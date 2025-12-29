Vous pouvez renouveler votre abonnement directement auprès d’Autodesk via un devis, soit auprès de votre partenaire Autodesk, soit en créant le vôtre à partir de votre compte Autodesk, entre 90 jours avant et jusqu’à 45 jours après la date d’expiration de votre renouvellement.

Si vous travaillez sur un devis de renouvellement qui inclut des modifications à votre abonnement d’origine ou en raison de votre processus d’approvisionnement, veillez à désactiver le renouvellement automatique jusqu’à ce que le devis ait été finalisé et exécuté pour éviter un traitement de renouvellement incorrect.

Avec un partenaire ou avec l’équipe commerciale d’Autodesk

Pour renouveler via un devis, vous pouvez collaborer avec votre partenaire privilégié existant, trouver un nouveau partenaire ou contacter le service commercial Autodesk. Les devis peuvent être envoyés à n’importe qui dans l’entreprise et jusqu’à quatre contacts supplémentaires.

À partir de Autodesk Account

Vous pouvez créer des devis de renouvellement à partir de votre compte Autodesk Account.

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account - Facturations et commandes > Abonnements et contrats. Sélectionnez le menu Actions en masse, puis sélectionnez Renouveler. Les abonnements éligibles à un devis de renouvellement seront regroupés par numéro de client (CSN), devise et mode d’achat. Sélectionnez le groupe et décochez les abonnements que vous ne souhaitez pas inclure dans le devis. Sélectionnez Créer un devis. Sélectionnez-le à la fois comme bouton radio et comme bouton noir sous les autres options de renouvellement. Vérifiez la durée et les quantités de votre abonnement, et assurez-vous que les informations sur le client reflètent les informations correctes. Ajoutez jusqu’à quatre destinataires du devis. SélectionnezEnvoyer un devis

Les acheteurs peuvent également créer un devis de renouvellement en libre-service pour une seule renouvellement en cliquant sur un abonnement à partir de leur page Abonnements et contrats.

Admissibilité au devis en libre-service

Les conditions suivantes sont requises pour demander un devis en libre-service :

Il doit s’agir d’un nouvel abonnement, d’un alignement des dates de renouvellement ou d’un renouvellement.

Les devis de renouvellement ne peuvent pas être combinés avec les devis pour les achats nouveaux ou alignés sur la date de renouvellement.

Il doit s’agir du même numéro du client (CSN) si un agent enregistré est impliqué.

Le numéro du client (CSN) et la devise doivent être identiques pour tous les abonnements

Les conditions suivantes ne sont pas admissibles :

Modifications de devises.

Ajoutez des postes à votre Autodesk Account.

Plans de réussite ou options d’achat basées sur la valeur.

Ouvrir une nouvelle ligne de crédit.

Dates de début futures.

Mise à jour de l’adresse après l’envoi du devis (créer un nouveau devis si une modification d’adresse est nécessaire).

Annulation de devis (contactez votre partenaire Autodesk pour obtenir de l’aide).

Les promotions sont automatiquement appliquées au panier lors du paiement et apparaissent dans le devis.

Devis automatique

Certains abonnements, en fonction de leur durée et de leur admissibilité, recevront des devis générés automatiquement 30 jours avant leur expiration. Ces devis seront envoyés à l’adresse courriel de l’acheteur et peuvent être achetés directement à partir du courriel de devis lui-même ou à partir de votre compte Autodesk Account.

Acceptation d’un devis et renouvellement

Vous recevrez une notification par courriel contenant le devis. Elle contient le numéro du devis, la date d'expiration et le prix total, remises comprises.

Acceptez le devis et sélectionnez Payer dans le courriel pour effectuer l’achat.

Vous pouvez également afficher et acheter des devis renouvellement actifs dans la section Facturation et commandes> Devis de votre compte Autodesk Account.