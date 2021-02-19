隐私声明

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Cookie 声明

生效日期：2024 年 1 月 1 日

范围

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本 Cookie 声明不约束第三方行为。如需获取在我们的网站上使用 Cookie 的第三方名单，请单击此处。这些第三方的合作伙伴可能出于所述的目的使用这些 Cookie 收集您的信息。关于第三方如何使用 Cookie 的更多信息，请访问第三方网站。

我们会在隐私政策中解释我们处理个人数据 (包括通过 Cookie 收集的数据) 的目的。

我们的应用使用的 Cookie 类型

Cookie 的使用绝对必要，因为我们需要它来维持应用正常运行及向您提供服务

此外，我们可以利用这些 Cookie 记录您的首选项或登录信息、响应您的请求或完成购物车中的操作。这些 Cookie 对以下用途至关重要：

  • 提供服务，例如验证您的身份、使您保持登录状态
  • 允许您使用基本功能，或确定您的语言或国家/地区
  • (例如通过客户支持) 提供您需要的信息

请勿禁用这些 Cookie。如果缺少这些 Cookie，您可能无法使用我们应用的全部功能，并且我们可能无法满足您的请求。

提升您的体验——我们可以向您展示与您相关的内容

借助这些 Cookie，我们可以提供增强功能和个性化体验。这些 Cookie 可能由我们或第三方提供商设置，我们使用该第三方提供商的服务为您提供特定的个性化信息和体验。此类增强功能和个性化体验的示例包括：

  • 在 Autodesk 网站上为您提供更具相关性的体验
  • 了解您的兴趣，以便我们能够为您提供更具相关性的在线内容
  • 评估您对我们应用的使用情况，以改进应用以及您的 Autodesk 使用体验

我们会向您提供使用这些 Cookie 的相关选项，您可以在此处管理自己的 Cookie 首选项。如果禁用这些 Cookie，您可能无法使用部分或全部服务。

定制您的广告——允许我们为您提供定向广告

这些 Cookie 根据您的活动和兴趣收集您的相关数据，以便向您展示相关广告并跟踪效果。通过收集此类数据，您看到的广告将会更符合您的兴趣。此外，这些 Cookie 也可能会向第三方发送信息，以便帮助我们创建和提供迎合您兴趣的个性化广告。

我们向您提供使用这些 Cookie 的相关选项，您可以在此处管理自己的 Cookie 首选项。如果禁用这些 Cookie，您所看到的定向广告的针对性将会减弱。

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如果第三方广告商和网络营销商是数字广告联盟的《线上行为广告自律原则》的参与成员，则您可通过访问 http://optout.aboutads.info/ 选择不再接收个性化广告。

修改和删除您浏览器中的 Cookie

除了应用绝对必要的 Cookie 之外，我们将由您来选择是否在应用中使用 Cookie，包括根据法律要求征求您的同意。单击此处，即可在我们的网站上管理您的 Cookie 首选项。请注意，您可能还需要清除每台设备上各浏览器中的 Cookie，以重置这些设置。

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