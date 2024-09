Com exceção dos Cookies estritamente necessários para os nossos aplicativos, fornecemos a você opções sobre o uso, por nós, de Cookies em nossos aplicativos, incluindo a solicitação do seu consentimento, conforme possa ser exigido por lei. Você pode gerenciar suas preferências para Cookies nos nossos sites . Lembre-se de que você também pode precisar limpar seus Cookies em cada navegador em cada dispositivo para redefinir essas configurações.

Você também pode modificar as configurações do seu navegador para controlar se seu computador ou outro dispositivo aceita ou recusa Cookies. Essas configurações geralmente estão disponíveis nos menus "Ajuda", "Ferramentas" ou "Editar" do seu navegador. Lembre-se de que as configurações do seu navegador podem impedir que você acesse todas as funcionalidades do nosso site.

Quando enviamos e-mails de marketing para você, eles podem incluir um web beacon ou alguma tecnologia semelhante que nos permita saber se você recebeu ou abriu o e-mail e se você clicou em algum dos links no e-mail. Você pode desativar os e-mails de marketing que possam utilizar web beacons expressando suas preferências para nós ou clicando no link de desativação contido no e-mail.