Az ilyen ellenőrzésekre általában csak a feltételes állásajánlat megtétele után kerül sor, és előfordulhat, hogy nem minden pozícióra vonatkoznak.

Ne feledje, hogy köteles tájékoztatni a referenciaként megadott személyeket, és a hozzájárulásukat beszerezni, mielőtt megadná a személyes adatait az Autodesk számára. 

3. Az adatgyűjtés célja

Az Ön személyes adatait a jelen Tájékoztatóban ismertetett, toborzással és felvétellel kapcsolatos konkrét és szükséges célokra gyűjtjük és használjuk fel, beleértve a következőket:

Cél

Leírás

A jelentkezések és a jelöltek értékelése

Áttekintjük az önéletrajzokat, képesítéseket, tapasztalatokat és a jelentkezési anyagokat, hogy értékeljük a jelölteket a munkaköri követelmények alapján, majd – tisztességes és következetes kritériumok alkalmazásával – meghatározzuk, hogy továbblépünk-e a toborzási folyamat következő körébe a jelölttel, és adott esetben munkaviszonyt létesítsünk-e vele. Az MI-technológiák e célból történő felhasználásának ismertetését lásd még a [8]. pontban.

A jelöltekkel való kommunikáció

A személyes adatokat arra használjuk, hogy kommunikáljunk a jelöltekkel a jelentkezésükkel, a toborzási tevékenységekkel, az interjúkkal és a jelentkezési állapot változásaival kapcsolatban. Ha a jelöltek jelezték, hogy szeretnének ilyen üzeneteket kapni, felvehetjük velük a kapcsolatot a jelenlegi vagy a jövőbeli munkalehetőségekkel és tehetségprogramokkal kapcsolatban is.

Személyazonosság, képesítések és tapasztalat ellenőrzése

Az iskolai végzettségével, munkaelőzményeivel és képesítéseivel kapcsolatos részleteket referenciákkal, háttérellenőrzéssel, személyazonosság-ellenőrzési szolgáltatásokkal, valamint nyilvánosan elérhető és egyéb forrásokkal igazolhatjuk (amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik).

Interjúk és értékelések lebonyolítása

A személyes adatokat arra használjuk, hogy interjúk és kapcsolódó értékelési tevékenységek segítségével felmérjük a munkakörre való alkalmasságot. Adott esetben az interjúkról felvétel vagy írásbeli átirat készülhet, a jelöltek tisztességes és következetes értékelésének elősegítése és a felvételi folyamat javítása érdekében (előzetes értesítéssel és az Ön beleegyezésével, ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírják).

Más lehetőségek felkínálása a jelölteknek

Ha érdeklődését fejezi ki az Autodesknél kínált álláslehetőségek iránt, személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy felmérjük az Ön valószínűsíthető alkalmasságát a jelenlegi és jövőbeli álláslehetőségek kapcsán, illetve kommunikáljunk Önnel ezekről a lehetőségekről, a toborzási kezdeményezésekről és az Autodesk egyéb, tehetségekkel kapcsolatos információiról, amelyek relevánsak lehetnek az Ön képességeinek, képesítéseinek, tapasztalatainak vagy érdeklődési körének megfelelően. Bármikor jelezheti, hogy nem kíván többet ilyen üzeneteket kapni.

A jelöltfiók kezelése és a Toborzási Rendszerhez való hozzáférés

A személyes adatokat, beleértve a bejelentkezési hitelesítő adatokat és azonosítókat is felhasználjuk a jelöltfiókok létrehozása és kezelése, a felhasználók hitelesítése, a Toborzási Rendszereinkhez való hozzáférés biztosítása, valamint ezen rendszerek és a toborzási folyamataink biztonságának és integritásának fenntartása céljából, beleértve a jogosulatlan hozzáférés, a visszaélések, a csalás, a megtévesztés és más olyan tevékenységek megelőzését, amelyek veszélyeztethetik a toborzási folyamatot.

