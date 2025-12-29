Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Le renouvellement manuel par le biais du paiement est généralement disponible jusqu’à 90 jours avant la date de renouvellement et peut s’étendre jusqu’à 45 jours après la date de renouvellement/d’expiration, en fonction de l’admissibilité et des conditions applicables. Cette option vous permet de mieux contrôler le moment de votre paiement, mais ne modifie pas votre date de renouvellement.
Vos options de renouvellement sont visibles dans votre compte Autodesk account et un courriel vous est également envoyé avant votre date de renouvellement.
Certains modes de paiement nécessitent que vous renouveliez votre abonnement manuellement, tels que Konbini et le virement bancaire ATM.
Suivez les instructions dans le courriel de renouvellement.
Pour renouveler un abonnement individuel manuellement en effectuant le paiement dans votre compte:
La date de renouvellement reste inchangée.
Vous pouvez renouveler manuellement jusqu’à 100 abonnements éligibles lors du paiement.
Pour renouveler manuellement plusieurs abonnements dans le compte :
Vous recevrez 1 courriel de confirmation de commande par transaction. Vos dates de renouvellement reste inchangées.
