Le renouvellement manuel par le biais du paiement est généralement disponible jusqu’à 90 jours avant la date de renouvellement et peut s’étendre jusqu’à 45 jours après la date de renouvellement/d’expiration, en fonction de l’admissibilité et des conditions applicables. Cette option vous permet de mieux contrôler le moment de votre paiement, mais ne modifie pas votre date de renouvellement.

Vos options de renouvellement sont visibles dans votre compte Autodesk account et un courriel vous est également envoyé avant votre date de renouvellement.

Certains modes de paiement nécessitent que vous renouveliez votre abonnement manuellement, tels que Konbini et le virement bancaire ATM.

Suivez les instructions dans le courriel de renouvellement.

Renouveler manuellement un abonnement individuel

Pour renouveler un abonnement individuel manuellement en effectuant le paiement dans votre compte:

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account - Facturations et commandes > abonnements et contrats. Dans la liste abonnement, sélectionnez un produit et sélectionnez Renouveler. Si vous avez la possibilité de renouveler plus tôt, choisissez Renouveler maintenant lors du paiement. Le renouvellement est ajouté à un panier qui vous permet de consulter les tarifs et finaliser l'achat.

La date de renouvellement reste inchangée.

Renouveler plusieurs abonnements manuellement

Vous pouvez renouveler manuellement jusqu’à 100 abonnements éligibles lors du paiement.

Pour renouveler manuellement plusieurs abonnements dans le compte :

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account - Facturations et commandes > abonnements et contrats. Sélectionnez le menu Actions en masse, puis sélectionnez Renouveler. Les abonnements admissibles au renouvellement seront regroupés par numéro de client (CSN), devise et mode d’achat. Sélectionnez les abonnements à renouveler et terminez la transaction.

Vous recevrez 1 courriel de confirmation de commande par transaction. Vos dates de renouvellement reste inchangées.