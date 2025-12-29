Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Presque tous les abonnements renouvelés et nouvellement achetés seront automatiquement renouvelés, sauf si vous désactivez le renouvellement automatique dans votre compte Autodesk Account. Cette option simplifie le processus de renouvellement et garantit l’absence d’interruption de votre accès.
Vous pouvez modifier vos paramètres de renouvellement automatique, individuellement ou en masse, à tout moment avant la date de renouvellement et jusqu’à 30 jours (mensuel) ou 45 jours (annuel et pluriannuel) après votre date d’expiration.
Pour vous assurer que le renouvellement automatique réussira à la date de renouvellement, votre mode de paiement récurrent doit être valide et le renouvellement automatique doit être activé.
Vous recevrez un courriel de confirmation.
Vous pouvez activer le renouvellement automatique pour un maximum de 100 abonnements à la fois grâce à la fonction de renouvellement automatique en masse.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
Quel niveau d'assistance avez-vous?
Les différents plans d'abonnement proposent différentes catégories d'assistance. Découvrez le niveau d'assistance correspondant à votre plan.