A toborzási folyamatok és a jelölti élmény javítása

Elemezzük, hogy a jelöltek hogyan lépnek kapcsolatba a toborzási rendszereinkkel és szolgáltatásainkkal, hogy jobbá tegyük a jelentkezési élményt, és fenntartsuk a rendszer biztonságát és stabilitását.

A jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés

A személyes adatokat megőrizhetjük, felhasználhatjuk, átadhatjuk vagy más módon kezelhetjük, ha az a vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek, jogi eljárásoknak vagy a hatóságok törvényes kéréseinek való megfeleléshez szükséges, beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célokat is.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, a személyes adatai kezelése során a következő jogalapok egyikére támaszkodunk:

(a) Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző lépések: Az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy az Önnel kötött szerződés megkötésére irányuló lépések megtétele; 

(b) Jogi kötelezettség teljesítése: A jogi kötelezettségeink teljesítése; 

(c) Hozzájárulás: Az Ön hozzájárulása, amelyet szükség esetén kérünk;

(d) Foglalkoztatási célok: A vonatkozó jogszabályok által megengedett toborzási és foglalkoztatási tevékenységek kezelése;

(e) Jogos érdekek: Jogos érdekeink érvényesítése, például toborzási folyamataink kezelése és fejlesztése, a jelöltekkel való kommunikáció a jelenlegi vagy jövőbeli foglalkoztatási lehetőségekről, adott esetben a képesítések és a szakmai háttér ellenőrzése, a lehetséges jelöltek állományának kezelése más és/vagy jövőbeli pozíciók kapcsán, az esetleges csalások megelőzése és felderítése, rendszereink és folyamataink biztonságának és integritásának biztosítása, valamint szükség esetén a tényleges vagy lehetséges jogi követelések elleni védelem vagy azok megállapítása. Szilárd biztosítékokat vezetünk be annak érdekében, hogy a jogos érdekeink ne írják felül az Ön jogait és szabadságait.

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják számunkra, hogy bizonyos személyes adatokat gyűjtsünk Önről, ezen adatok megadásának elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti a jogi kötelezettségeink teljesítését, és befolyásolhatja azon képességünket, hogy elbíráljuk a jelentkezését vagy alkalmazzuk Önt.

5. Kinek adjuk át a személyes adatait (és miért)

Személyes adatait csak a következő korlátozott körülmények között adjuk át másoknak: 

(a) Az Autodesk-csoport vállalataihoz tartozó Autodesk-leányvállalatoknak, toborzás, humánerőforrás-adminisztráció, belső jelentéskészítés és a kapcsolódó üzleti műveletek céljából.

(b) A toborzást és a kapcsolódó üzleti műveleteket – többek között a toborzási platformok üzemeltetését, a jelöltek párosítását, a készségértékelési eszközöket, a személyazonosság ellenőrzését, a háttérellenőrzéseket és a foglalkoztatás előtti egyéb szűrési szolgáltatásokat, a fizetések feldolgozását, az utazásfoglalást és a költségtérítést – támogató szolgáltatóknak.

(c) Ügyvédeknek és kapcsolódó szakmai szolgáltatóknak jogi vagy szakmai tanácsadás, a jogaink védelme vagy a tényleges vagy lehetséges jogi követelések elleni védelem céljából.

(d) Bűnüldöző és kormányzati szerveknek, ha azt jogszabály vagy jogi eljárás megköveteli, ha ez jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges, vagy más módon a saját jogaink, az Ön vagy mások jogainak védelme érdekében. 

(e) Egyéb vállalatoknak és tranzakciós résztvevőknek, ha (i) mi vagy a kapcsolt vállalkozásaink egy másik vállalat általi felvásárlás, egyesülés vagy befektetés tárgyát képezik, illetve képezhetik, vagy (ii) ha valamelyik eszközünket csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárás részeként vagy más módon átruházzák vagy átruházhatják egy másik vállalatra, átadhatjuk az Önről gyűjtött információkat a másik vállalatnak. Az üzletátadási folyamat részeként bizonyos adatait hitelezőknek, könyvvizsgálóknak és külső tanácsadóknak adhatjuk át, beleértve az ügyvédeket és szakértőket is.

Ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, az Autodesk további értesítést küld és/vagy az Ön hozzájárulását kéri az Ön személyes adatainak átadása előtt. 

Kattintson ide az Autodesk leányvállalatainak listájáért. Kapcsolatba léphet velünk a jelöltekre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztató végén található elérhetőségeken, ha további információra van szüksége azokkal a harmadik felekkel kapcsolatban, amelyek kezelhetik az Ön személyes adatait.

6. Az Ön adatvédelmi jogai

Tartózkodási helyétől függően a vonatkozó helyi jogszabályok értelmében bizonyos jogokkal rendelkezhet a személyes adataival kapcsolatban, beleértve a következőkhöz való jogot: 

  • hozzáférhet a személyes adataihoz, és másolatot kaphat róluk;
  • kérheti személyes adatai helyesbítését;
  • kérheti személyes adatai törlését, bizonyos kivételekkel;
  • kérheti az adatkezelés korlátozását;
  • tiltakozhat bizonyos adatkezelési tevékenységek ellen, illetve leiratkozhat róluk;
  • kérheti az adatai hordozhatóságát, vagyis azt, hogy az adatait átadjuk egy másik szervezetnek használható formátumban;
  • információt kérhet az automatizált döntéshozatali technológiák használatáról, beleértve a személyes adatok vagy információk ilyen technológiák segítségével történő kezelése céljainak és következményeinek magyarázatát, valamint az egyes joghatóságokban (adott esetben) az automatizált döntések logikáját; 
  • bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét;
  • ne érje jogellenes hátrányos megkülönböztetés vagy megtorlás a személyes adatokhoz fűződő jogainak gyakorlása miatt; és
  • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy megsértették a jogait. 

Ezek a jogok bizonyos körülmények között korlátozottak vagy megtagadhatók. Például megőrizhetjük a személyes adatait, ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírják vagy megengedik. 

A vonatkozó jogszabályok szerint nem „értékesítjük” vagy „osztjuk meg” a személyes adatait hirdetési célokból, és nem értékesítjük vagy osztjuk meg a 16 év alatti személyek személyes adatait. Az érzékeny személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok által megengedettől eltérő célokra nem használjuk fel, illetve nem adjuk át. 

7. Hogyan gyakorolhatja a jogait

A vonatkozó jogszabályok szerinti jogainak gyakorlásához, vagy ha Ön egy magánszemély nevében kérelmet benyújtó meghatalmazott képviselő, töltse ki az érintetti kérelmek űrlapját itt

Előfordulhat, hogy kapcsolatba lépünk Önnel, ha további információkra van szükségünk a kérelme feldolgozásához. Ha Ön vagy meghatalmazott képviselője kérelmet nyújt be a vonatkozó helyi jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz fűződő jogaival kapcsolatban, a kérés teljesítése előtt lépéseket teszünk a személyazonossága ellenőrzése érdekében. A meghatalmazott képviselőktől megkövetelhető az is, hogy olyan dokumentációt nyújtsanak be, amely igazolja, hogy jogosultak az egyén nevében eljárni. 

Nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést Önnel szemben az adatvédelmi jogai gyakorlása miatt, és a vonatkozó jogszabályok által előírt határidőn belül válaszolunk a kérésére.

8. Automatizált adatkezelés és az MI használata

A tehetségek toborzására irányuló programunk részeként automatizált eszközöket, többek között mesterséges intelligencia által támogatott platformokat használhatunk, hogy segítsük a potenciális jelöltek emberi felülvizsgálatát és értékelését a munkaköreinkre. Ezek a technológiák a következő módon támogatják a döntéshozókat a toborzási folyamatunkban:

