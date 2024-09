Sous Facturation et commandes, sur la page de votre compte Autodesk Account, vous pouvez consulter les devis, les factures et les notes de crédit, l'historique des commandes et les modes de paiement. Les administrateurs et les gestionnaires de contrats peuvent accéder à des informations supplémentaires sur les abonnements et les contrats.

Affichage pour les administrateurs

Afin d'offrir aux administrateurs une visibilité instantanée sur les informations clés dont ils ont besoin, Facturation et commandes comprend une page Abonnements et contrats, présentée sous la forme d'une interface à onglets affichant à la fois des données récapitulatives et détaillées sur les abonnements à leurs produits. En outre, les administrateurs reçoivent des alertes proactives pour aider à maintenir un accès cohérent pour leurs utilisateurs.

La page Abonnements et contrats comprend :

Onglet Résumé. Les cartes de chaque produit Autodesk indiquent : Le nombre d'abonnements ou de contrats Nombre de postes Nombre d'équipes

Onglet Abonnements et contrats. Les lignes pour chaque abonnement ou contrat indiquent : Produit ID d’abonnement Équipe Nombre de postes Durée Renouvellement automatique ou date d'expiration Un clic sur une ligne d'abonnement ou de contrat permet d'accéder à des détails supplémentaires.

