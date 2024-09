Autodesk ne prend plus en charge l'activation hors ligne pour les produits 2021 et versions antérieures. Si vous disposez d'une licence perpétuelle, vous ne devez activer votre logiciel en ligne qu'une seule fois. Une fois l'activation en ligne terminée, vous pouvez continuer à utiliser les versions 2021 et antérieures des logiciels hors ligne. Cette modification ne s'applique pas aux versions antérieures que vous avez déjà activées hors ligne; vous pouvez continuer à les utiliser comme avant.