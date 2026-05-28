Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
La CAO 3D, ou conception assistée par ordinateur tridimensionnelle, est une technologie de conception et de documentation technique qui remplace le dessin manuel par un processus automatisé. À l'aide d'un ordinateur, les architectes, les ingénieurs et d'autres professionnels peuvent utiliser un logiciel de CAO 3D pour représenter et visualiser plus précisément des objets dans un environnement virtuel, à l'aide d'un ensemble de points dans un espace tridimensionnel.
Autodesk propose une large gamme de programmes et d’outils de CAO 3D pour le dessin et la modélisation pour aider les utilisateurs à explorer et à partager des idées, à visualiser des concepts et à simuler les performances des conceptions avant leur réalisation.
Les logiciels de CAO 3D améliorent les flux de travail professionnels dans tous les secteurs d'activité en offrant des outils avancés de conception, de simulation (site Web É.-U.) et de visualisation. Au-delà des domaines traditionnels, les programmes de CAO 3D stimulent l’innovation grâce à des applications dans les domaines de la santé, des divertissements, de l’éducation et de la mode, ce qui démontre leur polyvalence et leur impact significatif.
Dans le secteur manufacturier, la CAO 3D permet notamment de créer et d'analyser des modèles de produits complexes pour reconnaître en amont les problèmes de conception et ainsi contribuer à rationaliser le processus de prototypage. La détection précoce permet donc de préserver les ressources en réduisant le recours aux prototypes physiques. Elle accélère également les cycles de développement des produits, en s'intégrant de manière transparente aux systèmes de fabrication assistée par ordinateur (FAO) (site Web É.-U.), garantissant ainsi une transition fluide entre la conception et la production.
En architecture et en ingénierie, les logiciels de CAO 3D permettent une modélisation plus précise des structures complexes, intègrent les analyses environnementales et structurelles et exploitent la technologie de modélisation des données du bâtiment (BIM) (site Web É.-U.) pour une gestion enrichie des données. Cette approche globale permet d'améliorer la coordination du projet, de réduire les erreurs et de diminuer tant le temps que les coûts de construction.
Outils de CAO 2D et 3D, avec des informations améliorées, des fonctions d'automatisation d’IA et de collaboration. L’abonnement inclut AutoCAD pour ordinateur de bureau, Web, appareil mobile et sept jeux d’outils spécialisés.
Planifiez, concevez, construisez et gérez des bâtiments grâce à de puissants outils de modélisation des données du bâtiment.
Outils puissants de conception et d'ingénierie de produits pour la conception mécanique, la simulation, la visualisation et la documentation 3D
Découvrez notre logiciel de CAO, de FAO, d'IAO et de circuits imprimés 3D basé sur le nuage pour la conception de produits.
Logiciel de conception industrielle pour la création de croquis, la modélisation conceptuelle, la modélisation de surface et la visualisation. Versions disponibles : Alias Concept, Alias Surface, Alias Design et Alias AutoStudio.
Achetez les produits Autodesk à votre façon en utilisant notre boutique en ligne, ou bien en communiquant avec notre équipe de vente et avec nos partenaires agréés. Choisissez entre des abonnements mensuels, annuels et d'une durée de trois ans. Vous pouvez également opter pour notre système de paiement flexible, procurant un accès aux logiciels de CAO 3D basé sur la consommation, qui vous permet d'utiliser n'importe quel produit quand vous en avez besoin, sur la base d'un paiement à l'utilisation.
Nous vous facilitons l'achat d'un abonnement Autodesk en vous proposant trois options : l'achat en ligne, l'achat auprès des spécialistes de notre équipe commerciale ou l'achat auprès d'un partenaire Autodesk agréé. Tous les achats sont sécurisés et sont accompagnés de notre garantie de remboursement. Des options de financement sont également proposées aux acheteurs admissibles.
Sélectionnez le forfait d'abonnement qui correspond le mieux à vos besoins individuels ou à ceux de votre entreprise. Chaque forfait dispose d'un niveau différent de sécurité, de rapports, d'automatisation et d'options d'assistance.
