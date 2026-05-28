Les programmes logiciels de CAO 3D sont diversifiés et sont conçus pour répondre aux exigences de conception et d'ingénierie grâce à différents niveaux de contrôle et de fonctionnalités. Les modeleurs de forme libre comme ZBrush et Autodesk Mudbox sont à l'une des extrémités du spectre puisqu'ils offrent un contrôle dimensionnel minimal pour que les utilisateurs puissent sculpter leurs conceptions, comme s'ils utilisaient de l'argile virtuelle. En revanche, les modélisateurs paramétriques comme CATIA, Creo et OnShape offrent un contrôle exhaustif, ce qui permet de définir méticuleusement les dimensions et les contraintes de chacun des aspects de la conception. Une telle approche crée également un historique complet du développement du modèle, en plus de permettre une personnalisation approfondie grâce aux scripts.

Entre ces deux extrêmes se trouvent d'autres techniques de modélisation de CAO 3D, notamment la modélisation polygonale (maillage), utilisée par Blender et Autodesk 3D Max, la modélisation des solides, que l'on trouve dans SolidWorks et SolidEdge, ainsi que la modélisation de surface, comme on le voit dans des logiciels tels que Autodesk Alias et Rhinoceros. Chaque méthode a des avantages distincts qui vont de la simple manipulation de formes à la création de modèles complexes prêts pour la fabrication.