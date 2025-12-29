Les factures sont émises le jour du renouvellement et doivent être payées selon les conditions spécifiées.

Renouvellement automatique

En activant le renouvellement automatique, vous vous assurez qu'une facture pour le renouvellement sera automatiquement générée à la date de renouvellement. Cette facture doit être payée conformément aux conditions prévues pour garantir un accès continu au produit.

Apportez les modifications nécessaires à votre abonnement (ajout ou suppression de postes, par exemple) ou à votre facture (numéro de bon de commande, par exemple) avant la date de renouvellement dans votre compte Autodesk Account. Les modifications peuvent être effectuées dans votre compte ou via un nouveau devis de renouvellement de votre partenaire.

Si les modifications ne sont pas finalisées avant le renouvellement, la facture automatique sera générée de manière incorrecte et un retour devra être traité pendant la période de retour et la période d'échéance de paiement.

Désactivez le renouvellement automatique pour tous les produits que vous retournez. Ensuite, demandez ou agissez sur le devis de renouvellement qui inclut les modifications nécessaires et uniquement les produits que vous souhaitez conserver.

Renouvellement manuel par le biais du paiement

Dans votre compte Autodesk Account, vous pouvez renouveler votre abonnement par paiement et choisir le paiement par facture comme mode de paiement, si vous avez déjà un abonnement existant utilisant le paiement par facture. La facture sera émise et devra être payée conformément à ses termes.

Via un devis provenant d’un partenaire

Vous pouvez demander un devis de renouvellement à votre partenaire 90 jours avant et jusqu’à 45 jours après la date de renouvellement.

Lors de l'exécution du devis, choisissez Payer par facture et une facture sera générée qui devra être payée conformément aux conditions de paiement.

Via un devis en libre-service

Le paiement par facture n’est disponible que lors du renouvellement via un devis en libre-service si vous avez déjà un autre abonnement avec le paiement par facture.

Modification des détails de la facture dans le compte