Autodesk Flex est la solution idéale pour une utilisation occasionnelle et les projets spéciaux. Achetez des jetons Flex pour accéder aux produits de conception de CAO 3D admissibles pendant une période de 24 heures et découvrir de nouveaux produits de conception sans vous engager dans la durée avec un contrat.
En plus d’être utilisée pour créer et concevoir des produits et des bâtiments, la CAO 3D peut être utilisée pour promouvoir et démontrer ces mêmes choses. En ce qui concerne les produits, les logiciels de CAO 3D permettent aux parties prenantes et aux clients de découvrir le fonctionnement d’un produit de manière immersive, ou même de prévisualiser les personnalisations spécifiques à l’utilisateur. La CAO 3D peut également être utilisée dans des présentations architecturales aux clients, ce qui leur permet d’obtenir des visualisations de haute qualité et même des expériences de réalité augmentée (site Web France).
Au-delà des domaines traditionnels, la conception de CAO 3D stimule l’innovation grâce à des applications dans les domaines de la santé, des divertissements, de l’éducation et de la mode, ce qui démontre sa polyvalence et son impact significatif.
Dans le domaine des soins de santé (site Web É.-U.), le logiciel de CAO 3D révolutionne les soins aux patients en personnalisant les dispositifs médicaux et les prothèses, ainsi qu'en convertissant l'imagerie en modèles 3D détaillés pour la planification chirurgicale.
Dans le secteur des divertissements, la CAO 3D aide les artistes à créer des effets visuels (site Web France) et des animations (site Web É.-U.) détaillés, ainsi qu'à améliorer la narration grâce à des simulations dynamiques.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Axis Studios
Les établissements d'enseignement utilisent la conception de CAO 3D pour préparer les étudiants à leurs carrières professionnelles, en favorisant une compréhension pratique des principes et des technologies de conception.
Pour les créateurs de mode et de bijoux, les logiciels de CAO 3D offrent la précision nécessaire à la création de designs complexes, en plus de faciliter l'itération et la personnalisation rapides, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux tendances du marché.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Volodymyr Kalyniuk
Autodesk s’engage à contribuer à la formation des dirigeants de demain. Accédez gratuitement à toute notre gamme de produits grâce au programme Autodesk Education.
Les programmes logiciels de CAO 3D sont diversifiés et sont conçus pour répondre aux exigences de conception et d'ingénierie grâce à différents niveaux de contrôle et de fonctionnalités. Les modeleurs de forme libre comme ZBrush et Autodesk Mudbox sont à l'une des extrémités du spectre puisqu'ils offrent un contrôle dimensionnel minimal pour que les utilisateurs puissent sculpter leurs conceptions, comme s'ils utilisaient de l'argile virtuelle. En revanche, les modélisateurs paramétriques comme CATIA, Creo et OnShape offrent un contrôle exhaustif, ce qui permet de définir méticuleusement les dimensions et les contraintes de chacun des aspects de la conception. Une telle approche crée également un historique complet du développement du modèle, en plus de permettre une personnalisation approfondie grâce aux scripts.
Entre ces deux extrêmes se trouvent d'autres techniques de modélisation de CAO 3D, notamment la modélisation polygonale (maillage), utilisée par Blender et Autodesk 3D Max, la modélisation des solides, que l'on trouve dans SolidWorks et SolidEdge, ainsi que la modélisation de surface, comme on le voit dans des logiciels tels que Autodesk Alias et Rhinoceros. Chaque méthode a des avantages distincts qui vont de la simple manipulation de formes à la création de modèles complexes prêts pour la fabrication.
La modélisation 3D Autodesk avec CAO utilise une approche hybride pour sa suite de produits de conception qui combine les points forts de différentes techniques de modélisation pour répondre à un large éventail de besoins industriels. Les logiciels 3D d’Autodesk, notamment AutoCAD , Fusion, et Inventor, intègrent des fonctionnalités de modélisation de solides et de surfaces à des fonctionnalités paramétriques de manière à offrir un processus de conception extrêmement flexible qui s'adapte à tout, des esquisses de concept initiales aux modèles finaux prêts pour la fabrication. Fusion combine la modélisation du maillage et des solides, et permet de passer facilement d'une phase de conception à l'autre.
