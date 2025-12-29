Quand puis-je renouveler mon abonnement?

Certains abonnements peuvent être renouvelés jusqu’à 90 jours avant l’expiration et jusqu’à 30 ou 45 jours après l’expiration. Les 45 jours suivant l’expiration sont appelés processus d’annulation et se composent de 3 étapes.

Phase : Expiré

Lorsque votre abonnement passe de Actif à Expiré pour non-renouvellement ou non-paiement, une action (paiement ou renouvellement) est requise pour empêcher la suspension de l'abonnement. La phase expirée dure 15 jours.

Phase : Suspendu

Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou n’effectuez pas de paiement à la phase Expiré, votre abonnement passera à Suspendu, phase qui dure 30 jours pour les abonnements de 1 et 3 ans, et 15 jours pour les abonnements mensuels.. L’accès à votre produit sera supprimé, mais vous pourrez toujours renouveler ou effectuer un paiement pour réactiver votre abonnement à la phase Suspendu, puis revenir à votre produit.

Phase : Annulé

Si vous n’agissez pas lors des phases Expiré ou Suspendu, votre abonnement sera déplacé vers Annulé et l’abonnement ne pourra plus être renouvelé ni réactivé. Vous devrez souscrire un nouvel abonnement pour accéder au produit. Si votre abonnement a été annulé en raison d'un non-paiement d'une ligne de crédit, vous devrez peut-être utiliser un autre mode de paiement pour l'achat et le renouvellement d'abonnement et vous devrez peut-être payer d'avance pour les commandes futures.