Az Ön adatainak védelme fontos számunkra.
Milyen témákkal foglalkozik ez a tájékoztató?
- Milyen személyes adatokat gyűjt az Autodesk?
- Miért használjuk fel az Ön személyes adatait?
- Kinek adhatjuk át az Ön személyes adatait?
- Hogyan védjük az Ön adatait?
- Az Ön adatvédelmi jogai
- Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot kérdés esetén?
Amikor állásra jelentkezik, vagy más módon kifejezi érdeklődését a velünk való közös munka iránt, beleértve a Talent közösséghez való meghívás elfogadását is, azzal megosztja a személyes adatait velünk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megismerjük Önt mint jelöltet. Szeretnénk, ha pontosan tudná, hogyan kezeljük ezeket az adatokat.
Az „Autodesk”, ‚mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések az Autodesk, Inc. vállalatot és leányvállalatait jelentik. Az Ön személyes adatainak kezelője az Autodesk, Inc., kivéve, ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában él. Ebben az esetben az Autodesk Ireland Operations Unlimited Company az adatkezelő.
A jelöltekre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) minden belső és külső állásjelentkezőre, jelöltre és lehetséges jelöltre (a továbbiakban: „Ön”) vonatkozik, függetlenül attól, hogy az Autodesk online toborzási platformján és karrieroldalán (a továbbiakban: „Toborzási rendszer”) keresztül jelentkezik, csatlakozik az Autodesk Talent közösségéhez, kapcsolatba lép velünk külső ügynökségeken, toborzókon, álláskereső oldalakon, állásbörzéken, toborzási eseményeken, toborzó platformokon vagy bármely más csatornán keresztül, vagy az Autodesk lehetséges jelöltként azonosította őt, és meghívta a Talent közösségbe. Ez magában foglalja az alkalmi, ideiglenes, szerződéses, gyakornoki és egyéb nem állandó pozíciókra való jelentkezéseket is. Azokra a személyekre is vonatkozik, akik érdeklődésüket fejezik ki az Autodesknél jelenleg meglévő vagy jövőbeni álláslehetőségek iránt.
Ennek a Tájékoztatónak az a célja, hogy világos és átlátható magyarázatot nyújtson arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, kezeljük és védjük az Ön személyes adatait. Ismerteti továbbá az általunk gyűjtött személyes adatok típusait, azok gyűjtésének okát, védelmét, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján Önt megillető adatvédelmi és azzal kapcsolatos jogokat, beleértve e jogok gyakorlásának módját is.