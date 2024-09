Utilizamos cookies e tecnologias relacionadas, como píxeis e beacons (coletivamente, “Cookies”) para recolher e armazenar informações quando o utilizador utiliza os nossos websites, produtos e serviços (“aplicações”), compreender como as nossas aplicações são utilizadas, melhorar a experiência do utilizador com as nossas aplicações e personalizar publicidade e conteúdos com base nos interesses do utilizador.

Além da nossa Declaração de Privacidade e da nossa Declaração de Privacidade de Crianças, a presente Declaração sobre Cookies explica como os Cookies são utilizados para as nossas aplicações e nas mesmas, porque são utilizados e a capacidade do utilizador para controlar a utilização dos mesmos.

Esta Declaração sobre Cookies não rege as práticas de terceiros. Para obter uma lista dos terceiros que utilizam Cookies nos nossos websites, clique aqui. Os parceiros dos referidos terceiros poderão utilizar Cookies para recolher informações suas para as finalidades indicadas. Para saber mais sobre como um terceiro utiliza Cookies, visite o website do terceiro.

Explicamos os objetivos para os quais processamos dados pessoais (que poderão incluir dados recolhidos através de Cookies) na nossa Declaração de Privacidade.