Le jeu d'outils complet d'AutoCAD prend en charge un large éventail de tâches de conception, ce qui en fait un outil polyvalent pour les professionnels œuvrant dans toutes les disciplines. Inventor propose des jeux d'outils spécialisés qui automatisent la modélisation 3D de la tôlerie, des structures soudées, des canalisations et des composants électriques. Il est également doté d’une puissante technologie basée sur des règles, qui permet aux concepteurs de CAO 3D de créer rapidement de nouvelles configurations pour les conceptions existantes qui pourront ensuite être utilisées dans le prochain projet ou pour répondre aux demandes des clients.
Découvrez les différents types d'applications pris en charge par les programmes de CAO 3D d'Autodesk.
Les logiciels de CAO 3D sont largement utilisés dans la conception et le développement de produits dans des secteurs tels que l'automobile (site Web É.-U.), l'aérospatiale, les biens de consommation et l'électronique.
Les architectes et les concepteurs de bâtiments (site Web É.-U.) utilisent des logiciels de CAO 3D pour créer des modèles détaillés de bâtiments et de structures.
Les programmes de CAO 3D sont essentiels en génie mécanique (site Web É.-U.) pour la conception de machines, d'outils et de composants mécaniques.
Les ingénieurs en génie civil utilisent des logiciels de CAO 3D pour concevoir des projets d'infrastructure tels que des routes (site Web France), ponts et des tunnels (site Web É.-U.).
Découvrez les principaux avantages des logiciels de CAO 3D que propose Autodesk.
Les logiciels de CAO 3D transforment la visualisation de la conception en permettant des représentations détaillées et tridimensionnelles des produits, avec des textures et des matériaux réalistes. Ils offrent une interaction dynamique grâce à des fonctionnalités telles que la rotation, le zoom et les vues en coupe, offrant une compréhension complète des caractéristiques externes et internes d'une conception. Les outils de simulation avancés tels qu’Inventor permettent de tester les fonctionnalités dans des conditions réelles et d’identifier les défauts de conception potentiels dès les premières phases du processus de développement. La CAO 3D facilite la collaboration et la communication grâce à des vues partagées et à des présentations améliorées, ce qui permet aux équipes et aux parties prenantes de fournir plus facilement des commentaires et de prendre des décisions éclairées.
Les logiciels de conception CAO 3D tels qu'AutoCAD accélèrent les cycles de développement des produits en permettant aux concepteurs d'itérer et d'affiner rapidement leurs conceptions grâce à des fonctionnalités avancées comme la modélisation directe, la conception paramétrique et la visualisation en temps réel. Ces outils permettent des ajustements immédiats et un retour visuel, ce qui réduit considérablement le besoin de prototypes physiques. Le prototypage numérique intégré, la collaboration transparente grâce aux capacités infonuagiques et les mises à jour automatisées de la documentation contribuent à rationaliser le processus de conception. La possibilité de mettre à l'échelle et de modifier rapidement les projets sans avoir à recommencer à zéro permet aux concepteurs de s'adapter rapidement aux changements, ce qui améliore l'efficacité et réduit le temps entre le concept et la mise sur le marché.
Les programmes de CAO 3D tels qu'AutoCAD améliorent la détection et la correction précoces des erreurs de conception, minimisant ainsi les erreurs coûteuses pendant la fabrication. Grâce à la modélisation 3D avancée, les concepteurs peuvent entièrement voir leurs projets et identifier les problèmes potentiels avant la mise en production. Les outils de simulation peuvent analyser les performances d'une conception dans diverses conditions, alors que la vérification des interférences signale les désalignements de pièces dans les assemblages. La précision d'Autodesk Fusion garantit la précision des mesures et des tolérances, ce qui facilite le processus de conception itératif dans lequel les modifications sont facilement apportées et révisées. Les fonctionnalités collaboratives permettent d'obtenir un retour d'information rapide, ce qui réduit encore les erreurs. L'intégration avec des outils et des technologies de fabrication comme la FAO et l'impression 3D permet de créer des prototypes directement à partir de modèles de CAO 3D pour une vérification finale des défauts de conception.
