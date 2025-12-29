Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Certains abonnements peuvent être renouvelés jusqu’à 90 jours avant l’expiration et jusqu’à 30 ou 45 jours après l’expiration. Les 45 jours suivant l’expiration sont appelés processus d’annulation et se composent de 3 étapes.
Phase : Expiré
Lorsque votre abonnement passe de Actif à Expiré pour non-renouvellement ou non-paiement, une action (paiement ou renouvellement) est requise pour empêcher la suspension de l'abonnement. La phase expirée dure 15 jours.
Phase : Suspendu
Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou n’effectuez pas de paiement à la phase Expiré, votre abonnement passera à Suspendu, phase qui dure 30 jours pour les abonnements de 1 et 3 ans, et 15 jours pour les abonnements mensuels.. L’accès à votre produit sera supprimé, mais vous pourrez toujours renouveler ou effectuer un paiement pour réactiver votre abonnement à la phase Suspendu, puis revenir à votre produit.
Phase : Annulé
Si vous n’agissez pas lors des phases Expiré ou Suspendu, votre abonnement sera déplacé vers Annulé et l’abonnement ne pourra plus être renouvelé ni réactivé. Vous devrez souscrire un nouvel abonnement pour accéder au produit. Si votre abonnement a été annulé en raison d'un non-paiement d'une ligne de crédit, vous devrez peut-être utiliser un autre mode de paiement pour l'achat et le renouvellement d'abonnement et vous devrez peut-être payer d'avance pour les commandes futures.
La version d’essai du logiciel ne peut pas être renouvelée ni prolongée. Pour continuer à utiliser ce produit, vous devez souscrire un abonnement. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’article Convertir une version d’essai en abonnement.
Vous ne pouvez renouveler une licence d’utilisation personnelle Fusion que s’il reste moins de 30 jours avant l’expiration de la licence en cours. Consultez Comment renouveler une licence personnelle ou accéder au programme de démarrage pour Fusion (site Web France).
30 jours avant l'expiration de votre abonnement d’un an au plan Autodesk Education, vous recevrez un courriel de rappel. Consultez la page Renouvellement de l’accès aux logiciels Education.
Si vous avez acheté auprès d’un partenaire et que vous n’avez pas effectué de transaction avec Autodesk, veuillez le contacter pour connaître les options de renouvellement disponibles. Les coordonnées de votre partenaire se trouvent dans votre compte Autodesk account Sélectionnez le produit dans votre liste d’abonnement pour obtenir les détails de votre partenaire.
La plupart des abonnements achetés par l’intermédiaire d’un représentant commercial Autodesk seront configurés pour le renouvellement automatique et sont éligibles aux options de renouvellement décrites à la page renouvellement automatique. Accédez à Abonnement et contrats dans votre compte Autodesk Account pour afficher vos options de renouvellement.
Vous trouverez la date de renouvellement ou d'expiration dans le courriel de confirmation de votre commande et dans votre compte Autodesk Account. Si le renouvellement automatique est désactivé, la date d'expiration est basée sur le fuseau horaire dans lequel l'abonnement a été acheté. Si le renouvellement automatique est activé, la date de renouvellement est le jour suivant la date d’expiration. Exemple : vous souscrivez un abonnement annuel le 10 juin 2024. Si le renouvellement automatique est désactivé, la date et l’heure d’expiration seront le 9 juin 2025 à 23 h 59 min 59 s HP. Si le renouvellement automatique est activé, votre date de renouvellement est le 10 juin 2025 à 00 h 00 min 00 s HP.
Vous pouvez modifier le nombre de poste, la durée ou le produit en fonction de votre admissibilité. Les modifications de poste et de durée peuvent être effectuées dans votre compte Autodesk Account. Les ajouts de postes sont immédiats, les réductions de poste et les modifications de durée prennent effet lors du renouvellement. Les modifications apportées aux produits lors du renouvellement peuvent être effectuées via un devis auprès de votre partenaire Autodesk ou du service commercial Autodesk.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
Quel niveau d'assistance avez-vous?
Les différents plans d'abonnement proposent différentes catégories d'assistance. Découvrez le niveau d'assistance correspondant à votre plan.