1) Toborzási Rendszerünk elemzi azokat a képesítéseket, tapasztalatokat és készségeket, amelyeket egy adott munkakör betöltéséhez szükségesnek vagy kívánatosnak határozunk meg. A rendszer a jelöltek profiljában szereplő információkat összeveti a munkakör követelményeivel, valamint a betöltött munkakörökre vonatkozó adatokkal, és ennek alapján segít azonosítani azokat a jelölteket, akik valószínűleg rendelkeznek ugyanazokkal a képesítésekkel, tapasztalatokkal és készségekkel, vagy más munkakörben is hasznosítható készségekkel vagy egyébként megfelelnek a kapcsolódó munkaköri követelményeknek. A toborzók döntik el, hogy mely személyek lépnek tovább a toborzási folyamat következő szakaszába (pl. interjú), és a felvételi vezető hozza meg a végső felvételi döntést, a saját megítélését alkalmazva a jelölt képesítése, tapasztalata, készségei és a toborzási folyamat során szerzett egyéb releváns információk alapján. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy bizonyos körülmények között a jelentkezését automatikusan elutasíthatják, de csak akkor, ha a pozíciót a toborzási folyamat befejezése előtt betöltik.

2) Toborzási Rendszerünk a toborzási csapatainkat is segíti a jelentkezések hatékony feldolgozásában azáltal, hogy segít az interjúk ütemezésében, illetve segíti az értékelőket a visszajelzések rögzítésében.

E technológiák használatának célja kizárólag az emberi döntéshozatal támogatása, nem pedig a helyettesítése. Célja a toborzási folyamat következetességének és pontosságának javítása, illetve felgyorsítása, továbbá az emberi elfogultság vagy hibák lehetőségének csökkentése. 

Ezekről az MI-eszközökről további információkat kaphat a jelöltfolyamat bizonyos szakaszaiban.

Egyes joghatóságokban Önnek joga lehet információkhoz hozzáférni arra vonatkozóan, hogy a fentebb ismertetett technológia hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Az ilyen jogok gyakorlásával kapcsolatban lásd a fenti [7]. pontot.

9. Hogyan védjük az Ön adatait?

Észszerű fizikai, adminisztratív és technikai biztonsági intézkedések kombinációját használjuk, amelyek célja, hogy megvédjük adatait az illetéktelen hozzáféréstől, elvesztéstől, visszaéléstől vagy rosszindulatú tevékenységektől. A biztonsági gyakorlatainkkal kapcsolatos további információkért látogasson el az Adatkezelési központba: https://www.autodesk.com/trust/overview.

A pályázók adataihoz való hozzáférés azokra a személyekre és szolgáltatókra korlátozódik, akiknek a munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges ismerniük ezeket az adatokat, és ezekre a személyekre titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

10. Adatmegőrzés

Személyes adatait a szervereinken és a szolgáltatóink szerverein tároljuk.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az a toborzási folyamat lezajlásához szükséges, amíg figyelembe vesszük Önt az Autodesknél való jövőbeli állásajánlatok tekintetében, amennyiben érdeklődését fejezte ki, valamint amíg a vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges. Személyes adatait töröljük, ha már nincs rájuk szükség ezekre a célokra.

11. Nemzetközi adattovábbítás

Mivel az Autodesk globális vállalat, Ön megérti és tudomásul veszi, hogy országhatárokon át is továbbítjuk a személyes adatokat külföldre, az adatokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ha például az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: „EGT”) található egyik egységünkből az Egyesült Államokba vagy egy másik, az EGT-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok számára az Európai Bizottság meghatározása szerint, az Ír Adatvédelmi Bizottság által 2023 májusában jóváhagyott kötelező erejű uniós vállalati szabályokra támaszkodunk, amelyek a webhelyünkön itt találhatók. 

Ha az Ön adatait egy egyesült királyságbeli vagy svájci szervezetünkből olyan országba továbbítjuk, amely nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok számára (az Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi törvényei szerint), az ilyen továbbítások esetében az általános szerződési feltételek jogi mechanizmusára támaszkodunk. 

Az Autodesk megfelel az EU–USA adatvédelmi keretrendszer („EU–USA DPF”), az EU–USA DPF Egyesült Királyságra való kiterjesztésének, valamint a Svájc–USA adatvédelmi keretrendszernek, amelyet az USA Kereskedelmi Minisztériuma, az Európai Bizottság, az Egyesült Királyság kormánya és a svájci szövetségi közigazgatás határozott meg az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó alapelvekkel (az „Adatvédelmi keretrendszer alapelvei”) kapcsolatban. 