Les logiciels de CAO 3D tels qu'AutoCAD renforcent la collaboration des équipes grâce à des plateformes infonuagiques et à des outils de collaboration en temps réel qui permettent aux membres de l'équipe d'accéder aux conceptions, de les partager et de fournir des commentaires où qu'ils se trouvent. Grâce à des fonctionnalités telles que les vues partagées accessibles dans des navigateurs Web, la prise en charge de formats de fichiers standard comme DWG et DXF pour l'interopérabilité, et à un contrôle de version efficace pour le suivi des modifications, AutoCAD permet à tous les membres de l'équipe d'être synchronisés. Les autorisations d'accès personnalisables protègent l'intégrité de la conception tout en facilitant la collaboration. Les intégrations avec des outils de communication améliorent encore les flux de travaux collaboratifs, ce qui fait d'AutoCAD un outil puissant conçu pour permettre aux équipes dispersées de travailler ensemble.
Cet architecte transforme l'histoire de l'architecture en combinant la modélisation CAO 3D avancée à sa fascination pour le travail de Frank Lloyd Wright, ce qui lui permet de créer des reconstructions vivantes de conceptions n'ayant été jamais construites ou ayant été détruites.
Image publiée avec l'aimable autorisation de David Romero.
Adoptant les logiciels de CAO 3D comme pierre angulaire de son changement de carrière, Sarah Wilson est passée de l'informatique à l'aménagement intérieur, transformant son rêve en une véritable entreprise florissante.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Osama Aly
Découvrez comment une équipe a innové dans l'industrie du vélo grâce à la puissance d'une conception CAO 3D. Découvrez comment Fusion accélère le passage du concept à la commercialisation pour créer des produits de cyclisme primés.
Découvrez les bases de l’utilisation des outils de développement et de script du SDK 3DS Max pour créer des modules d’extension et des outils personnalisés pour la modélisation, l’animation et le rendu CAO 3D. Vous apprendrez également des trucs et astuces pour utiliser ces outils et découvrirez l’automatisation de la conception.
Découvrez comment l’intelligence artificielle et les outils d’automatisation remodèlent les flux de travaux de CAO 3D. Vous découvrirez comment automatiser et rationaliser les tâches fastidieuses, améliorer le contrôle de la qualité et mieux soutenir les équipes de projet.
Explorez notre vaste gamme de ressources de formation pour utiliser notre sélection de programmes de CAO 3D largement utilisés.
Dans cette série de cours, vous pouvez obtenir un aperçu général de l’utilisation de la CAO. Vous y aborderez les sujets suivants :
Prenez une longueur d’avance en utilisant notre logiciel de CAO 3D Fusion dans ce résumé des connaissances et techniques essentielles. Les sujets abordés sont les suivants :
Posez des fondations solides pour l’utilisation d’Inventor dans ce guide de démarrage rapide. À la fin, vous serez en mesure de faire beaucoup de choses dans le logiciel, y compris :
Que vous soyez déjà un utilisateur expérimenté de Revit ou un débutant, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation du logiciel de CAO 3D dans ce guide de démarrage rapide. Les sujets abordés sont les suivants :
Apprenez-en davantage sur les logiciels de CAO 3D grâce à ces tutoriels, conseils et guides.
Découvrez les solutions que fournit la CAO 3D aux concepteurs, aux dessinateurs et aux créateurs. Choisissez le logiciel de CAO 3D adapté à vos besoins et aux objectifs précis de vos projets.
Transformez votre processus créatif grâce aux fonctionnalités de dessin 3D des logiciels de CAO 3D. Grâce aux outils de CAO 3D, vous pouvez dessiner, visualiser et simuler des machines et des architectures complexes.
Découvrez les fonctionnalités essentielles des logiciels de CAO 3D. Découvrez la polyvalence de la CAO, du dessin à la fabrication, et les différents avantages qui la rendent indispensable dans les projets créatifs modernes.
Comparez les atouts uniques de Revit et d’AutoCAD pour la modélisation 3D. Découvrez comment chaque logiciel de CAO 3D s'adapte aux différents aspects de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction.
Découvrez le rôle essentiel de la définition basée sur le modèle (DBM) dans l'avancement du développement des produits. Découvrez comment l'intégration d'un logiciel de CAO 3D peut améliorer l'efficacité, réduire au minimum les erreurs et améliorer la collaboration sur les projets.
