Vous pouvez renouveler votre abonnement directement auprès d’Autodesk via un devis, soit auprès de votre partenaire Autodesk, soit en créant le vôtre à partir de votre compte Autodesk, entre 90 jours avant et jusqu’à 45 jours après la date d’expiration de votre renouvellement.
Si vous travaillez sur un devis de renouvellement qui inclut des modifications à votre abonnement d’origine ou en raison de votre processus d’approvisionnement, veillez à désactiver le renouvellement automatique jusqu’à ce que le devis ait été finalisé et exécuté pour éviter un traitement de renouvellement incorrect.
Vous pouvez créer des devis de renouvellement à partir de votre compte Autodesk Account.
Les acheteurs peuvent également créer un devis de renouvellement en libre-service pour une seule renouvellement en cliquant sur un abonnement à partir de leur page Abonnements et contrats.
Les conditions suivantes sont requises pour demander un devis en libre-service :
Les conditions suivantes ne sont pas admissibles :
Les promotions sont automatiquement appliquées au panier lors du paiement et apparaissent dans le devis.
Certains abonnements, en fonction de leur durée et de leur admissibilité, recevront des devis générés automatiquement 30 jours avant leur expiration. Ces devis seront envoyés à l’adresse courriel de l’acheteur et peuvent être achetés directement à partir du courriel de devis lui-même ou à partir de votre compte Autodesk Account.
Vous recevrez une notification par courriel contenant le devis. Elle contient le numéro du devis, la date d'expiration et le prix total, remises comprises.
Acceptez le devis et sélectionnez Payer dans le courriel pour effectuer l’achat.
Vous pouvez également afficher et acheter des devis renouvellement actifs dans la section Facturation et commandes> Devis de votre compte Autodesk Account.
