Presque tous les abonnements renouvelés et nouvellement achetés seront automatiquement renouvelés, sauf si vous désactivez le renouvellement automatique dans votre compte Autodesk Account. Cette option simplifie le processus de renouvellement et garantit l’absence d’interruption de votre accès.

Vous pouvez modifier vos paramètres de renouvellement automatique, individuellement ou en masse, à tout moment avant la date de renouvellement et jusqu’à 30 jours (mensuel) ou 45 jours (annuel et pluriannuel) après votre date d’expiration.

Renouveler automatiquement un abonnement individuel

Pour vous assurer que le renouvellement automatique réussira à la date de renouvellement, votre mode de paiement récurrent doit être valide et le renouvellement automatique doit être activé.

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account - Facturations et commandes > Abonnements et contrats. Dans la liste des abonnements, sélectionnez un produit pour ouvrir les détails de l'abonnement et vérifiez le mode de paiement enregistré. Sous Renouvellement automatique, choisissez Activer pour garantir des processus de renouvellement automatiques à la renouvellement date.

Vous recevrez un courriel de confirmation.

Renouveler automatiquement plusieurs abonnements

Vous pouvez activer le renouvellement automatique pour un maximum de 100 abonnements à la fois grâce à la fonction de renouvellement automatique en masse.