Avec AutoCAD Web, vous pouvez accéder aux fonctionnalités et à la flexibilité de la CAO 3D d’AutoCAD en ligne directement à partir de votre navigateur. Il est idéal pour concevoir, modifier et partager des dessins de CAO 3D lors de vos déplacements.
Les logiciels de CAO 3D permettent aux utilisateurs d'inclure des cotes précises dans leurs dessins. Concevoir en CAO 3D permet une mise à jour beaucoup plus efficace des dessins, en plus de rationaliser le partage de fichiers.
Les logiciels de CAO 3D tels qu'AutoCAD offrent de nombreux avantages, notamment :
Les programmes de CAO 3D sont utilisés par de nombreux métiers, dont les architectes, les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs électriques, les architectes d'intérieur, les ingénieurs civils, les architectes paysagistes, les concepteurs industriels, les concepteurs de diagrammes de tuyauterie et d'instrumentation, les ingénieurs d'installations industrielles, les concepteurs de tuyauteries, les ingénieurs en mécanique, en électricité et en plomberie, les géomètres, les urbanistes et les spécialistes SIG.
Oui, les étudiants et les enseignants peuvent bénéficier d'un accès éducatif gratuit d'un an aux produits et aux services Autodesk, renouvelable tant qu'ils sont encore admissibles. En savoir plus (site Web France).
Le programme de CAO 3D en ligne AutoCAD Web est inclus dans votre abonnement à AutoCAD ou AutoCAD LT. Il vous permet de travailler à distance et de collaborer avec vos collègues dans AutoCAD à l'aide du navigateur Internet de votre ordinateur. AutoCAD, AutoCAD LT et les applications web et mobiles AutoCAD offrent des flux de travaux connectés grâce aux principaux fournisseurs de stockage infonuagique, notamment Box, Google Drive, OneDrive et Dropbox. Ces intégrations de stockage en nuage vous permettent de stocker vos fichiers DWG où que vous le souhaitiez et de travailler dans AutoCAD en tout temps et où que vous soyez.
Oui, Autodesk propose des certifications CAO 3D pour les produits AutoCAD, Fusion 360, Inventor et Revit. Pour obtenir la liste complète des produits pour lesquels une certification est offerte ainsi que de l'information utile sur la certification, consultez la page Certification Autodesk (site Web É.-U.).
Les logiciels de CAO 2D sont spécialisés dans la création de dessins bidimensionnels et sont appréciés pour leur précision dans les plans architecturaux et les plans d'ingénierie, ce qui offre une courbe d'apprentissage plus simple. En revanche, les logiciels de CAO 3D permettent la conception et la visualisation d'objets en trois dimensions, ce qui est crucial pour la conception de produits et l'ingénierie mécanique en raison de ses capacités avancées de modélisation, de simulation et d'analyse. Bien que la conception CAO 3D présente une courbe d'apprentissage plus abrupte, elle offre une vue complète des conceptions et permet donc un examen détaillé sous tous les angles.
La gamme de logiciels de CAO 3D d'Autodesk comprend AutoCAD, Revit et Autodesk Fusion, offrant une flexibilité exceptionnelle en prenant en charge une gamme complète de formats de fichiers.
L’un des principaux avantages des logiciels de CAO 3D est qu’ils peuvent être utilisés pour optimiser les conceptions pour la production et l’utilisation finale. La CAO 3D permet aux concepteurs et aux ingénieurs de créer des modèles détaillés et précis et de les visualiser sous n’importe quel angle, afin de repérer les problèmes et d’affiner des pièces précises. Les outils de conception CAO 3D, tels que la simulation et la conception itérative améliorée par l’apprentissage automatique, permettent également d’optimiser les modèles et les pièces.
Oui, TinkerCAD est un programme CAO 3D gratuit qui peut être utilisé par les débutants, les enfants et les utilisateurs occasionnels. Vous pouvez également télécharger Fusion pour un usage personnel gratuitement, si vous ne l’utilisez pas à des fins commerciales. Des versions d’essai gratuites sont également disponibles sur nos programmes de CAO 3D, afin que vous puissiez les essayer avant de les acheter.