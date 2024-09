Estrictamente necesarias: requeridas para el funcionamiento de nuestras aplicaciones y para prestar servicios a los usuarios

Entre otras cosas, estas Cookies nos permiten registrar las preferencias o la información de inicio de sesión de los usuarios, responder a sus peticiones o procesar los artículos del carro de la compra. Estas Cookies resultan esenciales para:

Habilitar servicios, como autenticar al usuario y mantenerlo conectado

Permitir al usuario utilizar funciones esenciales o determinar el idioma o el país

Proporcionar información solicitada por el usuario; por ejemplo, a través del servicio de asistencia al cliente

Estas Cookies no se pueden deshabilitar. Sin estas Cookies, es posible que el usuario no tenga acceso a la plena funcionalidad de nuestras aplicaciones y que no podamos satisfacer sus solicitudes.

Mejorar la experiencia del usuario: nos permiten mostrarle información relevante

Estas Cookies nos permiten proporcionar al usuario las mejores funcionalidades y adaptaciones personalizadas. Podemos establecerlas nosotros o pueden hacerlo proveedores de terceros cuyos servicios utilizamos para proporcionar información y experiencias a medida según el usuario. Estos son algunos ejemplos de funcionalidades y adaptaciones personalizadas que se han mejorado:

Proporcionar al usuario experiencias más relevantes en los sitios web de Autodesk

Comprender los intereses del usuario para poder proporcionarle contenidos más relevantes en línea

Medir el uso que hace el usuario de nuestras aplicaciones para actualizarlas y mejorar su experiencia con Autodesk

Se ofrecen opciones en cuanto al uso de estas Cookies y el usuario puede gestionar sus preferencias de Cookies en nuestras webs . Si el usuario no acepta las Cookies, es posible que no pueda utilizar todos o alguno de estos servicios.

Personalizar la publicidad: nos permiten ofrecer publicidad personalizada al usuario

Estas Cookies recopilan datos del usuario a partir de sus actividades e intereses con el fin de mostrarle anuncios relevantes y supervisar su efectividad. Gracias a los datos recopilados, los anuncios mostrados se adaptan mejor a los intereses del usuario. Es posible que estas Cookies también compartan información con terceros que nos ayudan a crear y difundir publicidad personalizada para el usuario y sus intereses.

Se ofrecen opciones en cuanto al uso de estas Cookies y el usuario puede gestionar sus preferencias de Cookies en nuestras webs . Si el usuario no acepta estas Cookies, se le mostrará publicidad menos personalizada.

Si reside en los EE. UU., puede hacer clic en el enlace «No vender ni compartir» que se encuentra en la parte inferior de la página para cancelar la opción de «vender» o «compartir» como se describe en «Derechos de privacidad según las leyes de privacidad de los EE. UU.» de la Declaración de privacidad.

El usuario también puede rechazar la recepción de anuncios personalizados de terceros anunciantes y redes publicitarias que forman parte de los principios autorreguladores de la publicidad en línea segmentada por comportamiento de la Digital Advertising Alliance (Alianza de Publicidad Digital) visitando http://optout.aboutads.info/.