Met uitzondering van de Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor onze applicaties, bieden wij u keuzes over ons gebruik van Cookies in onze applicaties, waaronder het vragen van uw toestemming indien bij wet verplicht. U kunt uw voorkeuren voor Cookies op onze websites beheren. Denk eraan dat u uw Cookies mogelijk ook in iedere browser op ieder apparaat moet verwijderen om deze instellingen te resetten.

U kunt uw browserinstellingen ook wijzigen om te bepalen of uw computer of een ander apparaat Cookies accepteert of afwijst. Deze instellingen zijn gewoonlijk beschikbaar in het menu "Help", "Extra" of "Bewerken" van uw browser. Houd er rekening mee dat uw browserinstellingen ervoor kunnen zorgen dat u mogelijk geen toegang heeft tot alle functionaliteit van onze website.

Wanneer wij u marketinge-mails sturen, kunnen deze een webbeacon of gelijksoortige technologie bevatten, zodat wij kunnen zien of u de e-mail ontvangen of geopend heeft en of u op de links in de e-mail heeft geklikt. U kunt aangeven dat u geen marketinge-mails die mogelijk webbeacons bevatten meer wilt ontvangen door uw voorkeuren aan ons door te geven of via de link "opt out" in de e-mail.