Az Autodesk tanúsította az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumán belül működő Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatósága részére, hogy betartja az Adatvédelmi keretrendszer alapelveit.

Ha bármilyen ellentmondás van a jelöltekre vonatkozó jelen adatvédelmi tájékoztató feltételei és az Adatvédelmi keretrendszer alapelvei között, az Adatvédelmi keretrendszer alapelvei az irányadók.

Az Adatvédelmi keretrendszer alapelveinek megfelelően az Autodesk vállalja, hogy rendezi az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszokat. Az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Svájcban élő személyeknek az ezzel az irányelvünkkel kapcsolatos kérdéseiket vagy panaszaikat először a következő címre kell elküldeniük: privacy.questions@autodesk.com.

Az Autodesk továbbá elkötelezte magát amellett, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságai (a továbbiakban: „DPA-k”), az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala (a továbbiakban: „ICO”) és a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztos (a továbbiakban: „FDPIC”) által létrehozott testülettel, illetve betartja e testület tanácsait az adatvédelmi kerettel kapcsolatos azon megoldatlan panaszok tekintetében, amelyek az EU-ból, az Egyesült Királyságból és Svájcból a munkaviszonnyal összefüggésben továbbított humánerőforrás-adatokkal kapcsolatosak. Ha ilyen megoldatlan panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes DPA-val, az ICO-val vagy az FDPIC-vel (a szolgáltatás díjmentes). Bizonyos körülmények között lehetősége lehet arra, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljárásban vegyen részt a fennmaradó viták rendezése érdekében. Az ezzel a lehetőséggel kapcsolatos további információkért tekintse meg az Adatvédelmi keret alapelveinek I. mellékletét

Az Autodesk azon kötelezettségvállalása, hogy a jelen irányelvben leírt személyes adatokat az Adatvédelmi keretrendszer hatálya alatt kezeli, az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának végrehajtási és vizsgálati hatásköre alá tartozik. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi keretrendszer programjáról, és meg szeretné tekinteni tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.dataprivacyframework.gov/ weboldalra. 

Az Autodesk Adatvédelmi keretrendszer alapelvei szerinti kötelezettségei kiterjednek az üzleti tevékenységünk folytatását és a szolgáltatások nyújtását segítő, megbízottként eljáró harmadik felekre is, és az Autodesk továbbra is felelős marad abban az esetben, ha a megbízottunkként eljáró harmadik fél a jelen irányelv hatálya alá tartozó személyes adatokat a jelen irányelvvel össze nem egyeztethető módon kezeli, kivéve, ha az Autodesk nem felelős a kárt okozó eseményért.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják, az ilyen nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatban az Ön előzetes hozzájárulását fogjuk kérni. Kattintson ide és tekintse meg azon Autodesk-leányvállalatok globális listáját, amelyek kezelhetik az Ön személyes adatait. 

12. Kapcsolat

Ha kérdése vagy aggálya van a személyes adatok felhasználásának módjával kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk erre a címre: dataprivacyrequests@autodesk.com.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel is felveheti a kapcsolatot a következő címen: DPO@autodesk.com

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Önnel együttműködve bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos panaszra vagy aggályra méltányos megoldást találjunk. Ha azonban úgy gondolja, hogy nem tudtunk segíteni panaszával vagy aggályával kapcsolatban, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságánál.

13. A jelen tájékoztató változásai

A jelöltekre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztatót időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük. Ha lényeges módosítást hajtunk végre a jelöltekre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztatóban, a jogszabály által előírt módon értesíteni fogjuk Önt.

Az Autodesk általános adatvédelmi gyakorlatával (beleértve az Autodesk.com weboldal felkeresését vagy az Autodesk-termékek és -szolgáltatások személyes minőségben történő használatát) kapcsolatos további információkért tekintse meg az Autodesk adatkezelési tájékoztatóját itt.

Utolsó frissítés: 2026. augusztus